Gab es einen zweiten Trump-Schützen? Neue akustische Beweise

Von Stephen Bryen

Die JFK-Vertuschung ist immer noch in Kraft, eine geprüfte Untersuchung des Trump-Attentatsversuchs ist dringend erforderlich

Eine forensische Audioanalyse von Catalin Grigoras, Direktor des National Center for Media Forensics an der University of Colorado in Denver, und Cole Whitecotton, einem leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter bei Media Forensics, auf der Grundlage von in Butler, Pennsylvania, aufgezeichneten Tonaufnahmen, könnte die Möglichkeit eines zweiten Schützen belegen.

Die ersten drei Schüsse stimmten mit der mutmaßlichen Waffe A überein, die nächsten fünf mit der mutmaßlichen Waffe B und der letzte ‘akustische Impuls’ wurde von einer möglichen Waffe C abgegeben”, so die Experten. Wir wissen, dass einer davon der identifizierte Schütze war und ein anderer ein Scharfschütze des Geheimdienstes. Wir wissen nicht, zu wem die “mögliche Waffe C” gehört haben könnte. Ein zweiter Schütze? Der bewaffnete Beobachter des Scharfschützenteams der Regierung?

Es wurde nur ein Schütze identifiziert, und das FBI sagt, er habe allein gehandelt. Das FBI sollte seine Schlussfolgerung vielleicht noch einmal überdenken.

Natürlich muss diese umstrittene audioforensische Analyse von Fachleuten überprüft werden. Aber es gibt noch andere Fragen, die über die Audioforensik hinausgehen und Aufmerksamkeit erfordern.

Im Folgenden gehe ich auf einiges ein, was wir wissen, und auf vieles, was wir nicht wissen, und ich stelle Fragen, wohin die Informationen, die wir bisher haben, führen.

Wie Tausende andere wurde auch ich zu einer Art Student des Attentats auf John F. Kennedy. Ich habe Zehntausende von Seiten aus Büchern und Artikeln gelesen. Was mich aber am meisten beeindruckt hat, sind zwei Dinge.

Erstens gab es meiner Meinung nach eine massive Vertuschung, die einundsechzig Jahre nach Kennedys Ermordung immer noch andauert.

Zweitens hat Präsident Trump offenbar die Freigabe einiger Dokumente verweigert, obwohl er versprochen hatte, alles freizugeben, was in den Archiven über den Kennedy-Mord noch vorhanden ist. Er soll Roger Stone gesagt haben, dass er (Stone) “nicht glauben würde, was in den [noch] geheimen [und nicht freigegebenen] Akten steht.”

Das sagt mir, dass Trump es für zu gefährlich hielt, über diese Planke zu gehen.

Was uns jetzt, im Jahr 2024, Sorgen bereitet, ist die Frage, ob wir eine ordnungsgemäße Untersuchung bekommen und ob alle Beweise ordnungsgemäß aufbewahrt werden. Offenbar hat Präsident Biden eine Art von Untersuchung angeordnet. Ich persönlich würde eine solide FBI-Untersuchung unter Aufsicht des Kongresses vorziehen. Das FBI verfügt über die forensischen Fähigkeiten, um diese Aufgabe zu bewältigen, aber es braucht eine Führung und eine Aufsicht, von der man hoffen kann, dass sie vorhanden ist. Es wird nicht leicht sein, das amerikanische Volk von einer schlampigen oder politisch voreingenommenen Untersuchung zu überzeugen.

Die Waffe

Die Waffe , die der identifizierte Schütze benutzt hat, wurde uns nicht gezeigt . Es gibt keine Bilder davon. Wir haben weder eine Modellnummer noch den Namen des Herstellers.

AR-15-Waffen können modifiziert werden, um sie genauer zu machen. Es gibt eine Reihe von Websites, die Anleitungen enthalten.

