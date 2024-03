Dominique de Villepin: Gefahren einer neuen Front: potenzielle Auswirkungen auf globale Konflikte

Dominique de Villepin, ehemaliger französischer Premierminister, hat Macrons völlig unverantwortliche Rhetorik bezüglich der Entsendung von NATO-Bodentruppen in die Ukraine meisterhaft auf den Punkt gebracht (Villepin selbst nennt es unverantwortlich).

Das Video wurde komplett übersetzt, da es wichtig ist, dass sich die Menschen der extremen Gefahr bewusst werden, die hinter Macrons (und einiger anderer NATO-Führer) Versuch steckt, den Konflikt zu eskalieren:

„Damit diese Debatte [über die Entsendung von Bodentruppen] Sinn ergibt, hätten wir zuerst fünf Fragen beantworten müssen. Fünf Risiken, die mit dieser Eskalation verbunden sind, mit diesem Schritt, den wir machen würden, wenn wir Bodentruppen schicken, wenn wir Kämpfer schicken. Fünf Risiken.

Das erste ist die Ausweitung des Konflikts. Wenn wir Bodentruppen schicken, wissen wir dann, ob auf der russischen Seite andere, auf der anderen Seite Bodentruppen schicken? Werden wir es mit afrikanischen Kämpfern zu tun haben, werden wir es mit asiatischen Kämpfern zu tun haben, werden wir es mit Kämpfern aus dem Nahen Osten im globalen Süden zu tun haben, die es auch mit dem Westen aufnehmen wollen? Das erste Risiko.

[Kommentar des Gastgebers: Das scheint mir nicht das bevorzugte Szenario zu sein…]

Wenn der Westen, die Europäer, die Franzosen Truppen dorthin schicken, glauben Sie nicht, dass die Solidarität auch von russischer Seite kommt? Ich glaube, diese Frage müssen wir uns noch stellen. Auf jeden Fall hat unsere Diplomatie nicht das getan, was sie hätte machen müssen, um Russland zu isolieren. Wenn Russland isoliert wäre, wüssten wir es… Im Übrigen glaube ich, dass wir leider mehr isoliert sind als Russland.

Zweite große Frage: Neue Front. Die Gefahr einer neuen Front. Ich habe gewarnt, ich war eine der wenigen Stimmen, die gesagt haben: „Vorsicht, die Ukraine ist eine gefährliche Situation, aber was passiert, wenn eine neue Front eröffnet wird? Die Front in Gaza und im Nahen Osten ist eröffnet. Aber es gibt andere Fronten, die sich öffnen können: in Korea, in Afrika… Werden wir also auf allen fünf Kontinenten Krieg führen? Das ist die Realität, die wir berücksichtigen müssen: Die Welt besteht nicht nur aus dem Drama und der Tragödie in der Ukraine. Es zeigt sich, dass Amerika eine Weltmacht ist und auch wir den Anspruch erheben, eine Weltmacht zu sein, sodass wir uns um die großen Gleichgewichte und die Ordnung der Welt kümmern, und bedauerlicherweise berücksichtigt unsere Diplomatie nicht ausreichend diese Störungen, die den Kongolesen, den Sudanesen usw. betreffen.

Das dritte große Risiko ist der Terrorismus. Damit meine ich nicht den Terrorismus, der von unseren Gegnern in der Ukraine ausgeht, sondern den opportunistischen Terrorismus. Wenn es solche Situationen der Unordnung gibt, schlägt der Terrorismus zu. Und ich erinnere daran, dass wir hier in Frankreich kein Jahr des Krieges, sondern ein Jahr der Feiern geplant haben. In wenigen Monaten begehen wir den 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie, und Delegationen aus der ganzen Welt werden kommen. Wir werden mehrere Monate lang die Olympischen Spiele feiern. Wenn wir mobilisieren müssen, dann mobilisieren wir, aber vielleicht hätten wir etwas mehr machen sollen: Ich sehe keine Kriegswirtschaft, keine Vorbereitung der Köpfe auf Zivilschutz und hybride Kriegsführung, ich sehe nichts… Man zieht die Idee, in der Ukraine in den Krieg zu ziehen, nicht einfach aus dem Hut, ohne sich ein wenig vorbereitet zu haben…

Viertes Risiko: Wir stehen vor einer amerikanischen Wahl, die die neue Weltordnung bestimmen wird. Es ist eine sichere Wette, dass wir auf eine neue Ära des Isolationismus und Protektionismus zusteuern, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Wir erleben eine Spaltung dieser neuen Weltordnung zwischen Trump und einem China, das gerade die Wiedervereinigung seines Parlaments gefeiert hat und mehr denn je auf seine Sicherheit bedacht und auf sich selbst zurückgeworfen ist. Dies ist ein globaler Kontext, der berücksichtigt werden muss.

Und dann gibt es ein letztes Element, vielleicht eines der wichtigsten, nämlich das nukleare Risiko. Ich kenne die guten Experten, die großen Experten, die sich zu diesem Thema äußern, und ich habe großen Respekt vor ihnen. Aber die Entsendung von Bodentruppen, von Kampfflugzeugen, bringt uns in eine Situation, die wir im Bereich der Abschreckung noch nie hatten. Vierzig Jahre Kalter Krieg: Die Streitkräfte des Warschauer Paktes und der NATO sind sich nie begegnet. Und das ist kein Zufall: Es ist eine Realität, die mit der Grammatik der Nuklearenergie zu tun hat.

Die Regel der Abschreckung beruht auf dem Prinzip der gegenseitigen sicheren Zerstörung. Das heißt, wenn einer die Bombe einsetzt und der andere zurückschlägt, sind wir alle tot. […] Ich denke, die nukleare Grammatik bedeutet, dass das Risiko von NATO-Bodentruppen in der Ukraine heute ein Risiko ist und dieses Risiko für verantwortungsbewusste Mächte inakzeptabel ist. Ich bin genug in der Welt herumgekommen, um seit 15 Jahren etwas beobachten zu können: Der Einsatz von Atomwaffen hängt von politischen Kulturen, sozialen Kulturen und Zivilisationen ab. Die Welt verändert sich, und was vor 10 oder 15 Jahren noch undenkbar schien, ist heute anders: Die Rhetorik des Feindes, der Hass auf den anderen, hat sich so weit entwickelt, dass wir in einer internationalen Gemeinschaft leben, die vielleicht mit dem anderen abrechnen will. […] Heute, und ich denke nicht nur an die Russen, dürfen wir die Verbreitung von Atomwaffen in Ländern wie Pakistan und vielen anderen, die heute über Atomwaffen verfügen, nicht vergessen.

In diesem Zusammenhang ist das Prinzip der Verantwortung von wesentlicher Bedeutung, und es gibt eine Regel, die aus all dem gezogen werden muss: Die Logik der Gewalt führt, wenn sie nicht kontrolliert wird, zu einer Eskalation, die tödlich sein kann. Das ist es, was die Situation in der Ukraine zu einer echten Gefahr macht, und das ist es auch – weil ich dieses Prinzip der Logik der unkontrollierten Gewalt auf die Situation in Gaza anwenden möchte -, was die israelische Politik, die heute in Gaza angewandt wird, zu einer echten Gefahr macht. Denn es gibt keine Kontrolle über die Anwendung von Gewalt. Und wenn man sich das ansieht […], dann sind alle Fronten miteinander verbunden, alle Krisen sind miteinander verbunden“.