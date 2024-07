Projekt Totale Kontrolle: Alles ist eine Waffe, wenn Totalitarismus zur Normalität wird

Von John & Nisha Whitehead

“Der größte Fehler, den ich sehe, ist, dass die Menschen auf ein großes Zeichen warten, das ihnen sagt, dass die Dinge zu weit gegangen sind. Eine große Sache, die die Polizei oder die Gesetzgeber oder der Präsident/die Führer tun werden, die die Grenze überschreiten werden. Es wird nie dazu kommen, weil sie es nicht tun werden. Sie werden die Grenze verschieben. Die Linie, hinter der du zu stehen glaubst, verschiebt sich jeden Tag mit kleinen Aktionen, Gesetzen, Verordnungen… Diese Linie wird eines Tages aufhören, sich zu bewegen, und dann wird es zu spät sein… Jeden Tag wird deine Sensibilität durch diese vorsätzlichen Gräueltaten ausgehöhlt. Die Grenze dessen, was ihr akzeptieren wollt, wird immer weiter verschoben. Eines Tages werden all diese Dinge deine neue Normalität sein.” Nigerianische Schriftstellerin Suyi Davies Okungbowa

Die US-Regierung arbeitet daran, das Land nach dem Vorbild eines totalitären Staates umzugestalten. Das ist in den letzten mehr als 50 Jahren so geblieben, egal welche politische Partei im Amt war.

Dies wird auch so bleiben, egal wer die Präsidentschaftswahlen 2024 gewinnt.

Inmitten des parteiinternen Aufruhrs über das Projekt 2025, einem 920-seitigen Fahrplan für die Umgestaltung der Regierung zugunsten sogenannter konservativer Anliegen, haben sich sowohl die Rechte als auch die Linke als erbärmlich naiv erwiesen, was die Gefahren angeht, die vom machthungrigen Tiefen Staat ausgehen.

Dennoch dürfen wir nie die Tatsache aus den Augen verlieren, dass sowohl die Rechte als auch die Linke und ihre verschiedenen Agenten eine Erweiterung des Tiefen Staates sind, der weiterhin psychologische Kriegsführung gegen das amerikanische Volk betreibt.

Psychologische Kriegsführung, so die Rand Corporation, “beinhaltet den geplanten Einsatz von Propaganda und anderen psychologischen Operationen, um die Meinungen, Gefühle, Einstellungen und das Verhalten von Oppositionsgruppen zu beeinflussen.”

Seit Jahren bombardiert die Regierung die Bürger mit Propagandakampagnen und psychologischen Operationen, die darauf abzielen, uns gefügig zu halten, leicht zu kontrollieren und die verschiedenen Bemühungen der Regierung im In- und Ausland zu unterstützen.

Die Regierung ist von ihren orwellschen Manipulationsmöglichkeiten so überzeugt, dass sie sogar damit prahlt. Im Jahr 2022 veröffentlichte beispielsweise die 4th Psychological Operations Group der US-Armee, die für die psychologische Kriegsführung zuständige Abteilung des Militärs, ein Rekrutierungsvideo, in dem sie ihre Bemühungen anpreist, die Fäden zu ziehen, alles, was sie anfassen, in eine Waffe zu verwandeln, überall zu sein, zu täuschen, zu überzeugen, zu verändern, zu beeinflussen und zu inspirieren.

“Haben Sie sich jemals gefragt, wer die Fäden zieht?”, heißt es in dem Psyops-Video. “Alles, was wir anfassen, ist eine Waffe. Wir können täuschen, überreden, verändern, beeinflussen, inspirieren. Wir kommen in vielen Formen. Wir sind überall.”

Dies ist die Gefahr, die im Verborgenen lauert.

Von den vielen Waffen im riesigen Arsenal der Regierung ist die psychologische Kriegsführung möglicherweise die verheerendste, was die langfristigen Folgen angeht.

In der Militärzeitschrift Task and Purpose heißt es: “Bei der psychologischen Kriegsführung geht es um die Beeinflussung von Regierungen, Machthabern und normalen Bürgern”.

Allerdings richten sich diese Psyops-Kampagnen (psychologische Operationen) nicht nur gegen ausländische Feinde. Die Regierung hat in Wort und Tat deutlich gemacht, dass “wir, das Volk” inländische Feinde sind, die ins Visier genommen, verfolgt, manipuliert, mikromanagt, überwacht, als Verdächtige betrachtet und so behandelt werden, als seien unsere Grundrechte bloße Privilegien, die man leicht aus der Hand geben kann.

Das ist es, was man als “Apfelkuchen-Propaganda” bezeichnet.

