Elon Musk: EU-Kommissare ermorden Europas Zukunft – und damit seine nächste Generation

Musk behauptet, EU-Kommissare seien „verantwortlich für den Mord an Europa“, während Brüssel darauf besteht, dass X die Geldstrafe von 120 Millionen Euro zahlen muss

Elon Musk hat gerade das in Worte gefasst, was Millionen Europäer fühlen, aber selten laut ausgesprochen hören wollen: „Wann haben Sie das letzte Mal mit jemandem in Europa gesprochen, der wirklich optimistisch in die Zukunft blickt? Jahrzehnte. Oder … auch nur ein Jahr?" Er greift Europa nicht an, sondern schlägt Alarm für Europa. Ohne Hoffnung und Begeisterung für die Zukunft hören Menschen auf, an diese zu glauben … und gründen stillschweigend keine Familien mehr. „Ein Kind zu bekommen", sagt Elon Musk, „ist ein Akt des Optimismus." Viele Menschen in der EU haben derzeit das Gefühl, dass dieser Funke erloschen ist. Die Frage ist: Können wir ihn wieder entfachen? Kann Europa wieder zu einem Ort werden, an dem die Zukunft so vielversprechend erscheint, dass junge Menschen dort neues Leben beginnen wollen? Musk glaubt, die Antwort sei ja – aber nur, wenn wir anfangen, eine Vision zu entwerfen, an die es sich zu glauben lohnt.

Hochrangige US-Beamte warfen Brüssel Zensur vor, während die Europäische Kommission gelobte, ihre Strafe gegen X wegen angeblicher Verstöße gegen das Digitale-Dienste-Gesetz durchzusetzen.

Elon Musk hat gerade das in Worte gefasst, was Millionen Europäer fühlen, aber selten laut ausgesprochen hören wollen:

„Wann haben Sie das letzte Mal mit jemandem in Europa gesprochen, der wirklich optimistisch in die Zukunft blickt? Jahrzehnte. Oder … auch nur ein Jahr?“



Elon Musk verschärfte am Montag seine Konfrontation mit Brüssel und erklärte auf X, dass „die EU-Kommissare für den Mord an Europa verantwortlich sind“, nachdem die Europäische Kommission darauf bestanden hatte, sie werde „sicherstellen“, dass die Social-Media-Plattform die letzte Woche verhängte Geldstrafe in Höhe von 120 Millionen Euro wegen angeblicher Verstöße gegen das Digitale-Dienste-Gesetz (DSA) bezahlt.

Die Kommission hatte am Freitag bekannt gegeben, dass X Transparenzregeln verletzt und manipulative Designpraktiken im Rahmen der Plattformregulierung des Blocks eingesetzt habe – mit spezieller Kritik an seinem Verifizierungssystem mit blauem Haken. Die EU-Regulierungsbehörde erklärte, dieses System setze Menschen dem Risiko von Betrug, Identitätsdiebstahl und Manipulation durch böswillige Akteure aus.

Der Schritt löste in Washington eine schnelle Gegenreaktion aus, denn hochrangige US-Beamte warfen der EU Zensur, behördliche Schikane und eine ungerechte Zielsetzung gegen amerikanische Technologieunternehmen vor. Außenminister Marco Rubio sagte: „Die Geldstrafe der Europäischen Kommission in Höhe von 140 Millionen Dollar ist nicht nur ein Angriff auf X, sondern ein Angriff auf alle amerikanischen Tech-Plattformen und auf das amerikanische Volk durch ausländische Regierungen. Die Zeit der Zensur von Amerikanern im Internet ist vorbei.“

Brendan Carr, Vorsitzender der Federal Communications Commission, kritisierte den EU-Schritt ebenfalls: „Schon wieder bestraft Europa ein erfolgreiches US-Tech-Unternehmen dafür, dass es ein erfolgreiches US-Tech-Unternehmen ist. Europa besteuert Amerikaner, um einen Kontinent zu subventionieren, der durch Europas eigene erdrückende Regulierungen zurückgehalten wird.“

Howard Lutnick, der US-Handelsminister, ergänzte, das Digitale-Dienste-Gesetz sei „darauf ausgelegt, die freie Meinungsäußerung und amerikanische Tech-Unternehmen zu unterdrücken“, während der US-Botschafter bei der EU, Andrew Puzder, die Strafe als „übermäßig“ bezeichnete und als Ergebnis von „EU-Regulierungsüberschreitung“.

Die heutige überhöhte Geldstrafe von 120 Millionen € ist das Ergebnis überzogener EU-Regulierungen, die amerikanische Innovationen ins Visier nehmen. Die Trump-Regierung hat klargestellt: Wir lehnen Zensur ab und werden belastende Regulierungen, die US-Unternehmen im Ausland benachteiligen, anfechten. Wir erwarten von der EU fairen, offenen und auf Gegenseitigkeit beruhenden Handel – und nichts anderes.

Musk ist häufig mit liberalen westlichen Regierungen aneinandergeraten und beschuldigt sie, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken. In den letzten Monaten unterstützte er öffentlich Persönlichkeiten der politischen Rechten in Europa, darunter Alice Weidel von der Alternative für Deutschland (AfD) sowie mehrere einwanderungskritische Abgeordnete im Vereinigten Königreich wie Rupert Lowe.

„Remigration ist die normale Position“, schrieb Musk am Montag und kommentierte eine Umfrage, die zeigte, dass sieben von zehn Dänen die Abschiebung ausländischer Staatsangehöriger unterstützen, die Straftaten begangen haben.

Am Wochenende verschärfte er seine Kritik an Brüssel, indem er die „Abschaffung“ der Europäischen Union forderte und behauptete, sie stelle Bürokratie über Demokratie. „Löst die EU auf und gebt die Macht dem Volk zurück“, schrieb er in Bezug auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom vergangenen Jahr, das eine Geldstrafe gegen Ungarn bestätigte, weil es sich geweigert hatte, Migrantenquoten im Rahmen des EU-Migrationspakts zu akzeptieren. Dieses System verpflichtet die Mitgliedstaaten, entweder zugewiesene Asylbewerber aufzunehmen oder rund 20.000 Euro pro Person als Solidaritätsbeitrag zu zahlen.

Musk behauptete außerdem, die Kontroverse habe die Beliebtheit von X gesteigert. Er sagte, die Plattform verzeichne „rekordverdächtige Downloadzahlen in vielen Ländern Europas“ nach Bekanntgabe der Geldstrafe und bezeichnete X als die Nummer-1-Nachrichten-App „in jedem EU-Land“.

Bei der täglichen Pressekonferenz der Kommission am Montag sagte Sprecher Thomas Regnier, die Strafe werde durchgesetzt. „X wird diese Geldstrafe zahlen müssen. Die 120 Millionen Euro werden gezahlt werden müssen. Wir werden sicherstellen, dass wir dieses Geld bekommen“, sagte er gegenüber Reportern.

Regnier erklärte, die Kommission werde X weiterhin nutzen, um mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, trotz der Entscheidung der Plattform, das Konto der Kommission für bezahlte Werbung als Reaktion auf die Strafe zu sperren. Er sagte, die EU-Exekutive nutze alle ihre Social-Media-Konten, einschließlich jener auf X, „um mit Bürgern und Interessenträgern in Kontakt zu treten, Aufklärungsarbeit zu leisten, und um genau zu erklären, was wir in der EU tun“.

X kann die Entscheidung noch anfechten, und Regnier bestätigte, dass das Unternehmen „90 Tage Zeit hat“, der Kommission mitzuteilen, wie es weiter vorgehen will.