Chris Hedges: Wie Private Equity Amerika erobert hat

Private-Equity-Firmen kaufen die US-Wirtschaft auf und zerlegen sie in ihre Einzelteile. Von der Gesundheitsfürsorge über das Bildungswesen bis hin zu den Versorgungsbetrieben haben große Firmen wie Blackstone und die Carlyle Group riesige Beteiligungen in kritischen Branchen erworben, die für die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen im Alltag wichtig sind.

Anstatt zu versuchen, diese Unternehmen profitabler zu machen, sind Private-Equity-Firmen eher darauf aus, ihre Vermögenswerte für kurzfristige Gewinne auszubluten – selbst wenn es sich dabei um Universitäten, Krankenhäuser oder Pflegeheime handelt. Gretchen Morgens0n, Autorin von These Are the Plunderers: How Private Equity Runs-and Wrecks-America, kehrt zum Chris Hedges Report zurück, um zu erörtern, wie Private Equity Amerika in Geiselhaft nehmen konnte. Dies ist der zweite Teil eines früheren Interviews, den ersten Teil können Sie hier sehen.

Chris Hedges: Die US-Wirtschaft wird von einer kleinen Gruppe von Finanziers in Geiselhaft genommen, die Private-Equity-Firmen leiten. Apollo, Blackstone, die Carlyle Group, Kohlberg, Kravis, Roberts: Diese Kapitalbeteiligungsgesellschaften kaufen Unternehmen auf und plündern sie aus, häufen Schulden an, weigern sich zu reinvestieren, bauen Personal ab und treiben die Firmen oft in den Bankrott. Das Ziel ist nicht, die Unternehmen zu erhalten, sondern sie als Vermögenswerte zu ernten, um kurzfristige Gewinne zu erzielen. Diejenigen, die diese Firmen leiten, wie Leon Black, Henry Kravis, Stephen Schwarzman und David Rubenstein, haben ein persönliches Vermögen von mehreren Milliarden Dollar angehäuft.

Der Schaden, den sie anrichten, geht zu Lasten der Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz verlieren, deren Gehälter und Sozialleistungen gekürzt werden, und zu Lasten der Rentenfonds, die aufgrund wucherischer Gebühren geplündert oder abgeschafft werden. Und was unsere Gesundheit und Sicherheit betrifft, so sterben beispielsweise 10 % mehr Bewohner von Pflegeheimen, die Private Equity-Firmen gehören, weil es an Personal mangelt und die Pflegestandards nicht eingehalten werden.

Private Equity ist Eigentümer von Krankenhäusern und hat eine Gesundheitskrise verursacht. Der Mangel an Pflegekräften hat zu einem von vier unerwarteten Todesfällen in Krankenhäusern oder zu Verletzungen aufgrund von Fehlern beigetragen. Die Private-Equity-Firmen dienen nicht den Patienten, sondern dem Profit. Sie haben Krankenhäuser geschlossen, vor allem im ländlichen Amerika, und sie haben die Bestände an lebenswichtigen medizinischen Geräten wie Beatmungsgeräten und persönlicher Schutzausrüstung abgebaut. 1975 gab es in den USA etwa 1,5 Millionen Krankenhausbetten bei einer Bevölkerung von etwa 216 Millionen Menschen. Heute haben wir bei einer Bevölkerung von über 330 Millionen Menschen etwa 925.000 Betten. 56 % der Amerikaner haben medizinische Schulden, auch wenn

Besuche in der Notaufnahme und in Notaufnahmen, die oft von Private-Equity-Firmen betrieben werden, trugen dazu bei, dass 44 % der Amerikaner medizinische Schulden hatten. Gleichzeitig war das Gesundheitssystem aufgrund dieser Brandrodung nicht auf die COVID-Epidemie vorbereitet: 330.000 Amerikaner starben während der Pandemie, weil sie es sich nicht leisten konnten, rechtzeitig zum Arzt zu gehen. Diese privaten Beteiligungsgesellschaften sind wie eine invasive Spezies allgegenwärtig. Sie haben Bildungseinrichtungen, Versorgungsunternehmen und Einzelhandelsketten aufgekauft, während sie die Steuerzahler mit Hunderten von Milliarden an Subventionen bluten ließen, die von gekauften und bezahlten Staatsanwälten, Politikern und Regulierungsbehörden ermöglicht wurden.

Zu Gast bei mir ist die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalistin Gretchen Morgenson, die zusammen mit Joshua Rosner das Buch These are the Plunderers: How Private Equity Runs and Wrecks America. Fangen wir damit an, was sie sind. Sie haben sich gerade umbenannt, aber ich lasse Sie den Anfang machen.

Gretchen Morgenson: Nun, Chris, das sind die alten Übernahme-Titanen, die wir in den 80er Jahren kennengelernt haben, RJR Nabisco war das große Geschäft, das die Aufmerksamkeit aller auf sie lenkte. Sie haben sich gerade in etwas umbenannt, das sich Private Equity nennt. Das klingt ein bisschen vornehm, aber es ist wohl angemessen – das Wort Equity. Das waren also diese furchteinflößenden Firmen, und der Kongress war damals besorgt darüber, was sie mit der Wirtschaft anstellen würden. Der Kongress verlor das Interesse und ging zur nächsten Sache über, und sie fuhren dann fort – über die nächsten Jahrzehnte – die Wirtschaft, die Arbeiter und die Renten zu plündern, wie Sie schon sagten.

