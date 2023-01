Warum die CIA einen „Maidan-Aufstand“ in Brasilien versucht hat

Pepe Escobar

Der gescheiterte Staatsstreich in Brasilien ist der jüngste Streich der CIA, während das Land gerade dabei ist, sich stärker an den Osten zu binden.

Ein ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter hat bestätigt, dass der chaotische Maidan-Remix, der am 8. Januar in Brasilia stattfand, eine CIA-Operation war, und brachte ihn mit den jüngsten Versuchen einer farbigen Revolution im Iran in Verbindung.

Am Sonntag stürmten mutmaßliche Anhänger des ehemaligen rechtsgerichteten Präsidenten Jair Bolsonaro den brasilianischen Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast, umgingen fadenscheinige Sicherheitsbarrikaden, kletterten auf Dächer, zerschlugen Fenster und zerstörten öffentliches Eigentum, darunter wertvolle Gemälde, während sie zu einem Militärputsch aufriefen, der Teil eines Regimewechselplans gegen den gewählten Präsidenten Luis Inacio „Lula“ da Silva sein soll.

Der US-Quelle zufolge liegt der Grund für die Operation, die sichtbare Anzeichen einer übereilten Planung aufweist, darin, dass Brasilien im Begriff ist, sich in der globalen Geopolitik an der Seite der BRICS-Staaten Russland, Indien und China wieder zu behaupten.

Das lässt darauf schließen, dass die CIA-Planer begeisterte Leser des Credit Suisse-Strategen Zoltan Pozsar sind, der früher bei der New Yorker Fed tätig war. In seinem bahnbrechenden Bericht vom 27. Dezember mit dem Titel War and Commodity Encumbrance stellt Pozsar fest, dass „die multipolare Weltordnung nicht von den Staatsoberhäuptern der G7, sondern von der ‚G7 des Ostens‘ (den BRICS-Staatsoberhäuptern) aufgebaut wird, die eigentlich eine G5 ist, aber wegen der ‚BRICSpansion‘ habe ich mir erlaubt, aufzurunden.“

Er bezieht sich dabei auf Berichte, wonach Algerien, Argentinien und der Iran bereits einen Antrag auf Beitritt zu den BRICS – oder besser gesagt zu deren erweiterter Version „BRICS+“ – gestellt haben, wobei weiteres Interesse von Saudi-Arabien, der Türkei, Ägypten, Afghanistan und Indonesien bekundet wurde.

Die US-Quelle zog eine Parallele zwischen dem Maidan der CIA in Brasilien und einer Reihe von Straßendemonstrationen im Iran, die von der CIA als Teil einer neuen farbigen Revolution instrumentalisiert wurden: „Diese CIA-Operationen in Brasilien und im Iran laufen parallel zu der Operation in Venezuela im Jahr 2002, die anfangs sehr erfolgreich war, als es den Aufständischen gelang, Hugo Chavez zu ergreifen.“

Auftritt der „G7 des Ostens“

Die straussischen Neokonservativen an der Spitze der CIA, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit, sind wütend darüber, dass die „G7 des Ostens“ – wie die BRICS+-Konfiguration der nahen Zukunft – sich schnell aus der Umlaufbahn des US-Dollars entfernen.

Der Straussianer John Bolton – der gerade sein Interesse an einer Kandidatur für die US-Präsidentschaft bekundet hat – fordert nun den Ausschluss der Türkei aus der NATO, da sich der globale Süden innerhalb neuer multipolarer Institutionen rasch neu ausrichtet.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein neuer chinesischer Amtskollege Qin Gang haben gerade die Zusammenlegung der von China vorangetriebenen Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) und der von Russland vorangetriebenen Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) angekündigt. Dies bedeutet, dass das größte Handels-/Verbindungs-/Entwicklungsprojekt des 21. Jahrhunderts – die chinesische Neue Seidenstraße – jetzt noch komplexer ist und weiter expandiert.

Dies schafft die Voraussetzungen für die bereits auf verschiedenen Ebenen in Planung befindliche Einführung einer neuen internationalen Handelswährung, die den US-Dollar ablösen und ersetzen soll. Abgesehen von einer internen Debatte unter den BRICS-Staaten ist einer der wichtigsten Vektoren das zwischen der EAEU und China gebildete Diskussionsteam. Nach ihrem Abschluss werden diese Überlegungen den BRI-EAEU-Partnerländern und natürlich den erweiterten BRICS+ vorgelegt.

