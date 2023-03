Mehr als 3.631 Berichte über Fehlgeburten und fötale Todesfälle in Europa

Pagina UM (Portugal) berichtet über die genetischen COVID-Impfstoff-Nebenwirkungen

PÁGINA UM (Portugal), Berichtet von Pedro Almeida Vieira am 13. Februar 2023

EXKLUSIV: NEBENWIRKUNGEN VON IMPFSTOFFEN GEGEN COVID-19

In Europa gibt es bereits 3.631 Berichte über Fehlgeburten und Todesfälle bei Föten. Ist es noch nicht an der Zeit, mit schwangeren Frauen zu sprechen?

PAGE ONE (Pagina UM) hat Tausende und Abertausende von Aufzeichnungen über unerwünschte Reaktionen auf Impfstoffe gegen Covid-19 bei schwangeren Frauen ausgewertet. Trotz der weitverbreiteten Unklarheit, die statistische Analysen erschwert und nicht einmal eine Berechnung der Häufigkeit zulässt, ergab die Untersuchung von PAGE UM mehr als 5.300 Fälle von als schwerwiegend eingestuften Reaktionen, darunter 3.385 Fehlgeburten und 246 Todesfälle von Föten. Der massenhaft durchgeführten Impfung schwangerer Frauen gingen keine klinischen Studien voraus, und die Europäische Arzneimittelagentur schrieb im vergangenen Dezember, dass sie sich noch im Überwachungsprozess befinde, aber kein Wort über die Tausende von Fällen, die bereits in der Datenbank von EudraVigilance gemeldet wurden. Hier in Portugal äußert sich Infarmed mit keinem Wort zu dem Thema und zieht es vor, vor dem Verwaltungsgericht Lissabon für die Aufrechterhaltung des Obskurantismus zu kämpfen. Ist es nicht an der Zeit, mit und über schwangere Frauen zu sprechen?

Nach dem von Infarmed definierten Konzept zielt die Pharmakovigilanz darauf ab, „die Sicherheit von Arzneimitteln zum Schutz des Anwenders und der öffentlichen Gesundheit durch die Erkennung, Bewertung und Vorbeugung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen zu verbessern“. Zu diesem Zweck verfügt die nationale Aufsichtsbehörde unter dem Vorsitz von Rui Santos Ivo über ein nationales Pharmakovigilanzsystem, das „die Sicherheit von Arzneimitteln, die für den nationalen Markt zugelassen sind, überwacht, Probleme im Zusammenhang mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen bewertet und erforderlichenfalls Sicherheitsmaßnahmen ergreift“.

Im Prinzip sollte man also beruhigt sein, wenn man den jüngsten Pharmakovigilanzbericht über die Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen gegen Covid-19 in Portugal liest, der sich auf die bis Ende 2022 eingegangenen Daten bezieht und versichert, dass „mehrere Studien belegen, dass die Impfstoffe gegen Covid-19 sicher und wirksam sind“. Es stimmt, dass später die Zahlen zu den unerwünschten Wirkungen auftauchen, mit 8.518 Berichten, die als schwerwiegend eingestuft werden, was bedeutet, dass 886 auch zu einem Krankenhausaufenthalt führten, 309 waren lebensbedrohlich und es gab sogar 143 Todesfälle. Infarmed gibt im letzteren Fall nur den Median (72 Jahre) an, was bedeutet, dass es keine genauen Informationen über das Alter der Opfer liefert.

Bei einer Krankheit, der allein in Portugal bereits etwas mehr als 26.000 Todesfälle zugeschrieben werden, könnten Begriffe wie „sekundäre Wirkung“ von Impfstoffen, „friendly fire“, 143 Todesfälle sogar gesellschaftsfähig sein. Erst recht, wenn wahr wäre, was Epidemiologen wie Henrique Barros behaupten: dass im Jahr 2021 die Impfstoffe 2.300 Menschenleben „gerettet“ haben, und dass es Ende 2022 bereits 12.000 Menschenleben waren. Aber konkrete Studien zu diesen Wundern hat noch niemand öffentlich gesehen.