Chris Hedges: Erklären Sie, wie sie funktionieren. Denn es dreht sich alles um Schulden. Und was in Ihrem Buch interessant ist, ist, dass sie nicht sehr viel Geld hineinstecken. Aber ich überlasse es Ihnen, die Mechanismen zu erklären.

Gretchen Morgenson: Okay. Diese Firmen nehmen zunächst einmal Geld für ihre Übernahmen auf. Sie verwenden für diese Übernahmen nicht viel von ihrem eigenen Geld. Sie wenden sich an öffentliche Rentenversicherungen, an Stiftungen, an große institutionelle Anleger und sagen: Wir stellen einen Fonds zusammen, wir kaufen Unternehmen auf, wir machen sie effizienter, und dann verkaufen wir sie in fünf bis sieben Jahren mit Gewinn, und Sie können diese Gewinne mit uns zusammen ernten. Aber ja, die Private-Equity-Titanen setzen hier nicht viel von ihrem eigenen Geld aufs Spiel. 1 % bis 2 % dieser Fonds sind in der Regel das Geld der Private-Equity-Firma. Nachdem sie also das Geld aufgebracht haben, suchen sie nach Unternehmen, die sie kaufen können, und konzentrieren sich auf Unternehmen, deren Vermögenswerte sie abbauen können.

Chris Hedges: Das sind oft Sachwerte, die sie verkaufen können.

Gretchen Morgenson: Sachwerte wie Immobilien. Sie haben darauf hingewiesen, dass sie eine Menge Einzelhändler übernommen haben. Damals kauften sie oft Einzelhändler, die entweder sehr günstige Mietverträge hatten oder unter ihren Geschäften Grundstücke besaßen, die sie dann mit Gewinn verkaufen und das Unternehmen ausschlachten konnten. Es geht nicht darum, das Unternehmen zu betreiben, wie Sie sagen, sondern darum, die Vermögenswerte abzubauen und so viel Geld wie möglich aus dem Unternehmen herauszuholen. Es ist ein Extraktionsgeschäft.

Sie kaufen also ein Unternehmen und finden dann heraus, wie sie es effizienter machen können, was in der Regel bedeutet, dass sie viele Leute entlassen, die Vermögenswerte abbauen und sie verkaufen, und manchmal verkaufen sie die Vermögenswerte und bekommen ihr ganzes Geld zurück – anfangs, sehr, sehr früh im Prozess – und was übrig bleibt, ist ein Kadaver. Was übrig bleibt, ist ein Unternehmen, auf dem nun ein enormer Schuldenberg aufgetürmt ist.

Diese Transaktionen werden durch Schulden finanziert, aber nicht die Private-Equity-Firma nimmt die Schulden auf, sondern das Unternehmen, das sie kauft. Wenn sie also ein Einzelhandelsunternehmen kaufen, belasten sie dieses Unternehmen mit einem Haufen Schulden. Plötzlich hat der Einzelhändler viel höhere Betriebskosten, was bedeutet, dass er an anderer Stelle Kosten einsparen muss: Er muss Mitarbeiter entlassen und die Renten kürzen. Es ist ein Spiel, bei dem eine sehr kleine Gruppe von Leuten gewinnt und ein riesiger Kreis von Verlierern beteiligt ist. Alle anderen sind auf der Verliererseite.

Chris Hedges: Nun, weil es um kurzfristigen Profit geht. Sie haben in Ihrem Buch ein Beispiel über ein Pflegeheimsystem – das war eine erstaunliche Geschichte. Sie verkauften die Gebäude, in denen sich die Pflegeheime befanden, und plötzlich mussten diese Pflegeheime Miete zahlen, ich glaube, es waren 40.000 Dollar oder etwas mehr pro Monat. Ich lasse es Sie erklären. Sie laden also nicht nur Schulden auf, sondern führen auch eine Politik durch, die Unternehmen oder Betriebe physisch zerstört, bevor sie ankommen – Sie haben die Geschichte von Samsonite, wir werden über das Stahlwerk sprechen, über das Sie schreiben – dass wir gesund sind.

Gretchen Morgenson: Ganz genau. Das Pflegeheimunternehmen, von dem Sie sprachen, Manor Care, war sehr gut geführt. Der Grund für die Übernahme war – und das war die Carlyle Group, eine der führenden Private-Equity-Firmen.

Chris Hedges: Lassen Sie mich unterbrechen, denn wie Sie in Ihrem Buch anmerken, ziehen sie, wie James Baker, schwergewichtige politische Persönlichkeiten heran, um diese Konzerne zu leiten, sobald sie aus dem Amt sind.

Gretchen Morgenson: Im Gegensatz zu den anderen Firmen, die in New York ansässig sind und zur Wall Street gehören, hat Carlyle seinen Sitz in Washington und ist politisch viel gewiefter, und es gibt eine Drehtür mit Regierungsbeamten; sehr einflussreiche Regierungsbeamte. Wie auch immer, sie kauften Manor Care. Es war ein sehr gut etabliertes, gut geführtes, nationales Pflegeheimunternehmen. Sie verkauften sofort das Land unter den Pflegeheimen und ließen die Pflegeheime Miete zahlen.

Sie nahmen den Gegenwert dessen heraus, was sie in das Unternehmen gesteckt hatten. Diesen Betrag erhielten sie, als sie das Grundstück verkauften. Sie waren also frei und sauber. Alles, was danach kam, war für sie ein Kinderspiel, so dass sie sich keine Sorgen um die Gewinne machten; sie waren bereits im Geld, wie man sagt. Aber die Pflegeheime mussten plötzlich exorbitante Mieten zahlen, und das bedeutete, dass etwas anderes herhalten musste.