Mit Hilfe des technologischen Fortschritts und wissenschaftlicher Experimente hat die Regierung das amerikanische Volk während des größten Teils des letzten Jahrhunderts einer “Apfelkuchen-Propaganda” unterworfen.

Betrachten wir einige der Methoden, mit denen die Regierung weiterhin psychologische Kriegsführung gegen eine weitgehend ahnungslose Bevölkerung betreibt, um uns an die totalitäre Agenda des Tiefen Staates zu gewöhnen.

Die Bewaffnung mit Gewalt, um das Kriegsrecht zu verhängen. Mit besorgniserregender Regelmäßigkeit wird die Nation weiterhin von Gewaltausbrüchen heimgesucht, die die Öffentlichkeit terrorisieren, das Ökosystem des Landes destabilisieren und der Regierung noch mehr Rechtfertigungen liefern, um hart durchzugreifen, abzuriegeln und eine noch autoritärere Politik im so genannten Interesse der nationalen Sicherheit einzuführen, ohne dass die Bürger viel dagegen einzuwenden haben.

Bewaffnete Überwachung, Pre-Crime und Pre-Thought-Kampagnen. Überwachung, digitales Stalking und Data Mining der amerikanischen Bevölkerung führen zu einer Gesellschaft, in der es kaum noch Platz für Indiskretionen, Unvollkommenheiten oder unabhängige Handlungen gibt. Wenn die Regierung alles sieht und alles weiß und über eine Fülle von Gesetzen verfügt, die selbst den scheinbar aufrichtigsten Bürger zu einem Kriminellen und Gesetzesbrecher machen, dann gilt das alte Sprichwort nicht mehr, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man nichts zu verbergen hat.

Wenn man dann noch Programme zur Verbrechensvorbeugung hinzufügt, bei denen Regierungsbehörden und Unternehmen zusammenarbeiten, um festzustellen, wer eine potenzielle Gefahr darstellt, und ein klebriges Spinnennetz aus Bedrohungsbewertungen, verhaltenssensitiven Warnungen, gekennzeichneten “Wörtern” und Berichten über “verdächtige” Aktivitäten mithilfe automatischer Augen und Ohren, sozialer Medien, verhaltenssensitiver Software und Bürgerspionen spinnen, hat man die Voraussetzungen für einen perfekten dystopischen Albtraum. Der Kampf der Regierung gegen das Verbrechen hat sich nun in den Bereich der sozialen Medien und der technologischen Verfolgung verlagert, wobei Regierungsbeamte gefälschte Identitäten in sozialen Medien und von KI erstellte Profilbilder annehmen, um potenzielle Verdächtige zu überwachen, ins Visier zu nehmen und festzunehmen.

Waffeneinsatz für digitale Währungen, Social-Media-Bewertungen und Zensur. Tech-Giganten haben in Zusammenarbeit mit der Regierung ihre eigene Version von sozialer Gerechtigkeit durch digitale Tyrannei und Unternehmenszensur durchgesetzt, indem sie, wen immer sie wollen, wann immer sie wollen und unter welchem Vorwand auch immer sie wollen, mundtot gemacht haben, ohne dass es ein wirkliches ordentliches Verfahren, eine Überprüfung oder einen Einspruch gab. Leider ist die digitale Zensur nur der Anfang. Digitale Währungen (die als “Werkzeug für die staatliche Überwachung der Bürger und die Kontrolle ihrer Finanztransaktionen” eingesetzt werden können), kombiniert mit Social-Media-Bewertungen und Überwachungskapitalismus, schaffen einen Lackmustest, um zu bestimmen, wer würdig genug ist, Teil der Gesellschaft zu sein, und um Individuen für moralische Verfehlungen und soziale Übertretungen zu bestrafen (und sie für die Einhaltung von staatlich sanktioniertem Verhalten zu belohnen). In China wurden Millionen von Einzelpersonen und Unternehmen, die auf der Grundlage von Bewertungen in den sozialen Medien als “unwürdig” eingestuft wurden, mit einem Verbot des Zugangs zu den Finanzmärkten, des Kaufs von Immobilien oder des Reisens mit Flugzeug oder Bahn belegt.

Bewaffnete Einhaltung von Vorschriften. Selbst das am besten gemeinte Regierungsgesetz oder -programm kann – und wurde – unterwandert, korrumpiert und für illegitime Zwecke eingesetzt werden, sobald Profit und Macht in die Gleichung einfließen. Der Krieg gegen den Terror, der Krieg gegen Drogen, der Krieg gegen COVID-19, der Krieg gegen illegale Einwanderung, Programme zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten, Verkehrssicherheitsprogramme, Schulsicherheitsprogramme, Enteignung: Alle diese Programme begannen als legitime Antworten auf dringende Probleme und sind inzwischen zu Waffen der Einhaltung und Kontrolle in den Händen des Polizeistaats geworden.

