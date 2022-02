Die Turbulenzen werden anhalten, bis sich eine veränderte globale Ordnung herausbildet

Die Ukraine hat sich aus Sicht Washingtons unerwartet von einer „nützlichen Ablenkung“ zu Bidens Dilemma entwickelt.

„Was werden wir tun, wenn der Westen nicht auf die Vernunft hört?“, bemerkte Sergej Lawrow. „Nun, der russische Präsident hat bereits gesagt, ‚was‘ [er tun wird]“. „Wenn unsere Versuche, sich auf für beide Seiten annehmbare Prinzipien zur Gewährleistung der Sicherheit in Europa zu einigen, nicht zum gewünschten Ergebnis führen, werden wir Gegenmaßnahmen ergreifen. Auf die direkte Frage, wie diese Maßnahmen aussehen könnten, sagte er [Putin]: Sie könnten in allen Formen und Größenordnungen kommen“. Russland hatte zuvor angekündigt, dass es in Ermangelung einer zufriedenstellenden Reaktion des Westens die Sprache der Diplomatie beiseite legen und auf nicht näher bezeichnete „militärisch-technische“ Maßnahmen zurückgreifen werde, um den Druck auf die NATO und die USA schrittweise zu erhöhen.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich Moskau jemals große Illusionen über sein „Nicht-Ultimatum“ gemacht hat. Die Dokumente waren nie dazu gedacht, den Westen zu Verhandlungen ad aeternam zu „locken“. Der Punkt ist, dass Moskau bereits beschlossen hatte, mit dem Westen grundlegend zu brechen. Was sich heute abspielt, ist die Manifestation dieser früheren Entscheidung.

Der Kern der russischen Klagen über seine schwindende Sicherheit hat wenig mit der Ukraine an sich zu tun, sondern wurzelt in der Besessenheit der Washingtoner Falken von Russland und ihrem Wunsch, Putin (und Russland) zurechtzustutzen – ein Ziel, das seit den Jelzin-Jahren das Markenzeichen der US-Politik ist. Die Victoria-Nuland-Clique könnte niemals akzeptieren, dass Russland zu einer bedeutenden Macht in Europa aufsteigt und möglicherweise die Kontrolle der USA über Europa in den Schatten stellt.

Wenn sie nicht als Verhandlungsgrundlage gedacht waren, worum ging es dann in den russischen Vertragsentwürfen? Offenbar ging es darum, dass Russland und China von ihrem Zaun herunterkommen. Dies ist viel wichtiger, als viele es wahrhaben wollen. Es ist der Beginn einer Periode zunehmender Spannungen (und vielleicht auch Zusammenstöße), bis sich eine veränderte globale Ordnung herausbildet.

Die „Nicht-Ultimaten“ sollten in erster Linie die Weigerung Amerikas deutlich machen, Moskaus Argument, dass seine eigenen Sicherheitsinteressen nicht weniger wichtig sind als die der Ukraine und Georgiens und dass die Sicherheitsinteressen eines Staates nicht auf Kosten eines anderen erhöht werden können (d.h. die Unteilbarkeit der Sicherheit), anzuerkennen und in der Öffentlichkeit deutlich zu machen.

Dies allen klar zu machen, ist eine notwendige Voraussetzung für einen gemeinsamen russisch-chinesischen Übergang zu koordinierten „militärisch-technischen Maßnahmen“. Es scheint, dass wir kurz nach der Rückkehr Putins von seinen Konsultationen mit Präsident Xi in China sehen werden, wie diese militärisch-technischen Maßnahmen aussehen könnten. Das russische Kalkül ist, dass die amerikanische Seite im Vorfeld der Zwischenwahlen im November ’22 zunehmend nervös und innerlich verwundbar sein wird. Das Team Biden hat keine überzeugende Antwort auf die Frage der Wähler: „Was habt ihr denn im letzten Jahr richtig gemacht?“ Und so braucht Biden dringend eine Ablenkung von seiner Unfähigkeit, eine angemessene Antwort zu geben.