AR-15 aus dem Artikel Accurize your AR-15

Es ist nicht bekannt, ob die Waffe ein Zielfernrohr oder eine andere Zielvorrichtung hatte. Für einen Laserpointer war die Entfernung zum Ziel wahrscheinlich zu groß, obwohl manche eine Reichweite von 500 Fuß bei Tag angeben. (Die Schussentfernung zu Trump betrug weniger als 400 Fuß vom Standort des Schützen aus). In einer Umgebung mit hellem Sonnenlicht und künstlicher TV-Beleuchtung scheint das zu viel zu sein. Außerdem hat niemand Beweise für einen Laser auf Trump gesehen.

Wir wissen nicht, ob die Waffe modifiziert wurde. Meine persönliche Vermutung ist, dass sie direkt aus der Schachtel benutzt wurde.

Die Waffe muss forensisch untersucht werden. Ob das geschehen ist, wissen wir nicht, und wenn es geschehen ist, kennen wir die Ergebnisse nicht.

Wir wissen auch nicht, ob eine der Kugeln wiedergefunden wurde. Abgefeuerte und sichergestellte Geschosse könnten, wenn sie gefunden werden, möglicherweise der Waffe oder den Waffen zugeordnet werden. Dies wird auch wichtig sein, um festzustellen, ob es einen zweiten Schützen gab. Es ist wichtig zu wissen, dass das gesamte Gebiet von den Strafverfolgungsbehörden als Tatort abgesperrt wurde. Die Suche nach Patronenhülsen und anderen Beweisen ist wahrscheinlich im Gange.

Wir wissen nicht, ob die Waffe mit einem Trageriemen über der Schulter getragen wurde. Da Augenzeugen den Schützen und die Waffe gesehen haben, könnten sie klären, wie die Waffe getragen wurde und ob sie in irgendeiner Weise verdeckt war, was nicht der Fall zu sein scheint.

Der Schütze kaufte auch eine fünf Fuß hohe Leiter im Baumarkt. Wir sind uns nicht sicher, um welches Modell es sich handelt und wie schwer sie ist, aber wir wissen, dass Aluminiumleitern zwar schwer zu schleppen, aber sehr leicht sind. Es gibt auch Leitern aus Kunststofffasern, die ebenfalls sehr leicht sind. Es gibt mindestens ein Foto, auf dem die Leiter an das Gebäude gelehnt ist (wobei wir im Moment davon ausgehen, dass es sich um die von Home Depot gekaufte Leiter handelt).

Wir wissen auch nicht, ob die beiden Polizisten, die zum Gebäude kamen, nachdem sie von der Menge angeschrien wurden, dass sich ein Schütze auf dem Dach befinde, dieselbe Leiter benutzten, aber wahrscheinlich ist es so. Als der erste Polizeibeamte seinen Kopf über die Dachlinie steckte, drehte sich der Schütze zu ihm um und richtete seine Waffe auf ihn, und der Beamte sagte, er sei “gesprungen” oder zu Boden gefallen.

Es könnte sein, dass die Leiter erst am Tag vor der Kundgebung aufgestellt worden war. Der Schütze war Berichten zufolge vor Ort und wurde in der Nähe der Metalldetektoren auf dem Gelände gesehen; warum genau, wissen wir nicht, da er den Sicherheitsbereich der Kundgebung nicht betrat. Es gibt keinen Bericht, dass er eine Leiter mit sich herumschleppte.

Auf diesem Bild von schlechter Qualität sieht man die Leiter rechts (roter Kreis) etwas hinter einem Baum stehen.

Einige Zeugen sagen, der Schütze sei auf den Dächern von einem Gebäude zum nächsten geklettert. Aber das scheint nicht mit der Position der Leiter übereinzustimmen, wie berichtet. Wir müssen mehr wissen.

Viele sind der Meinung, dass die Tat gut geplant war und der Schütze Hilfe gehabt haben muss.

Er brauchte sicherlich außerordentliches Glück, um am helllichten Tag über eine Leiter auf ein Dach klettern zu können. Viele Menschen haben ihn gesehen, aber die Reaktion dauerte zu lange, war lethargisch und ineffektiv.

