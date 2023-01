Exklusiv: 6-fach höhere Sterberate nach Impfung in australischem Pflegeheim!

Steve Kirsch

Ich lade jeden Faktenprüfer der Welt ein, mich in diesem Fall zu überprüfen. Ich habe den Namen der Einrichtung. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass dies bestätigt wird, damit die Welt über das Risiko informiert ist.

Nachdem ich einen Bericht über eine große geriatrische Praxis veröffentlicht hatte, in der die Gesamtsterblichkeit nach der Impfung um das Dreifache anstieg (alle überzähligen Todesfälle wurden dem Impfstoff zugeschrieben), erhielt ich einen noch außergewöhnlicheren Bericht über ein Pflegeheim in Australien, in dem die Sterblichkeitsrate nach der Einführung der Impfstoffe um das Sechsfache anstieg (von drei bis vier pro Jahr auf mindestens 24 in einem Zeitraum von zwölf Monaten), wodurch 33 % der Bewohner der Einrichtung starben:

Ich habe Erfahrungen aus erster Hand im Pflegeheim meiner Mutter in Melbourne, Australien. In einer Einrichtung mit 80 Zimmern sind durchschnittlich etwa 75 Bewohner untergebracht. Zwischen September 2021 und August 2022 verloren sie mindestens 24 Bewohner, meine Mutter war Nummer 23 (für Oktober sind keine Todesfälle verzeichnet, aber es gibt Grund zu der Annahme, dass es Todesfälle gab). Sie haben also in 12 Monaten 1/3 ihrer Bewohner verloren. Normalerweise verlieren sie 3 bis 4 Bewohner pro Jahr, und ich bin mir sicher, dass sie, wie meine Mutter, mindestens einmal aufgefrischt worden wären. Früher veröffentlichten sie einen Newsletter, in dem die Abgänge und Todesfälle aufgelistet wurden, aber das wurde im Oktober 2021 eingestellt, als sie berichteten, dass 2 Bewohner im September gestorben waren. Ich frage mich, warum sie die Veröffentlichung eingestellt haben? Der einzige Grund, warum ich weiß, dass all diese Menschen gestorben sind, ist, dass sie im September 2022 einen Gedenkgottesdienst für alle im Vorjahr Verstorbenen abhielten. Dabei wurde von jedem ein Foto mit dem Sterbedatum gezeigt. In der Woche, in der meine Mutter im August 2022 starb, starben vier weitere Personen. Die Gesamtzahl der Todesfälle ist also unüberschaubar. Kein Wunder, dass das Zimmer meiner Mutter 2 Wochen nach ihrem Tod immer noch leer war.