In der Tat bestehen nach wie vor starke Zweifel an der Strenge und Genauigkeit des Infarmed-Berichts. Die Lücken und die voreingenommene Art und Weise, in der die numerischen Daten präsentiert werden, erweisen sich als schlimmer als die von den Pharmaunternehmen verfassten und von der Regulierungsbehörde genehmigten Beipackzettel für Medikamente.

Weder in den anderen Berichten noch in diesem jüngsten Infarmed-Bericht – der als letzter angekündigt wird, um Kontroversen zu vertuschen, indem behauptet wird, es gebe bereits „ein solideres Wissen über das Sicherheitsprofil dieser Impfstoffe“, was eine kriminelle Lüge ist – findet sich ein einziger Hinweis auf „schwangere Frauen“, „Abtreibung“ oder „fötalen Tod“. Es könnte sein, dass es sich um eine irrelevante Frage handelt. Das ist sie aber nicht, im Gegenteil: Die unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln auf Schwangere und Föten werden ausschließlich in der Phase der Pharmakovigilanz beobachtet.

In der Einleitung eines kürzlich in der Fachzeitschrift Obstetrics erschienenen Übersichtsartikels mit dem suggestiven Titel „Covid-19 vaccination in pregnancy: need for global pharmaco-vigilance“ heißt es, dass aus „ethischen Gründen keine klinischen Studien durchgeführt werden konnten, um die Auswirkungen des Impfstoffs gegen Covid-19 während der Schwangerschaft zu untersuchen“. Obwohl die Autoren des Artikels die Impfung schwangerer Frauen sogar befürworten, legen sie keine Kosten-Nutzen-Analyse vor und geben zu, dass die Massenimpfung mit Sicherheitsinformationen begann, die nur von einigen wenigen Frauen stammten, die an den Studien teilnahmen, ohne deren Zustand zu kennen.

Bei all dem kann es zumindest befremdlich sein, dass Infarmed nicht ausdrücklich klärt – das wird hoffentlich seine Aufgabe sein -, ob Fälle von Schwangerschaftsabbrüchen und fötalen Todesfällen im Zusammenhang mit Impfungen gegen Covid-19 gemeldet wurden oder nicht. 19 in Portugal. Aber es gibt keine einzige Zeile. Eine Null. Irgendetwas.

Und es wird sie geben. Es kann nur eine geben. Bei statistisch gesehen rund 5 Millionen Schwangerschaften pro Jahr im Europäischen Wirtschaftsraum – die nicht vollendeten bereits eingerechnet – könnte nur ein seltsames Wunder verhindern, dass bei schwangeren Frauen auf portugiesischem Boden schwerwiegende unerwünschte Wirkungen im Zusammenhang mit Impfstoffen gegen Covid-19 gemeldet werden, denn Portugal macht 2 % aller Geburten (und Schwangerschaften) in dieser europäischen Region aus. Daher wäre es vernünftig zuzugeben, dass 2 % der Schwangerschaften 2 % der schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen entsprechen, oder Werte, die nicht weit davon entfernt sind; es sei denn, es geschieht ein Wunder.

Und es ist ein Beweis dafür, dass diese schwerwiegenden Reaktionen existieren, denn sie wurden gemeldet. Nach einer von PÁGINA UM durchgeführten umfassenden Analyse aller Meldungen, die von 2021 bis zur ersten Februarwoche dieses Jahres bei Eudravigilance – dem System, das Meldungen über unerwünschte Wirkungen verschiedener Arzneimittel entgegennimmt und validiert – eingegangen sind, gibt es insgesamt 5.336 als schwerwiegend eingestufte Fälle von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit den verschiedenen Covid-19-Impfstoffen während der Schwangerschaft, im Wochenbett und unter perinatalen Bedingungen. Diese Zahlen umfassen die Länder der Europäischen Union sowie Norwegen, Island und Liechtenstein.

Es ist anzumerken, dass diese Meldungen von als schwerwiegend eingestuften Fällen (schwerwiegend in der von der EMA verwendeten Terminologie) in der Regel von Angehörigen der Gesundheitsberufe und in den meisten Fällen von den pharmazeutischen Unternehmen selbst vorgenommen werden. Das heißt, es gibt klinische Beweise für einen sehr starken Verdacht auf eine unerwünschte Reaktion, die durch Impfstoffe gegen Covid-19 verursacht wird, und nicht nur einen zufälligen Zusammenhang, nicht nur einen Zufall.

