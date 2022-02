Mehr als die Hälfte der Todesfälle, die dieser Bestattungsunternehmer gesehen hat, wurden wahrscheinlich durch die COVID-Impfstoffe verursacht

Er ist nicht der einzige, der dies erlebt. Alle seine anderen Kollegen sehen das auch. Jeder von ihnen. Die einzig mögliche Erklärung: Die COVID-Impfstoffe töten eine große Zahl zuvor gesunder Menschen.

Zusammenfassung

Fünfzehn Einbalsamierer beobachten alle eine seltsame, tödliche Gerinnung bei Menschen, die erstmals 2021 auftrat. Bis zu 65 % der Fälle sind davon betroffen. Genau wie die DMED-Daten werden diese Beweise von der Mainstream-Presse und der medizinischen Gemeinschaft sowie von der CDC und anderen HHS-Behörden völlig ignoriert. Die einzige Erklärung, die den Tatsachen entspricht, ist, dass die Impfstoffe die Amerikaner in großer Zahl töten und sofort gestoppt werden sollten.

Lernen Sie Richard Hirschman kennen, einen Einbalsamierer in Alabama mit über 20 Jahren Erfahrung

Richard Hirschman ist ein Bestattungsunternehmer, der nach der Einführung der Impfstoffe sehr merkwürdige Gerinnsel bei Toten entdeckte. Er wurde von Jane Ruby in der Stew Peters Show interviewt. Mit fast 800.000 Aufrufen allein auf Rumble ist sein Interview eine der beliebtesten Episoden in der Geschichte der Stew Peters Show.

Ich lernte Richard ursprünglich über einen meiner Kontakte kennen. Richard balsamiert schon seit mehr als 20 Jahren Menschen ein. Er lebt in Alabama.

Hier ist mein 53-minütiges Interview, in dem wir auf die tiefgreifenden Auswirkungen dessen eingehen, was Richard herausgefunden hat: dass die Impfstoffe wahrscheinlich für etwa 65 % der Fälle verantwortlich sind, die er heute sieht. Es gibt einfach keine andere mögliche Erklärung, die zu den Beweisen passt.

Wenn Sie vor dem Video dachten, die COVID-Impfungen seien sicher und wirksam, und Sie noch ein funktionierendes Gehirn haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Video Ihr Denken ändern wird, denn es gibt nur eine mögliche Schlussfolgerung: Die COVID-Impfstoffe töten massenhaft Menschen und niemand ermittelt.

Hier sind einige der wichtigsten Dinge, die ich von Richard gelernt habe:

Die seltsamen Gerinnsel fielen ihm erstmals im Mai oder Juni 2021 auf. So etwas hatte er noch nie in seinem Leben gesehen. Er gibt jedoch zu, dass sie schon viel früher aufgetreten sein könnten und er sie nur nicht bemerkt hat, weil er sehr beschäftigt war.

Ihm sind keine Fälle bekannt, in denen die seltsamen Gerinnsel bei ungeimpften Personen auftraten (außer bei einer ungeimpften Person, die eine Transfusion erhielt).

Er hat Ende 2021 damit begonnen, die Zahl der Patienten mit den seltsamen Gerinnseln formell zu erfassen.

Er sagt, dass derzeit über 50 % der von ihm einbalsamierten Leichen die seltsamen Gerinnsel aufweisen, die er eindeutig mit den Impfstoffen/Boostern in Verbindung bringt. Das ist der Knüller. Die CDC sagt, die Zahl der durch den Impfstoff verursachten Todesfälle liege bei 0 %, und dieser Einbalsamierer, der keine Interessenkonflikte hat, sagt, es seien 50 %. Sie können nicht beide die Wahrheit sagen. Einer von beiden lügt.

Im Januar 2022 hatten 37 von 57 (65 % aller Fälle) diese verdächtigen Gerinnsel. Das ist enorm.

Das Volumen der Einbalsamierung variiert von Tag zu Tag. Manchmal ist es nur eine pro Tag, an anderen Tagen können es bis zu 6 oder 7 sein. Er schätzt, dass er durchschnittlich 2 Leichen pro Tag einbalsamiert, was über 600 Leichen pro Jahr entspricht. Das sind zwar keine riesigen Zahlen, aber sie sind groß genug, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Effekt, den er beobachtet, nur auf eine kleine Zahl zurückzuführen ist.

Er vergibt seine Dienste an eine Reihe von Bestattungsunternehmen. Im Jahr 2020 würde er eine Menge COVID-Todesfälle sehen, weil andere Einbalsamierer diese Fälle nicht anfassen wollten. Richard ist COVID-erprobt, also hatte er kein Problem damit, diese Fälle zu bearbeiten. Jetzt hat diese Angst jedoch stark nachgelassen, sodass er jetzt eher eine repräsentative (d. h. unvoreingenommene) Stichprobe von Menschen sieht, die sterben. Seine Zahl „über 50 % der Todesfälle“ ist also nur leicht übertrieben, wenn man bedenkt, dass ein Einbalsamierer eine „ungefilterte“ Gruppe von Menschen sieht.

