Zelensky sagt, er sei „bereit für Wahlen“, will aber kein Territorium abtreten

Von Tyler Durden

Update (14:35 Uhr ET) : Ist dies endlich das Ende für Selenskyj? Präsident Trump hat den Druck deutlich erhöht und in einem aktuellen Interview mit Politico signalisiert, dass der ukrainische Staatschef beginnen muss, die Realität zu akzeptieren und Kompromisse einzugehen, angefangen mit der Abhaltung von Wahlen. Laut einer aktuellen Audio-Erklärung, die derzeit verbreitet wird, hat Selenskyj darauf reagiert und erklärt: „Ich bin bereit für Wahlen. Ich werde morgen in der Ukraine sein und erwarte von unseren Partnern und Gesetzgebern Vorschläge für Gesetzesänderungen, die Wahlen während des Kriegsrechts ermöglichen“, laut einer Übersetzung.

„Da dieses Thema vom US-Präsidenten und unseren europäischen Partnern angesprochen wird, fasse ich mich kurz: Ich bin bereit. Ich bitte die USA, gemeinsam mit Europa die Sicherheit für die Wahl zu gewährleisten. Wenn das geschieht, kann die Ukraine innerhalb von 60 Tagen Wahlen abhalten.“

Hat Trump endlich echten Druck auf ihn ausgeübt? Es scheint so. Angesichts der Tatsache, dass Selenskyj den von den USA vorgeschlagenen Friedensplan durch die endgültige Ablehnung der territorialen Zugeständnisse in dem Dokument gebremst hatte, fiel die Einschätzung des US-Präsidenten gegenüber Politico unverblümt und äußerst kritisch aus und ging so weit, dass er die Ukraine im Grunde genommen als keine Demokratie bezeichnete. „Sie haben seit langer Zeit keine Wahlen mehr abgehalten“, sagte Trump. „Wissen Sie, sie reden von Demokratie, aber es kommt ein Punkt, an dem es keine Demokratie mehr ist.“

By calling for elections in Ukraine, Trump makes it clear that he deems Zelensky the main obstacle to peace. This opinion is shared by a part of the Ukrainian establishment.



Elections are indeed constitutionally impossible although I am sure the Russians will announce temporary… — Leonid Ragozin (@leonidragozin) December 9, 2025

Übersetzung von „X“: Mit seiner Forderung nach Neuwahlen in der Ukraine macht Trump deutlich, dass er Selenskyj als das größte Hindernis für den Frieden betrachtet. Diese Meinung wird von einem Teil des ukrainischen Establishments geteilt. Neuwahlen sind zwar verfassungsrechtlich unmöglich, aber ich bin mir sicher, dass die Russen für dieses Wochenende einen vorübergehenden Waffenstillstand verkünden würden, wenn es dazu käme – nur um Selenskyj gehen zu sehen. Weitaus wahrscheinlicher ist ein Putsch in der Rada, bei dem Selenskyj die parlamentarische Mehrheit verlieren und innenpolitisch noch isolierter werden würde. Seine Unfähigkeit, einen Nachfolger für Jermak zu finden, spiegelt das Ausmaß seiner derzeitigen Isolation wider.

Es gab auch diese bissige und spöttische Äußerung von Trump: „Er ist ein großartiger Verkäufer – ich nenne ihn P.T. Barnum. Wissen Sie, wer P.T. Barnum war? Einer der Größten aller Zeiten. Er konnte jedes Produkt zu jeder Zeit verkaufen, egal ob es funktionierte oder nicht. Zelensky hat das Gleiche getan: Er hat Crooked Joe Biden dazu gebracht, ihm 350 Milliarden Dollar zu geben, und jetzt sind 25 % seines Landes verloren.“

All dies bedeutet, dass die Ukraine in zwei Monaten endlich einen neuen Staatschef bekommen könnte. Ein wahrscheinlicher Spitzenkandidat, der sowohl in der Ukraine als auch international einen hohen Bekanntheitsgrad hat, ist der ukrainische Botschafter im Vereinigten Königreich, Valerii Zaluzhnyi, der ehemalige Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte. Er wurde von Zelensky zum Frust und Ärger vieler Kommandeure aus dem Amt gedrängt und übernahm im Juli 2024 seinen diplomatischen Posten.

