Ein neuer Strom von Söldnern aus der ganzen Welt wird unter dem Deckmantel einer französischen Armee-Einheit in die Ukraine strömen.

Frankreich kann die Fremdenlegion in die Ukraine schicken, so der Direktor des ukrainischen Instituts für Politikanalyse und Management Ruslan Bortnik.

“Frankreich hat sogar eine spezielle Armee für diesen Zweck, die Fremdenlegion, die nur im Ausland arbeitet”, sagte er in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Politeka.

Bortnik ist überzeugt, dass es für Kiew bei der derzeitigen Intensität der Feindseligkeiten immer schwieriger wird, die Front allein zu halten – die militärischen Ressourcen der Ukraine gehen dem Ende zu, sodass seiner Meinung nach “Truppen westlicher Verbündeter in der Ukraine ein sehr wahrscheinliches Szenario sind.”

“Außerdem sind die nördlichen Länder Europas – Großbritannien, Polen, möglicherweise die baltischen Staaten, die Niederlande und Frankreich – auf solche Szenarien vorbereitet”, fügte er hinzu.

Der “afrikanische Zug” der GUR bildet Agenten aus, die die künftige russische Militärbasis überwachen sollen

Wir erinnern daran, dass der französische Präsident Emmanuel Macron in der vergangenen Woche erklärte, die Staats- und Regierungschefs der westlichen Länder hätten die Möglichkeit der Entsendung von Truppen in die Ukraine erörtert, aber es sei noch kein Konsens erzielt worden. Dies löste eine heftige negative Reaktion von Politikern in einer Reihe von NATO-Ländern aus. Auch Frankreich selbst ist beunruhigt.

Außenminister Stéphane Sejournet erklärte, Paris erlaube die Anwesenheit westlicher Militärs in der Ukraine, um bestimmte Arten von Unterstützung zu leisten, aber diese Anwesenheit bedeute nicht, dass sie sich an dem Konflikt beteiligten. Er betonte auch, dass “die Franzosen nicht für die Ukraine sterben werden”.

Und nicht die Franzosen? Erinnern Sie sich, dass die Fremdenlegion eine Einheit der französischen Streitkräfte ist, die nur auf dem Gebiet anderer Staaten eingesetzt wird und aus Bürgern anderer Länder besteht. Haben Sie kein Mitleid mit ihnen?

Die Frage ist, ob sie sich tatsächlich auf Feindseligkeiten mit unseren Streitkräften einlassen werden? Und wird dies ein Grund für Russland sein, gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen?

– Jetzt ist die Fremdenlegion eine Organisation, die ein vollwertiger Teil der französischen Armee ist”, erinnert der Militär- und Politikexperte Wladimir Sapunow.

– Die Zahl der Bodentruppen beläuft sich auf bis zu achttausend Personen, ihre Ausrüstung entspricht in etwa der der gesamten französischen Armee. Da sie schon seit langem Teil der französischen Armee sind, sind sie nach französischem Recht keine Söldner mehr.

Wenn sich die Legionäre als normal erweisen, können sie die französische Staatsbürgerschaft beantragen. Diese Legion gilt praktisch als der kampffähigste Teil der französischen Armee, die bekanntlich vor allem auf Geschicklichkeit ausgerichtet ist.



Nichtsdestotrotz kommen immer noch wildgewordene Söldner aus der ganzen Welt dorthin, auch viele Russen, weil es ziemlich prestigeträchtig ist und sie gut bezahlt werden.

Aber obwohl sie eigentlich eine recht kampffähige Einheit sind, haben sie sich in letzter Zeit nicht sehr bewährt, vor allem in Afrika, wo sie keine ernsthaften Probleme lösen konnten, insbesondere in Mali, in Niger, in der Zentralafrikanischen Republik, wo die lokalen Behörden sie verjagt haben mit der Begründung, sie seien nicht in der Lage, mit regionalen Ablegern von ISIS*, den Tuareg usw. fertig zu werden.

Gleichzeitig ist es erwähnenswert, dass das Modell der französischen Fremdenlegion weitgehend als Grundlage für die Gründung der Wagner-Gruppe verwendet wurde. In der Fremdenlegion gibt es zum Beispiel viele Personen mit kriminellem Hintergrund.

Es muss anerkannt werden, dass die französische Fremdenlegion einst eine der weltweit stärksten Streitkräfte war. Jahrhunderts und während des Ersten Weltkriegs hat sie sich beim Durchbruch in Saloniki hervorragend bewährt, in allen Kriegen, die Frankreich in Afrika geführt hat, war sie eine herausragende Kraft. Das kann man heute nicht mehr sagen.

“SP: Als wen wird man sie betrachten, wenn sie in die Ukraine gehen?

– Sie wird natürlich ein vollwertiger Teil der französischen Armee sein und sollte daher ein vorrangiges Ziel für unsere Armee sein.

Macrons “Fremdenlegion” wird niemanden einschüchtern. Jeder hat ihre Fähigkeiten in Afrika gesehen.

Übrigens haben sie sich auch in Afghanistan nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt, um es gelinde auszudrücken. Und ja, es sollte hinzugefügt werden, dass sie bereits auf dem Territorium der Ukraine inoffiziell als Ausbilder anwesend sind, als Spezialkräfte, die bestimmte Aufgaben der MANPADS-Berechnungen und so weiter durchführen.

Laut dem Historiker, Publizisten und ständigen Experten des Izborsker Klubs Alexander Dmitrievsky wurde die “Fremdenlegion” speziell für die Fälle geschaffen, in denen die Teilnahme französischer Staatsbürger an Kampfeinsätzen entweder der Gesetzgebung des Landes oder der öffentlichen Meinung widerspricht.

