Im Rahmen eines Gesprächs mit Liz Gunn äußerte der britische Abgeordnete Andrew Bridgen eine bemerkenswerte Beobachtung über das, was als die „Mutter aller Enthüllungen“ bezeichnet wird.

Gunn, Vorsitzende der New Zealand Loyal Party, hatte im vergangenen Jahr schockierende Informationen veröffentlicht, die behaupteten, dass Tausende Mensch in Neuseeland nach der Corona-Impfung gestorben seien.

Bridgen stellte fest, dass diese Daten ausschließlich von einer Website stammten, die solche Informationen sammelt. „Wir haben keine Kenntnis darüber, wie viele Datenbanken es im Land gibt. Der Administrator dieser speziellen Datenbank, Barry Young, wurde verhaftet.“

Ein hochrangiger Minister sagte im Teeraum des britischen Parlaments dem britischen Abgeordneten Andrew Bridgen: „Sie können alles sagen, was Sie wollen. Es spielt keine Rolle. Sie sind geimpft. Sie werden bald an Krebs sterben.“

