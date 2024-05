Medizinische Whistleblowerin: Neue und schwere Fälle bei jungen, gesunden Menschen

Smith sieht raschere und ungewöhnlichere Symptome, insbesondere bei jüngeren Patienten.

„Als die mRNA-Injektionen eingeführt wurden, hatten wir plötzlich Organversagen… Hirnversagen… Menschen erleiden nicht einfach einen ‚plötzlichen Hirntod‘, und das ist passiert.“

Die medizinische Whistleblowerin, Autorin und ehemalige medizinische Kodiererin, mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Branche, Zowe Smith schildert für Alex Jones einige der Schrecken, die sie als medizinische Kodiererin nach der Einführung von mRNA-Injektionen erlebt hat. Smith stellt fest, dass ungewöhnliche Fälle von Beschwerden wie „Organversagen“, „Gehirnblutungen“ und „Zuckungen“ etwa einen Monat nach der Einführung auftraten und offensichtlich Symptome des Körpers waren, da „sie etwas abstießen“.

„Als der Impfstoff auf den Markt kam, gab es Geschichten, es gab Fälle von Patienten, die ins Krankenhaus gebracht wurden und nicht mehr ansprechbar waren, und das Rettungsteam, das sie fand… sagte….. Es war, als hätten sie etwas abgestoßen. Es war, als hätten sie erbrochen, kotzt und uriniert, und all ihre Körperflüssigkeiten kamen plötzlich heraus”, sagt Smith. Sie fügt hinzu, dass sie „Zeitstempel sehen konnte, und diese Zeitstempel waren sehr kurz… die Patienten starben innerhalb weniger Stunden“.

„Ich weiß nicht, wann sie diese Injektionen erhalten haben, und ich kann nicht einmal bestätigen, dass einige dieser Patienten tatsächlich daran gestorben sind, weil sie nicht mehr ansprechbar waren und ihre Angehörigen keine Angaben gemacht haben, sagt Smith.

„Ich war sehr misstrauisch, weil es sich um eine experimentelle Injektion handelte, und als ich einen seltsamen Fall bekam, versuchte ich, ihn zu untersuchen“, sagt die ehemalige medizinische Kodiererin. “Das Einzige, was für mich Sinn machte, war der Zusammenhang mit den Lipid-Nanopartikeln und dem Graphen, denn das war der größte Unterschied zu früheren Impfstoffen.

Smith fügt hinzu:

„Für mich machte es absolut Sinn, dass wir diese seltsamen neuen Fälle von Krampfanfällen hatten, die nie zuvor aufgetreten waren, diese Gerinnsel, die nie zuvor aufgetreten waren, diese seltsamen Zuckungen, Gehirnblutungen, all die Dinge, die wir zuvor gesehen hatten, aber jetzt waren sie alle anders. Die Flecken waren anders. Sie waren schwerwiegender, sie traten schneller auf, sie traten bei jungen, gesunden Menschen auf. Es waren keine alten Menschen, die ein Aneurysma hatten…“.

