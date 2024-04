USA schickt beschlagnahmte iranische Waffen und Munition in die Ukraine, da die Nachschubbemühungen an Grenzen stoßen

Das Pentagon hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es Tausende Kleinwaffen, die zuvor aus einer für die jemenitischen Huthi-Rebellen bestimmten Lieferung beschlagnahmt worden waren, zusammen mit mehr als einer halben Million Schuss Munition geliefert hat.

Die USA gehen davon aus, dass die beschlagnahmten Waffen aus dem Iran geliefert wurden. In den vergangenen Jahren haben sich solche “illegalen” Lieferungen aus Teheran an die Huthis über regionale Gewässer gehäuft. Nach Angaben des US-Zentralkommandos wurden die Waffen in der vergangenen Woche an die ukrainischen Streitkräfte geliefert – zu einer Zeit, in der es Berichten zufolge an der Front zu Russland einen erheblichen Mangel an Munition und Waffen gibt.

“Die US-Regierung hat den ukrainischen Streitkräften am Donnerstag mehr als 5.000 AK-47, Maschinengewehre, Scharfschützengewehre, RPG-7 und mehr als 500.000 Schuss 7,62-mm-Munition übergeben”, teilte das CENTCOM in den sozialen Medien mit.

“Diese Waffen würden der Ukraine helfen, sich gegen die russische Invasion zu verteidigen” und würden ausreichen, um eine Brigade auszurüsten, hieß es weiter.

CENTCOM beschrieb, dass dies das Ergebnis mehrerer Beschlagnahmungen von “staatenlosen Schiffen” zwischen Mai 2021 und Februar 2023 sei. Das Pentagon behauptet, dass das iranische Elitekorps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) letztlich hinter den Lieferungen stehe.

“Irans Unterstützung für bewaffnete Gruppen bedroht die internationale und regionale Sicherheit, unsere Streitkräfte, unser diplomatisches Personal und unsere Bürger in der Region sowie die unserer Partner. Wir werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um Irans destabilisierende Aktivitäten aufzuklären und zu stoppen”, fügte CENTCOM hinzu.

Schon vor Monaten hatte das Pentagon gewarnt, dass ihm die Waffen für die Ukraine ausgingen und die genehmigten Lieferungen nur noch “für ein paar Monate” reichen würden. Dies geschah zu einem heiklen Zeitpunkt, als die Unterstützung der westlichen Verbündeten allgemein nachließ und Bidens Wunsch nach weiteren 60 Milliarden Dollar Verteidigungshilfe für Kiew von den Republikanern im Repräsentantenhaus blockiert wurde.

Abfangaktionen wie diese aus dem vergangenen Jahr sind vor der Südküste des Jemen fast schon Routine…

US-Streitkräfte fangen zweites Boot mit iranischen Waffenlieferungen für Houthi-Rebellen ab https://t.co/Y6Hcp1EjiE pic.twitter.com/DjRha0PIO1 — Shephard News (@ShephardNews) February 15, 2024

Auch einige europäische Verbündete, wie z.B. Frankreich, haben in letzter Zeit eigene Beschlagnahmungen iranischer Waffen bekannt gegeben. Die meisten dieser Waffen waren vermutlich für die jemenitischen Huthi-Rebellen bestimmt, Irans schiitische Verbündete, die das Rote Meer durch wöchentliche Drohnen- und Raketenangriffe für den internationalen Schiffsverkehr gesperrt haben.

Das vom Pentagon beschlagnahmte Waffenprogramm für die Ukraine läuft mindestens seit Oktober. Zu diesem Zeitpunkt waren die USA nach eigenen Angaben im Besitz von einer Million Schuss iranischer Munition für die Ukraine.