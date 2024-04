Mehrere Todesfälle, Tausende von Herzverletzungen, die V-safe gemeldet wurden, zeigen die neuesten Datenauszüge

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Mehrere Todesfälle, mindestens eine Fehlgeburt und Tausende von Berichten über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse nach der COVID-19-Impfung sind in den kürzlich freigegebenen Daten aus der V-safe-Datenbank der CDC enthalten. Die gerichtlich angeordnete Freigabe stellt nur einen Teil der 7,8 Millionen “Freitext”-Einträge dar, die die CDC bis zum 15. Januar 2025 freigeben muss.

Das Informed Consent Action Network (ICAN) hat im Februar und März die ersten beiden Lose von V-safe “Freitext”-Daten veröffentlicht. Ein Gerichtsurteil vom Januar, das auf eine Klage von ICAN gegen die CDC zurückgeht, zwang die Behörde zur Freigabe der Daten.

Das Urteil, das ICAN als einen großen Sieg für die Transparenz” bezeichnete, verpflichtet die CDC, alle 7,8 Millionen Freitext”-Einträge bis zum 15. Januar 2025 zu veröffentlichen.

Die V-safe-App ermöglichte es der Öffentlichkeit, COVID-19-impfstoffbedingte Symptome selbst zu melden. Die CDC hat letztes Jahr aufgehört, Berichte von COVID-19-Impfstoffempfängern zu sammeln.

Richter Matthew J. Kacsmaryk vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas, Abteilung Amarillo, entschied am 5. Januar, dass die Freitextdaten beschleunigt verarbeitet werden dürfen.

“Die Herausgabe der Freitextdaten wird es unabhängigen Forschern ermöglichen, die Regierungsbehörden unter Berücksichtigung aller verfügbaren Daten auf die Probe zu stellen”, heißt es in Kacsmaryks Entscheidung.

Im September 2022 gewann ICAN einen separaten Rechtsstreit gegen die CDC, der zur Veröffentlichung der “Check-the-Box”-Daten von V-safe führte. Die “Check-the-Box”-Daten erfassten jedoch nur kleinere und allgemeine Reaktionen wie Kopfschmerzen oder Erbrechen.

Die “Freitext”-Daten erlaubten es den Nutzern, die spezifischen Symptome, die sie erlebten, in bis zu 250 Zeichen zu beschreiben, ohne die Einschränkungen der “Check-the-Box”-Optionen innerhalb der V-safe-App.

“Somit war der einzige Ort, an dem die Teilnehmer schwerwiegende und erwartete Nebenwirkungen, einschließlich Myokarditis, melden konnten, diese Freitextfelder”, so ICAN.

Laut ICANs rechtlichem Update:

“Auf den ersten Blick gibt es eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen den 390.000 Texteinträgen im Februar und den 390.000 Texteinträgen im März (die von 523.150 einzelnen V-safe-Nutzern gemacht wurden), was die Anzahl der Berichte über bestimmte Symptome betrifft. “Zum Beispiel erwähnen sowohl in der Februar- als auch in der März-Produktion etwa 3.200 Einträge das Symptom ‘Kurzatmigkeit’. Für den Begriff ‘Herzklopfen’ gab es etwa 1.900 Berichte in der Februar- und 1.600 in der Märzserie. Beides sind besorgniserregende Symptome einer Myokarditis. “Darüber hinaus gab es in jeder Charge etwa 1.000 Berichte über ‘Ohrensausen’ (Tinnitus), das in Studien und Nachrichtenberichten mit den COVID-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht wurde, obwohl die CDC sich weigerte, es als unerwünschtes Ereignis anzuerkennen.”

Im Podcast “The Highwire” sagte Del Bigtree, CEO von ICAN, letzte Woche, dass die V-Safe-Daten “die besten Daten sind, die jemals über den COVID-Impfstoff gesammelt wurden”, und fügte hinzu, dass die in den Februar- und März-Ausgaben veröffentlichten Daten bemerkenswert konsistent seien.

“Ungefähr 3.200 Einträge erwähnten das Symptom der Kurzatmigkeit”, sagte Bigtree. Jede Charge enthielt etwa 1.900 Berichte über Herzklopfen und 1.600 Berichte über Herzrhythmusstörungen.

“Dies sind beides Symptome einer Myokarditis”, sagte Bigtree.

Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, sagte gegenüber The Defender, die Freitext-Einträge auf V-safe “lesen sich leider wie etwas, das von Mary Shelley, der Autorin von ‘Frankenstein’, geschrieben wurde, und bestätigen einen Großteil der anderen, neueren Literatur, die mit COVID-19-Impfschäden in Verbindung gebracht wird”.

