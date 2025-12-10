Mega-Datenzentren bergen geheime Gesundheitsrisiken

Martin Armstrong |

Städte begrüßen die Ankunft neuer KI-Datenzentren, die garantiert Kapital und Arbeitsplätze anziehen, doch neue Enthüllungen zeigen gefährliche gesundheitliche Folgen für Anwohner.

Ein großes Datenzentrum im Morrow County, Oregon, beschäftigt über 1.800 Vollzeitmitarbeiter. Investitionen von AWS beschäftigen insgesamt über 8.320 Vollzeitkräfte und tragen 11,8 Milliarden Dollar zum US-BIP bei.

Die Anlage im Morrow County, die seit 2011 in Betrieb ist, hat zur Diversifizierung der Region beigetragen, da 40 % der Bewohner des Countys unterhalb der Armutsgrenze leben. Amazon hat in den vergangenen zehn Jahren über 100 Millionen Dollar an County-Steuern gezahlt und damit die lokale Wirtschaft getragen. Die Anlage benötigt jedes Jahr Millionen Gallonen Wasser aus Grundwasserleitern zur Kühlung, das sich anschließend mit nitrathaltigem landwirtschaftlichem Abwasser vermischt. Dieses Abwasser gelangt zurück ins lokale System, hat den sandigen Boden durchtränkt und Brunnen kontaminiert. Ein Beamter des Gesundheitsamts testete stichprobenartig 70 Haushalte auf verunreinigtes Wasser – 68 von 70 lagen über den bundesweiten Sicherheitsgrenzen.

Einige Brunnen weisen Konzentrationen von bis zu 73 ppm auf, während der aktuelle Staatsgrenzwert bei 7 ppm liegt. Das bedeutet, dass das Wasser nicht mehr für den Konsum sicher ist, doch die Warnung kommt zu spät. Das Wasser und die nahegelegenen landwirtschaftlichen Ernten sind kontaminiert. Die Bevölkerung hat einen Anstieg von Krebsdiagnosen festgestellt. Über 25 Frauen berichteten über unerwartete Fehlgeburten, weitere sechs Bewohner leiden an Nierenversagen.

Amazon teilte Reportern des Rolling Stone mit, dass die Nitratwerte „signifikant älter sind als die Präsenz von AWS (Amazon Web Services).“ Andere glauben, dass AWS bestehende Probleme erheblich verschlimmert:

„Wenn dieses verunreinigte Wasser durch die Datenzentren fließt, um Wärme aus den Serversystemen aufzunehmen, verdunstet ein Teil des Wassers, aber die Nitrate bleiben zurück und erhöhen die Konzentration. Das bedeutet, dass das verschmutzte Wasser, nachdem es durch die Datenzentren und zurück ins Abwassersystem gelangt ist, noch stärker kontaminiert ist – manchmal im Durchschnitt bis zu 56 ppm, dem Achtfachen des Sicherheitslimits von Oregon.“

Amazon betreibt sieben Anlagen in der Region und plant den Bau von fünf weiteren. Ländliche Gemeinden haben sich für diese Datenzentren eingesetzt, um ihre Wirtschaft anzukurbeln, da Technologiekonzerne hunderte Milliarden in diese Einrichtungen investieren. S&P geht davon aus, dass die Nachfrage nach Mega-Datenzentren sich bis 2030 verdoppeln wird – KI steckt erst in den Anfängen. Doch was wird mit den Menschen geschehen, die in der Nähe dieser Zentren leben, und stellen sie ein Risiko für die größere Gemeinschaft dar? Leider wird diese Generation die Testsubjekte sein.