Trumps Interview mit Politico machte deutlich, dass Selenskyj nun als das größte Hindernis für den Frieden angesehen wird…

⚡️ Zelensky ‘ready for ELECTIONS’



As long as the US and Europe provide ‘security’, he says he can hold a vote in the next three months



Has Trump finally put some real pressure on him? https://t.co/kSIbaydnm9 pic.twitter.com/UtoUb90FDK — RT (@RT_com) December 9, 2025

Die FT berichtet, dass Trump Kiew nur wenige Tage Zeit gegeben hat, um das US-Waffenstillstandsabkommen zu akzeptieren. Trump möchte nun, dass bis Weihnachten eine Einigung erzielt wird, so der Bericht.

* * *

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Treffen mit den europäischen Staats- und Regierungschefs der sogenannten „Koalition der Willigen” am Montag in London endgültig ausgeschlossen, dass sein Land im Rahmen eines Friedensabkommens Gebiete abtreten wird.

Er erklärte, dass die Frage des territorialen Kompromisses der Grund dafür sei, dass er keine Einigung über Donald Trumps Friedensabkommen erzielt habe. „Es gibt Visionen der USA, Russlands und der Ukraine – und wir haben keine einheitliche Sichtweise zum Donbass”, sagte Selenskyj gegenüber Bloomberg.

Via Associated Press

Zelensky möchte außerdem deutlich strengere Sicherheitsgarantien im Washingtoner Plan. „Es gibt eine Frage, auf die ich – und alle Ukrainer – eine Antwort haben möchten: Was werden unsere Partner tun, wenn Russland erneut einen Krieg beginnt?“, sagte er kurz vor seinem Treffen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, Frankreichs Emmanuel Macron und Deutschlands Friedrich Merz.

Der Friedensplan der USA hängt jedoch genau davon ab, dass ein gewisses Maß an territorialen Kompromissen angeboten wird, da Moskau – das militärisch eindeutig die Oberhand hat – alles andere als automatischen Fehlschlag betrachtet, der nicht einmal einer Diskussion wert ist.

Präsident Trump hat kürzlich erklärt, dass Selenskyj, sollte er den US-Plan ablehnen, bereit sein sollte, allein und mit deutlich weniger Hilfe aus Washington gegen Russland zu kämpfen. Aber ist Trump bereit, die Waffenlieferungen ganz einzustellen?

Wahrscheinlich wird er sich damit zufrieden geben, dass Europa die Waffen kauft und sie weiterhin nach Kiew weiterleitet. All dies könnte jedoch bedeuten, dass der Austausch von US-Geheimdienstinformationen endgültig eingestellt wird.

Unterdessen hat Trump das „schwache“ Europa dafür kritisiert, dass es versucht, einen Gegenplan auszuarbeiten:

Präsident Trump verspottete am Montag das Engagement Europas und teilte einen Meinungsbeitrag, in dem er dafür gelobt wird, dass er die „impotenten Europäer” aus den Friedensgesprächen zur Ukraine ausgeschlossen hat. Trump kritisierte auch Selenskyj und warf ihm vor, die jüngsten Friedensvorschläge nicht gelesen zu haben.

Was den Friedensplan der USA betrifft, so scheint dieser in erster Linie von Steve Witkoff, Sonderbeauftragter des Weißen Hauses, und Kirill Dmitriev, Sonderbeauftragter Russlands, ausgearbeitet worden zu sein – doch bislang hat die Regierung Selenskyj beklagt, dass sie aus dem Prozess ausgeschlossen werde.

Selenskyj hat während des gesamten Krieges konsequent alle Vorschläge abgelehnt, die territoriale Zugeständnisse beinhalten. Er wird dabei insbesondere von ukrainischen Hardlinern sowohl im Militär als auch im Parlament unterstützt.

Die maximalistischen Gegenforderungen Kiews und der EU…

European counter-plan. Ukraine NATO membership up to NATO; no territorial concessions; ceasefire along contact line; no cap on Ukrainian military; EU membership; reconstruction to be paid by Russia. pic.twitter.com/YBEDLPydFp — Michael Weiss (@michaeldweiss) November 23, 2025

Übersetzung von „X“: Europäischer Gegenplan. NATO-Mitgliedschaft der Ukraine liegt bei der NATO; keine territorialen Zugeständnisse; Waffenstillstand entlang der Kontaktlinie; keine Begrenzung des ukrainischen Militärs; EU-Mitgliedschaft; Wiederaufbau soll von Russland bezahlt werden.

Jetzt versucht er, die europäischen Staats- und Regierungschefs dazu zu bewegen, ihn zu unterstützen, und diese scheinen ihm zu folgen. All dies ist ein Rezept dafür, den endlosen Krieg ohne Aussicht auf ein Ende fortzusetzen, und der Stellvertreterkrieg gerät weiterhin gefährlich außer Kontrolle.