Letztendlich kam es zu einem enormen Medicare-Betrug, der darauf abzielte, den Bewohnern überhöhte Rechnungen zu stellen, und die Geschichten sind absolut erschütternd. Es gab einige Informanten, die sich meldeten und darüber sprachen, was sie sahen, und das Justizministerium nahm den Fall an, ließ ihn dann aber fallen. Aber einige der Geschichten, die diese Whistleblower darüber erzählten, wie alte, gebrechliche, kranke Bewohner gezwungen wurden, eine unglaubliche Rehabilitation zu durchlaufen, die sie nicht brauchten, um diese Prozesse Medicare in Rechnung zu stellen, waren schockierend.

Chris Hedges: Sie schreiben über die Notaufnahme. Wie werden sie genannt? Überraschungsrechnungen? Ich kann mich nicht an den Begriff erinnern, den Sie verwenden. Es werden Leute ins Krankenhaus eingeliefert, die es nicht brauchen. Es geht nur ums Geld. Und dann ist die Pflege mangelhaft, weil das Personal gekürzt wird.

Gretchen Morgenson: Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Letzten Endes wurde Manor Care also von den Käufern in den Konkurs getrieben, aber sie haben nicht verloren, weil sie diese Transaktion durchgeführt haben, um das Land unter all den Pflegeheimen zu kaufen.

Chris Hedges: Sie bezeichnen diese Private-Equity-Firmen – das sind Ihre Worte – als “Geldspinnmaschinen”. Bevor wir auf Einzelheiten eingehen, sprechen Sie darüber. Denn die Beträge sind schwindelerregend. Vielleicht können wir über den Charmeur sprechen, ist es Leon Black? Diese Leute bringen diese Zahlen ein – Milliarden und Abermilliarden von Dollar. Sprechen Sie über die Summen, die sie erwirtschaften.

Gretchen Morgenson: Die Nettovermögen der Personen, die diese Unternehmen leiten, liegen im zweistelligen Milliardenbereich. In den COVID-Jahren war Steve Schwarzman… Er ist der Chef von Blackstone. Sein Nettovermögen verdoppelte sich während COVID, ich glaube, es stieg auf etwa 35 Milliarden Dollar oder so. Wie dem auch sei, diese Unternehmen nehmen enorme Gebühren für ihre Tätigkeit ein. Sie ziehen Gebühren von den Pensionsfonds ab, die bei ihnen investieren.

Chris Hedges: Ich möchte Sie unterbrechen. Das Geschäft besteht darin, dass sie die Pensionsfonds dazu bringen, zu investieren, weil sie angeblich einen Gewinn machen werden. Aber dann, so schreiben Sie in Ihrem Buch, zwingen sie die Pensionsfonds dazu, ihnen Verwaltungsgebühren zu zahlen. In dem Buch gibt es Fälle, in denen sie gar nichts tun, aber wenn ich mich recht erinnere, ziehen sie etwa 10 % ab, eine Menge Geld. Und diese Pensionsfonds machen am Ende keinen Gewinn.

Gretchen Morgenson: Oftmals nicht, manchmal schon. Die Faustformel heißt “2 und 20”. Sie erhalten also jedes Jahr 2 % des verwalteten Vermögens als Verwaltungsgebühr und dann 20 % der erzielten Gewinne. Das hat dazu geführt, dass diese Leute, die diese Firmen leiten, zu Milliardären geworden sind. Und ja, es ist erschütternd, wenn man den Vorhang über einige ihrer Praktiken lüftet.

Eine dieser Praktiken ist ungeheuerlich: Wenn sie ein Unternehmen kaufen, setzen sie oft Leute in den Vorstand ein, die das Unternehmen überwachen, um sicherzustellen, dass es in die richtige Richtung geht. Für sie jedenfalls, nicht unbedingt für das Unternehmen. Und sie stellen ihnen über einen gewissen Zeitraum Gebühren für ihre Managementkompetenz in Rechnung. Diese Gebühren werden in der Regel für eine Laufzeit von 10 Jahren vereinbart, aber viele dieser Geschäfte werden am Ende nach 5-7 Jahren verkauft.

Das ist das Ziel, wie Sie schon sagten, die Kurzfristigkeit dieser Geschäfte. Aber das Unternehmen muss die Gebühren, die die Private-Equity-Firma ihm in Rechnung stellt, für die gesamten 10 Jahre bezahlen. Und das ist Geld fürs Nichtstun. Das ist nur einer der Tricks, die sie anwenden, um Milliarden von Dollar für sich selbst zu generieren, während sie so viele andere Menschen verarmen lassen.

Chris Hedges: Sie schreiben, dass sie im Verborgenen operieren, mit versteckten Verbindungen zu Unternehmen, die sie kontrollieren. Die Trümmer, die sie hinterlassen, lassen sich oft nur schwer zu ihren Ursprüngen zurückverfolgen. Und ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen, den Sie in Ihrem Buch ansprechen und den ich für wichtig halte: Viele Amerikaner, die auf diese Weise angegriffen werden, wissen, dass etwas nicht stimmt, aber sie wissen nicht genau, was falsch ist. Es ist mit dieser fast unsichtbaren Hand verbunden. Erklären Sie das. Und dann möchte ich, dass Sie über ihren politischen Einfluss sprechen, denn der ist beträchtlich. Sie bekommen Steuererleichterungen, sie korrumpieren das System so sehr, dass sie im Grunde genommen die Kufen schmieren, damit sie weiterarbeiten können.

