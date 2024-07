Mehrere vernichtende Tiraden gegen Von der Leyen: „Du gehörst ins Gefängnis!“ – »Schande für jede Demokratie«! »Du hast Menschen getötet«! Videos

Es ist höchste Zeit, dass Ihnen jemand sagt, was die Mehrheit der Europäer über Sie denkt. Das sagte die polnische Europaabgeordnete Ewa Zajaczkowska (Konföderale Fraktion) im Europäischen Parlament zu Ursula von der Leyen.

Deren Ernennung zur EU-Kommissionspräsidentin sei „ein großer Fehler“ gewesen, so Zajaczkowska.

„Sie sind das Gesicht des europäischen Green Deal, der die europäische Wirtschaft und Landwirtschaft zerstört“, sagte der Europaabgeordnete. „Sie sind das Gesicht des Klimawahnsinns in der EU, der die Europäer immer ärmer macht“.

Europaabgeordnete Ewa Zajaczkowska konfrontiert die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen.



Von der Leyen sei auch das Gesicht des Migrationspaktes, der Millionen Frauen und Kinder in Europa in ihren eigenen Städten unsicher mache. „Sie sind verantwortlich für jede Vergewaltigung, jeden sexuellen Übergriff und jede Tragödie, die durch den Zustrom illegaler Migranten verursacht wird, weil Sie diese Menschen in Europa willkommen heißen.“

Von der Leyen gehöre nicht in die Europäische Kommission, sondern ins Gefängnis, so Zajaczkowska. „Ihre Präsidentschaft ist der Untergang der Europäischen Union“.

Von der Leyen traute sich nicht, sie anzusehen. „Schade“, rief der Europaabgeordnete.

„Wir wollen ein Europa der freien und souveränen Länder, keine kranke linke Ideologie“, beendete sie ihre scharfe Tirade.

Von der Leyen wurde am Donnerstagnachmittag als Präsidentin der Europäischen Kommission wiedergewählt.

Arnaud Bertrand schreibt auf X:

Wie kann jemand, unter dessen »Führung«:

ein großer Krieg auf dem europäischen Kontinent begann,

die kritische Energieinfrastruktur Europas (Nordstream) von einer unbekannten Macht gesprengt wurde, ohne dass sie dies weiter untersuchen möchte,

Europa bedingungslos einen Genozid in Gaza unterstützte,

die Wirtschaft Europas erheblich langsamer wuchs als andere große Volkswirtschaften,

Europas Stimme auf der internationalen Bühne jegliche Relevanz verlor, indem es entweder den Amerikanern nachplapperte oder mit scheinheiligen »Werten« prahlte,

…wiedergewählt werden wollen, basierend auf einer Plattform von »Stärke und Führung«?

Sie hat recht: Entscheidungen sind die Scharniere des Schicksals. Und sie hat sich während ihrer ersten Amtszeit als eine einzigartige Katastrophe erwiesen. Sie erneut zu wählen, würde nur Europas Unfähigkeit beweisen, aus seinen Fehlern zu lernen.

Der Krieg wird unter ihrer »Führung« weitergehen, sogar ausgeweitet:

Frau von der Leyen, Sie sind eine Schande für jede Demokratie. Schämen Sie sich.