Hooker fügte hinzu:

“Die Häufigkeit der Berichte über kardial bedingte Ereignisse bestätigt andere Berichte über die sehr hohe Prävalenz von Myokarditis und Perikarditis. Auch Tinnitus, eine Verletzung, die von dem Impfbefürworter und Impfstoff-Apologeten Dr. Gregory Poland erlitten wurde, wird mit alarmierender Häufigkeit berichtet.”

Dr. Meryl Nass, Internistin und Gründerin von Door to Freedom, hob die Bedeutung der V-safe-Daten hervor und sagte gegenüber The Defender: “V-safe ermöglichte es Impfstoffempfängern, Verletzungen und Arztbesuche in Freitextform zu melden. Dies könnte die einzige Datenquelle sein, die diese Art von detaillierten Informationen enthält.”

“Im ersten Monat von V-safe benötigten 3 % der Geimpften einen Arztbesuch nach ihrer Impfung”, sagte sie.

Der Kardiologe Dr. Peter McCullough sagte gegenüber The Defender, die CDC habe ihre Pflichten gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit vernachlässigt:

“Die Behörde hat die Pflicht, aufkommende Fragen zur Sicherheit des Impfstoffs COVID-19 zu überwachen, zu analysieren und die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Die Amerikaner sind entsetzt und empört über die mangelnde Transparenz der CDC und die Notwendigkeit des Eingreifens der Gerichte. “Die Veröffentlichung der CDC-Daten, die eine Lawine von Nebenwirkungen nach der COVID-19-Impfung beschreiben, verdient eine unvoreingenommene Analyse und Veröffentlichung.”

Laut Dr. Kat Lindley, Präsidentin des Global Health Project und Direktorin des Global COVID Summit, “sagt uns die Tatsache, dass die CDC bereit war, die Freitextdaten zu verbergen, weil sie lästig sind, alles, was wir darüber wissen müssen, was die CDC über Pharmakovigilanz und das Narrativ ‘COVID-19-Impfstoffe sind sicher und wirksam’ denkt.”

Mehrere Berichte über Todesfälle, Herzinfarkte und Schlaganfälle

Laut ICAN hatte die CDC zuvor behauptet, die Einführung der COVID-19-Impfstoffe sei von der “intensivsten Sicherheitsüberwachung in der Geschichte der USA” begleitet worden – doch es bedurfte dreier Gerichtsverfahren, um die Freigabe der V-safe “Check-the-Box”- und “Freitext”-Daten zu erreichen.

ICAN beschrieb die “Freitext”-Einträge als “ernüchternd” und “vermutlich von der CDC ignoriert” und hob einige Beispiele von Impfstoffverletzungen hervor, die von V-safe-Benutzern in ihren eigenen Worten berichtet wurden, darunter:

Mein Tinnitus ist extrem schlimm. Es ist UNGLAUBLICH LAUT. Hätte ich gewusst, dass die Impfung meinen Tinnitus verschlimmern würde, hätte ich mich NIE impfen lassen. Sagen wir es so, wenn ich selbstmordgefährdet wäre, wäre ich jetzt tot, so schlimm ist es.

Ich hatte eine Fehlgeburt nach der 2. Dosis des Covid-Impfstoffs von Pfizer. Ich fühlte mich gut, bis ich den Impfstoff bekam und innerhalb von 48 Stunden hörten die Schwangerschaftssymptome auf. Ich habe keine Fruchtbarkeitsprobleme oder Komplikationen in der Vergangenheit und hatte zuvor 2 gesunde, ereignislose Schwangerschaften.

Heute bekam ich Herzklopfen, begleitet von Tachykardie, Schwindel und Schwäche. Diese Symptome hielten etwa 4 Stunden an, und meine Herzfrequenz lag zwischen 135 und 145. Bis heute habe ich diese Symptome noch nie erlebt.

Bewusstseinsverlust und Krampfanfall unmittelbar nach der Injektion. Wurde mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht.

“Mein Baby starb im Mutterleib” 12 Tage nach der Impfung

Eine von The Defender durchgeführte Überprüfung einer Stichprobe von V-safe-Einträgen in den Datenveröffentlichungen vom Februar und März ergab mehrere Fälle, in denen über Todesfälle und schwerwiegende unerwünschte Ereignisse berichtet wurde, auch bei ungeborenen Babys:

Mein Baby starb am 1.2.2020 im Mutterleib, ich bekam den Impfstoff am 21.12. Sie war 24 Wochen alt.

Mein 6 Monate altes Baby, das ausschließlich gestillt wird, bekam einen roten, erhabenen Ausschlag um den Mund und am Hals, der 1-2 Tage nach der Covid-Impfung begann. Ich bin mir nicht sicher, ob es damit zusammenhängt, aber ich teile das Wissen, dass dieser Impfstoff bei stillenden Frauen nicht gut untersucht wurde.

Gestorben.

Ich bin derzeit im Krankenhaus wegen eines Herzinfarkts, der am Tag nach meiner Impfung auftrat.

