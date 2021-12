Mehr Beweise dafür, dass die Covid-Verschwörungstheorie auf Tatsachen beruht

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Zwangspraktiken der Einschränkung der Freizügigkeit und der Zwangsimpfung gegen Covid breiten sich in ehemals freien Ländern aus. Deutschland hat sich nun Österreich, Italien und Australien angeschlossen, um das Dritte Reich wieder aufleben zu lassen.

Der Vorstoß in den Totalitarismus ist nach der offiziellen Darstellung unerklärlich. Alle Gesundheitsbehörden räumen inzwischen ein, dass die mRNA-„Impfstoffe“ eine Infektion nicht verhindern und die Geimpften nicht daran hindern, die Infektion weiterzugeben. Aus diesem Grund wird den Geimpften gesagt, sie bräuchten alle 6 Monate Auffrischungsimpfungen und müssten weiterhin die unwirksamen Masken tragen. Warum Auffrischungsimpfungen schützen, während die vorherigen Impfungen nicht schützen, wird nicht erklärt.

Es wird auch nicht erklärt, warum der Schwerpunkt auf dem Schutz gegen ein Virus liegt, das eine sehr geringe Sterblichkeitsrate hat und vor allem Menschen mit bestehenden Krankheiten tötet, die nicht wirksam behandelt werden. Im Gegensatz dazu zeigen die Meldesysteme für Impfschäden in den USA, im Vereinigten Königreich und in der EU eine größere Zahl von Todesfällen und Verletzungen durch den „Impfstoff“ als durch Covid. Wir haben auch Beweise dafür, dass junge Menschen, die nicht durch Covid gefährdet sind, durch den Impfstoff ernsthaft gefährdet sind, da geimpfte Kinder und junge, gesunde Sportstars an Herzinfarkten sterben. Es gibt auch Beweise dafür, dass der „Impfstoff“ das angeborene menschliche Immunsystem angreift, so dass die Geimpften weniger in der Lage sind, sich gegen alle Viren und Krankheiten wie Krebs zu wehren.

Mit anderen Worten: Alle Beweise sprechen gegen die Impfung. Es gibt keine Beweise, die für die Impfung sprechen.

Warum also der Zwang, gefährliche Impfungen zu erzwingen, die nur Schaden anrichten?

Es ist einfach nicht möglich, dass die Gesundheitsbehörden in Österreich, Italien, Deutschland und Australien die Beweise nicht kennen, dass die Covid-„Impfstoffe“ ein totaler Fehlschlag und eine Gefahr sind.

Sind alle Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens durch Bestechungsgelder von Big Pharma gekauft, oder ist der Verdacht, dass ein Rückgang der Weltbevölkerung im Gange ist, eine Tatsache und keine Verschwörungstheorie?