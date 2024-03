Mehrere wohlhabende Eliten, darunter Mark Zuckerberg und Jeff Bezos, verkaufen in aller Eile Aktien im Wert von mehreren Milliarden Dollar.

Die Besorgnis wächst, nachdem einige der reichsten und einflussreichsten Wirtschaftseliten der Welt in aller Eile Aktien im Wert von Milliarden Dollar verkauft haben.

Die schockierenden Aktienverkäufe wecken Ängste vor einer drohenden Finanzkatastrophe.

Jeff Bezos – nach Bernard Arnaut von Louis Vuitton und Elon Musk der drittreichste Mann der Welt – verkaufte allein in diesem Monat Amazon-Aktien im Wert von 8,5 Milliarden Dollar.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg – der viertreichste Mann der Welt – verkaufte rund 1,4 Millionen Meta-Aktien im Wert von etwa 638 Millionen Dollar.

Auch Jamie Dimon, Chairman und CEO von JPMorgan, versenkte in der vergangenen Woche 150 Millionen Dollar in seinen Bankaktien.

Für Dimon ist es der erste Ausstieg, seit er vor fast zwei Jahrzehnten die Leitung der Bank übernommen hat.

Innerhalb weniger Tage vollzog auch Leon Black von Apollo Global Management seinen ersten Verkauf überhaupt und trennte sich nach 34 Jahren für 172,8 Millionen Dollar von seiner Beteiligungsgesellschaft.

Die Familie Walton von Walmart verkaufte innerhalb einer Woche 1,5 Milliarden Dollar.

Mit dem Verkauf der Waltons hat die Familie seit Dezember insgesamt 2,3 Milliarden Dollar eingenommen.

Die Transaktionen fanden alle innerhalb weniger Wochen statt und haben bereits für Gesprächsstoff gesorgt.

Experten vermuteten diese Woche, dass die Verkäufe mit den bevorstehenden Wahlen zusammenhängen könnten, zumal der S&P 500 Index – ein guter Indikator für die Gesamtwirtschaft – immer noch auf einem Allzeithoch notiert.

„Wenn man die Teeblätter liest und sich anschaut, was mit unserer Politik im nächsten Jahr oder so passieren könnte, sieht es im Moment ziemlich gut aus – die Märkte sind im Aufwind“, sagte Alan Johnson, ein Berater für Finanzunternehmen, Ende letzten Monats gegenüber Fortune.

Der Mitarbeiter der in Manhattan ansässigen Firma Johnson Associates vermutet, dass die Verkäufe das Ergebnis eines potenziell volatilen Herbstes sein könnten, der mit den bevorstehenden Kongresswahlen zusammenfällt.

„Mit unserer Politik und allem, was geopolitisch vor sich geht, könnte es in ein oder zwei Jahren nicht mehr so gut aussehen“, räumte er ein.

Seit dem Amtsantritt des demokratischen Präsidenten Joe Biden haben die Vereinigten Staaten enorme wirtschaftliche Verluste erlitten.

Dies geschah, nachdem die Politik von Präsident Donald Trump den USA einen Wirtschaftsboom beschert hatte.

Da Trump und Biden im November erneut gegeneinander antreten, befürchten nun viele, dass das Ergebnis dramatische Auswirkungen auf die Märkte haben könnte.

Weitere vier Jahre Biden könnten die US-Wirtschaft weiter in den Abgrund reißen, während eine Wiederwahl Trumps die Märkte wiederbeleben könnte.

Der Experte von Johnson Associates verwies auch auf die jüngste beeindruckende Performance des S&P 500, der im vergangenen Jahr um mehr als 27 Prozent gestiegen ist.

Johnson erinnerte daran, dass diese Entwicklung den Portfolios derjenigen, die für die jüngsten Verkäufe verantwortlich waren, innerhalb eines Jahres Milliarden eingebracht habe.

Er fügte hinzu, dass diese Manager derzeit „mehr im Geld“ seien als erwartet.

Aus diesem Grund, so Johnson, sei eine Diversifizierung ihrer Portfolios eine gute Idee – zumindest aus der Sicht eines Investors.