Die Bewaffnung der Unterhaltung. Im vergangenen Jahrhundert hat das Amt für Unterhaltungsmedien des Verteidigungsministeriums Hollywood auf Kosten der Steuerzahler mit Ausrüstung, Personal und technischem Fachwissen versorgt. Im Gegenzug hat der militärisch-industrielle Komplex eine Hauptrolle in Blockbustern wie Top Gun und der neu aufgelegten Fortsetzung Top Gun bekommen : Maverick, was zu kostenloser Werbung für die Kriegstreiber, zur Rekrutierung von Fußsoldaten für das Militärimperium, zu patriotischem Eifer der Steuerzahler, die die Rechnung für die endlosen Kriege der Nation bezahlen müssen, und zu Hollywoods Visionären führt , die daran arbeiten, dystopische Thriller zu produzieren, die die Kriegsmaschinerie als relevant, heroisch und notwendig erscheinen lassen. Wie Elmer Davis, ein CBS-Sender, der zum Leiter des Office of War Information ernannt wurde, bemerkte: “Der einfachste Weg, eine Propaganda-Idee in die Köpfe der meisten Menschen einzupflanzen, ist, sie durch das Medium eines Unterhaltungsfilms laufen zu lassen, ohne dass sie merken, dass sie propagiert werden.”

Verhaltenswissenschaft und Nudging als Waffe einsetzen. Abgesehen von den offenen Gefahren, die von einer Regierung ausgehen, die sich berechtigt und ermächtigt fühlt, ihre Bürger auszuspionieren und ihr ständig wachsendes Waffen- und Technologiearsenal zu nutzen, um sie zu überwachen und zu kontrollieren, gibt es auch die verdeckten Gefahren, die von einer Regierung ausgehen, die ermächtigt ist, dieselben Technologien zu nutzen, um Verhaltensweisen massenhaft zu beeinflussen und die Bevölkerung zu kontrollieren. Tatsächlich war es Präsident Obama, der eine Durchführungsverordnung erließ , die Bundesbehörden anwies, “verhaltenswissenschaftliche” Methoden einzusetzen, um die Bürokratie zu minimieren und die Art und Weise zu beeinflussen, wie Menschen auf Regierungsprogramme reagieren. Es ist ein Katzensprung von einem verhaltenswissenschaftlichen Programm, das versucht, die Reaktion der Menschen auf Papierkram zu beeinflussen, zu einem Regierungsprogramm, das versucht, die Ansichten der Öffentlichkeit über andere, wichtigere Angelegenheiten zu beeinflussen. Daher verlassen sich Regierungen auf der ganzen Welt – auchin den Vereinigten Staaten -zunehmend auf “Nudge-Einheiten”, um die Bürger in die von den Machthabern gewünschte Richtung zu lenken und dabei den Anschein des freien Willens zu wahren.

Waffengestützte Desensibilisierungskampagnen, die darauf abzielen, uns in einem falschen Gefühl der Sicherheit zu wiegen. Die Ereignisse der letzten Jahre – die invasive Überwachung, die Extremismusberichte, die zivilen Unruhen, die Proteste, die Schießereien, die Bombenanschläge, die Militärübungen und die Übungen mit aktiven Scharfschützen, die Abriegelungen, die farbkodierten Warnungen und Bedrohungsbewertungen, die Fusionszentren, die Umwandlung der örtlichen Polizei in eine Erweiterung des Militärs, die Verteilung von Militärausrüstung und Waffen an die örtlichen Polizeikräfte, die Regierungsdatenbanken mit den Namen von Dissidenten und potenziellen Unruhestiftern – haben die Bevölkerung dazu gebracht, einen Polizeistaat bereitwillig, ja sogar dankbar zu akzeptieren.

