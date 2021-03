Medien bejubeln den neuen J&J-Impfstoff und ignorieren die kriminelle Vergangenheit der Pharmariesen

childrenshealthdefense.org: Während die Medien die Notzulassung des COVID-Impfstoffs von J&J und die Pläne des Unternehmens, sich bei der Produktion mit Merck zusammenzutun, bejubelten, wurden Sicherheitsbedenken oder die kriminelle Vergangenheit der beiden Unternehmen kaum erwähnt.

Am 26. Februar gab die U.S. Food and Drug Administration (FDA) über einen Tweet am Samstagabend bekannt, dass die Behörde eine Notfallzulassung für den Coronavirus-Impfstoff von Johnson & Johnson (J&J) für Amerikaner ab 18 Jahren erteilt hat.

Mit der Begründung, dass „wir es eilig haben“, weil es nicht genug Nachschub für die beiden bereits für den Notgebrauch zugelassenen COVID-19-Impfstoffe – von Pfizer und Moderna – gibt, stimmten die Mitglieder des FDA-Ausschusses ohne Gegenstimme zu, eine dritte COVID-Injektion in den USA zuzulassen.

Während die Medien die Begeisterung über die erweiterten Optionen hochhielten, wartete die Washington Post am 2. März mit einem noch größeren Knüller auf: einer „historischen“ Produktionspartnerschaft zwischen J&J und Merck, zwei Pharmariesen, die üblicherweise als „erbitterte Konkurrenten“ dargestellt werden.

Unter Verwendung einer übertriebenen Sprache über die „Kriegsanstrengungen“ und die gute „Unternehmensbürgerschaft“ feierten die Führer des öffentlichen Gesundheitswesens sofort die „ungewöhnliche“ Vereinbarung für ihr Potenzial, das Doppelte dessen zu erreichen, „was Johnson & Johnson allein herstellen könnte“.

Experten bezeichnen die Ein-Dosis-Injektionen von J&J, die bei Kühlschranktemperatur mehrere Monate lagerfähig sind, als ideale Lösung für Impfprogramme, die mit den komplizierteren Lagerungs- und Handhabungsanforderungen der Zweidosen-Impfungen von Pfizer und Moderna konfrontiert sind – ein „Vorteil, der sich in Neon niederschlägt“, so Dr. William Schaffner, Internist und Spezialist für Infektionskrankheiten am Department of Health Policy der Vanderbilt University, gegenüber News7 Boston.

Dr. Nancy Messonnier, die die Bemühungen der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) um den COVID-19-Impfstoff leitet – und die vor zwei Jahren neben Dr. Anthony Fauci saß, als dieser dem Kongress falsche Informationen über Nebenwirkungen der Masernimpfung gab – räumte laut CNBC ein, dass das J&J-Produkt „in vielen Zusammenhängen einfacher zu handhaben“ und „für einige Bevölkerungsgruppen besser geeignet“ sei.

In der Erwartung einer lukrativen Gelegenheit bereitet sich J&J bereits darauf vor, erweiterte klinische Studien bei Kindern (einschließlich Neugeborenen und Säuglingen) und schwangeren Frauen zu starten.

Anderes Design, gleiches Ziel

Der Impfstoff von J&J (hergestellt von der Tochtergesellschaft Janssen Pharmaceuticals) verwendet nicht die Technologie der Boten-RNA (mRNA), die zum ersten Mal in den Impfstoffen von Pfizer und Moderna zum Einsatz kommt, sondern ein gentechnisch verändertes „virales Vektordesign“, das auf einem abgeschwächten Erkältungsvirus namens Adenovirus 26 beruht.

Adenovirus-Impfstoffe werden seit langem im US-Militär eingesetzt, aber die FDA hat mit der COVID-Injektion zum ersten Mal einen Adenovirus-Impfstoff für den zivilen Gebrauch zugelassen.

Letzten Sommer erhielt J&J die europäische Zulassung für einen Ebola-Impfstoff, der die Vektortechnologie verwendet. Oxford-AstraZeneca und CanSino Biologics haben einen ähnlichen Ansatz für ihre COVID-19-Impfstoffe gewählt, allerdings mit anderen adenoviralen Vektoren.

Wie J&J sie beschreibt, sind Adenoviren „gut dafür geeignet, Dinge in den Menschen zu transportieren“. Im Fall des COVID-Impfstoffs besteht das Ziel darin, genetische Anweisungen – DNA, die für das Coronavirus-Spike-Protein kodiert – in die Zellen zu transportieren und die Zellen zu zwingen, das Spike-Protein herzustellen. Theoretisch sollen diese „selbstgemachten Spike-Proteine“ dann den Körper darauf trainieren, „jede echte SARS-CoV-2-Infektion zu erkennen und zu beenden, bevor das Virus Verwüstung anrichtet.“

Obwohl sich die Art der Verabreichung von den Lipid-Nanopartikeln unterscheidet (was CNN als „zarte kleine Fettkugeln“ beschreibt), die als Trägersystem für die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna fungieren, haben alle drei von der FDA zugelassenen COVID-Impfstoffe das gleiche neuartige Ziel, den Körper zur Herstellung von Spike-Proteinen zu veranlassen – ein Ziel, das eine radikale Abkehr von traditionellen Impfstoffen darstellt.

