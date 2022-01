Mein exklusives 10-Minuten-Interview mit Tony Fauci

Ich habe Tony Fauci 1 Million Dollar angeboten, wenn ich ihn 10 Minuten lang interviewen könnte. Aber um bezahlt zu werden, müsste er alle meine Fragen ehrlich beantworten. Zu meiner Überraschung akzeptierte er. Hier ist die Abschrift.

OK, ich habe Tony nicht wirklich interviewt.

Hier ist die Idee. Ich engagiere Tyler Fischer, der eine brillante Fauci-Imitation abliefert, um Fauci in dem „Interview“ zu spielen, das unten geschrieben steht. Wir bewerben es, um es zu verbreiten.

Die Idee ist, die Menschen mit Humor wachzurütteln, da dies einer der „Tricks“ ist, um die Massenbildung zu durchbrechen, in der wir uns befinden.

Hier ist der erste Entwurf des Drehbuchs. Lassen Sie mich wissen, was Sie denken.

Wow, Tony. Ich muss ehrlich sein. Ich hätte nie gedacht, dass du mein Angebot annehmen würdest.

Hey, eine Million Mäuse für 10 Minuten? Wie könnte man das ablehnen? Ich bin nicht dumm.

Ich sehe, du bist verkleidet. Das war nicht Teil der Abmachung!

Die Bedingungen deiner Wette waren nur, dass ich deine Fragen ehrlich beantworte. Also entschied ich mich, mein Gesicht zu verkleiden, damit ich wie dieser Komiker aussehe… Tyler Fischer. Auf diese Weise habe ich eine plausible Bestreitbarkeit. Ich kann einfach behaupten, dass ich in dem Interview nicht ich selbst war, sondern nur Tyler Fischer, der sich für mich ausgegeben hat. So kann ich die Bedingungen Ihrer Wette erfüllen, ohne meinen Ruf zu schädigen. Wie Sie aus der Lektüre von Bobby Kennedys Buch wissen, bin ich ein Profi darin, das zu bekommen, was ich will, und gleichzeitig die Bedingungen des Deals zu erfüllen.

Das sind Sie in der Tat. OK, da ich die Wette nicht widerrufen kann, lassen Sie uns anfangen. Haben Sie die Forschung zum Funktionsgewinn finanziert, die zum Ausbruch von SARS-CoV-2 geführt hat?

Ach was. Jon Stewart hat die ganze Sache in der Late Show mit Stephen Colbert im Juni 2021 aufgedeckt. Das Lustige daran ist, dass er die Wahrheit gesagt hat. Alle dachten, er mache Witze.

Ja, ich habe die Folge gesehen. Ich weiß, was Sie meinen. Ich dachte, er hätte die Wahrheit gesagt, aber die meisten Leute dachten, er würde scherzen. Also ist der Impfstoff sicher?

Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Auf keinen Fall! Ich würde ihn nie nehmen. Ich habe eine Kochsalzspritze bekommen. Der Impfstoff hat… oh, ich schätze, etwa 400.000 Amerikaner getötet und eine ebenso große Anzahl dauerhaft behindert. Sie wissen das, weil es mit Ihren Schätzungen übereinstimmt. Aber niemand wird das jemals herausfinden, denn wir haben allen beigebracht zu glauben, dass die Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind. Und wir haben die Faktenprüfer dafür bezahlt, Ihre Analyse mit schwachsinnigen Aussagen wie „Korrelation impliziert nicht Kausalität“ zu diskreditieren. Die Sache ist die, dass Menschen, die nach einer Impfung sterben, immer an einem Herzstillstand, einer Hirnblutung, einer Lungenembolie, multiplem Organversagen oder etwas anderem sterben. Da es keine einzige verräterische Todesursache gibt, kann jeder einzelne dieser Todesfälle einfach als Zufall abgetan werden, der nichts mit dem Impfstoff zu tun hat. Es gibt nur wenige Pathologen wie Peter Schirmacher und Dr. Arne Burkhardt, die wissen, wie man eine ordnungsgemäße Autopsie durchführt, und die über die richtigen Tests, genügend Zeit und die nötigen Fähigkeiten verfügen. Wenn das passiert, ignorieren wir sie einfach. Niemand in den USA hat je von Schirmacher gehört. Sicher, er ist einer der besten Pathologen der Welt, aber das weiß niemand. Also ignorierte man ihn, als er sagte, dass 40 % der Todesfälle nach der Impfung in den von ihm untersuchten Fällen wahrscheinlich durch den Impfstoff verursacht wurden. Autopsien, die von Gerichtsmedizinern durchgeführt werden, ignorieren wir, wie wir es im Fall von Joseph Keating getan haben. Es funktioniert. Dies ist der größte Betrug in der amerikanischen Geschichte, er wird vor den Augen der medizinischen Gemeinschaft und der Mainstream-Medien durchgeführt, und niemand stellt irgendwelche Fragen. Verstehen Sie, wie dumm die Menschen sind? Ich meine, nehmen Sie den Fall von Maddie de Garay. Sie war eine völlig gesunde 12-Jährige, die an der klinischen Studie von Pfizer teilnahm. Der Impfstoff hat ihr Leben zerstört. Sie ist jetzt querschnittsgelähmt. Aber wir forderten Pfizer auf, dies als Bauchschmerzen zu melden, und alle bei der FDA und der CDC sahen weg. Und die Mainstream-Presse stellte keine Fragen. Sie sind so dumm wie ein Türnagel. Der Betrug fand direkt vor ihrer Nase statt, und selbst nachdem dieses Arschloch Senator Ron Johnson versucht hatte, die Presse auf die Verletzung aufmerksam zu machen, wurde die Geschichte überall totgeschrieben. Die Myokarditis-Rate liegt bei 1 zu 100 in Schulen, was ein verdammtes Wrack ist, aber keine einzige Schule sagt etwas dazu. Sie sind alle zu feige, etwas zu sagen. Steve, ich will ehrlich sein, ich hätte nicht gedacht, dass ich das durchziehen könnte, aber ich habe es geschafft. Ich habe den Virus entwickelt und dann dafür gesorgt, dass die Reaktion unwirksam ist, damit ich in den nächsten 10 Jahren Milliarden von Dollar damit verdienen kann. Sie sind so dumm, dass sie das vielleicht nie herausfinden werden. Selbst wenn Sie ihnen dieses Video zeigen, werden sie es nicht glauben.

