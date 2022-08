Robert F. Kennedy Jr. entlarvt den Plan von Big Pharma, uns zu zerstören

Im November 2021 veröffentlichte Robert Kennedy Jr. sein epochales Buch The Real Antony Fauci, die endgültige Enthüllung darüber, wie das Monster Fauci seit Jahrzehnten eine Tyrannei der Impfstoffe nicht nur in Amerika, sondern in der ganzen Welt anstrebt. Der Covid-„Impfstoff“-Schwindel ist nur die jüngste Episode in diesem Komplott, und ich habe den entscheidenden Kern von Kennedys Fall in einer Rezension zusammengefasst, die auf LRC erschien.

Eine Sache an Kennedys großartigem Kreuzzug mag viele Leser überrascht haben. Kennedy ist und bleibt ein liberaler Demokrat, und nur wenige Menschen dieser politischen Überzeugung sind gegen die Covid-Tyrannei. Im Gegenteil, sie sagen, dass die „Wissenschaft“ es erfordert, dass jeder maskiert und geimpft wird, und je mehr Abriegelungen, desto besser. Kennedy hat dies auf seine Kosten entdeckt. Der Name „Kennedy“ ist bei den Demokraten ein Ehrenname, aber das hat die Elite der Stornokultur nicht davon abgehalten, ihn zu denunzieren und zu versuchen, ihm den Zugang zu den Medien zu versperren.

Kennedy hat auf die Kampagne seiner ehemaligen politischen Verbündeten gegen ihn mit beispielhaftem Mut reagiert. Er hat die Essenz seiner jahrelangen Recherchen über die Tyrannei der Impfstoffe und die bösen Kräfte dahinter in einem kurzen Buch zusammengefasst, das man in ein paar Stunden lesen kann: Ein Brief an die Liberalen von Robert F. Kennedy, Jr. Zensur und Covid: Ein Angriff auf die Wissenschaft und die amerikanischen Ideale. Sie können ihn hier kostenlos herunterladen.

Kennedy sagt Folgendes über die Bemühungen, abweichende Meinungen durch die Covid-Tyrannei zu zerstören: „Laut einer Umfrage des Pew Research Centers vom 18. August 2021 unterstützen 65 % der Demokraten derzeit die staatliche Zensur von nicht genehmigten Meinungen. Dieses erstaunliche Ergebnis deutet darauf hin, dass die Demokraten nicht nur ihren Glauben an ihre Parteitraditionen, sondern auch an die Demokratie verloren haben. Die Mehrheit der Demokraten scheint zu glauben, dass man den Demos – dem Volk – nicht mehr zutraut, sich selbst zu regieren, und dass es daher zulässig ist, dass die Eliten die Öffentlichkeit mit Propaganda manipulieren und sogar Informationen zensieren, die die Bevölkerung mit gefährlichen Gedanken infizieren könnten. Liberale sind sich seit langem einig, dass die Zensur abweichender Meinungen das Kennzeichen totalitärer Systeme ist. Die neue Strategie, Regierungskritiker wie mich zum Schweigen zu bringen, verstößt daher gegen die Grundwerte des Liberalismus und ist ein klarer Verstoß gegen die in der amerikanischen Verfassung garantierte Redefreiheit. . die ‚Lockdown-Linke‘ hat die Disziplin der evidenzbasierten Medizin aufgegeben. Anstelle von wissenschaftlichen Zitaten berufen sie sich auf oft unverdiente Autoritäten, die einen „wissenschaftlichen Konsens“ hergestellt haben, indem sie Daten herausgepickt haben, um eine vorher festgelegte Politik zu unterstützen. Scheinheilige Binsenweisheiten wie „folge der Wissenschaft“ und „vertraue den Experten“ bedeuten meist blindes dogmatisches Vertrauen in die offiziellen – und oft skurrilen – Verlautbarungen amoralischer Pharmakonzerne und ihrer käuflichen staatlichen Vasallen in gefangenen Behörden wie CDC, FDA, NIH und WHO. Da sie nicht in der Lage sind, die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer Ideologie in einer Debatte zu verteidigen, verlassen sich die Liberalen auf Buchverbote und ein ganzes Arsenal von Zwangsmaßnahmen, die sie mundtot machen sollen, wie z. B. Deplatforming, Delicensing, Doxxing, Gaslighting, Defunding, Rückzug, Marginalisierung und Verunglimpfung von Wissenschaftlern, Ärzten, Journalisten und impfgeschädigten Amerikanern, die sich der offiziellen Linie verweigern. Das Markenzeichen des Lockdown-Liberalismus ist eine schikanöse Form der Zensur, die als ‚cancel culture‘ bezeichnet wird und nicht nur die ketzerische Sprache, sondern auch den Ketzer, der sie geäußert hat, verschwinden lässt.“ Wie Sie sehen können, nimmt Kennedy kein Blatt vor den Mund.