Gretchen Morgenson: Auf jeden Fall. Ja, absolut. Die Geheimhaltung ist also wichtig. Einer der Gründe, warum wir dieses Buch schreiben wollten, ist, die Leute wissen zu lassen, wie weit verbreitet dieses Geschäftsmodell ist.

Chris Hedges: Nun, Sie schreiben an einer Stelle, dass wir alle, auch wenn wir es nicht wissen, mit Private-Equity-Firmen zusammenarbeiten. Sprechen Sie also darüber, wie weit verbreitet es ist, und sprechen Sie dann auch über die Geheimhaltung.

Gretchen Morgenson: Ich schreibe in meinem Buch, dass der Kaffee und der Donut, den Sie auf dem Weg zur Arbeit kaufen, die Kinderbetreuungseinrichtung, bei der Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter abgeben, das Pflegeheim, in dem Ihre Mutter oder Ihr Vater lebt, alles von der Wiege bis zur Bahre ist. Sie sind von Private Equity betroffen, aber Sie wissen es nicht, weil es sich um Unternehmen handelt, die kaufen und verkaufen, aber Sie wissen nicht, wer der wahre Eigentümer hinter den Kulissen ist. Und das soll auch so bleiben, denn sie arbeiten am besten im Verborgenen. Sie sind Privatunternehmen. Sie müssen keine Unterlagen bei der Börsenaufsichtsbehörde einreichen, so dass viele ihrer Geschäfte und Praktiken im Verborgenen bleiben, und das ist gewollt.

Eines der Dinge, die unsere Wahrnehmung verbessern oder die Menschen darüber aufklären könnten, wie allgegenwärtig Private Equity geworden ist, besteht darin, diese Firmen zu zwingen, sich als Eigentümer auszuweisen; es sollte also das Carlyle-Pflegeheim oder der Blackstone-Donut-Shop oder was auch immer sein. Nur damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben und in wessen Tasche Sie Ihr Geld stecken. Die Geheimhaltung ist eine Sache, der politische Einfluss ist immens. Sie haben so viel Geld, dass ihre steuerliche Behandlung ein Skandal ist, und viele Präsidenten haben versucht, das zu ändern, aber sie waren nicht in der Lage, das zu tun.

Chris Hedges: Erklären Sie den steuerlichen Teil.

Gretchen Morgenson: Ihr Vermögen wird durch die Tatsache vergrößert, dass sie nur einen Bruchteil dessen zahlen, was Sie und ich jedes Jahr auf unser Einkommen zahlen, weil es als Carried Interest bezeichnet wird; es wird nicht als normales Einkommen betrachtet. Der normale Einkommenssteuersatz liegt bei bis zu 35 %. Diese Leute zahlen etwa 21 % des Einkommens, das sie aus ihren Geschäften beziehen. Das ist etwas, das schon seit Jahrzehnten in den Büchern steht, aber es hat ein schiefes System geschaffen, in dem sie ein Vermögen machen, Milliarden von Dollar. Der Staat verliert, weil er nicht die Steuereinnahmen generiert, die er für diese Milliarden eigentlich erzielen müsste. Das ist verrückt. Das letzte Mal, als jemand versucht hat, das zu ändern, war Kyrsten Sinema eine Verweigerin, die –

Chris Hedges: Weil es gut für die Menschen in Arizona war.

Gretchen Morgenson: – Abgeordnete aus Arizona. Sie hat 1,5 Millionen Dollar von der Private-Equity-Welt erhalten, um aufzustehen und Nein zu sagen, und sie hat es vereitelt. Es wäre also eine gute Sache, sie dazu zu bringen, ihren gerechten Anteil an den Steuern zu zahlen. Es würde der Regierung helfen, es würde mehr Einkommen generieren, und es würde diesen unfairen Aspekt ihres Geschäfts beseitigen.

Chris Hedges: Sie schreiben: “Diese ungezügelten Kapitalisten, die in der Finanzpresse regelmäßig für ihre Geschäfte gelobt und für ihre “wohltätigen” Spenden gelobt werden, haben teure Lobbykampagnen gestartet, um sich weiterhin an günstigen Steuergesetzen zu bereichern. Durch großzügige Spenden haben sie Machtpositionen in Museumsvorständen und Denkfabriken erlangt. Sie haben Bücher über Führung veröffentlicht, in denen sie die Bedeutung von Bescheidenheit und Menschlichkeit” an der Spitze preisen, während sie diejenigen an der Basis ausschlachten. Ihre Unternehmen sorgen dafür, dass sie keine Steuern auf die Milliardengewinne zahlen müssen, die sie mit ihrem Aktienbesitz erzielen. Und natürlich erwähnen sie nur selten, dass die Unternehmen, die ihnen gehören, zu den größten Nutznießern staatlicher Investitionen in Autobahnen, Eisenbahnen und Grundschulbildung gehören und massive Vergünstigungen durch Subventionen und eine Steuerpolitik erhalten, die es ihnen ermöglicht, wesentlich niedrigere Steuersätze auf ihre Gewinne zu zahlen.