Auf europäischer Ebene war nach Angaben der EMA das Jahr 2021 mit insgesamt 3 020 schweren Fällen das Jahr mit der höchsten Zahl, die fast alle im März auftraten, da ältere Menschen in der ersten Phase der Impfprogramme in den meisten europäischen Ländern eine Priorität darstellten. Im Rahmen der Eudravigilanz wurden im Januar und Februar 2021 nur 27 schwerwiegende unerwünschte Wirkungen registriert. Obwohl es bereits schwerwiegende unerwünschte Wirkungen gibt, wurde beschlossen, eine noch nie dagewesene Massenimpfung von Schwangeren durchzuführen.

Es sei darauf hingewiesen, dass ein im Juni 2022 im American Journal of Emergency Medicine veröffentlichter Artikel über eine wissenschaftliche Überprüfung und Metaanalyse zu dem Schluss kam, dass im Falle einer Covid-19-Infektion zwar ein erhöhtes Risiko für einen Krankenhausaufenthalt auf der Intensivstation und für eine Beatmung besteht, die Sterblichkeitsrate bei schwangeren Frauen im Vergleich zu nicht schwangeren Frauen jedoch statistisch nicht höher ist.

Im Jahr 2022 sank die Zahl der schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen bei Schwangeren auf 2.244, wobei nicht bekannt ist, ob dies auf eine geringere Zahl von Impfstoffen zurückzuführen ist, die dieser speziellen Gruppe verabreicht wurden. In diesem Jahr gab es nur 72 Fälle, was darauf hindeuten könnte, dass die Zahl bis Dezember viel niedriger sein wird als in den Vorjahren, aber es ist noch nicht bekannt, ob dies auf die viel geringere Zahl von Schwangeren, die sich impfen lassen wollen, oder auf das bessere Sicherheitsprofil der bivalenten Impfstoffe zurückzuführen ist.

Wie bei allen Impfungen werden auch hier noch viele Informationen gesammelt, und es scheint, als ob wir Zeugen eines mega-klinischen Versuchs in Echtzeit werden, um herauszufinden, ob alles gut läuft oder nicht.

Diese absolute Entwicklung der schweren Fälle ist wenig aussagekräftig, um das Sicherheitsprofil der Impfstoffe gegen Covid-19 bei schwangeren Frauen im Allgemeinen und der verschiedenen Marken im Besonderen zu ermitteln. Weder bei der EMA noch bei einer anderen europäischen Organisation sind Informationen über die Anzahl der pro Jahr an Schwangere verabreichten Dosen zu finden, geschweige denn über die Anzahl pro Marke. Das Fehlen von Informationen ist beabsichtigt: Dadurch ist es unmöglich, die Häufigkeit schwerwiegender Auswirkungen zu berechnen.

Der Sicherheitsbericht der europäischen Aufsichtsbehörde vom 8. Dezember letzten Jahres widmet schwangeren Frauen nur einen einzigen Satz, der übrigens der letzte in einem neunseitigen Text ist: „Darüber hinaus koordiniert die EMA Beobachtungsstudien in den Mitgliedstaaten, in denen reale Daten aus der klinischen Praxis analysiert werden, um die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe, auch bei Schwangeren, zu überwachen“ [„Darüber hinaus koordiniert die EMA Beobachtungsstudien in den EU-Mitgliedstaaten, in denen reale Daten aus der klinischen Praxis analysiert werden, um die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe, auch bei Schwangeren, zu überwachen“].

Dieser lapidare Satz voller Ungewissheit, der zwei Jahre nach Beginn der Impfung geschrieben wurde, sagt viel oder zu viel über die blinde Verabreichung der Dosen an Schwangere aus – noch dazu, ohne dass jemals nachgewiesen wurde, dass es sich um eine besonders gefährdete Gruppe handelt, nicht zuletzt, weil die Allgemeinheit jung und gesund ist.