Was hat Kennedy entdeckt, das die Linke zum Schweigen bringen will? Zum einen, dass der Covid-„Impfstoff“ die Menschen nicht heilt: Er tötet sie. „Angesichts der zunehmenden Unpopularität von Impfvorschriften beeilen sich die Regierungen, die Pandemie für beendet zu erklären, wobei sie oft den Massenimpfungen die Schuld zuschieben. Es gibt jedoch kaum wissenschaftliche Beweise dafür, dass Impfungen die COVID-Infektionen oder Todesfälle reduziert haben. Im Gegenteil, es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass die Massenimpfung nur sehr kurze Zeit gegen COVID wirksam war, einschließlich der inzwischen unbestreitbaren Tatsache, die in der Februar-Ausgabe des European Journal of Epidemiology zusammengefasst wurde, dass „Länder mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung höhere COVID-19-Fälle pro 1 Million Menschen aufweisen“. [Die Daten basieren auf dem CDC COVID Tracker und dem New York Times Interactive Tracking the Coronavirus]. In Übereinstimmung mit diesem globalen Muster waren die auf COVID zurückzuführenden Todesfälle in den USA im Jahr 2022 – nach der Massenimpfung – höher als im Jahr 2020, also vor der Impfung. Aegon Insurance meldete für das dritte Quartal 2021 einen Anstieg der COVID-19-Todesfälle bei Menschen unter 65 Jahren in den USA um 40 %, „der höchste Prozentsatz in einem Quartal seit Beginn der Pandemie“. Im März 2022 meldete Südkorea, eines der am meisten geimpften Länder der Erde, nach seinem aggressiven nationalen Auffrischungsprogramm rekordverdächtige COVID-Infektionen und Sterbefälle. Die COVID-Todesfälle im März in Korea übertrafen alle vorherigen Todesfälle zusammen. Auch in Australien, einem weiteren Vorreiter bei der Massenimpfung, kam es 2022 zu rekordverdächtigen COVID-19-Ausbrüchen mit 1700 % mehr Todesfällen als zu Beginn der Pandemie. Die Tendenz, dass COVID-Impfungen zu einem Anstieg der COVID-Erkrankungen und der Sterblichkeit führen, ist ein vorhersehbares Ergebnis des gut dokumentierten Phänomens des durch Impfungen ausgelösten „pathogenen Primings“. . . Trotz der weltweiten Propagandabemühungen, uns vom Gegenteil zu überzeugen, sind die Erfahrungen in Korea und Australien die Norm.“

Angesichts der tödlichen Auswirkungen des „Impfstoffs“ will die Linke jeden dazu zwingen, ihn zu nehmen. Wer sich weigert, wird zur „Nicht-Person“. „Die irrationale Stigmatisierung und offene Bigotterie ist real und global. Heute verweigern amerikanische Krankenhäuser routinemäßig lebensrettende Behandlungen für Amerikaner aufgrund ihres Impfstatus. Im Juni 2022 weigerte sich beispielsweise ein Herzchirurg des Vanderbilt University Hospital, einen todkranken sechs Monate alten Jungen namens August auf die Liste der Transplantatempfänger zu setzen, weil die Eltern es aus medizinischen und religiösen Gründen ablehnten, ihn vollständig zu impfen, einschließlich der experimentellen COVID-19-Impfung. Nach einem großen öffentlichen Aufschrei wurde schließlich eine Einigung erzielt, und nun steht der kleine August auf der Transplantationsliste und erhält ein Herz. Sollte ein solch grundloser Akt der Brutalität gegenüber Säuglingen nicht jedes liberale Gewissen verletzen? Führende Liberale befürworten den Ausschluss ungeimpfter Menschen von den Bürgerrechten, einschließlich Arbeitsplätzen, Bildung und Verkehrsmitteln. Die ACLU hat zu einer erweiterten Zensur aufgerufen, um Regierungskritiker zum Schweigen zu bringen (siehe David Cole in der New York Times). Selbst der legendäre Guru der Linken, Noam Chomsky, hat den Ausschluss der Ungeimpften aus der Gesellschaft empfohlen. Was das Essen angeht, sagt er: „Nun, das ist eigentlich ihr Problem“.

