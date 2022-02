Die „Wissenschaft“ der Manipulation: Forscher schaffen Botschaften von Schuld und Scham, um die Einhaltung von Impfvorschriften zu fördern

Es gibt ein ganzes Forschungsgebiet, das sich mit der Entwicklung von Botschaften befasst, die „impfscheue“ Menschen davon überzeugen sollen, sich mit dem COVID-19-Impfstoff impfen zu lassen – und nichts davon hat etwas mit Fakten zu tun.

Bei keiner der von den Forschern untersuchten Botschaften geht es um die Vermittlung von Fakten, die die von Big Pharma, Big Media und öffentlichen Gesundheitsbehörden verbreiteten Behauptungen stützen, dass die Impfstoffe „sicher“ und „wirksam“ sind.

Letzten Monat veröffentlichten die Forscher die Ergebnisse einer klinischen Studie mit zwei Umfrageexperimenten zur Herstellung der Zustimmung zu COVID-Impfstoffen.

Die von Yale gesponserte Studie „Persuasive messaging to increase COVID-19 vaccine uptake intentions“ (Überzeugende Botschaften zur Erhöhung der COVID-19-Impfabsichten) untersuchte, wie verschiedene überzeugende Botschaften 1) die Absicht, sich impfen zu lassen, 2) die Bereitschaft, Freunde und Verwandte zur Impfung zu überreden, 3) die Angst derjenigen, die sich nicht impfen lassen, und 4) die soziale Beurteilung von Menschen, die sich nicht impfen lassen, beeinflussen.

Die Autoren der Studie schreiben:

„Angesichts der großen Skepsis gegenüber der Sicherheit und Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs wird es immer wichtiger zu verstehen, wie die Kommunikation im Bereich der öffentlichen Gesundheit dazu beitragen kann, die Akzeptanz des COVID-19-Impfstoffs zu erhöhen“.

Die Studie befasste sich nicht mit den Gründen, warum jemand Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs haben könnte, sondern konzentrierte sich ausschließlich darauf, wie man die Menschen davon überzeugen kann, sich impfen zu lassen.

Aus der Studie:

Wir haben zwei vorregistrierte Experimente durchgeführt, um zu untersuchen, wie sich unterschiedliche Überzeugungsbotschaften auf die Absicht auswirken, sich mit dem COVID-19-Impfstoff impfen zu lassen, auf die Bereitschaft, Freunde und Verwandte davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen, und auf die negative Beurteilung von Personen, die sich gegen eine Impfung entscheiden.

Im ersten Experiment haben wir die Wirksamkeit einer großen Anzahl von Botschaften im Vergleich zu einer unbehandelten Kontrollbedingung getestet … In Experiment 2 haben wir die wirksamsten Botschaften aus Experiment 1 erneut an einer landesweit repräsentativen Stichprobe amerikanischer Erwachsener getestet.

Die von den Forschern getesteten Botschaften wurden in die Mainstream-Medien und in öffentliche Gesundheitskampagnen auf der ganzen Welt eingeflochten. Der Abschluss der Studie für Teil 1 war jedoch der 8. Juli 2020, was bedeutet, dass alle diese Botschaften vor der Veröffentlichung wissenschaftlicher Daten erstellt wurden, die sie unterstützen.

In der Kontrollmeldung zur Basisinformation heißt es:

„Um den Ausbruch von COVID-19 zu beenden, ist es wichtig, dass sich die Menschen gegen COVID-19 impfen lassen, sobald ein Impfstoff verfügbar ist. Wenn Sie sich gegen COVID-19 impfen lassen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich mit COVID-19 anstecken oder es auf andere übertragen, sehr viel geringer. Impfstoffe sind sicher und werden häufig zur Vorbeugung von Krankheiten eingesetzt, und Schätzungen zufolge retten Impfstoffe jedes Jahr Millionen von Menschenleben.“

Um herauszufinden, welche Botschaften die Bereitschaft zur Impfung weckten, wurden 10 zusätzliche Botschaften hinzugefügt, um die Basisbotschaft zu ergänzen.

Diese Botschaften beinhalteten Themen wie Eigeninteresse, Gemeinschaftsinteresse, Schuld, Scham, Ärger, Mut, Vertrauen in die Wissenschaft, persönliche Freiheit, wirtschaftliche Freiheit und wirtschaftlicher Nutzen für die Gemeinschaft.