Die Ukraine hat sich – aus der Sicht Washingtons unerwartet – von einer „nützlichen Ablenkung“ zu Bidens Dilemma gewandelt. Ursprünglich wollte man mit einer groß angelegten Informationskriegskampagne ungeahnten Ausmaßes einen Grund für Europa und Amerika schaffen, „Sanktionen aus der Hölle“ zu verhängen, die Putins vermeintlichen Ambitionen in Europa und darüber hinaus einen Riegel vorschieben würden.

Dieser apokalyptische Sanktionsplan hatte seine Wurzeln in der Ära von 2014, als man (fälschlicherweise) glaubte, die damaligen Krim-Sanktionen seien so katastrophal für Russland, dass Putins Zukunft auf der Kippe stünde und die Möglichkeit bestünde, dass er von pro-westlichen Oligarchen gestürzt werden könnte. (Dies war die falsche Analyse, die Angela Merkel von ihren eigenen Geheimdiensten erhalten hatte).

Es war so falsch: 2014 erlebte Russland nur eine leichte Rezession (-2,2 %), und seine Wirtschaft erwies sich als bemerkenswert sanktionssicher, was zum Teil darauf zurückzuführen war, dass der Rubel „floaten“ durfte. Das alte Mem von den Sanktionen als „Neutronenbombe“ für Putin wurde von den (gleichen alten) Russland-Falken gewaschen, gespült und wiederholt – obwohl Russlands Wirtschaft heute viel sanktionssicherer ist als 2014. Die Geschichte von den „Sanktionen aus der Hölle“ hat sich also nie bewahrheitet; sie ist nicht glaubwürdig.

Die „drohende Invasion“ wurde von den Falken, die das Washingtoner „Kriegsnarrativ“ übernommen zu haben schienen, als ausreichend angesehen, um Putin zu einer militärischen Aktion zu veranlassen, die diese „Mutter aller Sanktionen“ oder zumindest eine demütigende Verkleinerung der russischen Streitkräfte an der ukrainischen Grenze auslösen würde:

Beides hätte sich leicht als „harter Biden“ darstellen lassen, der Putin erfolgreich die Stirn bietet und ihn demütigt. Zuvor hatten US-Denkfabriken rosig vorausgesagt, dass Putin verdammt sei, wenn er es täte, und verdammt, wenn er nicht gegen die Ukraine vorgehen würde. Sie haben sich geirrt. Im Grunde genommen will oder braucht Russland die Ukraine nicht; es gibt keine Pläne, sie zu besetzen.

Es war vor allem Präsident Zelensky, der unerwartet nicht mit dem US-Plan kooperierte. Anstatt die drohende russische Invasion zu befürworten, behauptete er, die Invasionsängste seien übertrieben und die Nervosität sei schlecht für das Geschäft und die Wirtschaft. Bereits zur Zeit der Maidan-Revolution 2014 hatte China Investitionen in der Ukraine gefördert. Das Gleiche gilt heute: Berichten zufolge steht die Ukraine am Rande der Zahlungsunfähigkeit und hat sich hilfesuchend an China gewandt.

Das hat Washington wütend gemacht: Julia Ioffe twitterte, dass das „Weiße Haus und seine demokratischen Verbündeten die Nase voll von Präsident Zelensky haben. Laut drei Quellen in der Regierung und auf dem Kongress ist der ukrainische Präsident abwechselnd „nervig, ärgerlich und geradezu kontraproduktiv“. Interessant ist, dass diese US-Kommentatoren vor allem bemängelten, Zelensky sei nicht ausreichend auf die inneramerikanischen Strömungen und Narrative eingestellt. Es gab Gerüchte über einen möglichen Putsch unter Führung der USA, um Zelensky durch einen gefügigeren Führer zu ersetzen.