Jüngere Menschen werden in der Regel eingeäschert, sodass er diese Fälle nicht zu Gesicht bekommen wird.

Seine Kollegen (er hat mit 15 von ihnen gesprochen) sehen das Gleiche wie er, wollen sich aber nicht öffentlich äußern. Ich sehe das auch in anderen Bereichen, z. B. bei Schulbeamten, die sich nicht trauen, die hohen Myokarditis-Raten in ihren Schulen zu veröffentlichen. Nikki Daniels, Schulleiterin der Monte Vista Christian School, äußert sich beispielsweise nicht zu den vier Myokarditis-Fällen an ihrer kleinen Privatschule (was einer Myokarditis-Rate von schätzungsweise mehr als 1 zu 100 entspricht).

Die Mainstream-Medien, die Mainstream-Medizin und die HHS-Behörden ignorieren Hirschman und andere wie John Looney. Nur alternative Medien haben sich an ihn gewandt, um einen Artikel zu schreiben.

PolitiFact hat sich an ihn gewandt, um ihn zu diskreditieren, aber letztendlich keinen Artikel geschrieben, vermutlich weil sie nichts gefunden haben, womit sie ihn angreifen könnten.

Es gibt keine andere Erklärung dafür, die wir herausfinden können. Es muss sich um ein neuartiges injizierbares Produkt handeln, das erstmals im Jahr 2021 eingesetzt wurde, zu Blutgerinnseln führt und weit über 50 % der Bevölkerung injiziert wird. Es gibt nur ein Medikament, das dafür infrage kommt: die COVID-Impfstoffe.

Keiner seiner Freunde aus der Einbalsamierungsbranche, die die Daten gesehen haben, hat vor, sich noch einmal gegen COVID impfen zu lassen.

Richard ist nicht allein. Siehe diese Zusammenstellung: Menschen, die es wissen sollten.

Was die Mathematik zeigt

Die Daten von Hirschman sind brisant, weil sie einen relativen Anteil der Betroffenen ermitteln, aus dem wir dann eine absolute Todesrate ableiten können.

Nehmen wir also an, die tatsächliche Rate der durch Impfungen verursachten Todesfälle liegt bei 40 % aller Todesfälle, was weniger ist als die 65 %, die Hirschman feststellt.

Laut CDC sterben etwa 65.000 Menschen pro Woche. Das wären also 26.000 Menschen pro Woche, die durch den Impfstoff sterben. Er hat diese Todesfälle seit Mai festgestellt (sie hätten auch schon früher auftreten können), also gehen wir vorsichtshalber davon aus, dass sie erst in den letzten 6 Monaten aufgetreten sind.

26 Wochen * 26.000 Todesfälle/Woche = 676.000 impfstoffbedingte Todesfälle.

Das sind eine Menge Todesfälle. Sie sehen also, warum diese Beobachtung brisant ist.

Selbst wenn er sich um das 1000-fache irrt, ist dieser Impfstoff immer noch zu unsicher, um beim Menschen eingesetzt zu werden.

Aber nehmen wir an, Hirschman irrt sich um den Faktor 1.000 und es gab nur 676 Todesfälle. Damit sind diese Impfstoffe dreimal so tödlich wie der Pockenimpfstoff (der 1 von einer Million Menschen tötet), und die Pocken gelten als zu unsicher für den Einsatz.

Selbst unter den lächerlichsten Annahmen gibt es also keine andere Möglichkeit, diese Daten zu interpretieren, als zu dem Schluss zu kommen, dass die Impfstoffe unsicher sind und abgeschafft werden sollten.

Niemand in den Mainstream-Medien, in der Wissenschaft oder im HHS ist an einem Gespräch mit Hirschman interessiert.

Bei einer Sterblichkeitsrate von 65 % sollte man meinen, dass die CDC eine aktive Untersuchung durchführen würde, um die Daten zu sammeln.

Man sollte auch meinen, dass Hirschman nach seinem Video vom 26. Januar von der CDC, der FDA, dem NIH, der NY Times, CNN, der Washington Post und so weiter kontaktiert würde, oder?

Nö.

Nur die Stew Peters Show (Jane Ruby), die Epoch Times, PolitiFact und der Newsletter von Steve Kirsch.

Niemand aus der akademischen Welt hat ihn um Gewebeproben gebeten, die er analysieren sollte, oder um seine Ergebnisse in einer Arbeit zusammenzufassen, die bei einer medizinischen Fachzeitschrift eingereicht werden könnte, um sie zu dokumentieren.

Was soll ich sagen? Sie wollen es einfach nicht wissen.

Im Januar 2022 wiesen 65 % seiner Einbalsamierungsfälle dieses „Problem“ auf, aber niemand will es sich ansehen. Niemand!

Das wundert mich nicht. Sie wollen die Wahrheit über diese „Impfstoffe“ nicht erfahren. Sie alle wollen Amerika nur eine Seite der Geschichte erzählen und jeden Beweis zensieren, der dieser Darstellung widerspricht.

