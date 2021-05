Mehr Todesfälle nach Impfstoff von Pfizer als von AstraZeneca: Das sind die (geheimen) Zahlen

Die Sterblichkeitsrate nach Verwendung des Pfizer-Coronavirus-Impfstoffs in sechs europäischen Ländern ist signifikant höher als nach dem AstraZeneca-Impfstoff, wie der am Mittwoch von Sputnik erhaltene Unternehmensbericht zeigt.

Der Bericht zeigt, dass die Anzahl der Todesfälle pro Million Dosen in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Österreich und Italien nach Pfizer im Durchschnitt fast dreimal so hoch ist wie nach AstraZeneca.

Nach Angaben von Regierungen und Aufsichtsbehörden verzeichnete Frankreich nach Pfizer 45,3 Todesfälle pro Million Dosen. Im Fall von AstraZeneca lag der Wert bei 17,9. In Deutschland: 29,9 und 6,5; in Großbritannien: 20,7 und 24,2; in Norwegen: 164,3 und 44,6; in Österreich: 47,5 und 7,5; und in Italien: 10,9 und 7,3.

Zuvor wurde die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff vorübergehend pausiert. Einige Länder haben es ganz eingestellt. Norwegen hat am 12. Mai beschlossen, die Impfkampagne mit AstraZeneca endgültig zu stoppen. Ein Beratungsausschuss hatte der Regierung zuvor geraten, den Impfstoff wegen des Risikos von Nebenwirkungen nach der Impfung aus der Impfkampagne zu entfernen.

Vor einigen Tagen kündigte auch Österreich an, die Verabreichung von AstraZeneca einzustellen, sobald der Vorrat aufgebraucht ist. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sagte, dass auch der Ruf des Medikaments eine Rolle bei der Entscheidung gespielt habe, es nicht mehr zu verabreichen.

Im April gab Dänemark als erstes europäisches Land bekannt, dass es die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff einstellen wird. Es wurden verschiedene Fälle einer Form von Thrombose beobachtet, insbesondere bei Frauen unter 60 Jahren.

Die Daten des Impfstoffherstellers zeigen also, dass geimpfte Personen ein höheres Risiko haben, wenn sie die Pfizer-Spritze erhalten.