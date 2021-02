Mikrochips und die Makrowelt: Knappheit von Halbleiter läutet den Tech-Krieg ein

Wenn Taiwan nicht mehr das Zentrum der Halbleiterherstellung wäre, würden die USA ihren Einfluss auf die Insel aufgeben oder würden sie diese weiterhin als Spielball gegen das Land benutzen, das zunehmend als nächster globaler Erzfeind der „freien Welt“ gehandelt wird?

Eine weltweite Halbleiterknappheit hat die besten Pläne mehrerer großer Industrien – darunter Automobil-, TV- und Laptop-Hersteller – über den Haufen geworfen, die gezwungen waren, ihre Produktion zu drosseln und Lieferungen zu verzögern, während sie versuchten, den Sturm zu überstehen, der einen der Eckpfeiler der globalen Lieferkette traf.

Am Mittwoch kündigte Präsident Joe Biden eine 100-tägige Überprüfung von „Schlüsselprodukten wie Halbleitern und fortschrittlichen Batterien, die in Elektrofahrzeugen verwendet werden“ an, als Teil einer Durchführungsverordnung, die einen Tag, nachdem Mehrheitsführer Chuck Schumer die zuständigen Senatsausschüsse angewiesen hatte, „mit der Ausarbeitung eines Gesetzespakets zu beginnen, um China auszustechen“, unterzeichnet wurde.

Anfang dieses Monats war General Motors gezwungen, drei Werke zu schließen und die Produktion in einem vierten Werk aufgrund der Halbleiterkrise zu drosseln. Autohersteller auf der ganzen Welt stehen vor ähnlichen Problemen. Ford, Honda und Volkswagen – der größte Autohersteller der Welt – haben alle ihre Produktion reduziert, da sie versuchen, alternative Lieferanten für die kritische Technologie zu finden, die von Taiwan dominiert wird, seit es vor ein paar Jahren Intel als größten Hersteller überholt hat.

Einige haben Covid die Schuld für das 60-Milliarden-Dollar-Defizit an Chips gegeben, indem sie den Engpass auf pandemiebedingte Probleme wie die Fernarbeitslogistik in Autofabriken und die Umleitung von Chip-Produktionskapazitäten auf Unterhaltungselektronik zurückführten. Diese Verlagerung kam als Reaktion auf die steigende Nachfrage im Zuge der „virtuellen Arbeitsmuster“, die aus den Schließungsmaßnahmen resultierten, so Hau Thai-Tang, Chief Product Platform and Operations Officer bei Ford.

Dieses Narrativ verdeckt die tieferen Realitäten von Washingtons schädlichem Einfluss in Taiwan und die Auswirkungen von Trumps Handelskrieg mit China, mit seinen direkten Angriffen auf das chinesische Technologieunternehmen Huawei im Besonderen, der die Bühne für den Engpass selbst bereitete und möglicherweise Amerikas eigene Position der Stärke in der taiwanesischen Halbleiterindustrie untergrub.

Das Ende einer Ära

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC) kontrolliert „die Hälfte der weltweiten Foundry-Chip-Kapazität“ und behielt eine dominante Position in dem Sektor, noch bevor sie Intel überholte, so der China-US-Politik-Experte Peter Lee, der für diesen Beitrag mit MintPress sprach und dessen halbwöchentlicher Podcast „China Threat Report“ entscheidende Einblicke in die Beziehung zwischen den USA und der asiatischen Supermacht bietet.

In einer aktuellen Ausgabe mit dem Titel „Taiwan’s Silicon Shield Collides with its Silicon Lance“ (Taiwans Silizium-Schild kollidiert mit seiner Silizium-Lanze) geht Lee auf die Nuancen der Halbleiter-Saga ein, die mit Trumps 2018 ausgesprochenem Verbot gegen den chinesischen Telekommunikationsriesen ZTE begann, weil dieser unter Verletzung der US-Embargogesetze Telekommunikationsgeräte in den Iran und nach Nordkorea geliefert hatte – ein Verbot, das die taiwanesische Regierung durch eine Lizenzpflicht für die beiden Chip-Lieferanten von ZTE durchsetzte.

Es war eine der ersten Salven in einem anhaltenden „Tech-War“ zwischen den USA und China, der auch Vorwürfe des Diebstahls geistigen Eigentums gegen den chinesischen DRAM-Chiphersteller Fujian Jinhua beinhaltet. Die Produktion dieses Herstellers von Low-End-Chips für den inländischen (chinesischen) Verbrauch wurde durch US-Sanktionen gestoppt, nachdem eine gemeinsame Operation der taiwanesischen Strafverfolgungsbehörden und des FBI gegen den technischen Partner des Unternehmens und die zweitgrößte Foundry in Taiwan dazu genutzt wurde, die DRAM-Chips von Fujian Jinhua zu einer Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA zu erklären.

