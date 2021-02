Mehr als 5.000 Menschen, die in Australien in „Hotel-Quarantäne“ gezwungen wurden, weigern sich, die horrenden Rechnungen zu bezahlen

Australier, die aus Übersee zurückkehren, weigern sich, die Rechnung für ihren zweiwöchigen Aufenthalt in Hotelquarantänen zu bezahlen, daher verfolgen Inkassobüros mehr als 5.000 Menschen wegen unbezahlter Rechnungen.

Einige können sich die 5.000 Dollar für eine vierköpfige Familie einfach nicht leisten, während andere behaupten, die Einrichtungen seien „entsetzlich“, sodass sie nicht zahlen wollen.

Michael Ledsome erzählte The Australian, nachdem er mit seiner Familie aus der Türkei zurückgekehrt ist, weigert er sich, seine Quarantäne-Rechnung zu bezahlen, obwohl er es sich es leisten könnte.

„Es ist eine Frage des Prinzips, ich habe das Recht, die Zahlung zu verweigern“.

Obwohl er vor der Frist im Juli 2020 nach Hause zurückkehren wollte, sagte er, die australische Botschaft in Akara habe ihm geraten, „keine internationale Reise zu riskieren“.

Diejenigen, die Flüge vor dem 12. Juli 2020 gekauft haben, mussten die Hotelquarantäne in New South Wales nicht bezahlen.

Er beschwerte sich auch darüber, dass seine schwangere Frau und sein dreijähriger Sohn, die die Türkei vor ihm verlassen hatten und zuvor die Erlaubnis erhalten hatten, zu Hause in Quarantäne zu gehen, aber als sie in Australien ankamen, wurde ihnen gesagt, sie müssten in Hotelquarantäne gehen, „ohne offene Fenster“ oder „angemessene medizinische Unterstützung“.

Andere Australier haben argumentiert, dass berufliche Verpflichtungen sie von der Zahlung befreien sollten.

Ein Koch, der bis zu drei Monate am Stück auf einem Schiff in Übersee arbeitet, sagte der „Daily Mail„: „Ich bin im Grunde wie hin und her geflogen. Ich muss die Familie ernähren und meine Hypothek bezahlen.‘

Er sagte, er unterstütze die Hotelquarantäne, fand es aber „verrückt“, dass sie nicht steuerlich absetzbar war. „Ich habe bereits drei Mahnungen erhalten und werde nicht zahlen.“

Viele andere kämpften um ihr Geld, nachdem sie Tausende von Dollar für überteuerte Flüge ausgegeben hatten, um nach Hause zu kommen.

Trotzdem hat die NSW-Regierung die meisten Ausreden zurückgewiesen und lässt Schuldeneintreiber auf die Fälle derjenigen ansetzen, die sich weigern zu zahlen. Derzeit gibt es mehr als 5.264 Einziehungsaufträge für 7.214 zurückgegebene Reisende im Wert von mehr als 16,4 Millionen US-Dollar.