Warum tötet der „Impfstoff“ Menschen? Ein Grund dafür ist, dass er das natürliche Immunsystem des Körpers schwächt und es somit unwahrscheinlicher macht, dass die Menschen in der Lage sind, Covid abzuwehren. „Eine britische Studie, die im Juni 2022 in Science veröffentlicht wurde, versucht zu erklären, warum geimpfte Personen so viel anfälliger für Infektionen sind als ungeimpfte. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Impfstoffe die wichtige T-Zell-Immunität des Körpers verändern, indem sie die T-Zellen übermäßig wachsam gegenüber der ursprünglichen – inzwischen ausgestorbenen – Wuhan-Version von COVID-19 machen, während ihre Fähigkeit, neue Varianten wie Omikron zu bekämpfen, abnimmt. Der ehemalige Reporter der New York Times, Alex Berenson, fasst die Ergebnisse in dem Science-Artikel so zusammen: Mit anderen Worten: Die mRNA-Impfungen scheinen das Immunsystem der Menschen, die sie erhalten, dauerhaft zu beeinträchtigen und sie dazu zu bringen, T-Zellen zu produzieren, die Varianten angreifen, die nicht mehr existieren, obwohl sie nie mit diesen Varianten infiziert waren. Impfforscher nennen dieses Phänomen „ursprüngliche antigene Sünde (OAS)“. Mehrere Quellen haben nun bestätigt, dass OAS ein ernsthaftes Problem für Menschen darstellt, die COVID-19-Impfstoffe erhalten haben. Das ist es, was man sieht, wenn man durch das Fernrohr schaut und der Wissenschaft folgt: staatliche Verordnungen von schlecht getesteten, stark subventionierten, überstürzten, haftungsfreien Impfstoffen, die mehr Schaden als Nutzen bringen.“

Es gibt noch eine andere Art, wie der „Impfstoff“ Menschen tötet. Wenn man aufgrund einer Krankheit geschwächt ist, kann die tödliche Impfung einen in den Wahnsinn treiben. „In den 17 Monaten nach der Einführung des Impfstoffs hat das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC, ein freiwilliges Meldesystem, das von Ärzten, Krankenschwestern, Krankenhäusern und Einzelpersonen genutzt wird, erstaunliche 1.329.135 unerwünschte Ereignisse aufgezeichnet, von denen 241.910 von den Behörden als schwerwiegende Verletzungen eingestuft wurden (einschließlich einer langen Liste von kardialen, neurologischen, (darunter eine lange Liste von Herz-, neurologischen, Autoimmun- und Fortpflanzungserkrankungen, Blutgerinnseln, Schlaganfällen, Herzmuskelentzündungen, Krampfanfällen, Lähmungen, Hepatitis, Entmarkungskrankheiten, Guillain-Barré-Syndrom, Bellscher Lähmung, Herpes, vaginalen Läsionen, Diabetes, Spontanaborten, Herzinfarkten – auch bei Sechsjährigen -, Genitalgeschwüren – selbst bei fünfjährigen Mädchen – und anderen verheerenden Schäden). „