Wir wissen nicht, ob die Warnungen der Augenzeugen per Funk oder Handy übermittelt wurden, aber es scheint mir, dass den Scharfschützen des Geheimdienstes gesagt wurde, wo sie suchen sollten, was bedeuten würde, dass der Standort des Schützen an das Scharfschützenteam übermittelt wurde. Larry Johnson und Chris Whitcomb, ein ehemaliger FBI-HRT-Scharfschütze, berichten, dass das Scharfschützenteam des Secret Service den Schützen auf dem Dach mit einem Fernrohr beobachtete, bevor es schoss.

Es gibt keine Informationen darüber, dass bei der Kundgebung Schussdetektoren im Einsatz waren. Ein guter Schussdetektor kann einen Schützen innerhalb einer Millisekunde triangulieren und lokalisieren, wenn ein Schuss abgefeuert wird.

Nach Angaben des FBI wurde die Waffe vom Vater des Schützen “legal erworben”. Da der Schütze am vergangenen Freitag auf einem Schießstand “übte”, war es klar, dass er Zugang zu der Waffe hatte. Wurde sie für den Sohn des Käufers gekauft? Der Sohn konnte in Pennsylvania legal eine Waffe kaufen, da er 20 Jahre alt war (Minderjährige unter 18 Jahren dürfen in Pennsylvania keine Waffen kaufen, obwohl es einige erlaubte Aktivitäten mit Waffen unter Aufsicht gibt).

Wir wissen nicht, wann die Waffe tatsächlich gekauft wurde, es ist also möglich, dass sie für den Sohn gekauft wurde, als er noch minderjährig war. Als er in der High School war, bewarb er sich für das Schießteam der Schule, wurde aber abgelehnt, weil er zu ungenau zielte und unsicher im Umgang mit der Waffe war. Lässt sich die Waffe auf diese Zeit zurückführen? Vielleicht können Schüler, die ihn gesehen haben, die damals verwendete Waffe identifizieren.

Berichten zufolge wurde der Schütze durch DNA identifiziert, was bedeutet, dass Familienmitglieder DNA-Proben hätten abgeben müssen (ins Reagenzglas spucken). In der Nähe von Pittsburgh und vielleicht auch anderswo gibt es Einrichtungen, in denen nach Abgabe der DNA-Proben innerhalb von 90 Minuten eine Übereinstimmung festgestellt werden kann. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Seriennummer der Waffe auf den Vater zurückzuführen ist.

Hat die Polizei Körperproben für Drogentests entnommen? Der Schütze, der den Polizisten aufsteigen sah, bevor er sich umdrehte und auf Trump schoss, muss unglaublich dreist und ruhig gewesen sein. Haben Drogen eine Rolle gespielt?

Soweit wir wissen, hat der Schütze keine Anstrengungen unternommen, die Seriennummer der Waffe zu beseitigen. Hätte man das getan, wäre die Waffe nicht auf den Vater zurückführbar gewesen.

Der Schütze kaufte am Freitag 50 Schuss 5,56er-Munition. Das Magazin der Waffe enthielt wahrscheinlich 30 Schuss, da dies in Pennsylvania erlaubt ist.

Nach den vorläufigen akustischen Erkenntnissen (siehe oben) waren es möglicherweise drei Personen, die geschossen haben. Es gab einen ersten Schusswechsel, der vom Standort des Schützen ausging, einen zweiten Schusswechsel, bei dem der Standort nicht klar ist und der nicht mit dem ersten Schusswechsel übereinstimmt, und möglicherweise gab ein dritter Schütze einen Schuss ab. Die gerichtsmedizinischen Akustikexperten vermuten, dass es zwei Schützen gegeben haben könnte.

Der identifizierte Schütze könnte seinen Standort für den zweiten Schuss gewechselt haben, aber es war nur wenig Zeit, und niemand hat einen Wechsel des Standorts gemeldet.

Wir wissen nicht, wie viele Schüsse von dem Scharfschützenteam des Secret Service auf dem Dach hinter Trump auf der Bühne abgegeben wurden. Die meisten Berichte besagen, dass nur ein Schuss nötig war, um den Schützen zu neutralisieren. Die Agenten waren mit hochentwickelten Scharfschützenwaffen ausgerüstet, von denen eine auf einem Stativ und eine auf einem kleinen Ständer für einen Schuss in Bauchlage montiert war.