Ein Mikrobiologe der University of Tennessee erklärte gegenüber Knox News, dass der Ansatz von J&J immunologisch sehr wirkungsvoll ist, da der modifizierte Adenovirus-Vektor „ungefähr so subtil wie eine Abrissbirne“ und „sehr sichtbar für das Immunsystem“ ist.

Laut einem Artikel in Chemical & Engineering News vom Mai 2020 hat der Adenovirus-Ansatz – mit 30 Jahren Forschungsarbeit im Rücken – eine „bewegte Vergangenheit“, unter anderem als „gescheiterte Gentherapie“.

Unbeeindruckt von der Fähigkeit der adenoviralen Vektoren, dramatische und sogar tödliche Entzündungseffekte zu erzeugen, setzten Impfstoffforscher auf diese Strategie, nur um dann festzustellen, dass Auffrischungsimpfungen „einen Antikörperangriff auf den Impfstoff selbst auslösen könnten“.

Im Jahr 2007 stieß Merck auf ein weiteres Problem, als es klinische Studien für einen mit Adenoviren geimpften HIV-Impfstoff durchführte, der paradoxerweise das Risiko einer HIV-Infektion bei einer Untergruppe von Empfängern erhöhte – ein abschreckendes Beispiel, das Adenoviren für einige Jahre zum Scheitern verurteilte“.

‚Moralisch kompromittiert‘

Als Reaktion auf die FDA-Notfallzulassung von J&Js COVID-19-Impfstoff erklärten die katholische Erzdiözese von New Orleans und katholische Führer in St. Louis die Injektion sofort für „moralisch kompromittiert“ und verwiesen auf die „umfangreiche Verwendung von Zelllinien, die aus der Abtreibung stammen“, und forderten die örtlichen Katholiken auf, den Impfstoff nicht zu nehmen. Diese Einwände stimmen mit einem Brief überein, den die US-Konferenz der katholischen Bischöfe vor einem Jahr bei der FDA einreichte und in dem sie ihre Besorgnis über die Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen äußerte, die auf „ethisch problematischen“ Zelllinien beruhen.

Die Zelllinie, in der Janssen seinen Adenovirus-Vektor züchtet, ist eine menschliche embryonale Zelllinie namens PER.C6. Das Netzhautgewebe, aus dem die Zelllinie stammt, wurde nach der elektiven Abtreibung eines gesunden, 18 Wochen alten Fötus gewonnen. Der COVID-Impfstoff von AstraZeneca-Oxford verwendet eine andere humane embryonale Zelllinie namens HEK293T, um sein Adenovirus zu vermehren.

Um eine kontinuierliche Zelllinie dieses Typs – eine so genannte „immortalisierte“ Zelllinie – herzustellen, müssen Wissenschaftler die ursprünglichen Zellen, die ansonsten eine endliche Lebensdauer hätten, künstlich manipulieren. Dies wird erreicht, indem man sie chemischen Einflüssen aussetzt oder sie krebsartig macht. Da diese Manipulation genetische Veränderungen in die Zellen einführt, „werden Zellpopulationen und zelluläre Mechanismen verändert.“

Ein hochrangiger FDA-Beamter warnte vor mehr als zwei Jahrzehnten vor den inhärenten Risiken der Verwendung von kontinuierlichen Zelllinien für die Entwicklung von Impfstoffen, indem er feststellte, dass solche Zelllinien „per definitionem“ Anomalien aufweisen und besorgt feststellte, dass sie „das Potenzial haben, bei Labortieren Tumore zu bilden.“

Ein FDA-Dokument, das Ende 2020 veröffentlicht wurde, zeigt, dass diese Fragen noch lange nicht geklärt sind; der FDA-Autor bezieht sich explizit auf Zelllinien wie PER.C6 und HEK293T: „Die Verwendung von tumorigenen und von Tumoren abgeleiteten Zellen ist ein großes Sicherheitsproblem“ und stellt fest, dass die Zelllinien „latente“ oder „stille“ Bedrohungen enthalten, die „unter den Herstellungsbedingungen des Impfstoffs aktiv werden könnten.“

Das Merkblatt für Gesundheitsdienstleister, die den COVID-Impfstoff von J&J verabreichen, gibt an, dass jede Dosis des Impfstoffs „Restmengen von Wirtszellproteinen … und/oder Wirtszell-DNA enthalten kann“, aber das vereinfachte Merkblatt, das für Impfstoffempfänger und ihre Betreuer bestimmt ist, tut dies nicht.

