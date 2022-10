Medienmanipulation und Operation Mockingbird

Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen dankbar, deren Direktoren fast vierzig Jahre lang an unseren Treffen teilgenommen und ihre Versprechen der Diskretion eingehalten haben. Es wäre für uns unmöglich gewesen, unseren Plan für die Welt zu entwickeln, wenn wir in diesen Jahren dem Licht der Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen wären. Aber die Welt ist reifer geworden und bereit, auf eine Weltregierung zuzugehen. Die supranationale Souveränität einer intellektuellen Elite und von Weltbankern ist der in den vergangenen Jahrhunderten praktizierten nationalen Selbstbestimmung sicherlich vorzuziehen. –David Rockefeller

Wenn es nicht in den 6-Uhr-Nachrichten kommt, ist es dann wirklich passiert? Das ist die Frage. Die meisten Menschen im modernen Amerika glauben nichts, es sei denn, sie hören es in den konzerneigenen 6:00 Uhr-Nachrichten; außerdem, wenn sie von einem Ereignis hören, über das nicht berichtet wurde, denken sie, entweder, dass es unbedeutend war, oder wenn es wichtig genug wird, werden die 6:00 Uhr-Nachrichten darüber berichten.

Was die meisten Menschen in den Vereinigten Staaten nicht wissen, ist eine geheime Operation zur Übernahme der Kontrolle über die Medien der Vereinigten Staaten, die Operation Mockingbird genannt wird. Die Operation Mockingbird begann (soweit wir wissen) nach dem Zweiten Weltkrieg. Über diese von der CIA unterstützte Operation sind mehrere Bücher geschrieben worden, aber das Wesentliche ist, dass die CIA nach dem Zweiten Weltkrieg mehrere Medienorganisationen wie die New York Times, das Time Magazine und die Washington Post, um nur einige zu nennen, infiltriert hat. Anhörungen des Kongresses im Jahr 1976 bewiesen, dass die CIA Redakteure und Reporter in den meisten Mainstream-Medien bestochen hatte. Bis 1953 hatte die CIA Einfluss auf 25 große Zeitungen in ganz Amerika. Ferner wurden die Zeitungen, die sich nicht fügten, aufgekauft. Heute befindet sich das gesamte Medienmonopol im Besitz und unter der Kontrolle von nur wenigen Personen, mit wenigen Ausnahmen. Sechs Konzerne kontrollieren fast alles, was die amerikanische Öffentlichkeit liest, hört, sieht und somit denkt. Diese Konzerne sind Time Warner, NBC, Disney, Viacom, CBS und Rupert Murdochs News Corp.

Hand in Hand mit der Operation Mockingbird ging das Auftauchen von elitären, bildungsorientierten Think Tanks unter dem Deckmantel von Stiftungen. Die Stiftungen wurden gegründet, um die Glaubwürdigkeit von Ideen zu erhöhen, die bei der verdummten amerikanischen Wählerschaft nicht gut ankommen. Diese Ideen wurden mit einer Entourage von Doktoren und Ivy-League-Schulen vorgetragen, um die Öffentlichkeit von ihrer Wahrhaftigkeit und Weisheit zu überzeugen. Selten stellte jemand die Weisen infrage, die Ideen wie Kommunismus, Frauenbefreiung und die Große Gesellschaft vertraten. Jeder, der Einwände erhob, wurde mit dem Pinsel des Rassismus, des Klassizismus oder der Frauenfeindlichkeit gepinselt, genau wie es heute geschieht, um abweichende Meinungen zu unterdrücken. Wenn Sie das nächste Mal CNN oder MSNBC oder Chris Matthews oder was auch immer sehen, achten Sie auf die Leute in der Sendung. Meistens kommt eine Person aus einer dieser „Stiftungen“ zu Wort, um dem, was sie an diesem Tag verkaufen, mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Diese Taktik wird auf beiden Seiten des politischen Spektrums angewandt. Eine Studie hat dies und das gesagt… also muss es wahr sein. Selten geben die Medien die Hintergründe der Geschichte preis, und wenn, dann nur oberflächlich.

Um das Geschäft weiter zu besiegeln, kam Edward L. Bernays, der Vater des Spin. Er übernahm die Ideen seines Onkels Sigmund Freud und wandte sie auf die Massenüberzeugung an. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie so denken, wie Sie denken? Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie etwas für wahr halten und sich jeder gegenteiligen Information widersetzen, selbst wenn alle Fakten auf eine gegenteilige Schlussfolgerung hindeuten? Vielleicht sind Sie ein Opfer von Edward L. Bernays. Er nutzte die Psychologie, um die Öffentlichkeit zu täuschen und Ideen falsch darzustellen, um seine und andere Ziele zu erreichen. In den 1920er-Jahren wollten die Zigarettenhersteller Frauen zum Rauchen bringen. Damals rauchten Frauen kaum. Edward L. Bernays inszenierte eine Veranstaltung während der New Yorker Osterparade 1929. Während der Parade nahmen einige junge Frauenrechtlerinnen Zigaretten heraus und begannen sie als Zeichen der Frauenbefreiung zu rauchen. Den Medien wurde mitgeteilt, dass es sich um „Freiheitsfackeln“ handelte. Auf diese Weise sollte die Vorstellung, dass Frauen rauchen, populär gemacht werden, und es funktionierte. Im weiteren Verlauf der Entwicklung wollte die Elite, dass Frauen aus dem Haus gehen und arbeiten. Dies geschah aus zwei Gründen: Erstens, um die Steuereinnahmen um 50 % zu erhöhen, und zweitens, um die Erziehung der Kinder zu kontrollieren, indem sie sie für längere Zeit in staatlich kontrollierte Kindertagesstätten oder in die Schule gaben. Aus genau diesen Gründen unterstützten sie die Frauenbefreiungsbewegung, und raten Sie mal, was? Es hat funktioniert.

Medienmanipulation gibt es schon, seit es die großen Medien gibt. Einer der allerbesten war Paul Joseph Goebbels. Er studierte Edward L. Bernays und nutzte dessen Methoden, um das Dritte Reich unter Hitler zu fördern. Er war Reichspropagandaminister in Hitlers Deutschland. Die Nazis waren sehr versiert darin, die Öffentlichkeit zu manipulieren, und es scheint, dass die Elite seither ihr Spielbuch verwendet hat. Goebbels übernahm sofort die Kontrolle über die Medien in Nazi-Deutschland, organisierte Bücherverbrennungen und schaltete jede Opposition aus. Artikel wurden zensiert, Plakate geklebt und Vorträge kontrolliert – alles mit dem Ziel, Hitlers Ideologie zu fördern. Es hat funktioniert, und sein Spielbuch funktioniert auch heute noch.