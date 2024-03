Es wird in Erwägung gezogen, den Internetzugang ausschließlich über digitale Identitäten zu ermöglichen.

Große Technologie-Koalition drängt auf Online-Altersüberprüfung und digitale ID

Die Gruppe räumt ein, dass die Altersüberprüfung „die Sammlung neuer persönlicher Daten wie Gesichtsbilder oder staatlich ausgestellter Ausweise“ erfordern könnte.

Regierungen und globale Organisationen haben vielleicht die Erfolgsformel gefunden, um Big Tech zum Mitspielen zu bewegen, indem sie ihnen mit der Peitsche riesiger Geldstrafen drohen und ihnen gleichzeitig das Zuckerbrot vor die Nase halten, das sie am liebsten mögen.

Und letzteres könnte einfach bedeuten, dass wir Zugang zu noch mehr persönlichen Daten bekommen, die Big-Tech sammeln und ausbeuten können. So schädlich das für alle anderen Menschen auf der Welt auch sein mag, für ihre Geschäftsmodelle, ihre enormen Gewinne und die daraus resultierende Macht ist es absolut entscheidend.

Jetzt hören wir, dass ein großer Technologiekonzern namens Digital Trust & Safety Partnership (DTSP) in seiner Antwort auf den weitreichenden Global Digital Compact der Vereinten Nationen für die Altersverifikation plädiert.

Die Mitglieder der DTSP – Google, Apple, Meta, TikTok, Microsoft (plus LinkedIn), Amazon (via Twitch), Reddit, Pinterest, Zoom und Match Group, Bitly, Discord – haben die Altersverifizierung in „Alterssicherheit“ umbenannt und erklären, dass sie bereit sind, schädliche Online-Inhalte zu bekämpfen – aber dass dies, um wirklich zu funktionieren, höchstwahrscheinlich die „Sammlung neuer persönlicher Daten wie Gesichtsbilder oder staatlich ausgestellte Ausweise“ bedeuten könnte.

Das ist also die Karotte, die Big Tech als Gegenleistung dafür haben will, dass sie mit der UNO und ihrer Initiative mitspielen, die ihrerseits, wie die Gegner sagen, ein Einfallstor für mehr Zensur ist, vielleicht der gefährlichsten Art: Dinge wie die Verknüpfung der digitalen Identität von Menschen mit ihren Bankkonten.

Wir haben hier eine Kopie des Entwurfs für Sie.

In einem DTSP-Beitrag zur UN-Initiative wird auf die strukturellen Elemente des Global Digital Compact verwiesen, während gleichzeitig die „Erfahrungen von Praktikern“ bei der Umsetzung von „Vertrauen und Sicherheit“ gelobt werden.

(Zyniker würden sagen: Erfahrungen mit intensiver Zensur auf diesen Plattformen).

Einer der vier Punkte, die die DTSP in ihrem Antrag formuliert hat, lautet: „Leitprinzipien und bewährte Praktiken für den Schutz von Kindern und Jugendlichen bieten ein Beispiel dafür, wie unser Rahmenwerk angewendet werden kann, um Beispiele für Praktiken zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet zu identifizieren“.

Dieser Bericht, der auf einem früheren, kürzlich erschienenen DTSP-Bericht aufbaut, listet verschiedene Möglichkeiten auf, wie Alterssicherheit (neudeutsch „Verifizierung“) erreicht werden kann. Ein „effektiver Ansatz“ ist einer davon – eindeutig ein bevorzugter Ansatz, da er es den Diensteanbietern ermöglicht, „darauf zu vertrauen, dass ein Nutzer ein bestimmtes Alter hat“.

Aber, so heißt es in dem Papier, ein hochpräziser (d.h. „effektiver“) Ansatz „kann von der Erhebung neuer personenbezogener Daten wie Gesichtsbilder oder amtliche Ausweise abhängen“.

So sagt Big Tech der UN: „Wir sagen es nur“.