„Wir stellen fest, dass überzeugende Botschaften, die prosoziale Bedenken bezüglich der Impfung und des sozialen Ansehens wecken, die beabsichtigte Impfung sowie die Bereitschaft, andere zu überzeugen, und die Beurteilung von Nicht-Impfenden wirksam erhöhen“, schreiben die Forscher.

Um die Auswirkungen von Schuldgefühlen, Scham und Wut zu untersuchen, forderten die Forscher die Menschen auf, darüber nachzudenken, wie sie sich fühlen würden, wenn sie sich nicht impfen ließen und dann das Virus an andere weitergeben würden.

Es wird angenommen, dass Emotionen bei der Zusammenarbeit eine Rolle spielen, indem sie entweder eine Person aufgrund eines Gefühls, das sie empfindet, zu einer Handlung motivieren oder sie aufgrund der emotionalen Reaktion, die sie bei anderen auslösen würde, davon abhalten, eine Handlung vorzunehmen.

Die Botschaften „nicht mutig“ und „Vertrauen in die Wissenschaft“ sollten Bedenken hinsichtlich des Rufs und des sozialen Images wecken. Die Botschaft „nicht mutig“ umschrieb die Idee, dass es nicht mutig ist, keine Angst vor dem Virus zu haben, sondern egoistisch, und dass man Mut beweisen kann, indem man sich impfen lässt, weil das Stärke und Rücksichtnahme auf andere zeigt.

Die Botschaft „Vertrauen in die Wissenschaft“ suggeriert, dass „diejenigen, die sich nicht impfen lassen, die Wissenschaft nicht verstehen und diese Unwissenheit anderen signalisieren“.

Die Botschaften „Persönliche Freiheit“, „Wirtschaftliche Freiheit“ und „Wirtschaftlicher Nutzen für die Gemeinschaft“ bezogen sich auf Bedenken im Zusammenhang mit COVID-Beschränkungen.

Insgesamt erwiesen sich Botschaften, die an das Gemeinschaftsinteresse, die Gegenseitigkeit und das Gefühl der Verlegenheit appellierten, als am überzeugendsten. Sie führten zu einem Anstieg der Impfabsicht um 30 %, der Bereitschaft, einem Freund zur Impfung zu raten, um 24 % und der negativen Meinung über Menschen, die die Impfung ablehnen, um 38 % im Vergleich zur Placebo-Botschaft.

Botschaften von gemeinschaftlichem Interesse, die auf Peinlichkeit abzielen, erwiesen sich als am wirksamsten, wenn es darum ging, andere zur Impfung zu ermutigen, während „nicht mutig“-Botschaften am vielversprechendsten waren, wenn es darum ging, negative Urteile über Impfverweigerer abzugeben.

Die Ergebnisse der Yale-Studie stehen im Einklang mit einer anderen, kürzlich erschienenen Studie, „Vaccination as a Social Contract“, in der nachgewiesen wurde, dass die Menschen Impfungen als einen sozialen Vertrag betrachten und weniger bereit sind, mit Impfverweigerern zusammenzuarbeiten.

In der Studie heißt es:

Die Experimente zeigten durchweg, dass besonders willfährige (d. h. geimpfte) Personen weniger Großzügigkeit gegenüber nicht geimpften Personen zeigten … Daraus wird gefolgert, dass die Impfung ein sozialer Vertrag ist, bei dem die Zusammenarbeit die moralisch richtige Wahl ist.

Individuen halten sich an den Gesellschaftsvertrag, und zwar umso mehr, je stärker sie ihn als moralische Verpflichtung wahrnehmen. Die Betonung des Gesellschaftsvertrags könnte eine vielversprechende Intervention sein, um die Impfquote zu erhöhen, Trittbrettfahren zu verhindern und schließlich die Ausrottung von Infektionskrankheiten zu unterstützen.

Vergessen Sie die Fakten, appellieren Sie an ‚Werte‘

Saad Omer, einer der Autoren der Yale-Studie, hat ein großes Interesse an Botschaften im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Seine Bemühungen um die Bekämpfung der Impfmüdigkeit brachten ihm einen Platz in der Strategischen Beratenden Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für COVID-19-Impfstoffe, im Kuratorium des Sabine Vaccine Institute und im Globalen Beratenden Ausschuss für Impfstoffsicherheit der WHO ein.

