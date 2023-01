Medien reden nicht mehr um den heißen Brei herum: „Du wirst eines Tages gechippt!“

In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Artikel von USA Today und CNBC aus dem Jahr 2017, in dem es unverblümt heißt: Sie werden gechipt werden, es ist nur eine Frage der Zeit.

Laut Professorin Noelle Chesley wird jeder gechippt sein. „Dieses Jahr nicht. Vielleicht nicht meine Generation, aber auf jeden Fall die meiner Kinder“.

Der Erfinder und Analyst Gene Munster ist ein großer Befürworter der virtuellen Realität, der erweiterten Realität und anderer neuer Technologien. Er sagte 2017, dass in 50 Jahren subkutane Chips in großem Umfang in Menschen implantiert sein werden. Munster ist der Ansicht, dass im Jahr 2067 das Stigma des Chippens nicht mehr negativ besetzt sein wird.

Ein solcher Chip wird es den Menschen ermöglichen, ohne Pass zu fliegen, Türen zu öffnen und ihre Autos zu starten, indem sie einfach mit der Hand winken.

Einige US-amerikanische Unternehmen setzen bereits Chips unter die Haut, und in Schweden haben Tausende von Menschen einen Chip eingesetzt bekommen.

Die US-Firma Dangerous Things hatte bereits 2017 „Zehntausende“ von Mikrochips über ihre Website an Kunden verkauft. Jetzt ist es an der Zeit, Chips vermehrt zu verwenden, so die Gründerin von Dangerous Things Amal Graafstra, die davon ausgeht, dass sie sich eines Tages genauso durchsetzen werden wie Piercings oder Tattoos.

Man kann mit Maschinen auf eine Art und Weise kommunizieren, die vorher nicht möglich war, so Graafstra.

Gewöhnen Sie sich daran, fügte Chesley hinzu.