Diese Männer sind Amerikas Raubritter der Neuzeit. Aber im Gegensatz zu vielen ihrer Vorgänger im 19. Jahrhundert, die durch die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen einer jungen Nation verblüffende Reichtümer anhäuften, schürfen die Barone von heute ihren Reichtum aus der armen und mittleren Klasse durch komplexe Finanzgeschäfte.” Diese Leute kontrollieren nicht nur die Politiker, sondern sie sitzen auch in der Regierung. Sie haben mehrere Beispiele dafür. Erläutern Sie also ein wenig darüber, wie sie das politische System beherrschen.

Gretchen Morgenson: Jay Powell, unser Leiter des Federal Reserve Board, war ein Carlyle-Manager. Sie sind überall. Nochmals, es ist diese Allgegenwärtigkeit. Aber selbst wenn sie nicht in der Regierung tätig sind, manipulieren sie hinter den Kulissen die Ergebnisse, damit ihre Unternehmen davon profitieren. Sie sind so mächtig und so wohlhabend. Und Sie, Chris, wissen besser als jeder andere, wie zentral Geld leider für das Funktionieren unserer Regierung ist. Sie haben diesem Griff nach dem Reichtum durch diese Leute nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt.

Das Einzige, was wir hatten, waren die Aktivitäten und Praktiken, die so empörend waren, dass sie den Kongress zum Handeln veranlassten, und das waren die überraschenden Arztrechnungen, die Sie vorhin erwähnt haben. Das war eine Schöpfung, die Idee eines Unternehmens namens Envision, das sich im Besitz von KKR befindet. Envision ging in die Notaufnahmen und begann, viele dieser Notaufnahmen in einem Krankenhaus zu betreiben. Envision ist zwar nicht der Eigentümer des Krankenhauses, aber es betreibt die Notaufnahmen.

Envision entschied, dass sie die Notaufnahme zu einer separaten Einrichtung außerhalb des Versicherungsschutzes machen könnten, den die Patienten des Krankenhauses normalerweise haben. Sie sind also in Ihrer Stadt, gehen in die Notaufnahme, haben sich den Arm gebrochen oder was auch immer, und Ihre Versicherung – die Ihren normalen Krankenhausaufenthalt oder Ihre Behandlung abdeckt – geht natürlich davon aus, dass sie die Rechnung der Notaufnahme übernimmt.

Nun, Envision hat sich da rausgehalten, so dass man mehr bezahlen musste. Und das war etwas, das so verrückt und unmöglich war, dass der Kongress etwas dagegen unternahm und diese Praxis änderte und einschränkte. Sie haben sie zwar nicht abgeschafft, aber sie haben sie eingedämmt. Und wissen Sie was? Envision ging danach in Konkurs, weil ihr Geschäftsmodell sie dazu zwang … Ihr Geschäftsmodell basierte darauf, die Leute abzuzocken.

Chris Hedges: Ich möchte über mehrere Fälle sprechen, darunter den herzzerreißenden Fall des Mädchens und der Frau, die ständige medizinische Betreuung brauchen, aber die Leute müssen das Buch kaufen. Lassen Sie uns im Detail über Noranda Aluminum sprechen.

Gretchen Morgenson: Noranda war ein Unternehmen, das eine sehr profitable, sehr, sehr gut gelegene Aluminiumschmelze am Ufer des Mississippi in der Bootheel-Region von Missouri betrieb. Das war kein wohlhabender Teil des Landes, aber es war ein Unternehmen, eine Aluminiumhütte, die 2.500 Arbeitsplätze bot. Gut bezahlte Arbeitsplätze, gute Sozialleistungen, Gesundheitsfürsorge, und das Unternehmen gab es schon seit vielen, vielen Jahren. Es handelte sich um eine gut etablierte Hütte, die am Mississippi ein enormes Geschäft machte. Sie konnten ihr Aluminium landauf, landab liefern. Ein großartiges Unternehmen. Apollo kommt und kauft es. Und sie versprechen –

Chris Hedges: Lassen Sie mich Sie unterbrechen.

Gretchen Morgenson: – Ja.

Chris Hedges: Wenn eine Private-Equity-Firma wie Apollo einsteigt, um es zu kaufen, ist es nicht immer der Fall, dass das Unternehmen verkaufen will. Ist das richtig?

Gretchen Morgenson: Nun, das Unternehmen muss bereit sein zu verkaufen.

Chris Hedges: Aber sind sie nicht in der Lage, Unternehmen unter Druck zu setzen, gegen ihren Willen zu verkaufen oder nicht?

Gretchen Morgenson: Nun, das kommt darauf an. Normalerweise geht es um Geld. Wenn es sich also um ein börsennotiertes Unternehmen handelt, dessen Aktien öffentlich gehandelt werden, und die Aktionäre diejenigen sind, die dann über die Übernahme entscheiden, dann sagen die Aktionäre in der Regel: Toll, ich bekomme einen Gewinn. Ich werde einen Aufschlag auf den Aktienkurs bekommen, wenn der Erwerber kommt und sagt, ich zahle Ihnen 10 Dollar mehr pro Aktie. In der Regel sagen die Aktionäre: “Ja”. Lasst es uns tun. Lasst uns das Geschäft abschließen.

Wenn es sich um ein privates Unternehmen handelt, geht es dann darum, den Eigentümer davon zu überzeugen, dass es besser ist, das Geld zu nehmen und abzuhauen. Aber es ist fast immer eine Prämie, die sie zahlen, und das erregt die Aufmerksamkeit der Leute, und die Eigentümer oder Aktionäre sagen ja. Also kommt Apollo, kauft die Hütte, verspricht, sich um die 2.500 Familien zu kümmern, deren Arbeiter dort beschäftigt sind, und lädt sofort Schulden auf. Dies war ein Unternehmen, das nicht viele Schulden hatte, so dass es keine enormen Zinskosten hatte. Es musste diese Kosten nicht bezahlen.