Um ihre Wetten abzusichern, könnten Aktionäre auch von den derzeitigen Steuererleichterungen profitieren, sollten diese unter Biden abgeschafft werden, so der Finanzberater.

Viele dieser Steuererleichterungen seien unter der Trump-Regierung eingeführt worden, so Johnson, was bedeute, dass ein weiterer Wahlsieg Bidens ihre endgültige Abschaffung bedeuten könnte.

Die Äußerungen wichtiger Finanzmarktakteure in den vergangenen Wochen haben die Befürchtungen weiter geschürt.

Einige von ihnen deuteten an, dass der plötzliche Einbruch der Aktienkurse das Ergebnis von etwas Größerem hinter den Kulissen sein könnte.

American Hartford Gold, ein Unternehmen, das Gold und andere Metalle an Investoren verkauft, deutete in einem Werbevideo, das Ende letzten Monats auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurde, an, dass die massiven Liquidierungen ein Zeichen für einen bevorstehenden wirtschaftlichen Zusammenbruch sein könnten.

Die Warnung wurde von Senior Director Mechi Block ausgesprochen.

Block vermutet, dass die Top-CEOs aufgrund ihrer anderen Sicht der Wirtschaft „aussteigen, bevor die Technologieblase platzt“.

„Milliardärs-CEOs wie [Jeff] Bezos, [Mark] Zuckerberg, Jamie Dimon und die Walton-Familie verkaufen massive Mengen ihrer eigenen Aktien, und Analysten glauben, dass sich die CEOs auf einen wirtschaftlichen Abschwung vorbereiten könnten“, sagte er in dem Clip vom 29. Februar.

„Der überhitzte Aktienmarkt erreicht immer neue Höchststände“, sagte er.

„Während Investoren aus Angst, etwas zu verpassen, diesen Rausch anheizen, stoßen Wirtschaftsinsider Aktien im Wert von Milliarden Dollar ab.

Block sagte, dass ihre Motive zwar nicht bewiesen seien, aber „ernsthafte Auswirkungen auf normale Amerikaner haben könnten“.

Er fuhr fort, die Transaktionen und ihre Urheber zu beschreiben, bevor er eine Theorie aufstellte, die der von Johnson und anderen erfahrenen Experten sehr ähnlich ist.

„Diese Aktien werden verkauft, während der S&P 500 Index auf einem Allzeithoch steht“, sagte er.

Er schrieb diese Marke nur „sieben“ Unternehmen zu.

Er führte weiter aus, wie sich diese Unternehmen entwickelt haben, während der S&P florierte.

„Die Meta-Aktie ist um 186 Prozent gestiegen, JPMorgan um fast 30 Prozent und Amazon sogar um fast 90 Prozent“, sagte er.

„Alle drei Unternehmen notieren in der Nähe von Rekordhochs.

„Analysten glauben, dass der Auslöser für die massiven Verkäufe die bevorstehenden Wahlen und die damit verbundene Volatilität sein könnten.

„Die Verkäufe deuten darauf hin, dass die Aktien voll bewertet sind und es an der Zeit ist, auszusteigen, solange die Dinge noch gut laufen“, fügte er hinzu.

Wie Johnson vermutet auch er, dass wohlhabende Aktionäre die in den Trump-Jahren eingeführten Steuererleichterungen für Aktien nutzen wollen, bevor der neue Kongress diese möglicherweise wieder aufhebt.

„Der Verkauf großer Aktienpakete könnte auch eine noch schlechtere Botschaft an einzelne Investoren senden“, warnte er.

„Wenn CEOs Aktien kaufen, ist das normalerweise ein Zeichen des Vertrauens in das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens.

„Es ist auch möglich, dass diese Milliardäre durch den Blick von oben eine andere Sicht auf die Wirtschaft und ihre Entwicklung bekommen.“

Dimon erinnerte daran, dass er kürzlich vor dem astronomischen Anstieg der Staatsverschuldung, den anhaltenden Auswirkungen der Inflation und den zunehmenden geopolitischen Konflikten gewarnt hatte.

Das Ergebnis war, dass Gold etwas mehr als eine Woche später in der Nähe von Rekordhöhen gehandelt wurde.

Der Goldpreis liegt derzeit bei rund 2.193,80 US-Dollar pro Feinunze.