Wenn der „Impfstoff“ so schädlich ist, wie Kennedy sagt, und er die Daten hat, um das zu beweisen, warum ignorieren dann viele Menschen die Fakten? Kennedy meint, die Antwort liege in einem Komplott zur Unterdrückung der Wahrheit. Wenn wir uns ansehen, was hinter diesem Komplott steckt, erkennen wir das Motiv für diesen gefühllosen Angriff auf das menschliche Leben: Big Pharma profitiert davon. „Die meisten meiner liberalen Mitbürger sind sich all dieser alarmierenden Tatsachen nicht bewusst, was auf eine hochgradig orchestrierte globale Pandemie journalistischen Fehlverhaltens zurückzuführen ist. Zu Beginn der Pandemie haben sich die meisten der weltweit führenden Nachrichtenorganisationen – BBC, Reuters, AP, AFD, CBC, CNN, CBS, ABC, Washington Post, Financial Times, Facebook, Google/YouTube, Microsoft, Twitter und andere – zu einem geheimen antidemokratischen und wettbewerbsfeindlichen Kartell zusammengeschlossen, das als Trusted News Initiative (TNI) bekannt ist und sich verpflichtet hat, alle Berichte über COVID-Gegenmaßnahmen der Regierung zu unterdrücken und zu zensieren, die den offiziellen Verlautbarungen widersprechen. . . [Auf der offiziellen BBC-Website können Sie in den Worten dieser Verschwörer nachlesen, wie eine Gruppe von Unternehmen, die in der Vergangenheit miteinander konkurrierten, um Unwahrheiten der Regierung aufzudecken, sich nun im Gleichschritt zusammengetan haben, um die Regierungslinie zu fördern, und sich zusammengetan haben, um gemeinsam gegen Berichte vorzugehen, die den offiziell verkündeten Orthodoxien zuwiderlaufen. Diese Organisationen haben erfolgreich verhindert, dass praktisch jeder ehrliche Journalismus über Impfschäden und Impfversagen die breite Öffentlichkeit erreicht. Diese starre Befolgung der Propaganda-Agenda von Big Pharma war leider kein großer Sprung für die Mainstream-Medien. In den letzten Jahren haben die Pharmaindustrie und ihre Verbündeten enorme Investitionen getätigt, um die amerikanischen Nachrichtenredaktionen zu kontrollieren und die Mainstream-Medien, die sozialen Medien, die Fernsehsender und die wissenschaftlichen Fachzeitschriften in Gefäße für merkantile Propaganda zu verwandeln. Die Pharmaindustrie ist heute der dominierende Werbeträger im Fernsehen und finanziert mehr als 75 % der Gesamtwerbung und einen noch höheren Prozentsatz in den Nachrichtensendungen. Darüber hinaus hat der Pharmainvestor Bill Gates in den letzten Jahren 319 Millionen Dollar an Nachrichtenorganisationen verteilt, die speziell auf „unabhängige“ Plattformen wie NPR, Public Television, The Independent, The Guardian usw. abzielen, die in der Vergangenheit weniger anfällig für den Druck kommerzieller Werbekunden waren. Besonders alarmierend ist, dass das Gesundheitsministerium seit Beginn der Pandemie still und heimlich über eine Milliarde Dollar (Sie haben richtig gelesen) an Nachrichtenagenturen wie CNN, die Washington Post und die New York Times gezahlt hat, um für COVID-Impfstoffe zu werben. Diese Unternehmen haben bereitwillig Tausende von Artikeln veröffentlicht, in denen Impfungen gepriesen werden, während sie Kritik an Impfstoffen – oder Inhalte, die das Profitstreben der Pharmaindustrie in Frage stellen – aktiv zensiert haben, ohne diese kompromittierenden Zahlungen an ihre Leserschaft offenzulegen. Mit diesem Geld in der Hand haben die US-Medien ihre traditionelle Skepsis gegenüber staatlichen Verordnungen aufgegeben und die Zensur abweichender Meinungen unterstützt. Während die Medien abweichende Meinungen abschaffen, marginalisieren, verunglimpfen und schikanieren sie Andersdenkende.“

Der „Impfstoff“ ist besonders tödlich, wenn er an Kinder verabreicht wird. „Am 10. März 2022 gab die CDC als Antwort auf eine Anfrage zur Informationsfreiheit zu, dass es keinen einzigen Bericht über ein gesundes Kind unter 15 Jahren gibt, das an COVID gestorben ist. Umfassende Forschungsarbeiten aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich sowie separate Studien über US-Kinder von Johns Hopkins, Nature und The Lancet hatten zuvor bestätigt, dass gesunde Kinder statistisch gesehen kein Risiko haben, an COVID zu sterben. In der Zwischenzeit bergen die Impfstoffe ein hohes Risiko (1/2.700), bei 12- bis 17-jährigen Jungen eine Myokarditis zu verursachen. Eine düstere Analyse der jüngsten Daten des britischen Office for National Statistics (ONS) für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2022, die von Dr. Wayne Winston, PhD, emeritierter Professor für Entscheidungswissenschaften an der Kelley School of Business der University of Indiana, durchgeführt wurde, legt nahe, dass geimpfte Kinder ein höheres Risiko haben, an einer beliebigen Ursache zu sterben, als ungeimpfte Kinder. Die Daten zeigen, dass geimpfte Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren ein 28-mal höheres Sterberisiko haben als ungeimpfte, und dass geimpfte 15- bis 18-Jährige ein 1,82-mal höheres Sterberisiko haben als ungeimpfte Jugendliche desselben Alters“.

Kennedy fasst seine Botschaft so zusammen, und wir schulden ihm großen Dank für seine Bemühungen, die Öffentlichkeit aufzuklären: „Während sie die Verfassung demolieren, um an Trump heranzukommen und die Pharmaindustrie zu fördern, scheinen die Liberalen nicht zu begreifen, dass die am meisten gefährdete Bevölkerung bald den Wirbelwind ernten wird. Und wo werden wir uns alle verstecken, wenn ein entfesselter Exxon, Smithfield, Peabody, Monsanto und Koch Energy die Lizenz haben, ihre Kritiker mit Hilfe von Google, Facebook und Twitter zum Schweigen zu bringen? Während diese seelenlosen multinationalen Giganten ihre neue Macht einsetzen, um Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. und unsere Kinder zur Ware zu machen, schüren sie die giftigen Winde, die Amerika bald in einen dystopischen Totalitarismus einhüllen werden.“