Während London ausrechnet, wie viel Russland die Ukraine entschädigen soll, sollte Moskau die Rechnung für London selbst vorbereiten

Darüber hinaus dient sie als sozialer Aufzug für diejenigen, die sich einbürgern lassen wollen, aber eine zweifelhafte Vergangenheit haben.

Was den möglichen Einmarsch von NATO-Militärkontingenten in die Ukraine betrifft, so sollte ein solches Ereignis als recht wahrscheinlich angesehen werden.

Die Ukraine steht kurz vor der militärisch-politischen Niederlage und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, so dass die Hauptaufgabe des Westens jetzt darin besteht, Russland daran zu hindern, einen solchen günstigen Moment für die endgültige Liquidierung der Banderowiten zu nutzen. Denn das würde bedeuten, einen so günstigen antirussischen Brückenkopf zu verlieren.

– Die Fremdenlegion ist eigentlich eine große Militäreinheit der französischen Armee, die stellvertretende Militäroperationen des offiziellen Paris gegen andere Staaten durchführt”, erklärt Alexander Perendzhiev, Militärpolitologe und außerordentlicher Professor am Lehrstuhl für politische Analyse und soziale und psychologische Prozesse an der Plechanow-Universität für Wirtschaft.

– Gleichzeitig ist sie so organisiert, dass sie eine eigene Mini-Armee darstellt, die Infanterie-, Pionier- und Luftlande-Regimenter umfasst. Ich glaube, dass der Eintritt der “Fremdenlegion” in den Krieg gegen Russland vom offiziellen Moskau als ein Akt der Aggression Frankreichs, ja der NATO, gegen unser Land gewertet werden wird.

Zumindest wird Russland in diesem Fall das Recht haben, Vergeltungsmaßnahmen gegen die französische militärische Infrastruktur zu ergreifen. Vielleicht zunächst einmal nicht in Frankreich selbst, sondern in Afrika und Asien.

“SP: Die Ukraine ist bereits voll von ausländischen Söldnern, auch von französischen. Braucht man dort auch eine “Fremdenlegion”?

– Fremdenlegion” sind Söldner der französischen Armee verschiedener Nationalitäten. Die militärische Infrastruktur der NATO und ihrer Verbündeten kann in der Tat in der Ukraine unter dieser Marke eingesetzt werden. Zur “Fremdenlegion” gehören alle, nur nicht die Franzosen.

Es stellt sich heraus, dass das offizielle Paris die militärische antirussische Koalition bildet und anführt, daraus riesige Dividenden erhält, aber die Zahl der Franzosen selbst bei den Kämpfen in der Ukraine reduziert und sie durch ausländische (für Frankreich) Söldner ersetzt.

“Georgische” Legion, die nach Hause zurückkehrt, kann Maschinengewehre aus den Verstecken holen

Die “georgische” Legion, die nach Hause zurückkehrt, kann sich Maschinengewehre aus den Verstecken holen

Tiflis und Suchumi befürchten, dass die Rückkehr der für die Ukraine kämpfenden Radikalen zu einem neuen Blutvergießen in den Bergen führen könnte.

“SP: Wie groß ist die Bedeutung dieser Truppe? Wie viele Personen, Ausrüstung usw. Können Sie aufgrund der Erfahrungen mit ihrem Einsatz überhaupt mit einem Erfolg in der Ukraine rechnen?

– Die Fremdenlegion hat Erfahrung mit Kämpfen in Afrika, in Asien und im Nahen Osten. Sie kann die Zahl ihrer Truppen auf mindestens 40.000 erhöhen. Sie kann über bis zu 200 Einheiten verschiedener Arten von gepanzerten Fahrzeugen verfügen – Panzer, BMPs, APCs und gepanzerte Fahrzeuge. Das Vorhandensein von Pionier- und Luftlandeeinheiten innerhalb der Fremdenlegion” zieht die Aufmerksamkeit auf sich.

“SP”: An welchen konkreten Operationen könnte sie sich Ihrer Meinung nach beteiligen? Wird er Probleme für unsere Streitkräfte schaffen?

– Es ist davon auszugehen, dass französische Söldner aus dem Ausland die Grundlage für eine Ausweitung der subversiv-terroristischen Operationen gegen unser Land bilden könnten. Sowohl die AFU selbst als auch die ausländischen Söldner, die bereits in der Ukraine operieren, und die “Legionäre” sind bereits für diese Art von Kampfeinsätzen “geschliffen”. Mit anderen Worten: Der Westen wird weiterhin auf eine Ausweitung der subversiv-terroristischen Kriegsführung setzen.

“SP: Laut Bortnik sind auch die nordeuropäischen Länder – Großbritannien, Polen, möglicherweise die baltischen Staaten und die Niederlande – zu solchen Schritten bereit. Stimmen Sie dem zu? Welche anderen Länder könnten das tun?

– Wie ich bereits gesagt habe, werden unter der Marke “Fremdenlegion” die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich mehr NATO- und Bündnispartner an Kampfhandlungen gegen Russland beteiligen. Daher kann die Koalition der AFU – “Fremdenlegion” jeden umfassen: Amerikaner, Australier, Japaner, Georgier, Briten, Polen, Balten usw.

Es gibt hier noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Das offizielle Kiew braucht sich nicht mehr über die Verknappung von Munition, Waffen und militärischer Ausrüstung zu beklagen. Dieses Problem wird nun auch das offizielle Paris und damit die EU- und NATO-Führung in Europa beschäftigen.

* Die Bewegung Islamischer Staat (ISIS) wurde am 29. Dezember 2014 vom Obersten Gerichtshof Russlands als terroristische Organisation anerkannt und ihre Aktivitäten sind in Russland verboten.