Chris Hedges: Ich möchte fragen… Wenn sie sie mit Schulden belasten, sagen sie dann: “Okay, das sind unsere Vermögenswerte”, und stellen die Vermögenswerte… So können sie die Schulden bekommen, weil sie die Vermögenswerte als Sicherheiten stellen?

Gretchen Morgenson: Korrekt. Der Vermögenswert ist also diese Schmelze und diese riesige Infrastruktur. Und sie hatten auch sehr niedrige Stromkosten.

Chris Hedges: Nur um noch einmal zu unterbrechen, werden diese Schulden verwendet, um den Erwerb zu bezahlen?

Gretchen Morgenson: Ja.

Chris Hedges: Ja.

Gretchen Morgenson: Die Schulden werden verwendet, um die Akquisition zu bezahlen, aber sie ermöglichen es der Private-Equity-Firma, das Geld wieder herauszunehmen. Sie laden die Schulden auf das Unternehmen selbst, nicht auf die Private-Equity-Firma. Das Unternehmen ist also derjenige, der jetzt mit den Schuldenkosten, den erhöhten Zinsaufwendungen, die mit den Schulden verbunden sind, zu kämpfen hat. Noranda wird also mit Schulden überhäuft. Fast sofort zieht Apollo sein Geld ab. Sein ganzes Geld ist weg.

Chris Hedges: Was nicht so viel war.

Gretchen Morgenson: Es war nicht viel. Vielleicht sechs Monate oder so etwas in der Art. Sie waren in der Lage, ihr ganzes Geld herauszuholen, indem sie dem Unternehmen Schulden aufbürdeten. Jetzt kämpft Noranda also unter dieser Schuldenlast. Apollo nimmt dann noch mehr Schulden auf und macht schließlich das Dreifache seines Geldes mit dem Kauf von Noranda. Währenddessen beginnt das Unternehmen zu kämpfen. Das ist nicht überraschend.

Chris Hedges: Es geht unter, weil es die Schulden jetzt bedienen muss.

Gretchen Morgenson: Es beginnt zu kämpfen, weil es die Schulden bedienen muss. Und dann sagt Apollo: Wow, das ist ein Problem. Wir müssen mit der Versorgungskommission des Staates Missouri verhandeln, um unsere Stromkosten zu senken, oder wir werden das Unternehmen verlassen. Wir werden das Unternehmen verkaufen, es woanders hinbringen oder so. Also verhandeln sie mit der Versorgungskommission über einen niedrigeren Tarif, auch wenn das bedeutet, dass die anderen Steuerzahler in Missouri für die Differenz aufkommen müssen.

Apollo erhält den niedrigeren Tarif und fängt an, Leute zu entlassen, weil das Unternehmen nicht mehr über die Runden kommt. Das Unternehmen hat wieder zu kämpfen, die Schulden sind zu hoch, und es könnte einen wirtschaftlichen Abschwung gegeben haben. Aluminium war nicht mehr ganz so gefragt, aber es waren die Schulden, die die Probleme verursachten. Das Unternehmen geht schließlich in Konkurs, aber Apollo hat das Dreifache seines Geldes verdient. Die Leute werden also arbeitslos. Sie haben drei verschiedene Renten ausgeplündert. Die Pension Benefit Guarantee Corporation musste einspringen und drei Noranda-Renten wegen des Konkurses auffangen.

Im ganzen Bundesstaat mussten die Steuerzahler mehr bezahlen. Noranda war der größte Steuerzahler in dieser kleinen Stadt in Missouri, und plötzlich brach die Steuerbasis zusammen, und die Lehrer mussten ihre Gesundheitskosten selbst tragen. Was Noranda für die Zahlungen an die Schulen und für seine Steuern schuldete, wurde nicht bezahlt, weil das Unternehmen in Konkurs ging. Dies war also ein perfektes Beispiel für den Kreislauf des Schmerzes, den diese Leute schaffen, wenn sie das ganze Geld für sich selbst verdienen. Sie haben ihre Investitionen verdreifacht, aber sie haben die Steuerzahler geschädigt, sie haben die Lehrer und Schüler geschädigt, sie haben die Arbeitnehmer geschädigt, und sie haben die Rentner geschädigt. Das ist es, worüber wir hier sprechen.

Chris Hedges: Sie schreiben: “Für Außenstehende schienen die Buyout-Firmen erbitterte Rivalen zu sein, die eifrig darum wetteiferten, sich gegenseitig die Unternehmen abzujagen, die sie zu erwerben hofften. In Wirklichkeit waren die Firmen kuschelige Kollaborateure, Mitglieder eines Clubs, der reichere Gewinne für sie und weniger für normale Investoren bedeutete.” Erklären Sie, wie das funktioniert.

Gretchen Morgenson: Das war ein erstaunlicher Fall. Er wurde von Aktionären oder vielleicht von Inhabern von Schuldtiteln angestrengt; ich glaube, es waren Aktionäre. Jedenfalls wurden bei der Untersuchung einige erstaunliche Dokumente gefunden, die E-Mails zwischen diesen großen, mächtigen Firmen enthielten, von denen alle dachten, sie würden um den Kauf von Unternehmen konkurrieren, KKR und so weiter. Aus den E-Mails ging hervor, dass sie sehr kameradschaftlich waren. Sie sagten: “Oh, gut, wir halten uns bei diesem Geschäft zurück. Wir werden dieses Geschäft nicht machen. Wir überlassen euch dieses Geschäft. Sie geben uns das nächste.