Das Invasionsmemo wird jedoch erneut gewaschen, gespült und wiederholt: Es lebt mit einer neuen Behauptung weiter: diesmal, dass Russland aktiv an einer Operation unter „falscher Flagge“ beteiligt ist, die dann eine russische Invasion rechtfertigen würde. Dies schien so unwahrscheinlich, dass selbst die sonst so willfährigen Korrespondenten des Weißen Hauses völligen Unglauben an den Tag legten.

Und die Probleme Washingtons häuften sich: Die von den USA orchestrierte Sitzung des Sicherheitsrates war ein Debakel für Blinken: Die „Sanktionen aus der Hölle“ haben sich als leere, klirrende Becken entpuppt, und es machte sich die Befürchtung breit, dass die Sanktionen Europa wahrscheinlich mehr geschadet hätten als Russland; dass sie vielleicht sogar eine weltweite Finanzkrise ausgelöst hätten. Berichten zufolge war der letzte Nagel das Argument der Federal Reserve, dass der Ausschluss Russlands aus SWIFT eine ganz schlechte Idee sei.

Und dann kam die zweite unerwartete Eruption für Blinken: Europa (und die NATO) waren weit davon entfernt, eine entschlossene Einheitsfront gegenüber Russland zu bilden, sondern offenbarten ihre tiefe Spaltung.

Lawrows Bestätigung, dass die westlichen Reaktionen auf Moskau keine Grundlage für einen Dialog mit den USA oder der NATO bieten, hat eine Bedeutung, die anscheinend nicht verstanden wurde. Bei der Krise geht es nicht um die Ukraine, wie der führende russische Journalist Dmitri Kisseljow bemerkte: „Das Ausmaß ist viel größer“. Sie kann auf lange Sicht die Zukunft Europas und des Nahen Ostens bestimmen.

Es sieht so aus, als ob Russland – noch bevor das Ergebnis des Gipfeltreffens zwischen Putin und Xi bekannt ist – bereits damit begonnen hat, „vom Zaun zu brechen“, was bedeutet, dass es bereit ist, den Schmerz für die USA und Europa langsam und absichtlich zu erhöhen, auf der Grundlage, dass, wenn Russlands Bedenken ignoriert und abgetan werden, Russland auch „Ihre“ ignorieren wird.

Russland ist sich der geopolitischen und geoökonomischen Druckpunkte, die es kontrolliert, durchaus bewusst. Es kann erkennen, dass die USA die Zinssätze nicht anheben wollen, aber müssen. Sie sehen auch, dass sie die Inflation weit nach oben treiben können, was der Wirtschaft erheblichen Schaden zufügt. Sie sehen, dass die Lebensmittelpreise in die Höhe schießen, weil Kali aus Weißrussland blockiert ist und Russland die Ausfuhr von Ammoniumnitrat verboten hat.

Die Folgen für die Düngemittelpreise – und damit für die europäischen Lebensmittelpreise – liegen auf der Hand, ebenso wie die Folgen für die europäischen Spot-Energiepreise, wenn russisches Gas nicht mehr nach Europa geliefert werden kann. So ist das mit dem wirtschaftlichen Schmerz. Der Westen entdeckt langsam, dass er keinen Druckpunkt gegenüber Russland hat (seine Wirtschaft ist relativ sanktionssicher), und sein Militär ist dem russischen nicht gewachsen.

Im Nahen Osten haben sich in aller Stille eine Reihe interessanter Entwicklungen vollzogen: Russland führt gemeinsame Luftpatrouillen mit der syrischen Luftwaffe über dem Golan durch, und nach den jüngsten Angriffen Israels auf den Hafen von Latakia hat Russland dort seine eigenen Streitkräfte stationiert (was bedeutet, dass Israel die Angriffe auf den Hafen einstellen muss). In ähnlicher Weise hat sich Israel kürzlich bei Russland darüber beschwert, dass die Blockierung des Global Positioning System (GPS) über Syrien den kommerziellen israelischen Flugverkehr auf dem Flughafen Ben Gurion beeinträchtigt. Die Russen antworteten: „Tja, schade“. Und als vierten Schlag gegen Israel hat Russland begonnen, iranischen Flugzeugen mit Waffenlieferungen die Landung auf dem großen russischen Stützpunkt in Westsyrien zu erlauben.

