Kinder bombardieren jetzt Schweden

Massiver Anstieg bei festgenommenen Kindern.

Peter Imanuelsen

Ich habe darüber berichtet, dass es in Schweden eine verrückte Entwicklung gibt – es gibt jetzt eine Bombenkrise.

Es hat im Jahr 2025 bislang über 170 Bombenangriffe in Schweden gegeben. Und es hat ganze 448 Bombenangriffe seit 2023 gegeben.

Wenn man bedenkt, dass es in Schweden nur etwa 10,5 Millionen Menschen gibt, könnte man erkennen, wie schlimm die Situation tatsächlich ist.

Nun wird berichtet, dass 54 Kinder unter 15 Jahren im Jahr 2025 wegen Bombenangriffen festgenommen wurden.

Noch vor ein paar Jahren war es nur 1 Kind unter 15, das jedes Jahr wegen Bombenangriffen festgenommen wurde.

Das bedeutet, dass die Zahl der unter 15-Jährigen, die wegen Bombenangriffen festgenommen wurden, in nur wenigen Jahren um massive 5300 % gestiegen ist. Was geht in Schweden vor sich???

Die Wahrheit über die schwedische Bombenkrise

Wir sehen etwas Ähnliches in Norwegen. Vor ein paar Monaten gab es einen Granatenangriff im Zentrum von Oslo. Er fand in der Öffentlichkeit statt, das Auto eines Passanten wurde beschädigt, als die Granate auf der Straße explodierte. Ein 13-jähriges Kind wurde für diesen Angriff festgenommen.

Zurück nach Schweden, die Polizei veröffentlichte kürzlich einen neuen Bericht. Daraus geht hervor, dass die Zahl der „verletzlichen Gebiete“ auf 65 gestiegen ist.

Diese „verletzlichen Gebiete“ sind sonst üblicherweise auch als No-Go-Zonen bekannt.

Also sind die Dinge in Schweden ziemlich schlimm, und die Mainstream-Medien arbeiten hart daran, es zu vertuschen.