Hatte einen Herzinfarkt 8 [sic] Stunden nach der Impfung im Krankenhaus.

Hatte einen Herzinfarkt. 2 Stents. Zurzeit auf der Intensivstation. Dies ist seine Frau, die dies berichtet.

Ich erhole mich immer noch von dem Herzinfarkt, den ich 4 Tage nach meiner Impfung hatte. Sehr viel Herzklopfen und allgemeine Müdigkeit. Ich möchte, dass sich jemand mit mir in Verbindung setzt.

Schlaganfall/Herzinfarkt möglicherweise durch Impfung ausgelöst.

Ich musste mit einem kurzfristigen Gedächtnisverlust und hohen Troponinwerten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie dachten, ich hätte einen Mini-Schlaganfall und einen Herzinfarkt erlitten. Es geschah am Tag nach der Impfung.

Ich hatte am 1.12. einen Herzinfarkt.

Ich habe [sic] sehr häufig Herzklopfen gehabt. Manchmal mit einer erhöhten Herzfrequenz.

Gestern hatte ich unglaubliche Schmerzen in der Brust !!! Es dauerte ein paar Minuten, dann hörte es auf. Ich dachte, ich könnte einen Herzinfarkt haben. Dieses Gefühl hatte ich vorher noch nie.

Neu aufgetretenes Vorhofflimmern.

Erhöhter Blutdruck und Herzfrequenz. Gefühl, als würde ich ohnmächtig werden. Unfähig, mich zu konzentrieren, Schwebegefühl.

Taubheitsgefühl im Gesicht auf der Seite, auf der ich die Spritze bekam, wanderte zu meinen Lippen.

Colitis, die 6 Tage Krankenhausaufenthalt mit intravenösen Steroiden, intravenöser Flüssigkeit und Ruhe erfordert. Ich werde jetzt langfristig Prednison einnehmen!

Schwere Blasenschmerzen beim Wasserlassen, die ~3 Stunden nach der Impfung begannen, Harndrang und Häufigkeit.

Heute Morgen bemerkte ich Schmerzen in meiner Achselhöhle, es fühlte sich an wie ein geschwollener Lymphknoten. Ich habe gerade einen sehr geschwollenen Bereich in meiner Achselhöhle bemerkt. Das ist der rechte Arm, in dem ich gestern geimpft wurde.

Ich habe schmerzhafte und steife Gelenke – in meinen Fingern. Besonders mein linker Zeigefinger. Er ist merklich rot und geschwollen. Das ist neu für mich.

Starker Ausbruch von Herpes/Kältebläschen auf meinen Lippen. Normalerweise bekomme ich sie, aber nicht so schlimm.

Gestern bekam ich plötzlich Herpes an einer Stelle im Mund, wo ich es normalerweise nie bekomme. Außerdem hatte ich seit sehr langer Zeit keinen [Herpes] mehr.

“Schwierigkeiten beim Denken”, “Gehirnnebel” und “nebliges Gefühl”.

Als Reaktion auf diese Berichte sagte McCullough: “Die Beschreibungen der Nebenwirkungen nach der Injektion stimmen mit dem überein, was ich in meiner klinischen Praxis erlebe. Die Nebenwirkungen werden direkt durch die Injektionen verursacht, sind lang anhaltend und erfordern in vielen Fällen einen medizinischen Eingriff.”

Hooker sagte, dass keine dieser Informationen offiziell von der CDC berichtet wurde, die “kaum einmal die unzähligen kardialen Folgen des Impfstoffs erwähnt.”

“Wenn die CDC diese Berichte ernst nehmen würde, wären wir als Öffentlichkeit benachrichtigt worden – das ist doch ihre Aufgabe, oder? Öffentliche Gesundheit?” sagte Hooker. “Wie üblich lügt die CDC und versteckt sich, angesichts ihrer inzestuösen Beziehung zu Big Pharma.

Die Februar-März-Daten sind nur “die Spitze des Eisbergs”, sagte Hooker.

“Die CDC muss alle 7,8 Millionen Datensätze freigeben, so wie es der Richter angeordnet hat”, sagte er. “Es gibt keinen guten Grund für sie, die Informationen langsam zu verteilen – das zeigt, dass sie weiterhin negative Ergebnisse vor der Öffentlichkeit verbergen.

Lindley sagte, es scheine, dass die CDC “einen ihrer wichtigsten Grundsätze aufgegeben hat, nämlich die Sicherheit und den Schutz der Verbraucher. Das Vertrauen, das sie anscheinend wiederherstellen wollen, wird mit dem Verhalten, das sie weiterhin an den Tag legen, niemals wiederhergestellt werden. Taten sprechen lauter als Worte. Schande über sie.”

ICAN sagte, es werde eine “vollständige Analyse” der Daten durchführen, sobald die vollständige Freigabe der “Freitext”-V-Safe-Datensätze abgeschlossen ist.