Es wurde also klar, dass bei dieser Art von Akquisition, wenn es mehr Bieter gibt – zwei, drei oder fünf Bieter – die Leute, denen das Unternehmen gehört und die es verkaufen, einen besseren Preis erzielen, weil diese Bieter den Preis des Unternehmens in die Höhe treiben. Wenn es nur einen Bieter gibt, konkurriert dieser nicht mit anderen und wird die Kosten für die Übernahme nicht erhöhen. So kam es, dass die Aktionäre am Ende weniger bekamen, weil die anderen Firmen beschlossen hatten, nicht zu konkurrieren und den Preis nicht zu erhöhen.

Es handelte sich um geheime Absprachen, von denen die Leute nicht wussten, dass sie regelmäßig stattfanden, und das war schockierend. Am Ende zahlten sie eine Menge Geld, um den Fall beizulegen. Aber es war ein echter Augenöffner dafür, wie sie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie keine zu hohen Preise zahlen müssen und dass es keinen harten Wettbewerb geben wird.

Chris Hedges: Ist das nicht illegal? Tut mir leid, dass ich so naiv bin.

Gretchen Morgenson: Das hat das Justizministerium nicht so gesehen.

Chris Hedges: Ach, wirklich?

Gretchen Morgenson: Sie haben keine Klage eingereicht.

Chris Hedges: Okay. Ich möchte über Versorgungsunternehmen sprechen. Ich habe ein Buch mit dem Titel America the Farewell Tour geschrieben, das in Scranton, Pennsylvania, beginnt, das Konkurs angemeldet hatte und die städtischen Parkplätze, Abwasserkanäle und alles, was sie verkaufen konnten, abbaute, was die Lage noch verschlimmerte. Es war eine vorübergehende Lösung, aber die Preise sind in die Höhe geschossen. Sie schreiben über Bayonne; sprechen Sie darüber, wie sie grundlegende Dienstleistungen ausschlachten, die früher von Städten, Gemeinden und der Regierung verwaltet wurden.

Gretchen Morgenson: Erinnern Sie sich an die Idee der Privatisierung, die in den 80er Jahren aufkam? Dass die Regierung nicht weiß, wie man irgendetwas verwaltet, und dass wir all diese Organisationen und Dienstleistungen privatisieren sollten. Wir wissen, dass das nicht der Fall ist, aber auf jeden Fall haben diese privaten Beteiligungsgesellschaften verstanden, dass man mit dem Kauf dieser Art von Versorgungseinrichtungen, die eine Notwendigkeit darstellen, Geld verdienen kann. Wir reden hier nicht über frivole Dinge, sondern über Wasser.

Bayonne, New Jersey, hatte, wie viele Städte im Nordosten, ein marodes Wassersystem. Die Rohre platzten und brauchten Hilfe. Da kam KKR und sagte: “Wir helfen euch aus. Wir kaufen es, wir geben euch das Geld, das ihr für die Sanierung braucht. Wir machen das möglich. Sie haben das Geschäft abgeschlossen, und Sie können sich vorstellen, dass die Leute auf der KKR-Seite des Tisches ziemlich gewiefte Geschäftsleute waren, und die Leute auf der Seite des Wasserversorgers waren wahrscheinlich nicht so gewieft.

Das Ergebnis war, dass die Wassertarife für die Einwohner von Bayonne, New Jersey, einer Arbeiterstadt, nicht einer wohlhabenden Stadt, in die Höhe schossen. Und wieder war es eine Situation, in der diese sehr kleine Gruppe von Finanziers am Ende gewann und enorme Summen einnahm, während alle anderen die Zeche zahlen mussten.

Chris Hedges: Wenn Sie schreiben “in die Höhe geschossen”… In einem Bericht der Association of Environmental Authorities, einer gemeinnützigen Organisation für öffentliche Versorgungsleistungen, aus dem Jahr 2021 heißt es: “Die durchschnittliche Jahresrechnung für private Wassersysteme in den USA war 60 % höher als die der öffentlichen Systeme. Und in privatisierten Anlagen gaben einkommensschwache Haushalte 1,55 % mehr ihres Einkommens für Wasser aus.” Diese Preiserhöhungen sind also erschütternd. Sie sind sehr, sehr hoch und lähmend.

Gretchen Morgenson: Verkrüppelnd. Verkrüppelnd. Und es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, dann trinken wir heute eben kein Wasser. Wir verwenden kein Wasser zum Kochen, Waschen unserer Kleidung oder zum Abwaschen. Das ist kein leichtfertiger Artikel.

Chris Hedges: Lassen Sie uns über die sozialen Kosten sprechen. Wir haben über einen Mikrokosmos gesprochen, aber wie wirkt sich das auf die Volkswirtschaft aus? Wie wirkt es sich global aus?

Gretchen Morgenson: Der erste und wichtigste Punkt ist, dass sich das Wohlstandsgefälle in diesem Land vergrößert, es wird aufgeblasen. Die Menschen in den unteren Schichten, die Kluft zwischen Arm und Reich in diesem Land, ist nicht gesund. Es ist unhaltbar.

Chris Hedges: Ist es unhaltbar, weil sie im Grunde alles kannibalisieren?