Im Jahr 2020 initiierte Omer das Projekt „Building Vaccine Confidence Through Tailored Messaging Campaigns“, das randomisierte Studien in fünf Ländern umfasst, bei denen Social Media Messaging eingesetzt wird, um die COVID- und Kinderimpfquote zu erhöhen.

In seiner Grundsatzrede auf der ersten Globalen WHO-Infodemiologie-Konferenz im Juni 2020 verwies Omer auf die „Theorie der moralischen Grundlagen“ und schlug vor, dass der Appell an die Werte das Entscheidungsverhalten ändern könnte.

Omer informierte über eine Messaging-Studie für den HPV-Impfstoff und erörterte, wie ähnliche Strategien angewandt werden könnten, um die Einhaltung von COVID-Maßnahmen zu fördern:

Wir wollten testen, ob wir eine auf Reinheit basierende Botschaft haben können. Also zeigten wir ihnen Bilder von Genitalwarzen und beschrieben eine Vignette, eine Erzählung, eine Geschichte, in der es darum ging, wie jemand Genitalwarzen bekam und wie ekelhaft sie waren und wie rein Impfstoffe sind, die die Heiligkeit des Körpers wiederherstellen.

Wir haben also diese Daten analysiert. Es handelte sich um eine randomisierte Kontrollstudie mit Apriori-Ergebnissen. Wir fanden einen Effekt von etwa 20 Prozentpunkten auf die Wahrscheinlichkeit, sich in den nächsten 6 Monaten gegen HPV impfen zu lassen.

„Wir probieren freiheitsbasierte Botschaften oder freiheitsvermittelte Botschaften zu diesem Verhalten im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 aus. Dass das Tragen einer Maske oder das Ergreifen von Vorsichtsmaßnahmen einen letztendlich frei macht und man seine Autonomie wiedererlangt. Denn wenn die Krankheitsrate niedrig ist, können Sie Ihre Aktivitäten wieder aufnehmen.“

Die „Wissenschaft“ der Infodemiologie, Infoveillance und Infodemie

Omer ist eine von vielen prominenten Stimmen auf dem Gebiet der sogenannten „Infodemiologie“, ein Begriff, der 2002 von Dr. Gunter Eysenbach geprägt wurde.

Als erster Infodemiologe und Gründer des Journal of Medical Internet Research definiert Eysenbach Infodemiologie als „die Wissenschaft von der Verteilung und den Determinanten von Informationen in einem elektronischen Medium, insbesondere dem Internet, oder in einer Bevölkerung, mit dem letztendlichen Ziel, die öffentliche Gesundheit und die öffentliche Politik zu informieren“.

Eysenbach prägte auch die Begriffe „Infoveillance“, definiert als „eine Art von syndromischer Überwachung, die sich speziell auf online gefundene Informationen stützt“, und „Infodemie“, die sich auf „ein Übermaß an Informationen“ bezieht, die im Allgemeinen absichtliche Versuche beinhalten, falsche Informationen zu verbreiten, um die Reaktion der öffentlichen Gesundheit zu untergraben und alternative Agenden von Gruppen oder Einzelpersonen zu fördern.

Mit nur drei Worten hat Eysenbach eine wissenschaftliche Nische geschaffen, ein Problem identifiziert und zumindest einen Teil einer so genannten Lösung vorgeschlagen.

Die WHO machte sich diese Sprache während der Pandemie bereitwillig zu eigen. Ein Leitartikel in der August-Ausgabe 2020 von The Lancet begann mit einem Zitat von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus: „Wir kämpfen nicht nur gegen eine Pandemie, sondern gegen eine Infodemie.“

Die WHO veranstaltete während der Pandemie mehrere Konferenzen zur Infodemie. Mit der Behauptung, dass „Fehlinformationen Leben kosten“, schufen die WHO, die Vereinten Nationen und andere Gruppen die perfekte Rechtfertigung für die Überwachung sozialer Medien und die Unterdrückung von Meinungsverschiedenheiten.