In den 2000er-Jahren war Lula an der Seite des russischen Präsidenten Putin und des ehemaligen chinesischen Präsidenten Hu Jintao ein wichtiger Vordenker für eine stärkere Rolle der BRICS, einschließlich des Handels in ihren eigenen Währungen.

Die BRICS als „die neue G7 des Ostens“, wie Pozsar sie definiert, sind sowohl für die straußischen Neokonservativen als auch für die Neoliberalen ein Gräuel.

Die USA werden durch die konzertierten Aktionen der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China langsam aber sicher aus dem eurasischen Raum verdrängt.

Die Ukraine ist ein schwarzes Loch, in dem der NATO eine Demütigung droht, die Afghanistan wie Alice im Wunderland aussehen lässt. Eine schwache EU, die von Washington zur Deindustrialisierung und zum Kauf von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus den USA zu absurd hohen Kosten gezwungen wird, verfügt über keine wesentlichen Ressourcen, die das Imperium plündern könnte.

Aus geoökonomischer Sicht bleibt die von den USA beherrschte „westliche Hemisphäre“, insbesondere das riesige, energiereiche Venezuela, das Hauptziel. Und geopolitisch gesehen ist der wichtigste regionale Akteur Brasilien.

Die Strauss’sche Neo-Con-Strategie besteht darin, alle Register zu ziehen, um die chinesische und russische Handelsexpansion und den politischen Einfluss in Lateinamerika zu verhindern, das Washington – ungeachtet des Völkerrechts und des Konzepts der Souveränität – weiterhin als „unseren Hinterhof“ bezeichnet. In Zeiten, in denen der Neoliberalismus so „inklusiv“ ist, dass Zionisten Hakenkreuze tragen, ist die Monroe-Doktrin wieder da – auf Steroiden.

Alles über die „Strategie der Spannung“

Hinweise auf den Maidan in Brasilien finden sich zum Beispiel beim Cyber Command der US-Armee in Fort Gordon, wo die CIA vor den jüngsten Präsidentschaftswahlen Hunderte von Agenten in ganz Brasilien stationiert hat – getreu dem Spielbuch der „Strategie der Spannung“.

Seit Mitte 2022 wurden in Fort Gordon CIA-Chats abgefangen. Das Hauptthema war damals die Durchsetzung des weitverbreiteten Narrativs, dass „Lula nur durch Betrug gewinnen konnte“.

Ein Hauptziel der CIA-Operation war es, den brasilianischen Wahlprozess mit allen Mitteln zu diskreditieren und so den Weg für eine vorgefertigte Geschichte zu ebnen, die sich nun auflöst: ein besiegter Bolsonaro, der aus Brasilien flieht und in der Villa des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Mar-a-Lago Zuflucht sucht. Bolsonaro ist auf Anraten von Steve Bannon tatsächlich aus Brasilien geflohen und hat Lulas Amtseinführung verpasst, aber nur, weil er Angst hat, eher früher als später im Gefängnis zu landen. Und übrigens ist er in Orlando, nicht in Mar-a-Lago.

Das Tüpfelchen auf dem „i“ war das, was am vergangenen Sonntag geschah: die Erfindung eines 8. Januar in Brasilia, der die Ereignisse des 6. Januar 2021 in Washington widerspiegelt und natürlich die Verbindung zwischen Bolsonaro und Trump in den Köpfen der Menschen verankert.

Der dilettantische Charakter des 8. Januar in Brasilia lässt vermuten, dass sich die CIA-Planer in ihrem eigenen Plan verirrt haben. Die ganze Farce musste aufgrund des Berichts von Pozsar, den jeder, der etwas auf sich hält, auf der gesamten New York-Beltway-Achse gelesen hat, vorhergesehen werden.

Klar ist, dass es für einige Fraktionen des mächtigen US-Establishments noch wichtiger ist, Trump um jeden Preis loszuwerden, als Brasiliens Rolle in BRICS+ zu schwächen.

