Chef des Gesundheitswesens sagt, Omicron „könnte das Ende von COVID-19 bedeuten“

Verurteilt „Panik“, die durch übertriebene Ängste über den Schweregrad der Variante ausgelöst wurde.

Der CEO von Südafrikas größtem privaten Gesundheitsnetzwerk sagt, dass die Omicron-Variante „so mild“ ist, dass sie „das Ende von COVID-19 bedeuten könnte“.

Nach Ansicht von Richard Friedland, dem Geschäftsführer von Netcare Ltd. geben die ersten Tage der Variante keinen Anlass zur Panik, sondern könnten sogar von Vorteil sein.

„Hätten wir in der zweiten und dritten Welle eine so hohe Anzahl positiver Tests gesehen, wäre die Zahl der Krankenhauseinweisungen deutlich gestiegen, aber das ist nicht der Fall. In unseren Grundversorgungskliniken sind es hauptsächlich Menschen unter 30 Jahren“, sagte er.

„Ich glaube also, dass es hier einen Silberstreif am Horizont gibt und dass dies das Ende von Covid-19 bedeuten könnte, da es sich so weit abschwächt, dass es zwar hochgradig ansteckend ist, aber keine schweren Krankheiten verursacht. So war es auch bei der Spanischen Grippe.“

„Wir sehen Durchbruchsinfektionen bei geimpften Personen, aber die Infektionen, die wir sehen, sind sehr mild bis moderat. Bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, sind die meisten Infektionen mild. Ich denke, dass diese ganze Sache so schlecht kommuniziert und so viel Panik erzeugt wurde“.

Friedlands Äußerungen werden von Big Pharma, das mit den endlosen Auffrischungsimpfungen nach wie vor riesige Gewinne macht, nicht begrüßt werden.

Auch werden seine Bemerkungen nicht von den Konzernmedien aufgegriffen werden, die durch die endlose COVID-Angstmacherei einen enormen Quotenschub erfahren haben.

Die Aussage des CEO deckt sich jedoch mit dem, was andere Gesundheitsexperten vor Ort in Südafrika über Omicron gesagt haben.

Der Arzt, der die Variante zuerst entdeckte, sagt, sie sei „mild“ und habe nicht zu einem Anstieg der Krankenhauseinweisungen geführt.

Angelique Coetzee, die Vorsitzende der südafrikanischen Ärztevereinigung, schloss sich den Worten von Dr. Barry Schoub an und stellte fest, dass die mit Omicron infizierten Patienten „so ganz andere und so milde Symptome hatten als die, die ich zuvor behandelt hatte„.

Weltweit hat es keine Todesfälle durch Omicron gegeben, und in Ländern wie dem Vereinigten Königreich musste nicht einmal jemand ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Trotz der Tatsache, dass sich Omicron als deutlich weniger beängstigend erweist als zu dem Zeitpunkt, als es ursprünglich entdeckt wurde, haben die Regierungen dennoch neue Beschränkungen erlassen und ihrer Bevölkerung drakonische Impfvorschriften auferlegt.