Mehr als 1.000 weibliche Häftlinge in Kalifornien wurden zwangssterilisiert, weil „es billiger ist als Sozialhilfe“

Ein grausames System, das als moderne Eugenik beschrieben wird, ist dank des Mutes eines Opfers, das zum Whistleblower wurde, ans Licht gekommen.

Kelli Dillon wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie ihren misshandelnden Ehemann in Notwehr getötet hatte; während ihrer Haftzeit wurde sie laut Dillon über eine Krankheit belogen und dann ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung zwangssterilisiert.

Scott Hechinger, ein Pflichtverteidiger aus Brooklyn, twitterte über Dillons Erfahrung.

„I have been intentionally sterilized. And I have been lied to.“



Meet Kelli Dillon. While she was incarcerated in California prison she was the victim of *systemic modern-day eugenics.* Then she discovered she wasn’t alone. Doctor’s response: „It’s cheaper than welfare.“ More: pic.twitter.com/p27U9DnXkB