Das Ergebnis war der Verlust einer 5,6-Milliarden-Dollar-Investition des chinesischen Unternehmens und die Verschärfung der Spannungen zwischen China und den USA. Laut Lee wurde der „Abfluss von Halbleitertechnologie vom Festland“ – der unter der vorherigen, eher China-freundlichen taiwanesischen Regierung gewachsen war – gestoppt und mit dem darauf folgenden Verbot von Chipsätzen gekoppelt, die an Chinas Technologieriesen Huawei geliefert und von Taiwans Halbleiterriesen TSMC hergestellt wurden.

Während Washingtons Einschüchterungstaktik einen großen Einfluss auf die Eindämmung von Huawei’s wachsender Dominanz im Smartphone-Herstellungsgeschäft hatte und Chinas eigene Produktion von Low-End-Halbleitern um einige Jahre zurückgeworfen hat, haben die US-Aktionen China zu massiven Investitionen in den heimischen Chip-Herstellungssektor angespornt – wie etwa die kürzlich erfolgte Aufstockung des National Integrated Circuit Industry Investment Fund um 32 Milliarden Dollar zur Steigerung der heimischen Chip-Produktionskapazitäten – um die Sabotage des Tech-Krieges zu umgehen.

Noch bedeutsamer, so Lee, ist das Rampenlicht, das nun auf Taiwan als weltweit einzigen Lieferanten von High-End-Halbleitertechnologie fällt, als Folge der globalen Dürre, die die industrielle Versorgungskette der Welt so stark belastet. Dies hat andere Nationen dazu veranlasst, sich mit der Entwicklung einer Selbstversorgung in diesem Sektor zu befassen.

Es bleibt die Frage, wie sich eine solche Verschiebung auf die geopolitischen Realitäten rund um die volatilen Beziehungen zwischen den USA, Taiwan und China auswirken wird. Wenn das Schlüsselelement Taiwan als Zentrum des Halbleiterproduktionsuniversums aus der Gleichung entfernt würde, würden die USA ihren Einfluss auf die Insel aufgeben oder würden sie Taiwan weiterhin als Spielball gegen das Land benutzen, das zunehmend als die nächste globale Nemesis der „freien Welt“ gehandelt wird?

Festhalten an Moore’s Law

Infolge des sehr öffentlichen Angriffs der USA auf Huawei und andere chinesische Tech-Firmen begannen diese Unternehmen – und jedes andere Unternehmen mit Produktlinien, die auf die in Taiwan produzierten Halbleiter angewiesen sind, wie Apple und praktisch alle Prozessorfirmen der Welt – zu versuchen, dem Spiel zuvorzukommen, indem sie Vorbestellungen aufgaben, was die unvermeidliche Folge hatte, dass die Produktion monatelang lahmgelegt wurde.

Lee kommt zu dem Schluss, dass die daraus resultierende Chip-Knappheit eine der unbeabsichtigten Folgen von Trumps Handelskrieg gegen China war. Aber er fügt hinzu, dass angesichts der zunehmend aggressiven Rhetorik aus Washington, die China für die Pandemie verantwortlich machen will, die Tatsache, dass die Halbleiterknappheit in den US-Mainstream-Medien mit Covid in Verbindung gebracht wird, wie die perfekte Storyline erscheint, um die Wiederbelebung des Kalten Krieges zu untermauern, die sich derzeit in den USA abspielt und deren Befürworter darauf brennen, China als die nächste Sowjetunion aufzubauen.

Im Gespräch mit MintPress meinte Lee, dass angesichts der Tatsache, dass der Bau dieser Produktionsanlagen Jahre dauert, Taiwans Vorrangstellung in der Halbleiterherstellung „für die nächsten 5 bis 10 Jahre eine lebenswichtige strategische Ressource für die Welt bleiben kann“, was seiner Meinung nach dem Pentagon „sehr gelegen kommen wird“. Nichtsdestotrotz könnte Trumps späte Entscheidung, eine TSMC-Fabrik nach Arizona zu bringen, auf längerfristige parteiübergreifende politische Ziele hinweisen.

Was Schumers Initiative im Senat angeht, wird die Zeit zeigen, ob er einfach nur darauf aus ist, seinen Freunden aus der Chipindustrie im Bundesstaat New York schnelles Geld zu beschaffen, oder ob die Gesetzgebung, die letztendlich aus den kommenden Ausschusssitzungen hervorgeht, eine dauerhaftere Verschiebung in Richtung der viel gepriesenen „Autarkie“ darstellen wird. In der Zwischenzeit wird Bidens Durchführungsverordnung untersuchen, ob die „USA Anreize für neue Halbleiterfertigungsanlagen schaffen sollten“, da die aufkeimende „grüne Revolution“ verspricht, die Nachfrage nach diesem kritischen Bauteil exponentiell zu steigern.