Handelt es sich also um eine militärisch-technische Aktion, um israelische Überflüge über Syrien zu verhindern? Könnte dies auch ein Vorspiel dafür sein, dass Russland es Damaskus ermöglicht, die Kontrolle über die geografische Ausdehnung Syriens wiederzuerlangen – damit die Syrische Arabische Armee die Dschihadisten aus Idlib und die Amerikaner aus Nordostsyrien vertreiben kann, wo sie und ihre Verbündeten die Energieressourcen Syriens kontrollieren? Der Exodus der Dschihadisten (etwa 2 Millionen mit Angehörigen) würde die türkische Politik traumatisieren, Erdogans Aussichten auf eine Wiederwahl schädigen und die Europäer mit der Gefahr einer weiteren Flüchtlingskrise in Angst und Schrecken versetzen.

Es sieht so aus, als ob Russland beschlossen hat, den Zaun auf andere Weise zu verlassen, indem es den neuen iranischen Präsidenten nach Moskau einlud und ihm die volle Prominentenbehandlung zuteil werden ließ: ein persönliches Mittagessen mit Präsident Putin sowie eine seltene Einladung zu einer Rede vor der russischen Duma. Diese Geste sowie die Aufnahme des Irans als Vollmitglied in die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und die jüngste gemeinsame Marineübung mit dem Iran, Russland und China im Golf von Oman zeigen, dass der Iran in internationalen Angelegenheiten erwachsen geworden ist.

Washington schottet seine geopolitischen Beziehungen gerne ab und glaubt, dass es in dem einen Bereich nachgiebig sein kann, in einem anderen jedoch äußerst aggressiv. In der Achse Russland-China trifft dies eindeutig nicht mehr zu. Der Iran ist jedoch in der Tat Teil dieser Achse. Ist es nun möglich, ein iranisches JCPOA-Abkommen mit den USA zu erwarten? Können sowohl Russland als auch China – so ausdrücklich – sagen, dass die Verweigerung jeglicher Sicherheitshoheit durch die USA für Russland oder China das Ende des Dialogs mit den USA bedeutet, und dennoch erwarten, dass der Iran ein Abkommen zu genau solch reduzierten Bedingungen schließt?

Und schließlich: Welcher Zusammenhang besteht (wenn überhaupt) zwischen den anhaltenden Angriffen der Houthis auf die Vereinigten Arabischen Emirate als Reaktion auf die direkte Einmischung der USA und Israels in den Jemenkrieg und dem russischen militärisch-technischen Aktionsprojekt?

Der Hafen von Aden, die Straße von Bab al-Mandib und die Insel Sokotra sind ein wichtiger Bestandteil des Kalten Krieges zwischen China und den USA. Der arabische Verbündete (in diesem Fall die VAE), der diese wichtige Meerenge kontrollieren kann, wird den USA ein Druckmittel in die Hand geben, mit dem sie Chinas maritime Seidenstraße gefährden und gleichzeitig die Ostasiatische Wirtschaftsgemeinschaft schwächen können. Die Schlüsselrolle der Straße von Bab al Mandab wird daher von einigen Washingtoner Kreisen als ausreichende Rechtfertigung für Amerikas fortgesetzte Unterstützung des Krieges im Jemen angesehen.

Die Houthis stellen die Vereinigten Arabischen Emirate vor eine bittere Wahl: Angriffe auf ihre Städte oder Aufgabe des strategischen Vorteils Bab al-Mandab und seiner Umgebung. Iran und China werden dies aufmerksam beobachten. Bildet sich ein neues geostrategisches Paradigma heraus?