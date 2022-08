Trotz Myanmar und Druck der USA vertieft Moskau die Beziehung zu den ASEAN

Von Ahmed Adel: Er ist Forscher für Geopolitik und politische Ökonomie in Kairo

Russland und Myanmar bekräftigten ihre Entschlossenheit, ihre strategische Partnerschaft voranzutreiben, und legten einen Fahrplan für die Zusammenarbeit fest. Dies ist von besonderer Bedeutung, da es dem südostasiatischen Land ermöglicht, die Folgen der Sanktionen und der Isolation zu überwinden. Noch wichtiger ist jedoch, dass die ASEAN trotz der zunehmenden Zusammenarbeit zwischen Russland und Myanmar nicht verärgert oder frustriert auf Moskau reagiert hat, sondern ebenfalls ihre Beziehungen zu Russland weiter vertieft.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow landete am 3. August in Myanmar, nur einen Tag bevor er in der kambodschanischen Hauptstadt zum Gipfeltreffen des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) eintraf. Seine Gespräche mit dem Führer der Militärjunta Myanmars, General Min Aung Hlaing, und Außenminister Wunna Maung Lwin finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem Myanmar mit der Isolation und den von den USA, der EU und Japan verhängten Wirtschaftssanktionen zu kämpfen hat.

Wie der russische Botschafter in Naypyidaw, Nikolay Listopadov, sagte, ist der Besuch Lawrows in Myanmar ein wichtiger Impuls für die Entwicklung einer neuen Phase in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Der Diplomat wies insbesondere darauf hin, dass Myanmar an der Einfuhr von Flüssigerdgas (LNG), Benzin und Treibstoff aus Russland interessiert ist.

Als Ergebnis der Gespräche kündigten beide Seiten die Einrichtung einer bilateralen Arbeitsgruppe für Energie an, und Aspekte der Zusammenarbeit werden auf der dritten Sitzung des zwischenstaatlichen Ausschusses für wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit erörtert, die Ende des Monats in der Hauptstadt Myanmars stattfinden wird. Ende August wird Russland außerdem eine Sitzung der bilateralen Kommission für militärisch-technische Zusammenarbeit abhalten.

„Die Beziehungen entwickeln sich sehr intensiv, wir kommunizieren ständig, es sind Gespräche zwischen guten Freunden, strategischen Partnern“, sagte Lawrow bei einem Treffen mit Min Aung Hlaing.

Der Westen hat Myanmar als „Schurkenstaat“ bezeichnet und sekundäre Sanktionen gegen alle Unternehmen verhängt, die versuchen, mit dem Land Geschäfte zu machen. In diesem Zusammenhang fand Lawrows Besuch großen Widerhall, denn Myanmar leidet ebenso wie Russland unter Sanktionen und westlichen Praktiken, die durch keinerlei internationale Gesetze gestützt werden.

In diesem Zusammenhang ist es für Moskau wichtig, besondere Beziehungen zu Ländern zu entwickeln, die sehen, dass sich das internationale System von der von den USA dominierten Ordnung wegbewegt. Auch Peking unterhält enge Beziehungen zur Regierung Myanmars und hat dazu beigetragen, die gemeinsamen russischen und chinesischen Ansichten und Ansätze zur Situation in Südostasien zu prägen.

Die südostasiatischen Länder haben trotz des Drucks, auch aus Washington, absolut nicht die Absicht, sich an den Sanktionen gegen Russland zu beteiligen, wobei Singapur die einzige Ausnahme bildet. Auf diese Weise trug Lawrows Besuch nicht nur zur Aufrechterhaltung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Moskau und der Region bei, sondern auch zur Entwicklung noch engerer Beziehungen zu Staaten, die sich den Sanktionen nicht anschließen und zum Handel bereit sind.

Nach dem Ende seines Besuchs in Myanmar reiste Lawrow sofort in die kambodschanische Hauptstadt Phnom Penh und nahm an der Sitzung der russischen und ASEAN-Außenminister teil. Außerdem führte er mehrere bilaterale Gespräche.

Während des Gipfels erklärte die ASEAN, sie sei „zutiefst enttäuscht“ über die langsamen Fortschritte der Militärjunta in Myanmar bei der Umsetzung eines Friedensabkommens zur Beendigung des internen Konflikts. Diese Erklärung wurde abgegeben, als an dem ASEAN-Gipfel auch Gesprächspartner von außerhalb der Region teilnahmen, nämlich aus den USA, China, Russland, Japan, Großbritannien und Australien. Obwohl das Treffen von den Spannungen rund um Taiwan nach der Reise von Nancy Pelosi auf die selbstverwaltete Insel überschattet wurde, stand Myanmar weiterhin im Mittelpunkt.

In einem Kommuniqué der ASEAN vom 4. August wurde die Krise in Myanmar erwähnt und empfohlen, dass auf dem nächsten Gipfeltreffen des Blocks im November die Fortschritte der Junta bei der Umsetzung eines Friedensplans bewertet werden sollten, da dies dazu beitragen wird, „die Entscheidung über die nächsten Schritte zu lenken“. Obwohl Myanmar Mitglied der ASEAN ist, ist es den regierenden Generälen untersagt, an den Treffen des Blocks teilzunehmen, solange keine Fortschritte im Friedensplan gemacht werden. Der Fünf-Punkte-Friedenskonsens“ fordert ein Ende der Gewalt und bittet alle Parteien um einen Dialog und die ASEAN um humanitäre Hilfe, aber es gibt kaum Anzeichen für ein Ende der Gewalt in Myanmar.

Moskau unterhält freundschaftliche Beziehungen zu allen ASEAN-Mitgliedern, mit Ausnahme von Singapur, das sich entschlossen hat, dem Westen bei der Verhängung von Sanktionen als Reaktion auf die militärische Sonderoperation in der Ukraine zu folgen. Russland ist es gelungen, das Gleichgewicht zwischen seinen starken Beziehungen zur ASEAN und seinen bilateralen Beziehungen zu Myanmar aufrechtzuerhalten.

Es sei daran erinnert, dass Lawrow im Juli seine Unterstützung für die Bemühungen der ASEAN zur Beendigung der politischen Krise in Myanmar zum Ausdruck brachte. Bei einem Besuch in der indonesischen Hauptstadt Jakarta sagte Lawrow, dass der Fünf-Punkte-Konsens, auf den sich die ASEAN geeinigt hat, die Grundlage für eine Lösung der Situation in Myanmar sein sollte, und betonte: „In unseren Kontakten mit der Führung Myanmars, der militärischen Führung, fördern wir die Position der ASEAN, die unserer Ansicht nach als Grundlage für die Lösung dieser Krise und die Rückkehr zur Normalität betrachtet werden sollte.“

Da Russland dieses Gleichgewicht aufrechterhalten und das Recht der Region respektiert hat, ihre eigenen Probleme zu lösen, und nur dann Unterstützung anbietet, wenn sie darum gebeten wird, hat die ASEAN ihrerseits, mit Ausnahme von Singapur, trotz der zunehmenden Zusammenarbeit mit Myanmar und dem Druck des Westens, Sanktionen zu verhängen, enge Beziehungen zu Moskau unterhalten.