Aus diesem Grund ist es irreführend, die Zahl der Nebenwirkungen zwischen verschiedenen Arzneimitteln direkt zu vergleichen. Obwohl beispielsweise die Impfstoffe von Pfizer, insbesondere der erste (Tozinameran), im Verdacht stehen, 3 297 schwerwiegende unerwünschte Reaktionen zu verursachen (62 % der Gesamtzahl), könnte ihr Sicherheitsprofil sogar besser sein als das anderer Impfstoffe, da 73,3 % aller fast 934 Millionen im Europäischen Wirtschaftsraum verabreichten Dosen von diesem US-amerikanischen Arzneimittelhersteller stammten. Außerdem müsste man genau wissen, wie viele schwangere Frauen in welchen Jahren mit welchem Impfstoff geimpft wurden, wie alt sie waren und welchen Gesundheitszustand sie hatten, um die Häufigkeit von Nebenwirkungen zu ermitteln.

Selbst bei diesem absurden Mangel an Informationen – und die schwangeren Frauen selbst werden noch unwissend sein – ist es erstaunlich, dass der Impfstoff von AstraZeneca bei dieser Gruppe von Frauen 756 schwerwiegende unerwünschte Reaktionen verursacht hat. Und das, obwohl nur 68,8 Millionen Dosen in allen Altersgruppen (nie die kleinsten) verabreicht wurden, ein Wert, der im Gegensatz zu den 685 Millionen Dosen von Pfizer (fast zehnmal mehr) und den 161 Millionen Dosen von Moderna (134 % mehr insgesamt, aber „nur“ 50 % mehr schwere Nebenwirkungen bei Schwangeren) steht.

Kurz gesagt, die verabreichte Impfstoffmarke wird für schwangere Frauen unter dem Gesichtspunkt des Risikos nicht gleichgültig gewesen sein. Wussten die schwangeren Frauen (und andere Personen) davon? Nein. Wurde ihnen eine Wahl gelassen? Nein.

Das Spektrum der von der PAGE UM in der EudraVigilance-Datenbank erfassten schwerwiegenden Nebenwirkungen ist groß und nicht immer leicht zu katalogisieren. Bei schwangeren Frauen scheint jedoch neben dem Risiko ihres eigenen Todes die schwerwiegendste der von der EMA gemeldeten schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen auf der Hand zu liegen: der Tod des „Kindes“ in der Schwangerschaft, oder technisch gesehen, des Fötus.

Und obwohl die portugiesische Aufsichtsbehörde unter dem Vorsitz von Rui Santos Ivo – der seit Dezember 2021 hartnäckig vor dem Verwaltungsgericht dagegen kämpft, dass PÁGINA UM die administrativen Daten des RAM-Portals mit anonymisierten Informationen erhält – sich nicht einmal dazu herablässt, auf Nebenwirkungen bei schwangeren Frauen und Föten hinzuweisen (vielleicht, weil sie diese als nicht rechtsfähig betrachtet), und die EMA die Angelegenheit auf die Kalender vertagt hat, zeigen die Eudravigilance-Aufzeichnungen die kalten Zahlen der verlorenen Leben.

Laut der Einzelanalyse von PÁGINA UM der 5.336 schwerwiegenden Reaktionen bei schwangeren Frauen seit 2021 – die Eudravigilance-Datenbank erlaubt nur das Herunterladen einer Zusammenfassung der Meldungen im Tabellenformat – werden 3.385 Schwangerschaftsabbrüche (die überwiegende Mehrheit mit dem Hinweis, dass es sich um Spontanabtreibungen handelt) und 246 weitere Todesfälle bei Föten seit Januar 2021 aufgeführt. Die Verteilung nach Ländern wird ignoriert.

Mehr als zwei von drei schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen (68 %) bei schwangeren Frauen führten somit zum Verlust des Kindes – nennen wir es der Würde halber so. Auch hier war 2021 das schlimmste Jahr mit 2.039 Abtreibungen und 144 Todesfällen von Föten.

Der Anteil an der Gesamtzahl der als schwerwiegend eingestuften Reaktionen war jedoch höher (72 %) als im Durchschnitt. Im Jahr 2022 sank dieser Prozentsatz auf 62 %, d. h. es wurden 1 305 Schwangerschaftsabbrüche und 96 fötale Todesfälle gemeldet, insgesamt also 2 244 schwerwiegende Fälle. In diesem Jahr sind noch wenige Fälle zu verzeichnen, um einen Trend ablesen zu können, aber der Anteil liegt im Moment nahe an dem der Vorjahre.