Die Schießerei begann, nachdem der Schütze zu feuern begann, heißt es, aber das stimmt nicht genau mit den akustischen Beweisen überein. Die akustischen Beweise könnten darauf hindeuten, dass der letzte einzelne Schuss, sofern er sich bestätigt, von den Scharfschützen abgegeben wurde. Der Schütze wurde durch einen einzigen Kopfschuss ausgeschaltet.

Es gibt mehrere Möglichkeiten (vielleicht auch mehr). Eine davon ist, dass der Scharfschützenschuss mit dem ersten oder zweiten Schuss auf das Podium und Trump zusammenfiel. Das Problem bei dieser Theorie ist, dass das Mikrofon auf dem Podium den Heckenschützenschuss möglicherweise nicht gehört hat oder ihn anders gehört hat als die Schüsse, die aus einiger Entfernung abgegeben wurden. Wenn er mit dem ersten Schuss zusammenfiel, müsste die zweite Salve von einem anderen Ort kommen.

Damit bleibt der dritte angebliche Schuss unerklärt. Oder aber der dritte Schuss wurde vom Geheimdienst abgefeuert. Das würde bedeuten, dass bereits etwa 9 Schüsse in zwei Salven abgegeben wurden, eine enorme, potenziell tödliche Verzögerung. (Eine Person wurde bei dem Versuch, ihre Familie zu schützen, getötet, zwei weitere wurden schwer verletzt.)

Da die Aufzeichnung der ballistischen Explosion der Schüsse, die vom Podiumsmikrofon aufgenommen wurde, für weitere Untersuchungen zur Verfügung steht, müssen wir sehen, ob die anfängliche Feststellung des Medienforensik-Teams einer Überprüfung standhält.

Der Schütze

Der einzige Kandidat für den tatsächlichen Schützen ist der 20-jährige Thomas Matthew Crooks. Sollte es einen zweiten Schützen gegeben haben, so ist dieser entkommen und wird nicht verfolgt – zumindest wissen wir nichts von Bemühungen in dieser Richtung. Sowohl der Secret Service als auch das FBI sind sich einig, dass es nur einen Schützen gab, und haben diese Erklärung abgegeben, bevor die Beweise (einschließlich der ballistischen Beweise) geprüft wurden. Wenn Sie denken, dass dies sehr nach dem Kennedy-Attentat klingt, liegen Sie vielleicht gar nicht so falsch.

Ich halte es für verfrüht und dilettantisch, eine konkrete Aussage über das Ausmaß der Bedrohung zu machen, bevor es eine glaubwürdige Untersuchung gibt. Leider geben die Strafverfolgungsbehörden allzu oft Erklärungen ab, die falsch oder unvollständig sind. Wenn es einen zweiten Schützen oder andere Komplizen gab, sind diese längst verschwunden (was bedeutet, dass es immer noch eine aktive Bedrohung gegen Trump geben könnte).

Crooks soll ein guter und zuverlässiger Mitarbeiter gewesen sein. Mitschüler sagten, er sei ein Einzelgänger gewesen und sei in der Schule oft gemobbt worden. Ob dies ein Motiv darstellt, ist schwer zu beurteilen, aber oft wenden sich verärgerte, gemobbte Schüler gegen ihre Schule oder Mitschüler und nicht gegen Präsidentschaftskandidaten. Es scheint zu weit hergeholt, um glaubwürdig zu sein.

Es gibt keine Aufzeichnungen über den jungen Mann in den sozialen Medien, was sehr ungewöhnlich ist. Die meisten Möchtegern-Attentäter wollen an die Öffentlichkeit, um ihrem Unmut Luft zu machen und die Sympathie der Öffentlichkeit zu gewinnen. Einigen ist zweifellos klar, dass sie vielleicht nicht überleben werden, und so dienen die Beiträge in den sozialen Medien (einschließlich Videos und Manifeste) als Testament.

