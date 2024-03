Skynet 2.0: China plant, das größte Überwachungskameranetz der Erde zum Mond zu bringen, um dortige Objekte zu schützen

Von Stephen Chen

Chinesische Luft- und Raumfahrtbehörden skizzieren, wie das von 600 Millionen Kameras inspirierte Skynet-System Mondobjekte überwachen und ausländische Besucher auf dem Mond aufspüren soll

In dem Papier heißt es, dass das System bei der Entdeckung von „Anomalien“ Alarmsignale aussenden und „geeignete Reaktionsmaßnahmen einleiten“ wird

Chinas Mondversion von Skynet wird aus einer großen Anzahl von Sicherheitskameras bestehen, die im sichtbaren Licht oder im Infrarotbereich arbeiten und mit KI-gesteuerten Chips ausgestattet sind, die in der Lage sind, verdächtige Ziele selbstständig zu identifizieren, zu lokalisieren, zu verfolgen und anzuvisieren“, heißt es in einem Papier. Bild: AP

China plant die Einrichtung einer Rundumüberwachung auf dem Mond, nachdem es die Erfolge des riesigen Videoüberwachungsnetzes Skynet für ein System genutzt hat, das die Sicherheit seiner künftigen Mondbasis gewährleisten soll.

Die hinter dem Projekt stehenden Agenturen sagen, dass die Lektionen von Skynet in die Entwicklung und den Betrieb des optischen Überwachungssystems für Chinas Mondforschungsstation einfließen werden.

Skynet oder Tianwang ist das weltweit größte Videoüberwachungsnetz mit mehr als 600 Millionen Kameras. Im Durchschnitt kommt auf zwei erwachsene chinesische Bürger eine Kamera, die praktisch jeden Winkel des Landes abdeckt.

„Die Konstruktion und der Betrieb des optischen Überwachungssystems für die (internationale) Mondforschungsstation können auf die erfolgreichen Erfahrungen … des chinesischen Skynet-Projekts zurückgreifen“, so das Lunar Exploration and Space Engineering Centre der China National Space Administration (CNSA) in einem am 22. Februar in der chinesischen Fachzeitschrift Acta Optica Sinica veröffentlichten Artikel.

Die mitverfassenden Organisationen – zu denen auch die Chinesische Akademie der Wissenschaften, die China Aerospace Science and Technology Corporation und die Universität Zhejiang gehören – sind die wichtigsten Behörden, die Chinas Mondprogramm verwalten und durchführen und eine wichtige Rolle bei der Festlegung technischer Standards spielen.

Chinas Mondversion von Skynet wird aus einer großen Anzahl von Hochleistungskameras bestehen, die im sichtbaren Licht oder im Infrarotbereich arbeiten.

Diese Kameras, die meist nur 100 Gramm pro Stück wiegen, werden mit KI-gesteuerten Chips ausgestattet sein, „die verdächtige Ziele selbstständig identifizieren, lokalisieren, verfolgen und anvisieren können“, heißt es in dem Papier.

Wenn „Anomalien“ entdeckt werden, werde das System „umgehend Alarmsignale erzeugen und geeignete Reaktionsmaßnahmen einleiten“.

In dem Papier wurde nicht näher ausgeführt, um welche Maßnahmen es sich dabei handeln könnte.

Nach ihrer Ankunft auf dem Mond würden sich die Kameras automatisch miteinander verbinden, um eine nahtlose Abdeckung des Stationsbereichs zu erreichen, heißt es in dem Papier.

Die geplante Mondforschungsstation mit einem Radius von mehr als 6 km ist ein weitläufiger Komplex, der größer als ein Disney-Themenpark ist. Sie wird eine Kommandozentrale, ein Kraftwerk, ein Kommunikationszentrum, wissenschaftliche Einrichtungen und eine Flotte von Robotern beherbergen.

Die Station wird sogar über eigene Satelliten für Fernerkundung, Navigation und Kommunikation verfügen.

Um die langfristige Stabilität und Sicherheit der Station zu gewährleisten, ist laut den Entscheidungsträgern ein robustes Überwachungssystem unabdingbar. Bestimmte kritische Bereiche müssen sogar kontinuierlich und mit einem 360-Grad-Blick überwacht werden.

Bei Ereignissen wie der Ankunft und dem Abflug von Raumschiffen mit internationalen Astronauten könnte das System hochauflösende Live-Streams mit mehreren Kameras zur Erde liefern. Nach Ansicht der Autoren würde dies nicht nur die Betriebseffizienz der Station verbessern, sondern auch Chinas Position als führende Weltraummacht festigen.

Die riesige Datenmenge, die von den Kameras erzeugt wird, wird jedoch die Bandbreite und die Datenverarbeitungsfähigkeiten der Station auf die Probe stellen.

Um diese Hürden zu überwinden, stützen sich chinesische Wissenschaftler und Ingenieure auf ihre Erfahrungen mit dem terrestrischen Skynet-Projekt, bei dem sie fortschrittliche Technologien für eine effiziente Datenübertragung und -verarbeitung bei begrenzter Bandbreite entwickelt haben.