Das bedeutet, dass die Empfänger des Impfstoffs diese potenziell wichtige Information nicht kennen, es sei denn, sie suchen nach dem Merkblatt für das medizinische Personal.

Die italienische Impfstoff-Forschungs- und Interessenvertretungs-Organisation Corvelva, die detaillierte Studien über DNA aus abgetriebenen fötalen Zelllinien in Impfstoffen durchgeführt hat, warnt, dass solche DNA abnormal und potenziell tumorverursachend ist. Corvelva kommt zu dem Schluss, dass Impfstoffe dieser Art „als fehlerhaft und potenziell gefährlich für die menschliche Gesundheit angesehen werden sollten.“

Neben einer Vielzahl anderer inaktiver Inhaltsstoffe enthält der J&J COVID-Impfstoff auch Polysorbat-80, einen Stabilisator, der Studien zufolge in der Lage ist, andere Substanzen über die Blut-Hirn-Schranke zu transportieren.

Serienverbrecher

Bei der Bewertung der potenziellen Sicherheit des experimentellen COVID-Impfstoffs von J&J und Merck sollte man die wenig schmeichelhafte Erfolgsbilanz der beiden Konzerne als Serientäter beachten.

Merck zum Beispiel zahlte 2007 mehr als 4,85 Milliarden Dollar, nachdem es sich wegen der illegalen Vermarktung seines tödlichen Medikaments Vioxx schuldig bekannt hatte. Das Unternehmen sieht sich mit zahlreichen weiteren Vorwürfen von Betrug, Täuschung und Fahrlässigkeit konfrontiert, unter anderem im Zusammenhang mit seinen Impfstoffen gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) und humane Papillomaviren (HPV).

Die jüngste strafrechtliche Vorgeschichte von J&J umfasst:

Eine 2013 ergangene Anordnung des US-Justizministeriums zur Zahlung von 2,2 Milliarden US-Dollar an zivil- und strafrechtlichen Bußgeldern im Zusammenhang mit dem Antipsychotikum Risperdal und zwei weiteren Medikamenten nach aggressivem Off-Label-Marketing und anderen fragwürdigen Praktiken wie Betrug und Schmiergeldern.

Ein Geschworenengericht in Philadelphia verurteilte 2019 einen Mann zu 8 Milliarden Dollar Strafschadenersatz, der behauptete, dass J&J nicht davor gewarnt hatte, dass Risperdal bei Jungen zu Brustwachstum führen könnte. Tausende von anderen Klagen gegen J&J beinhalten die gleiche Behauptung.

Ein Urteil in Höhe von 572 Millionen Dollar gegen J&J durch den Staat Oklahoma im Jahr 2019 wegen der Rolle des Unternehmens in der Opioid-Krise.

3,9 Milliarden Dollar, die für 25.000 Klagen im Zusammenhang mit J&Js asbestverseuchtem Babypuder zurückgestellt wurden. Und ein Urteil aus Missouri aus dem Jahr 2018, „eines der größten Strafschadensersatzurteile in der amerikanischen Rechtsgeschichte“, wurde gefällt, nachdem interne Dokumente gezeigt hatten, dass das Unternehmen seit den 1970er Jahren von der Verunreinigung des Babypuders wusste.

Im Zuge dieser Skandale schrieb The Guardian 2019, dass „Experten besorgt sind, dass einer der bekanntesten Namen und zuverlässigsten und wertvollsten Unternehmen der Welt in nicht weniger als einer existenziellen Krise steckt.“ Unter Berufung auf die „Produktfehlschläge“, „Gerichtsurteile“ und den starken Reputationsverfall fragte das britische Nachrichtenblatt: „Was ist mit Johnson & Johnson passiert?“

Mit dem Aufkommen des COVID-Impfstoffs von J&J (eine Injektion, die bereits als „Impfstoff für die Welt“ und das potenzielle „Ende der Pandemie“ angepriesen wird), scheint es, dass The Guardian seine Antwort hat: J&J wird seine früheren Probleme in den Hintergrund drängen, eine zuvorkommende Presse wird die fleckige Sicherheitsbilanz vergangener Adenovirus-Impfversuche ignorieren (einschließlich J&Js pausierter klinischer Studie im letzten Oktober) und eine noch zu bestimmende Anzahl von COVID-ängstlichen Amerikanern – verlockt durch die Einfachheit einer einzigen Injektion – wird sich für J&Js Versuchsinjektion anstellen, die, in den eigenen Worten der FDA, „für keine Indikation lizenziert“ ist.

Traurigerweise werden viele dieser Personen nicht wissen, dass sie, anders als bei gefährlichen Medikamenten, die Hersteller des COVID-Impfstoffs nicht verklagen können, sollte etwas schief gehen.