Leider ist die Polizei dafür bekannt, einige Dinge zurückzuhalten, so wie in Nashville nach dem 27. März 2023, als es in der Covenant School zu einer Massenschießerei kam. Die Schützin, Audrey Hale, war ein Transvestit. Hales Plan war es, auf “weiße privilegierte Cr***er” und “f****ts” zu zielen, bevor sie die Waffe auf sich selbst richtete.

Bislang sind keine wirklichen Freunde von Crooks aufgetaucht, auch wenn man annimmt, dass er welche hatte. Ehemalige Schüler, die über ihn sprechen, sagen, dass sie ihn nicht wirklich kannten, dass er unter sich blieb.

Es stellt sich die Frage, ob Crooks jemand war, der sich ausnutzen ließ. Ein Mensch ohne Freunde kann offen für Manipulationen sein und sich geschützt, ja sogar unantastbar fühlen. Es ist zumindest zu vermuten, dass Crooks nicht damit rechnete, zu sterben, als er auf Trump schoss.

Berichten zufolge befanden sich in seinem alten Lieferwagen, den er auf der anderen Seite des Feldes geparkt hatte, Bomben oder Sprengsätze, was darauf schließen lässt, dass er eine “spektakuläre” Flucht geplant haben könnte. Die Sprengsätze im Lieferwagen wurden zwar gemeldet, aber nicht gesehen. Der Lieferwagen wurde von den Strafverfolgungsbehörden abgeschleppt.

Sicherheit

Es herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass die Sicherheit auf der Trump-Kundgebung schlecht war. Das Hauptargument dafür ist die fehlende Absicherung von Gebäuden in der Sichtlinie des Podiums, auf dem Trump stand. Der Schütze hatte freie Sicht auf Trumps Kopf, als er aus der Bauchlage schoss (die die Genauigkeit verbessert, indem sie den Schützen stabiler macht).

Ein Luftbild vom Standort des Schützen, des Scharfschützenpostens, des Podiums und der Tribüne. Beachten Sie, dass es keine Informationen darüber gibt, dass der Secret Service oder die örtliche Polizei Drohnen für die Sicherheit eingesetzt haben.

Bei einer Hochsicherheitsveranstaltung, an der der Geheimdienst beteiligt ist, hat der Geheimdienst nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Aufgabe, alle Grundregeln für den Schutz festzulegen und andere Strafverfolgungsbehörden, die die Veranstaltung unterstützen, zu koordinieren.

Der Geheimdienst sagte, es sei Aufgabe der örtlichen Strafverfolgungsbehörden, den äußeren Bereich zu schützen, was zum Teil stimmt, aber auch absichtlich irreführend ist, da der Geheimdienst alle Sicherheitsmaßnahmen genehmigen musste. Wir wissen nicht, ob dies geschehen ist und ob der Geheimdienst tatsächlich alle Sicherheitsmaßnahmen genehmigt hat, und wir fragen uns, wie zweifellos Millionen andere auch: Wie konnten sie die Dächer übersehen?

Wir wissen auch nichts über die Kommunikationseinrichtungen. Sicherlich gab es eine Kommandozentrale des Secret Service (deshalb haben diese Leute durchsichtige Plastikkopfhörer, die an sichere Funkgeräte angeschlossen sind). Man könnte auch annehmen, dass es eine Aufzeichnung oder Aufzeichnungen der Kommunikationskanäle gibt. Die Aufzeichnungen sind ein wichtiges Beweismittel.

Berichten zufolge war der Geheimdienst unterbesetzt, traf erst am Vortag auf dem Messegelände ein und sein Personal wurde zusammengeschustert, weil die “Stammkräfte” mit dem Schutz von Jill Biden und Kamala Harris beschäftigt waren. Sollte dies zutreffen, was durchaus möglich ist, würde dies darauf hindeuten, dass die Vorbereitungen überstürzt waren und nicht den professionellen Standards entsprachen.