Trotz seines umstrittenen Namensgebers – der bösartigen KI aus der Terminator-Filmreihe – hat das Skynet-System seine Wurzeln in einem alten chinesischen Sprichwort, das das Prinzip der allgegenwärtigen Gerechtigkeit verkörpert.

Das Sprichwort besagt: „Es gibt ein Netz am Himmel, das weitmaschig ist und nichts durchlässt“. Es bedeutet, dass das Gesetz allgegenwärtig ist und Übeltäter letztlich bestraft werden.

In diesem Zusammenhang sieht China das lunare Skynet als Teil seines Engagements für Sicherheit und Transparenz im Rahmen seines ehrgeizigen Programms zur Erforschung des Mondes.

Kritiker bemängeln, dass Skynet die Menschenrechte und die Privatsphäre mit Füßen tritt. Bei einem bemerkenswerten Vorfall in Changsu in der Provinz Jiangsu im Oktober verloren mehrere Verwalter des Yushan-Parks ihren Job, weil sie ein Überwachungsvideo online gestellt hatten, das ein Paar beim Sex im Wald zeigte.

Dennoch glauben viele Chinesen, dass die Präsenz von Skynet ihr Land zu einem der weltweit sichersten Länder gemacht hat. In Megastädten wie Peking und Schanghai mit mehr als 20 Millionen Einwohnern sind Raub- und Mordfälle selten, und die Polizei hat nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit seit vielen Jahren 100 Prozent der Verbrechen aufgeklärt.

Skynet auf den Mond zu bringen, wird keine leichte Aufgabe sein. Nach den Anforderungen der CNSA muss eine Überwachungskamera auf dem Mond eine Mindestlebensdauer von 10 Jahren haben.

In dieser Zeit müssen sie dem Ansturm hochenergetischer Partikel in der Weltraumumgebung standhalten und bei extremen Temperaturschwankungen von über 100 Grad Celsius an Mondtagen bis zu minus 180 Grad Celsius in Mondnächten funktionieren.

Trotz ihrer kompakten Größe sollen die Mondkameras eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen, darunter die Aufnahme von Fern- und Weitwinkelaufnahmen, und sie müssen in der Lage sein, sich selbst zu justieren und unabhängig zu arbeiten, wenn die Kommunikation mit der Erde ausfällt.

Die chinesische Raumfahrtbehörde hofft, dass führende chinesische Technologieunternehmen, darunter auch Smartphone-Hersteller, bei der Erforschung und Entwicklung eines Überwachungssystems helfen können, dessen Herausforderungen Linsendesign, Chiptechnologie, Schutzmaterialien, optische Systeme, Kommunikationsprotokolle und KI-Algorithmen umfassen.

Das lunare Skynet muss auch gegen potenzielle Bedrohungen von außen, sei es von anderen Nationen oder terroristischen Organisationen, mit Sicherheitsstandards, die die für terrestrische Systeme übersteigen, abgesichert werden.

„Die Sicherstellung einer vertraulichen Kommunikation zwischen den verschiedenen optischen Detektionsterminals und dem zentralen Kontrollzentrum stellt eine erhebliche technische Hürde dar“, schreiben die Autoren in ihrem Beitrag.

„Die Verschlüsselungstechniken, die für die Signalübertragung und das Streaming von Medien eingesetzt werden, müssen gegen die durch die intensive elektromagnetische Strahlung im Weltraum verursachten Störungen widerstandsfähig sein. Die Daten dürfen nicht beschädigt oder gestohlen werden“, heißt es in dem Papier.

„Es unterstreicht die Notwendigkeit, eine neue Reihe von Standards zu schaffen, die auf die einzigartigen betrieblichen Anforderungen von Weltraummissionen zugeschnitten sind und so die Integrität und Sicherheit von serienmäßig hergestellten optischen Überwachungsterminals gewährleisten.

Im Rahmen des neuen Wettlaufs um den Mond haben sowohl China als auch die Vereinigten Staaten Pläne zur Errichtung internationaler Basen am Südpol des Mondes vorgestellt. Sie sollen die Eckpfeiler künftiger Bemühungen um die Erforschung des Mondes bilden, und es wird um die Beteiligung anderer Nationen gebeten.

Wissenschaftliche Spekulationen deuten darauf hin, dass es in den ständig beschatteten Kratern des Mondsüdpols Wassereis gibt.

Die begrenzte und potenziell konzentrierte Natur dieser Wasservorkommen hat jedoch zu Befürchtungen geführt, dass sie in den Mittelpunkt des Wettbewerbs und potenzieller Konflikte zwischen den Raumfahrtnationen geraten könnten.

Veröffentlichte Forschungsergebnisse und Diskussionen auf internationalen akademischen Foren weisen auf die Möglichkeit hin, dass die chinesische und die amerikanische Mondbasis nahe beieinander liegen und sich möglicherweise sogar denselben Krater teilen.

Das Völkerrecht verbietet den Einsatz von Waffen auf der Mondoberfläche, und sowohl China als auch die USA haben bekräftigt, dass ihre Programme zur Erforschung des Mondes ausschließlich friedlichen Zwecken dienen.

Das Fehlen eines klaren Regelungsrahmens für potenzielle Differenzen und Konflikte zwischen den beiden Lagern ist jedoch nach wie vor ein großes Problem.