Auch hier ist es, wie bei den schweren Fällen insgesamt, nicht möglich, das Sicherheitsprofil der einzelnen Impfstoffe zu beurteilen, aber es scheint erhebliche Unterschiede zu geben. Andererseits dürfte der Rückgang der Todesfälle bei Kindern vor der Geburt zwischen 2021 und 2022 eher mit einem geringeren Bedarf an Auffrischungsimpfungen in diesem zweiten Jahr zusammenhängen als mit einer Verbesserung der Sicherheit. Es sei jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass es ohne zuverlässige Daten immer Spekulation bleiben wird.

Auch wenn Spekulationen nicht ratsam sind, sollte das Fehlen von Daten – aufgrund der absichtlichen Verschleierung durch öffentliche Einrichtungen und das Gesundheitsministerium – nicht zu einer völligen Abwesenheit von Diskussionen führen. Und eines scheint klar zu sein: Angesichts der Zahlen über Schwangerschaftsabbrüche und fötale Todesfälle in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums ist es statistisch gesehen unmöglich, dass schwangere Portugiesinnen nicht gegen Covid-19 geimpft wurden.

Wenn man nämlich von 100 000 Schwangerschaften pro Jahr in Portugal ausgeht (eine Zahl, die bereits spontane Aborte unter natürlichen Bedingungen berücksichtigt), bedeutet dies, dass unser Land einen Anteil von etwa 2 % an den Gesamtschwangerschaften im Europäischen Wirtschaftsraum hat. Wenn nun dieses Gewicht auf alle unerwünschten Wirkungen angewandt wird, dann hat es in Portugal bereits 108 schwerwiegende Fälle von Nebenwirkungen bei Schwangeren gegeben, davon 61 im Jahr 2021, 46 im letzten Jahr und nur einer in diesem Jahr.

Unter Berücksichtigung der Todesfälle ist davon auszugehen, dass es in Portugal seit 2021 zu 68 Abtreibungen und vier Todesfällen von Föten gekommen ist, es sei denn, Santo Ivo, der Schutzpatron der Juristen, käme mit einem Wunder zu Hilfe. Schätzungen können von Pharmazeuten vorgenommen werden.

Kann diese Zahl in absoluten Zahlen und unter rein gesundheitspolitischen Gesichtspunkten als akzeptabel angesehen werden? Das kommt darauf an. Erstens handelt es sich, unabhängig von diesem Wert, um Menschenleben, die verloren gingen, um Dramen, die erlebt wurden.

Zweitens muss eine wesentliche Frage gestellt werden: Waren diese verlorenen Leben es wert oder waren sie umsonst? Wie viele schwangere Frauen wurden durch dieses massive Impfprogramm für eine Gruppe gerettet, für die es keine (und nach wie vor nur wenige) Sicherheitsstudien zu Impfstoffen gegen Covid-19 gab? Wie viele Todesfälle bei Schwangeren gab es in Portugal vor der Impfung durch Covid-19? Man soll es sagen, aber nicht lügen.

Und vor allem: Machen Sie diese Informationen den schwangeren Frauen zugänglich. Eine informierte Zustimmung kann nur mit Informationen erfolgen. Nicht mit absichtlichen Auslassungen, nicht mit bewusster Verschleierung, nicht mit offensichtlichen Unwahrheiten.

PAGE ONE enthält die einzelnen (natürlich anonymisierten) Datensätze der seit 2021 gemeldeten schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen in der von der EMA verwalteten Eudravigilance-Datenbank, die sich auf schwangere Frauen beziehen. Es wurde beschlossen, die Daten nach Pharmaunternehmen zu gruppieren, wobei jede Datei alle Datensätze nach Jahr und Impfstoff enthält (drei von Pfizer und drei von Moderna). Die Dateien von Valneva und Sanofi / GlaxoSmithKline wurden nicht berücksichtigt, da sie noch wenig genutzt werden und noch keine schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen erfassen. In Spalte N jedes Tabellenblatts finden sich direkte Links zur Eudravigilance-Datenbank, in der die jeweiligen Meldedaten eingesehen werden können.