Im Jahr 2020 hat die WHO eine Resolution verfasst, in der sie die Mitgliedstaaten auffordert, Maßnahmen zu ergreifen, um digitale Technologien zur Bekämpfung von „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“ zu nutzen, und mit mehr als 50 digitalen Unternehmen und Social-Media-Plattformen, darunter TikTok und sogar Tinder, zusammengearbeitet, um diese Bemühungen zu unterstützen.

Die Bemühungen, „Fehlinformationen“ zu beseitigen, führten zu einer beispiellosen Zensur von praktisch allem, was von dem staatlich sanktionierten Konsens abweicht, und zur Schaffung eines gefangenen Publikums, das darauf vorbereitet ist, ein einziges Narrativ zu akzeptieren.

Eine Änderung des National Defense Authorization Act aus dem Jahr 2012, die den Einsatz von Propaganda in der amerikanischen Öffentlichkeit legalisiert, macht es den Regierungen leichter, eigennützige Narrative zu schaffen.

Und dank eines milliardenschweren Budgets des US-Gesundheitsministeriums (HHS) und der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stehen wir unter dem Einfluss der besten Botschaften, die man für Geld kaufen kann – unabhängig davon, ob diese Botschaften wahr sind oder nicht.

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die CDC, die öffentlichen Gesundheitsämter und die Mainstream-Medien pauschale Behauptungen wie diese aufstellen können: „Die COVID-19-Impfstoffe wurden schnell und unter Einhaltung des höchstmöglichen Sicherheitsstandards entwickelt“, und dies: „Hydroxychloroquin sollte nicht zur Behandlung von COVID-19 verwendet werden“, und behaupten, das seien „Fakten“.

Artikel und Beiträge, die diese Behauptungen in Frage stellen, werden regelmäßig gelöscht, wenn sie überhaupt veröffentlicht werden dürfen.

Einhaltung der Vorschriften für die öffentliche Gesundheit: Eine Heimindustrie

Yale ist nicht die einzige Universität, die die Wissenschaft der Compliance erforscht. Akademische Einrichtungen und Regierungsbehörden auf der ganzen Welt befassen sich mit dieser neuen Verhaltenswissenschaft.

Im Februar 2021 veröffentlichte das Mitteilungsblatt der University of Pennsylvania, Penn Today, den Artikel „When the Message Matters, Use Science to Craft It“ (Wenn die Botschaft zählt, nutzen Sie die Wissenschaft, um sie zu gestalten), in dem über die Initiative des Message Effects Lab (MEL) der Verhaltenswissenschaftlerin Jessica Fishman und die Forschung im Zusammenhang mit der Frage, was die Entscheidungsfindung beeinflusst, berichtet wurde, insbesondere im Hinblick auf die COVID-Impfung und -Tests.

MEL unterhält derzeit Partnerschaften und laufende Projekte mit der Weltbank, den National Institutes of Health, der CDC, Penn Medicine, dem Children’s Hospital of Philadelphia, Independence Blue Cross/Blue Shield und der kanadischen Regierung, um gesundheitsbezogene Verhaltensweisen zu untersuchen.

Die Agency for Healthcare Research and Quality, eine Abteilung des HHS, finanzierte ebenfalls eine Studie, um die Einflüsse auf die Entscheidungsfindung bei der COVID-Impfung zu untersuchen. Die Studie, „Attitudes Toward a Potential SARS-CoV-2 Vaccine: A Survey of U.S. Adults“ (Umfrage unter US-Erwachsenen) kam zu dem Schluss:

Wir fanden heraus, dass ein erheblicher Anteil (42,2 %) der Teilnehmer an einer nationalen Umfrage, die während der Coronavirus-Pandemie durchgeführt wurde, zögern würde, eine Impfung gegen COVID-19 zu akzeptieren. Die Rasse der Schwarzen war einer der stärksten unabhängigen Prädiktoren für die Ablehnung der Impfung; dies ist besonders alarmierend, wenn man bedenkt, dass COVID-19 unter Afroamerikanern besonders stark verbreitet ist.

Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass viele der Personen, die mit ’nicht sicher‘ geantwortet haben, eine Impfung akzeptieren würden, wenn sie glaubwürdige Informationen darüber erhalten, dass der Impfstoff sicher und wirksam ist. Da die Entwicklung von Impfstoffen in einem noch nie dagewesenen Tempo voranschreitet, sind parallele Anstrengungen zur proaktiven Entwicklung von Botschaften zur Förderung der Impfstoffakzeptanz erforderlich, um die COVID-19-Pandemie unter Kontrolle zu bringen.

Die Verhaltenswissenschaftlerin Dr. Rupali Limaye ging bei den Botschaften noch einen Schritt weiter. Sie leitet einen kostenlosen Online-Schulungskurs, der von der Johns Hopkins University angeboten wird und „Eltern von Kindern im Schulalter, Elternbeiräte, Gemeindemitglieder und Schulpersonal darauf vorbereitet, Impfbotschafter zu sein und die Impfstoffakzeptanz in ihren Gemeinden zu fördern“.

Wechselnde Botschaften, gleiche Ziele

Während Regierungsbehörden und die wissenschaftliche Gemeinschaft an ungestützten Überzeugungen über die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen festhalten, scheinen sie zu erkennen, wie wichtig es ist, ihr Verständnis für die Auswirkungen von Botschaften ständig zu überprüfen.

Die aktualisierte Untersuchung der UPenn hat ergeben, dass sich die Absichten in Bezug auf Impfungen geändert haben. Das berichtet die Annenberg School for Communication der Universität:

„Die Forscher fanden heraus, dass das Vertrauen in wissenschaftliche Einrichtungen und Gesundheitsbehörden eine zentrale Rolle für die Impfbereitschaft der Menschen spielte, insbesondere in der Anfangsphase der Pandemie. Im weiteren Verlauf der Pandemie traten jedoch andere Faktoren in Bezug auf das Vertrauen in den Vordergrund …

Die Forscher schrieben: „Die Ergebnisse belegen, dass die Gesundheitsbehörden ihre Anstrengungen verdoppeln müssen, um präventiv und beharrlich nicht nur über die Funktionsweise von Impfstoffen im Allgemeinen, sondern auch über deren Nutzen, Sicherheit und Wirksamkeit zu informieren.“

Eine Studie von Civics Analytics, einem Technologieunternehmen, das datengesteuerte Kampagnen für die Zielgruppe entwickelt, untermauert die Auffassung, dass sich wirksame Botschaften weiterentwickeln müssen.

Mit finanzieller Unterstützung der Bill & Melinda Gates Foundation untersuchte das Unternehmen die COVID-Bedenken verschiedener Bevölkerungsgruppen und stellte fest, dass eine „Einheits-Botschaft“ nicht funktionieren würde. Das Unternehmen sagte:

Im Frühjahr 2021, bevor die Delta-Variante in den USA auftauchte und als die Impfpflicht noch nicht eingeführt war, fanden wir heraus, dass Botschaften, die Erlebnisse hervorheben, die für ungeimpfte Personen tabu sind (wie Konzerte oder internationale Reisen) oder die die persönliche Entscheidung betonen, am überzeugendsten waren…

„Wie Sie in dieser Untersuchung sehen werden, haben sich die überzeugendsten Botschaften verändert.“

Laut Civics Analytics waren FOMO-Botschaften (Angst, etwas zu verpassen) und „persönliche Entscheidungen“ am wirkungsvollsten. Aktuellere Daten deuten jedoch darauf hin, dass die Botschaft „Schutz der Kinder“ wirksamer geworden ist, um die Menschen zu einer Impfung zu bewegen.

Aus der Studie:

Bei allgemeinen Botschaften, die sich an alle ungeimpften Personen richten, sollte man sich auf den Schutz der Kinder vor COVID-19 und auf die finanziellen Folgen einer Ansteckung mit dem Virus konzentrieren.

Das Unternehmen stellte fest, dass Botschaften über „Impfstoffsicherheit“, „erschreckende COVID-Statistiken“ und „persönliche Geschichten“ eher nach hinten losgehen und die Wahrscheinlichkeit einer Impfung verringern könnten.

Vielleicht werden einige gute Wissenschaftler die Lernkurve vorantreiben und untersuchen, was passiert, wenn die Öffentlichkeit feststellt, dass „bewährte Botschaften“ nicht durch wissenschaftliche Daten gestützt werden.