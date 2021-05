Mehr als 500 Menschen mit Coronavirus ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie geimpft wurden

Mehr als 500 Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft wurden, sind mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert worden, so eine britische Studie.

Forscher der Universität Liverpool sagten, die Patienten hätten alle mindestens drei Wochen vor ihrer Einlieferung eine Dosis des Impfstoffs erhalten.

Sie sagten, dass die Patienten größtenteils gebrechlich und älter waren, während die Anzahl der Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, nur etwa 1 Prozent der 52’000 Personen ausmachte, die an der Untersuchung beteiligt waren.

Der Bericht warnt: „Ältere und gefährdete Menschen, die sich abgeschirmt hatten, könnten versehentlich exponiert und infiziert worden sein, entweder durch den durchgehenden Prozess der Impfung oder kurz nach der Impfung durch Verhaltensänderungen, bei denen sie fälschlicherweise annehmen, dass sie immun sind.“

Die Studie fand heraus, dass insgesamt 526 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und 113 Menschen bei dem, was das Forscherteam als „Impfversagen“ bezeichnete, starben.

Aber sie merkten an, dass die Menge der Ausfälle nicht überraschend sei, wenn man die Ergebnisse bei Studien betrachtet.

Colin Semple, Professor für Ausbruchsmedizin an der Universität Liverpool und einer der Autoren der Studie, sagte der Times: „Die Leute sollten nicht überrascht sein über das Versagen einiger Impfstoffe. Es ist das, was vorhergesagt wurde. Es führt zu einer Tragödie.“

„Wir reden alle über die Statistiken, aber wenn es deine Oma ist, ist es eine Tragödie für deine Familie.“

Die Ergebnisse wurden von der UK Scientific Advisory Group for Emergencies veröffentlicht.

Die Autoren wiesen darauf hin, dass während des von der Studie abgedeckten Zeitraums, vom 8. Dezember bis zum 10. März 2021, die Impfungen stark auf ältere Menschen ausgerichtet waren.

Die Ergebnisse der Studie kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Regierung sich darauf vorbereitet, umstrittene Regeln abzuschaffen, die es Pflegeheimbewohnern verbieten, ihre Unterkunft zu verlassen.

Ab Dienstag können Bewohner Pflegeheime für „risikoarme“ Besuche verlassen, ohne sich bei ihrer Rückkehr 14 Tage lang selbst isolieren zu müssen.

Das Department of Health and Social Care (DHSC) lockert die Regeln, nachdem die Wohltätigkeitsorganisation John’s Campaign mit rechtlichen Schritten gedroht hatte.

Die Aktivisten sagten, dass die strengen Regeln Pflegeheime dazu ermutigen, ungesetzlich zu handeln, indem sie Bewohner fälschlicherweise einsperren“, wobei Familienmitglieder dies als barbarisch“ bezeichneten.

Nach den Änderungen müssen Heimbewohner bei Besuchen nach draußen entweder von einem Mitarbeiter oder einem der beiden von ihnen benannten Besucher begleitet werden und müssen während der gesamten Zeit soziale Distanz wahren.

Sie dürfen sich nicht in Gruppen treffen oder in Innenräume gehen – außer für die Benutzung der Toiletten – und öffentliche Verkehrsmittel sollten nach Möglichkeit vermieden werden.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Bewohner zusammen mit seinem Betreuer oder einem benannten Besucher in einem Restaurant oder Café essen kann, wenn er dies im Voraus mit dem Pflegeheim vereinbart.

Die Bewohner sollen auch bei den anstehenden Kommunalwahlen persönlich wählen können, ohne sich danach 14 Tage lang selbst isolieren zu müssen.

Es wird erwartet, dass die DHSC die Anforderung der Selbstisolierung für weitere Besuche überprüfen wird, wenn sie am 17. Mai die nächste Stufe der Roadmap der Regierung erreicht.

Neue Daten zeigen, dass 95 Prozent der älteren Pflegeheimbewohner eine und 71 Prozent zwei Impfdosen erhalten haben.

Premierminister Boris Johnson sagte: „Wir wissen, wie herausfordernd diese Zeit für die Bewohner von Pflegeheimen war, daher freue ich mich, dass sie nun ihre Häuser verlassen können, um sich mit ihren Lieben im Freien zu treffen.

„Da sich die Daten weiterhin in die richtige Richtung bewegen und die Einschränkungen nachlassen, ist es meine Priorität, die Besuche für die Bewohner in den kommenden Wochen auf sichere und kontrollierte Weise zu erhöhen.“