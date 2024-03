Israel soll UN-Mitarbeiter zu Falschaussagen über UNRWA gefoltert haben

Caitlin Johnstone

In einem kürzlich veröffentlichten UNRWA-Dokument heißt es, dass Mitarbeiter des Hilfswerks gefoltert wurden, als sie von israelischen Streitkräften festgehalten und zu Falschaussagen über Verbindungen zwischen dem Hilfswerk und der Hamas gezwungen wurden.

„In dem Dokument heißt es, dass mehrere palästinensische UNRWA-Mitarbeiter von der israelischen Armee festgenommen wurden und die Misshandlungen und der Missbrauch, denen sie ausgesetzt waren, schwere körperliche Schläge, Waterboarding und Drohungen gegen Familienmitglieder umfassten“, berichtet Reuters. Die UNRWA-Mitarbeiter „berichteten, dass sie von den israelischen Behörden unter Druck gesetzt worden seien, falsche Aussagen über Verbindungen zwischen der Organisation und der Hamas zu machen, und dass Mitarbeiter in die Anschläge vom 7. Oktober verwickelt gewesen seien“.

Dies ist eine weitere dieser Geschichten über israelische Vergehen, die so verblüffend sind, dass man auf den ersten Blick glauben könnte, man habe sie nicht richtig gelesen – vor allem, weil die westliche politische Medienklasse sie nicht als die erschütternden Nachrichten behandelt hat, die sie sind. Hätten wir im Westen auch nur annähernd so etwas wie objektive Nachrichtenmedien, wären Berichte darüber, dass Israel Mitarbeiter der Vereinten Nationen gefoltert hat, um sie zu Falschaussagen gegen eine UN-Hilfsorganisation zu zwingen, tagelang überall die Top-Story.

Viele, darunter auch ich, spekulierten, dass die israelischen „Erkenntnisse“, auf denen die ursprünglichen Behauptungen über die Beteiligung von UNRWA-Mitarbeitern an dem Anschlag vom 7. Oktober beruhten, durch Folter erlangt worden waren, als diese Geschichte im Januar erstmals auftauchte. Ein hochrangiger israelischer Beamter sagte damals gegenüber Axios, dass der israelische Geheimdienst die Informationen über die UNRWA-Mitarbeiter hauptsächlich durch „Verhöre von Militanten, die während des Anschlags vom 7. Oktober verhaftet wurden“, erhalten habe. Israel hat eine lange Geschichte der Anwendung von Folter bei Verhören, und es gibt keinen Grund zu glauben, dass solche Methoden in den vergangenen Monaten nicht auch bei gefangenen Hamas-Kämpfern angewendet wurden – aber Berichte, dass es tatsächlich UN-Mitarbeiter waren, die gefoltert wurden, sind neu.

Wäre es die Hamas, die beschuldigt würde, Mitarbeiter internationaler Hilfsorganisationen zu foltern, um falsche Geständnisse zu erpressen, würden wir das Ende der Geschichte wohl nie erfahren. Bis heute beherrschen unbewiesene Gerüchte über massenhafte und systematische sexuelle Gewalt am 7. Oktober die Schlagzeilen und führen zu skandalösen Fällen journalistischen Fehlverhaltens, obwohl die israelischen Spin-Master, die hinter diesen Berichten stehen, eine viel schlechtere Erfolgsbilanz bei der Wahrheitsfindung haben als die UNRWA und die UNRWA mit Lügen viel weniger zu gewinnen hat als Israel.

Aber so sieht das Informationsökosystem im Schatten des Imperiums aus. Die fadenscheinigsten Anschuldigungen gegen Feinde des zentralisierten US-Machtbündnisses werden als die Wahrheit des Evangeliums ausgegeben und monatelang in den Schlagzeilen gehalten, während selbst die vernichtendsten Beweise gegen das Imperium von den Massenmedien nur kurz zur Kenntnis genommen werden und dann in der täglichen Nachrichtenflut sofort wieder in Vergessenheit geraten.