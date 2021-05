Arzt: Impfstoff wirkt nicht gegen Corona, kann aber Rinderwahnsinn verursachen

Die Zeitung „The Wall Street Journal“ berichtete unter Berufung auf amerikanische Geheimdienstinformationen, dass Mitarbeiter des Labors in der chinesischen Stadt Wuhan – wo der Ausbruch begann – bereits im Jahr 2019 Symptome aufwiesen, die zu dem Virus gehören.

Am Mittwoch wies Präsident Joe Biden seine Geheimdienste an, innerhalb von 90 Tagen „eine definitive Schlussfolgerung“ über den Ursprung von Corona vorzulegen. Früher wurden Leute, die behaupteten, die Corona käme aus einem Labor, als Verschwörungstheoretiker abgetan. Facebook löschte auch Beiträge, in denen behauptet wurde, dass das Corona-Virus von Menschen entwickelt wurde. Der Tech-Gigant erlaubt solche Beiträge nun wieder.

Der Arzt Richard Fleming sagte kürzlich in dem Podcast „Bannon’s War Room“ mit Steve Bannon, dass das Virus von Menschen entwickelt wurde, um Entzündungen und Blutgerinnsel zu verursachen. Dies, so Dr. Fleming, erklärt, warum der „Impfstoff“ zu Entzündungen, Blutgerinnseln und schließlich zum Tod führt. Fleming wurde auch als Verschwörungstheoretiker und Impfgegner abgetan.

Der Arzt tat, was sonst niemand tat, und vertiefte sich in die Dokumente über die Notfallzulassung der Corona-Impfstoffe von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. Die Frage ist, ob die Impfstoffe die Zahl der Menschen, die an Corona erkranken, reduzieren. Laut Fleming zeigen die Dokumente, die die Firmen bei der FDA eingereicht haben, dass es wenige Tage nach der Impfung überhaupt keinen Unterschied zwischen der Anzahl der geimpften und ungeimpften Personen gab, die an Corona erkrankten.

Sind diese Impfstoffe sinnvoll? Die von den Pharmafirmen selbst zur Verfügung gestellten Dokumente zeigen, dass dies nicht der Fall ist, sagte der Kardiologe. Er betonte, dass sie nicht zugelassen sind und dass es sich um experimentelle Medikamente handelt.

Fleming warnte, dass die Impfstoffe Entzündungen und Blutgerinnsel verursachen, nicht nur bei Menschen mit Grunderkrankungen, sondern auch bei gesunden Menschen. Das Spike-Protein, das der Körper nach einer Impfung produziert, kommt in der Natur nicht vor, sondern wurde durch die sogenannte Gain-of-Function-Forschung gewonnen, erklärte er.

Dieses Spike-Protein überwindet die Blut-Hirn-Schranke und wir wissen, dass es in humanisierten Mäusen spongiforme Enzephalopathie oder Rinderwahnsinn verursacht hat, sagte der Arzt. Bei Rhesusaffen verursachte es nach zwei Wochen Lewy Bodies, die Alzheimer und eine Reihe von neurologischen Erkrankungen auslösen.

Beim Menschen treten die gleichen Effekte nach 1,5 Jahren auf, warnte der Arzt. Er fordert daher einen Stopp der Impfungen.