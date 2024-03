Klimachef forderte Personal auf, negative Netto-Null-Geschichte zu „eliminieren“

Der Leiter des Klimawandelkomitees (CCC) ist ein radikaler Aktivist für Netto-Null-Emissionen und ein Technokrat. Als das CCC wegen fehlerhafter Daten herausgefordert wurde, die das Vereinigte Königreich in einen Zustand ständigen Energiemangels mit der Netto-Null-Politik versetzten, wies der CEO der Klimaüberwachungsbehörde des Vereinigten Königreichs das Personal prompt an, die Geschichte mit technischer Sprache „abzutöten“. Von „Offenheit“ und „Rechenschaftspflicht“ ist hier also nicht viel zu sehen.

Das moralische Risiko für alle Technokraten besteht darin, die Welt in Energieknappheit zu treiben, damit die verbleibende Energie rationiert und kontrolliert werden kann, wodurch letztlich alle wirtschaftliche Aktivität kontrolliert wird. Dies geschieht durch Politiken wie Netto-Null und Dekarbonisierung, obwohl genügend fossile Energie für Hunderte von Jahren vorhanden ist. ⁃ TN Editor

Von Edward Malnick

Chris Stark wird der Verschleierung beschuldigt, nachdem er um Klarheit über einen angeblichen Fehler des Ausschusses für Klimawandel gebeten wurde

Der Leiter der Klimaüberwachungsbehörde der Regierung forderte Beamte auf, eine negative Nachrichtengeschichte mit „technischer Sprache“ zu „eliminieren“, wie The Telegraph herausfand.

Chris Stark, Geschäftsführer des Climate Change Committee (CCC), verfasste die Antwort, als er um Klarstellung zu Behauptungen eines „Fehlers“ gebeten wurde, den das Gremium gemacht haben soll.

„Wie wär’s damit – töte es mit etwas Fachsprache“, sagte er zu seinem Team.

Der Austausch wurde durch einen Antrag auf Informationsfreiheit aufgedeckt, der von The Telegraph eingereicht wurde, nachdem die Klimabehörde offensichtlich eine Geschichte, die The Telegraph im Januar veröffentlicht hatte, verschleiert hatte.

Er wirft Fragen über die Transparenz des Ausschusses auf, der die Regierung dazu drängt, radikalere Netto-Null-Ziele einzuführen.

Herr Stark, ein hochrangiger Beamter mit einem Jahresgehalt von mehr als 170.000 Pfund, ist an die Nolan-Prinzipien für das öffentliche Leben gebunden, die „Offenheit“ und „Rechenschaftspflicht“ verlangen.

David Jones, ein Tory-Mitglied des Unterhausausschusses für öffentliche Verwaltung und ehemaliger Kabinettsminister, sagte: „Chris Stark tritt nächsten Monat als Geschäftsführer des CCC zurück. Bevor er geht, muss er noch einige ernste Fragen beantworten.“

Die Aufforderung an seine Kollegen, ein vernünftiges Informationsersuchen mit Fachausdrücken zu „töten“, sieht auf den ersten Blick wie ein Versuch der Verschleierung aus.

„Herr Stark wird zweifellos verstehen, wie wichtig die akademische Integrität ist, wenn es um ein so wichtiges Thema wie den Klimawandel geht. Eine umfassende und sofortige Erklärung ist erforderlich.“

Offizielle Dementis entfernt

Jacob Rees-Mogg, der frühere Wirtschafts- und Energieminister, sagte: „Das ist ungeheuerlich – ein Beamter, der direkt versucht, die Dinge zu verschleiern. Sir Humphrey hat es wenigstens auf subtile Weise getan“.

Die Kommentare von Sir Humphrey Stark stammen aus privaten E-Mails, die innerhalb der CCC ausgetauscht wurden, nachdem The Telegraph die Behörde um eine Antwort auf einen geplanten Artikel im Januar gebeten hatte.

Der Artikel berichtete über eine Behauptung von Sir Chris Llewellyn Smith, der eine kürzlich durchgeführte Studie der Royal Society über die zukünftige Energieversorgung leitete, dass der CCC privat zugegeben habe, dass er einen „Fehler“ gemacht habe, als er nur „ein einziges Jahr“ an Daten betrachtete, die die Anzahl der windigen Tage in einem Jahr zeigten, als er Aussagen darüber machte, inwieweit das Vereinigte Königreich sich auf Wind- und Solarparks verlassen könne, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen.

Auf die anfängliche Anfrage von The Telegraph zu den Äußerungen von Sir Chris am Donnerstag, den 18. Januar, antwortete Herr Stark den Mitarbeitern: „Ich bin mit einer kurzen Antwort zufrieden. Wenn Sie mehr brauchen, schlage ich Folgendes vor. Aber das könnte die Bestie füttern – weniger ist hier vielleicht mehr“.

Er fügte hinzu, dass dies der Royal Society „sehr peinlich“ sei, und einer seiner Mitarbeiter kontaktierte die Organisation, um sie zu warnen.

