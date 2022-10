Kann Europa in diesem Winter ein Worst-Case-Szenario im Energiebereich vermeiden?

Die europäischen Länder haben das meiste getan, was sie tun konnten, um die Gasspeicher zu füllen.

Die europäischen Gaspreise sind zu Beginn dieser Woche auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten gefallen, da die Speicher voller sind als ursprünglich erwartet, LNG-Ladungen eintreffen und das Wetter mild ist. Die europäischen Regierungen haben sich jedoch auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet, in dem ein ungewöhnlich kalter Winter die Gasspeicher schnell leeren, die Gaspreise wieder in die Höhe treiben, den Wettbewerb um das teure LNG mit Asien verschärfen, die Entschlossenheit der Verbraucher, bei eisigen Temperaturen Energie zu sparen, brechen und mehr Unternehmen und Industrieprozesse zum Stillstand zwingen könnte.

Europa hat alles getan, um sicherzustellen, dass die Heizung und das Licht in diesem Winter an bleiben, sagen Analysten. Dies könnte jedoch nicht ausreichen – eine lange kalte, windstille Periode in diesem Winter könnte alle Bemühungen zunichte machen und zu verbindlichen Energiesparzielen, Rationierungen oder Stromausfällen führen.

Die gute Nachricht

Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine und der Unterbrechung der Gaslieferungen in fast alle EU-Mitgliedstaaten wurde alles getan, was machbar war, um eine alternative Gasversorgung sicherzustellen. In Deutschland, den Niederlanden und Finnland werden schwimmende Wiederverdampfungsanlagen (Floating Storage Regasification Units, FSRUs) errichtet. Eemshaven in den Niederlanden sowie Wilhelmshaven und Brunsbüttel in Deutschland werden voraussichtlich bereits Ende dieses Jahres in Betrieb genommen. Europa zahlt viel für LNG-Lieferungen und überbietet damit Asien, das vor dem Krieg der größte Abnehmer von Spot-Ladungen war.

In Deutschland, Europas größter Volkswirtschaft und bis in jüngster Vergangenheit Russlands wichtigstem Gaskunden, waren die Speicher zwei Wochen früher als geplant zu 95 % gefüllt, da die Gasspeicher in ganz Europa überdurchschnittlich voll waren.

Insgesamt waren die Gasspeicher in der EU am 17. Oktober zu 92,37 % gefüllt, wobei die deutschen Speicher zu über 96 % gefüllt waren, ein Ziel, das Berlin voraussichtlich am 1. November erreichen wird. Italiens Gasspeicher sind zu 94 % und Frankreichs zu über 98 % gefüllt, wie aus den Daten von Gas Infrastructure Europe hervorgeht.

Ferner hat Frankreich letzte Woche damit begonnen, Erdgas direkt nach Deutschland zu liefern, um die Energiekrise in Europas größter Volkswirtschaft zu lindern, da die EU die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten bei der Erdgasversorgung fördert.

Zusätzliche Erleichterung in Bezug auf den Gasnotstand in Europa kam vom Copernicus Climate Change Service, dessen jüngstes Wettermodell in der vergangenen Woche darauf hindeutete, dass der größte Teil Europas in diesem Winter eher mit milden Temperaturen als mit tiefem Frost zu rechnen hat. Trotz der Vorhersagen eines wärmeren Winters als üblich ist die Wahrscheinlichkeit eines kalten, windstillen Einbruchs bereits im November und Dezember größer, so der Dienst. Geringe Windgeschwindigkeiten würden bedeuten, dass der größte Teil Nordwesteuropas, der für die Stromerzeugung auf Windkraft angewiesen ist, auf andere Stromerzeugungsquellen zurückgreifen müsste, wodurch die kostbaren Gasvorräte erschöpft würden.

Die schlechten Nachrichten

Das Wetter ist der entscheidende Faktor, wenn es darum geht, wie schnell die Gasvorräte erschöpft werden, daher hofft Europa das Beste und betet für einen milderen Winter.

Wenn wir den Verbrauch im Zaum halten, werden wir den Winter gut überstehen, es sei denn, es kommt zu Katastrophen wie extrem kaltem Wetter. Wir müssen nur hoffen, dass nichts schief geht“, sagte der italienische Minister für Energiewende, Roberto Cingolani, dem Wall Street Journal.

Leider können in Europa viele Dinge schief gehen. Ein sehr kalter Winter ist nur eines davon.

Russland könnte die Gasexporte aussetzen, wenn die EU eine Preisobergrenze für russisches Gas einführt, sagte der Vorstandsvorsitzende von Gazprom, Alexey Miller, diese Woche. Russland exportiert nach wie vor Gas über eine Verbindung durch die Ukraine und über TurkStream nach Europa.

Die unvorhersehbaren Einflüsse

Eine weitere Ungewissheit auf der Angebotsseite könnte von China ausgehen, dessen LNG-Importeure Berichten zufolge angewiesen wurden, keine LNG-Ladungen mehr an das von Gasmangel geplagte Europa weiterzuverkaufen, was die europäischen Hoffnungen auf anhaltend hohe LNG-Zuflüsse im nahenden Winter zunichte machen könnte.

Auf der Nachfrageseite ist es ungewiss, wie die europäischen Verbraucher auf die unaufhörlichen Aufrufe zum Energiesparen reagieren werden, wenn die Temperaturen sinken und die Regierungen den Haushalten Beihilfen gewähren, um ihnen bei der Begleichung ihrer steigenden Rechnungen zu helfen. Einige Analysten sind überzeugt, dass staatlich geförderte Sparmaßnahmen die Verbraucher sogar davon abhalten könnten, bei Gas und Strom zu sparen.

In der ersten ungewöhnlich kalten Woche dieses Herbstes hat Deutschland den Energiespartest Ende September nicht bestanden. In der letzten Septemberwoche, als die erste Kältewelle einsetzte, verbrauchten deutsche Haushalte und kleine Unternehmen fast 10 % mehr Gas als im Vierjahresdurchschnitt für diese Woche, so die Regulierungsbehörde.

Ohne signifikante Einsparungen, auch im privaten Sektor, wird es schwierig sein, eine Gasknappheit im Winter zu vermeiden“, sagte der Präsident der Agentur, Klaus Müller.

Die Gasspeicher in Deutschland sind zwar fast voll, aber die größte europäische Volkswirtschaft wird damit nicht über den Winter kommen, so die Regulierungsbehörde.

Die durch die sehr hohen Gaspreise verursachte Störung der Nachfrage trägt zwar zu den Einsparungen bei, hat aber den Preis der Deindustrialisierung, da viele Fabriken und energieintensive Industrien gezwungen sind, ihre Produktion einzuschränken, einzustellen oder zu verlagern. Energieintensive Industrien in Europa, darunter Aluminium-, Kupfer- und Zinkhütten sowie Stahlhersteller, haben EU-Beamte bereits gewarnt, dass sie durch die steigenden Strom- und Gaspreise in ihrer Existenz bedroht sind.

Aufgrund der enormen Preissteigerungen und der sehr angespannten Lage auf dem Gasmarkt wird der Erdgasverbrauch im Stromerzeugungssektor in Europa in diesem Jahr voraussichtlich um fast 3 % zurückgehen. Für die industrielle Gasnachfrage wird ein Rückgang von bis zu 20 % erwartet, so die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem vierteljährlichen Gasmarktbericht Anfang des Monats.

Der Winter 2023/2024 könnte für die Gasbeschaffung in Europa noch schwieriger werden, da die Energiekrise nicht auf einen einzigen Winter beschränkt bleiben wird“, warnten die IEA und Analysten.