Kritik gab es auch an dem Team, das mit dem physischen Schutz von Trump beauftragt war. Sie haben ihren Job gemacht, aber es macht keinen Sinn, kleine Frauen zu schicken, um einen großen, 1,80 m großen VIP zu schützen, wie das Video deutlich zeigt. Natürlich bot das Wunder de Dieu Trump die Gelegenheit, die Menge mit den Fäusten zu bewerfen und “Fight, Fight” zu rufen, weil die Dame zu klein war, um ihn zu schützen. Das war nicht besonders gut geplant.

Seien wir ehrlich, der Secret Service macht manchmal Fehler. Sie ließen zu, dass Präsident Reagan am 30. März 1981 am Seiteneingang des Washington Hilton fast tödlich angeschossen wurde. Bei der Ermordung der beiden Kennedys versäumte der Secret Service, entweder den Präsidenten in einer Autokolonne in Dallas (22. November 1963) oder seinen Bruder, der für das Präsidentenamt kandidierte und im Ambassador Hotel in Los Angeles ermordet wurde (5. Juni 1968), zu schützen.

Wir müssen auch erwähnen, dass Präsident Biden und der Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, Robert Kennedy Jr. trotz wiederholter Bitten den Schutz des Secret Service verweigerten. Mayorkas lenkte schließlich am 15. Juli ein, nachdem er von Biden dazu aufgefordert worden war. Zwei Stunden vor der Ankündigung von Mayorkas forderte Trump, der sich mit Kennedy getroffen hatte, Biden auf, Kennedy Schutz zu gewähren.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Trump den Schutz durch den Secret Service lobte.

Es ist wahrscheinlich, dass der Secret Service vom Kongress einer ernsthaften Prüfung unterzogen wird. In Anbetracht der Haltung der Direktorin, die anderen die Schuld für ihr Versagen gibt, gibt es keine Hoffnung auf eine interne Untersuchung, die etwas bringt. Ein guter Anfang zur Verbesserung des Dienstes wäre es daher, wenn seine Direktorin Kimberly Cheatle zurücktreten würde, da sie für das Debakel in Pennsylvania verantwortlich ist. Sie kann zusammen mit ihrem Chef Mayorkas, dem Mann, der Kennedy den Schutz verweigert hat, zur Tür hinausgehen.

Ich möchte das Schicksal von Cheatle in gewisser Weise relativieren. Sie ist eine hochqualifizierte und sehr erfahrene Secret Service Agentin. Aber sie ist für das Chaos verantwortlich.

Der Geheimdienst braucht einen Neuanfang, beginnend mit der Abschaffung all des witzigen Unsinns, der seinen Auftrag korrumpiert. Er soll hart sein, militärisch, gut ausgebildet und seine Agenten sollen bereit sein, sich zu opfern. Selbstlose Pflichterfüllung in Bezug auf den Schutz von Donald Trump war bei der Trump-Kundgebung in Butler zu sehen.

Das Scharfschützenteam des Secret Service hat seine Aufgabe erfüllt, aber es gibt immer noch Fragen zum richtigen Zeitpunkt, da die Bedrohung viel früher hätte beseitigt und vielleicht Leben gerettet werden können. Kugeln, die um den Schützen herumflogen, ihn aber nicht sofort töteten, hätten auch eine teilweise Abschreckung sein können. Das Argument, der Geheimdienst müsse warten, bis tatsächlich ein Schaden entstanden ist, wird niemanden schützen, auch nicht den amerikanischen Präsidenten.

Der Geheimdienst braucht einen Neuanfang. Die Behörde hat bereits zu viele Pannen, betrunkene Agenten und andere Probleme gehabt, die behoben werden müssen.

Möglicherweise sind auch neue Betriebsvorschriften für die Ausbildung von Teams zur Abwehr von Angriffen und von Scharfschützenteams erforderlich. Man sollte nicht darauf warten müssen, dass es zu körperlichen Schäden kommt, bevor man eine Bedrohung ausschaltet.

Leider ist der Instinkt von Regierungsorganisationen, ebenso wie in der zivilen Welt, darauf ausgerichtet, Versagen zu schützen und zu vertuschen. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür.