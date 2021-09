Medien drehen durch, als Minajs warnt, dass man sich vor der Einnahme des Impfstoffs sorgfältig über mögliche Nebenwirkungen informieren sollte

Hysterischer Zusammenbruch, nachdem die Rapperin über die Nebenwirkungen der Impfung berichtet hat.

Nachdem die Rapperin Nicki Minaj mit einem Tweet über die Nebenwirkungen des Impfstoffs COVID-19 eine Kontroverse ausgelöst hatte, begannen die Mainstream-Medien sofort zu lügen und falsch zu berichten, was sie gesagt hatte.

Das Spektakel begann, nachdem Minaj getwittert hatte, was mit dem Freund ihres Cousins in Trinidad geschah, als er den Impfstoff verabreicht bekam.

„Mein Cousin in Trinidad will den Impfstoff nicht, weil sein Freund ihn bekommen hat und impotent wurde. Seine Hoden waren geschwollen. Sein Freund stand kurz vor der Hochzeit, und jetzt hat das Mädchen die Hochzeit abgesagt. Also betet einfach dafür und stellt sicher, dass ihr mit eurer Entscheidung zufrieden seid und nicht schikaniert werdet“, schrieb Minaj.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Das löste sofort einen absoluten Nervenzusammenbruch aus, sowohl bei Minajs eigenen Fans als auch bei den Medien, aber die Sängerin ging dann auf Kriegsfuß mit der Presse, da diese ihre Botschaft wiederholt falsch darstellte.

Joy Reid von MSNBC behauptete, sie sei „so traurig, dass Sie das getan haben“, woraufhin Minaj antwortete: „Das kommt davon, wenn man so sehr darauf aus ist, eine andere schwarze Frau niederzumachen (auf Wunsch des weißen Mannes), dass man sich nicht die Mühe macht, alle meine Tweets zu lesen. „Mein Gott, SISTER, mach’s besser!“ Stell dir vor, dein dummer Arsch kommt eine Minute nach einem Tweet ins Fernsehen, um ein falsches Narrativ über eine schwarze Frau zu verbreiten.“

This is what happens when you’re so thirsty to down another black woman (by the request of the white man), that you didn’t bother to read all my tweets. “My God SISTER do better” imagine getting ur dumb ass on tv a min after a tweet to spread a false narrative about a black woman https://t.co/4UviONyTHy — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 14, 2021

Minaj legte dann mit einem weiteren Schreiben nach, in dem sie erklärte: „Die beiden weißen Männer sitzen da und nicken mit dem Kopf, weil dieser Onkel Tomiana die Arbeit macht, Chile. Wie traurig.“

The two white men sittin there nodding their heads cuz this uncle tomiana doing the work chile. How sad. https://t.co/4UviONyTHy — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 14, 2021

Der Rapper bezeichnete Reid daraufhin als „verlogene, homophobe Schlampe“ und bezog sich dabei auf ihre alten Blogeinträge, von denen Reid behauptete, sie seien das Werk eines mysteriösen „Hackers“.

A lying homophobic coon



I guess I can join in the reindeer games too right? Ppl can go on tv & lie on me, I can report on them, too right? ☺️. Doesn’t have to be truths. It can be half truths.



Uncle Tomiana asked who on earth would trust the US FDA guys…@JoyAnnReid pic.twitter.com/tt93FM85uc — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 14, 2021

Andere Nachrichtenmedien wie Variety schienen daraufhin Aussagen, die Minaj in der Vergangenheit gemacht hatte, zu fälschen, woraufhin sie antwortete: „Das habe ich nie gesagt. Ich bin froh, dass alle meine Tweets online gelassen wurden“.

Never said this. Glad all my tweets were left up. On it. https://t.co/oxjPlhHZxn — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 14, 2021

Die Medien haben auch gelogen, als sie behaupteten, Minaj habe gesagt, sie wolle die Met Gala wegen der Impfpflicht meiden, woraufhin die Rapperin sie korrigierte: „Drei Lügen hintereinander von großen Nachrichtenplattformen. Ich habe mein kleines Kind als Grund genannt, warum ich nicht reisen wollte. Aber ist euch aufgefallen, dass KEINER von ihnen das erwähnt hat? Fragt euch, warum das so ist.“

3 lies in a row from huge news platforms. I cited my young child as why I didn’t want to travel. But notice how NONE of them mentioned that? Ask yourself why that was. pic.twitter.com/vQjorbKCCO — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 14, 2021

The Daily Beast behauptete auch, Minaj habe gesagt, sie sei „besorgt über“ den Impfstoff, obwohl sie solche Worte nie benutzt hat.

🥴 Pls show me where I said I’m “worried about” anything. Yes. I’m glad you guys get to see how the media REALLY works. I’ll have them contacted along with others. 😍♥️😘 https://t.co/NKdJkQpswt — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 14, 2021

Das hysterische Händeringen und die anschließenden Verleumdungen als Reaktion auf Minajs bloßen Hinweis, dass man sich vor der Einnahme des Impfstoffs sorgfältig über mögliche Nebenwirkungen informieren sollte, gaben Minajs Millionen von Fans einen aufschlussreichen Einblick in die Art und Weise, wie der medienindustrielle Komplex jeden Prominenten niedermacht, der es wagt, sein Narrativ zu hinterfragen.