Was die internen Faktoren des Maidan in Brasilien betrifft, so verhält es sich, um es mit dem Schriftsteller Gabriel Garcia Marquez zu sagen, wie in der Chronik eines vorhergesagten Staatsstreichs. Es ist unmöglich, dass der Sicherheitsapparat um Lula diese Ereignisse nicht vorhersehen konnte, vor allem, wenn man den Tsunami von Zeichen in den sozialen Netzwerken bedenkt.

Es muss also eine konzertierte Aktion gegeben haben, um sanft zu agieren – ohne präventiv große Knüppel – und dabei nur das übliche neoliberale Geschwätz von sich zu geben.

Schließlich ist Lulas Kabinett ein einziges Chaos, in dem die Minister ständig aneinandergeraten und einige Mitglieder noch vor einigen Monaten Bolsonaro unterstützt haben. Lula nennt es eine „Regierung der nationalen Einheit“, aber es ist eher ein kitschiges Flickwerk.

Der brasilianische Analyst Quantum Bird, ein weltweit anerkannter Physikwissenschaftler, der nach einem langen Aufenthalt in NATO-Ländern in seine Heimat zurückgekehrt ist, stellt fest, dass „zu viele Akteure im Spiel sind und zu viele gegensätzliche Interessen bestehen. Unter Lulas Ministern finden wir Bolsonaristen, neoliberale Rentner, Befürworter des Klima-Interventionismus, Anhänger der Identitätspolitik und eine riesige Fauna politischer Neophyten und sozialer Aufsteiger, die alle mit Washingtons imperialen Interessen im Einklang stehen“.

Von der CIA gesteuerte ‚Militante‘ auf der Pirsch

Ein plausibles Szenario ist, dass mächtige Teile des brasilianischen Militärs – im Dienste der üblichen Strauss’schen neokonservativen Denkfabriken und des globalen Finanzkapitals – angesichts der massiven Ablehnung in der Bevölkerung keinen wirklichen Putsch durchführen konnten und sich bestenfalls mit einer „weichen“ Farce zufrieden geben mussten. Das zeigt, wie sehr diese selbstherrliche und hochkorrupte Militärfraktion von der brasilianischen Gesellschaft isoliert ist.

Wie Quantum Bird feststellt, ist es zutiefst besorgniserregend, dass der 8. Januar von allen Seiten einhellig verurteilt wurde, während niemand die Verantwortung dafür übernahm, „was zeigt, dass Lula praktisch allein in einem seichten Meer navigiert, das von scharfen Korallen und hungrigen Haien befallen ist.“

Lulas Position, so fügt er hinzu, „eine föderale Intervention im Alleingang zu verordnen, ohne starke Gesichter seiner eigenen Regierung oder der zuständigen Behörden, zeigt eine improvisierte, unorganisierte und dilettantische Reaktion“.

Und das alles, nachdem die von der CIA gesteuerten „Militanten“ die „Proteste“ seit Tagen offen in den sozialen Medien organisiert hatten.

Das gleiche alte CIA-Drehbuch bleibt jedoch am Werk. Es ist immer noch verblüffend, wie leicht es ist, Brasilien, eine der natürlichen Führungsnationen des globalen Südens, zu unterwandern. Versuchte Staatsstreiche und Regimewechsel bzw. farbige Revolutionen werden weiterhin durchgeführt – man denke nur an Kasachstan Anfang 2021 und den Iran vor wenigen Monaten.

So sehr die sich selbst verherrlichende Fraktion des brasilianischen Militärs auch glauben mag, dass sie die Nation kontrolliert, wenn Lulas bedeutende Massen gegen die Farce vom 8. Januar auf die Straße gehen, wird sich die Ohnmacht der Armee grafisch bemerkbar machen. Und da es sich um eine CIA-Operation handelt, werden die Drahtzieher ihren tropischen militärischen Vasallen befehlen, sich wie Strauße zu verhalten.

Die Zukunft ist leider unheilvoll. Das US-Establishment wird nicht zulassen, dass Brasilien, die BRICS-Wirtschaft mit dem größten Potenzial nach China, mit voller Kraft und im Einklang mit der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China wieder ins Geschäft kommt.

Die Strauss’schen Neokonservativen und Neoliberalen, zertifizierte geopolitische Schakale und Hyänen, werden noch bösartiger werden, wenn die „G7 des Ostens“, zu denen auch Brasilien gehört, die Oberherrschaft des US-Dollars beenden und die imperiale Kontrolle über die Welt aufgeben.