Bewaffnung der Politik. Die Sprache der Angst wird von Politikern auf beiden Seiten des Atlantiks wirkungsvoll eingesetzt, von Medienpredigern von ihren Kabelfernsehkanzeln geschrien, von Unternehmen vermarktet und in bürokratischen Gesetzen kodifiziert, die wenig dazu beitragen, unser Leben sicherer zu machen. Wie die Geschichte zeigt, ist Angst die von Politikern am häufigsten angewandte Methode, um die Macht der Regierung zu vergrößern und die Bevölkerung zu kontrollieren, indem sie die Menschen in Fraktionen aufteilen und sie dazu bringen, sich gegenseitig als Feinde zu sehen. Dieser machiavellistische Plan hat die Nation so sehr umgarnt, dass nur wenige Amerikaner überhaupt merken, dass sie manipuliert werden, um eine “Wir”-gegen-“Sie”-Mentalität anzunehmen. Stattdessen, angeheizt durch Angst und Abscheu vor Phantomgegnern, stimmen sie zu, Millionen von Dollar und Ressourcen in politische Wahlen, eine militarisierte Polizei, Spionagetechnologie und endlose Kriege zu stecken, in der Hoffnung auf eine Sicherheitsgarantie, die es nie gibt. Währenddessen treiben die Mächtigen – gekauft und bezahlt von Lobbyisten und Unternehmen – ihre kostspieligen Pläne voran, und “wir, die Dummen”, werden mit den Steuerrechnungen belastet und mit Rasterfahndungen, Polizeirazzien und Rund-um-die-Uhr-Überwachung konfrontiert.

Die Bewaffnung der Genetik. Die Angst schmiert nicht nur die Räder des Übergangs zum Faschismus, indem sie ängstliche, kontrollierte, befriedete und eingeschüchterte Bürger heranzüchtet, sondern sie verankert sich auch in unserer eigenen DNA, so dass wir unsere Angst und unseren Gehorsam an unsere Nachkommen weitergeben. Das nennt man epigenetische Vererbung, die Weitergabe traumatischer Erfahrungen durch die DNA. So haben Neurowissenschaftler beispielsweise beobachtet, dass Angst über Generationen hinweg in der DNA von Mäusen weitergegeben werden kann. Die Washington Post berichtet: “Studien an Menschen deuten darauf hin, dass Kinder und Enkelkinder die epigenetischen Auswirkungen von traumatischen Ereignissen wie Hungersnöten, dem Holocaust und den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zu spüren bekommen haben könnten.”

Die Bewaffnung der dystopischen Zukunft. Die Regierung warnt immer häufiger vor der dringenden Notwendigkeit, sich auf die dystopische Zukunft vorzubereiten, die uns erwartet. Das Pentagon-Schulungsvideo”Megacities: Urban Future, the Emerging Complexity” (Urbane Zukunft, aufkommende Komplexität) vor, dass das Militär bis zum Jahr 2030 (zufälligerweise das gleiche Jahr, in dem die Gesellschaft mit dem Metaversum die Singularität zu erreichen beginnt) aufgefordert werden wird, Streitkräfte zur Lösung künftiger innenpolitischer und sozialer Probleme einzusetzen. In Wirklichkeit geht es um das Kriegsrecht, verpackt als wohlmeinende und übergeordnete Sorge um die Sicherheit der Nation. Das abschreckende fünfminütige Schulungsvideo zeichnet ein bedrohliches Bild der Zukunft, die von “kriminellen Netzwerken”, “minderwertiger Infrastruktur”, “religiösen und ethnischen Spannungen”, “Verarmung, Slums”, “offenen Mülldeponien, überlasteten Abwasserkanälen”, einer “wachsenden Masse von Arbeitslosen” und einer städtischen Landschaft geprägt sein wird, in der die wohlhabende Wirtschaftselite vor der Verarmung der Habenichtse geschützt werden muss. “Wir, das Volk” sind die Habenichtse.

Das Endziel dieser Bewusstseinskontrollkampagnen – verpackt unter dem Deckmantel des Allgemeinwohls – besteht darin, herauszufinden, wie weit das amerikanische Volk der Regierung erlauben wird, unsere Freiheiten zu untergraben.

Die Fakten sprechen für sich selbst.

Was auch immer sie sein mag – eine Gefahr, eine Bedrohung, ein Risiko -, die US-Regierung ist sicherlich nicht auf unsere besten Interessen bedacht, noch ist sie in irgendeiner Weise ein Freund der Freiheit.

Wenn die Regierung sich selbst als den Bürgern überlegen ansieht, wenn sie nicht mehr zum Wohle des Volkes handelt, wenn das Volk nicht mehr in der Lage ist, seine Regierung friedlich zu reformieren, wenn Regierungsbeamte nicht mehr wie Staatsdiener handeln, wenn gewählte Beamte nicht mehr den Willen des Volkes vertreten, wenn die Regierung routinemäßig die Rechte des Volkes verletzt und mehr Gewalt gegen die Bürger ausübt als die kriminelle Klasse, wenn die Staatsausgaben nicht nachvollziehbar sind und nicht belegt werden können, wenn die Justiz eher als Ordnungsgericht denn als Gericht fungiert und wenn die Regierung nicht mehr an die Gesetze der Verfassung gebunden ist, dann haben Sie keine Regierung “des Volkes, durch das Volk und für das Volk” mehr. “

Was wir haben, ist, wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, ist eine Regierung der Wölfe.