Eine ungenannte Person – offenbar ein Vertreter der Royal Society – erklärte, dass Sir Chris „sagt, dass die Bemerkungen über das private Eingestehen eines Fehlers ihm gegenüber von Chris Stark gemacht wurden“.

In den internen E-Mails betonte Stark gegenüber den Mitarbeitern, dass „wir absolut nicht zugegeben haben, dass es einen ‚Fehler‘ in unserer Arbeit gibt“.

Trotz wiederholter Fragen von The Telegraph, ob er die von Sir Chris beschriebenen Bemerkungen gemacht habe, entfernte Herr Stark die angedeuteten offiziellen Dementis aus der Antwort der Behörde und sagte den Mitarbeitern: „Kein Grund, einen Streit zu schüren.“

„Wir stehen zu der Analyse“

In E-Mails an The Telegraph erklärte die CCC, dass sich Sir Chris‘ Kommentare in einer Präsentation, die er im Oktober nach der Veröffentlichung seines Berichts persönlich gehalten hatte, lediglich auf einen bestimmten Bericht bezogen, den sie im vergangenen Jahr veröffentlicht hatte und der sich mit der Frage befasste, wie ein „zuverlässiges dekarbonisiertes Stromsystem“ erreicht werden kann.

The Telegraph wies jedoch darauf hin, dass die ursprünglichen Empfehlungen der Behörde aus dem Jahr 2019 über die Machbarkeit der Erreichung des Netto-Null-Ziels für 2050 ebenfalls auf Wetterdaten aus nur einem Jahr basierten. Auf diese Empfehlungen stützten sich die Minister, als Theresa May das 2050-Ziel gesetzlich verankerte.

Der Telegraph stellte dem CCC mehrere Fragen, darunter die, inwieweit die Empfehlungen für 2019 – und die prognostizierten Kosten für das 2050-Ziel – anders ausgefallen wären, wenn sie sich auf eine größere Menge an Wetterdaten gestützt hätten.

Daraufhin schlug ein Beamter Herrn Stark vor, der CCC solle einfach antworten, dass „wir zu der Analyse“ seiner Empfehlungen für 2019 stehen, und fügte in Bezug auf Sir Chris‘ Kommentare hinzu: „Wir begrüßen die Arbeit von Sir Chris, die andere Aspekte der Energieherausforderung im Jahr 2050 unter verschiedenen Annahmen über den zukünftigen Energiemix berücksichtigt“.

Aber Herr Stark antwortete: „Wie wär’s damit – machen Sie es mit etwas Fachsprache zunichte.“

Er schlug einen zusätzlichen Satz vor, der dann als offizielle Antwort des CCC an The Telegraph herausgegeben wurde und besagte: „In unserem jüngsten Bericht wurde das britische Stromsystem im Jahr 2035 anhand des stündlichen Energiebedarfs in diesem Jahr und realer Wetterdaten aus einem windarmen Jahr modelliert, das mit einer 30-tägigen Winddürre einem Stresstest unterzogen wurde.“

Sir Chris‘ Bericht für die Royal Society, der im September veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass ein ausgedehntes Netz von mit Wasserstoff gefüllten Höhlen erforderlich sei, um das Risiko von Stromausfällen bei der Umstellung auf Wind- und Solarenergie zu vermeiden. Die Royal Society bezeichnete die Energieerzeugung als „unbeständig“, da sie von Wind und Sonne abhängt.

‚Informelle Sprache unter Kollegen‘

Der Bericht war eine der bisher eindringlichsten Warnungen vor den Risiken, die entstehen, wenn man sich auf intermittierende, wetterabhängige Energiequellen ohne ausreichende Unterstützung verlässt.

Er erklärte: „Der Bedarf des Vereinigten Königreichs an langfristiger Energiespeicherung wurde ernsthaft unterschätzt… Studien, die keine langen Jahresfolgen berücksichtigen, unterschätzen den Bedarf an langfristiger Speicherung. Studien über einzelne Jahre können keinen direkten Aufschluss über den Bedarf an einer mehr als 12 Monate dauernden Speicherung geben und überschätzen den Bedarf an anderen Lieferungen“.

In einem Vortrag am 31. Oktober 2023 sagte Sir Chris: „Wenn man ein Jahr betrachtet, unterschätzt man die Speicherung und überschätzt den Bedarf an allem anderen. Das ist genau das, was der Ausschuss für Klimawandel getan hat.“

Er fügte hinzu: „Der Ausschuss für Klimawandel hat, wie ich bereits sagte, ein einziges Jahr betrachtet, und er hat privat zugegeben, dass das ein Fehler war. Aber sie sagen immer noch, dass sie sich nicht so sehr von uns unterscheiden. Nun, das ist nicht ganz richtig.“

Eine CCC-Sprecherin sagte: „Der CCC erhält regelmäßig eine große Anzahl von Medienanfragen. In Anbetracht der Art und des Aufgabenbereichs der Organisation beantworten wir so viele Anfragen wie möglich auf technische und verständliche Weise.“

„In diesem speziellen Fall handelte es sich um eine informelle Kommunikation zwischen Kollegen, die nur für interne Zwecke bestimmt war.