Gretchen Morgenson: Nun, es ist unhaltbar, weil man der Mittelschicht und den armen Leuten nicht ständig Geld entziehen kann, um Milliardäre zu werden; das ist ein Rezept für eine Katastrophe. Der Kapitalismus sollte theoretisch einer breiten Masse von Menschen zugute kommen. Er soll den Menschen Wohlstand bieten, damit sie ihre wirtschaftliche Situation verbessern können. Einen guten Job haben. In der Lage sein, –

Chris Hedges: Aber wenn es reguliert wird.

Gretchen Morgenson: – Wenn sie reguliert ist. Richtig.

Chris Hedges: Wenn er nicht reguliert ist… Sie haben einen Begriff in Ihrem Buch, “A-Loch-Kapitalismus”.

Gretchen Morgenson: Richtig. Richtig. Ich, ich, ich. Richtig? Ich, ich, mein, Kapitalismus. Wo ich mich nicht um die anderen kümmere. Es geht nur darum, was ich will und was ich für mich selbst bekommen kann. Das Wohlstandsgefälle in diesem Land hat sich also vergrößert, und ich glaube, dass diese Unternehmen einen gewaltigen Beitrag dazu leisten. Wenn man dann tiefer geht, ist das der Blick aus 30.000 Fuß Höhe. Wenn man tiefer geht, hat man diese Situationen, in denen die Menschen persönlich davon betroffen sind.

Ob es nun darum geht, dass die Steuerbasis in ihrer Stadt verschwindet, weil ein Unternehmen in Konkurs geht – was bedeutet, dass die Steuerzahler für die Differenz aufkommen müssen -, ob es um ein Pflegeheim geht, in dem Menschen häufiger sterben, ob es um Renten geht, die dadurch gekürzt werden, was bedeutet, dass ihr Ruhestand weniger wohlhabend sein wird, als sie gehofft hatten; das sind die Geschichten, von denen man nichts hört, Chris, und deshalb ist es wichtig, das zu wissen.

Die ganze Wirtschaftspresse lobt diese Leute und spricht über ihre Geschäfte und darüber, dass sie diese und jene Milliarde einbringen, aber man hört nie von den Menschen auf der anderen Seite der Transaktion. Und das ist falsch, denn es gibt Menschen auf der anderen Seite der Transaktion, und ihre Geschichten und ihre Stimmen sind wichtig.

Chris Hedges: Nun, das ist das große Versagen. Das Versagen der Presse, dass wir diese Geschichten nicht erzählen. Wenn ich Ihr Buch lese und die Zeile in Ihrem Buch sehe, dass die Menschen wissen, dass etwas nicht stimmt, aber sie wissen nicht, was genau falsch ist, dann sehe ich das als einen großen Faktor für den Aufstieg einer Figur wie Trump. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.

Gretchen Morgenson: Ja, ich stimme zu 100 % zu. Sie verstehen die Finanzwelt nicht. Und ja, die Finanziers machen es nicht ohne Grund so komplex. Sie verstecken sich hinter der Komplexität. Sie verstecken sich hinter der Geheimniskrämerei. Sie verstecken sich hinter der Tatsache, dass man nicht weiß, dass ihnen die Unternehmen gehören. Ich werfe den Menschen nicht vor, dass sie es nicht verstehen, dass sie nicht wissen, was das Problem ist, denn es ist verborgen, und das tun sie mit Absicht.

Aber sie ist verhängnisvoll und hat Auswirkungen auf die Menschen. Sie führt zum Verlust von Arbeitsplätzen, zu Rentenkürzungen und zu höheren Kosten für die Steuerzahler, was alles zu diesem Gefühl der Unruhe über meine Zukunft beiträgt. Werde ich genug Geld haben, um in Rente zu gehen? Werde ich genug Geld haben, um mein Kind aufs College zu schicken? Diese Menschen tragen zu diesem Unbehagen bei.

Chris Hedges: Sie weisen in Ihrem Buch auf die überraschenden Rechnungen in der Notaufnahme hin. Der Durchschnitt lag, wenn ich mich recht erinnere, bei etwa 600 Dollar oder so. Nun, da sie nicht wissen, dass diese Rechnungen kommen, sind diese Familien, die am Rande der Existenz leben, völlig ruiniert. Das hat katastrophale Auswirkungen, und diese räuberischen Praktiken bluten aus, vor allem bei der arbeitenden, armen und unteren Arbeiterklasse, was Sie in Ihrem Buch sehr deutlich machen.

Und das hat politische Konsequenzen, wenn es nicht angegangen wird. Und es wird größtenteils nicht angegangen, weil in unserem System der legalisierten Bestechung diese Leute im Wesentlichen die politische Klasse besitzen. Sie besitzen nicht nur die politische Klasse, sondern – besonders während der Trump-Regierung – viele dieser Private-Equity-Leute waren in der Regierung.

Gretchen Morgenson: Steve Schwarzman war auf vielen Fotos die rechte Hand von Trump. Er war sein Wirtschaftsberater. Ein Finanzexperte.

Chris Hedges: Ein Gauner berät den anderen. Großartig. In Ordnung, danke. Das war die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalistin Gretchen Morgenson, Autorin von These Are The Plunderers: How Private Equity Runs and Wrecks America. Ich möchte mich bei The Real News Network und seinem Produktionsteam, Cameron Granadino, Adam Coley, David Hebden und Kayla Rivara, bedanken. Sie können mich unter chrishedges.substack.com finden.