OK, der Impfstoff ist also nicht sicher. Das haben Sie zugegeben. Ist er wirksam?

Ja. Wenn er nicht tödlich ist, gibt es einen gewissen Immunitätsvorteil, da Ihr Körper das Spike-Protein erkennen kann. Es gab eine Studie aus Dänemark, die zeigte, dass die Immunität gegen Omicron etwa 30 Tage anhält. Wenn man sich danach nicht impfen lässt, bleibt man in einem immungeschwächten Zustand zurück, der schlimmer ist, als wenn man den Impfstoff gar nicht genommen hätte. Das nennt man „negative“ Impfeffizienz. Nach der ersten Auffrischungsimpfung sind die Menschen also im Grunde gezwungen, sich jeden Monat impfen zu lassen, weil es keinen Ausweg mehr gibt, weil ihr Immunsystem dann schon so kaputt ist. Es ist wie bei einer Heroinsucht: Wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Die Vorschriften setzen den ganzen Prozess in Gang. Wir sagen den Leuten, es ginge nur um Herdenimmunität. Wir sagen ihnen nie, dass es fast unmöglich ist, einen wirksamen Impfstoff gegen ein RNA-Virus zu entwickeln, weil das Virus zu schnell mutiert. Aber bis sie das herausgefunden haben, wird es zu spät sein… die Menschen werden ihre vierte Auffrischungsimpfung erhalten, und bis dahin wird ihr Immunsystem zum Teufel gejagt sein, und wir werden Schutz gegen alles verkaufen können. Es wird keinen Ausweg mehr geben. Wir haben das lange Zeit geplant. Wie Sie aus der Lektüre von Kennedys Buch wissen, ist dies nicht mein erstes Rodeo. Ich mache das schon lange, aber dieses Mal funktioniert es perfekt.

OK, wir haben also einen Impfstoff, der weder sicher noch wirksam ist. Wie haben Sie sie dazu gebracht, ihn zuzulassen?

Ganz einfach. Durch Angst. Wir haben den Leuten gesagt, es sei ihre Bürgerpflicht, sich impfen zu lassen, um andere zu schützen. Und wissen Sie was? Nicht eine einzige Person hat nach der Risiko-Nutzen-Analyse gefragt. Können Sie das glauben? Nicht eine einzige Person hat uns gebeten, dies zu rechtfertigen. Sie vertrauen uns bei allem, was wir sagen, vollkommen. Sie überprüfen es überhaupt nicht. Also haben wir die Geschichte erfunden, dass jeder geimpft werden muss, um das Virus zu besiegen. Das war’s. Wir verschickten Argumente, in denen wir den Leuten vorwarfen, egoistisch zu sein, wenn sie sich nicht impfen ließen. Wir rieten den Leuten, sich nur mit vollständig geimpften Menschen zu treffen, indem wir sie davon überzeugten, dass sie sterben würden, wenn sie das Virus von einer ungeimpften Person bekämen, und dass es selten sei, dass eine geimpfte Person das Virus bekäme. Wir können so lügen, weil niemand Zugang zu den Statistiken hat, um zu beweisen, dass wir uns das nur ausgedacht haben.

Wow! Ich bin beeindruckt. Was ist mit Masken? Warum mussten Sie das vorschreiben? Es scheint sinnlos, da Masken nicht helfen.

OK, wir wissen beide, dass Masken nicht helfen. Chirurgische und Stoffmasken helfen nicht, und N95-Masken sind nur geringfügig besser. Das haben alle randomisierten Studien gezeigt. Aber niemand liest die Studien, also wissen sie das nicht. Also sagen wir ihnen, dass sie funktionieren. Wenn es den Leuten mit ihrem Schutz ernst wäre, würden sie sich eine P100-Atemschutzmaske zulegen. Die sind 50 Mal wirksamer als eine N95. Aber das sagen wir niemandem, weil wir nicht wollen, dass die Pandemie endet. Also geben wir ihnen einen nutzlosen Eingriff, von dem sie glauben, dass er funktioniert, damit sie nie Fragen über die P100 stellen. Die andere Sache mit den Masken ist, dass wir sie benutzen, um die Leute zu identifizieren, die keiner Gehirnwäsche unterzogen wurden. In etwa 6 Monaten werden wir all diese nicht-konformen Menschen zusammentreiben und sie in Quarantänelager stecken, wo wir ihnen Essen, Wasser und Schlaf vorenthalten, damit wir sie umprogrammieren können, damit sie alles, was wir sagen, befolgen, ohne Fragen zu stellen.

Das ist ziemlich unheimlich, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man damit eine Menge Geld verdienen kann. Wir haben noch nicht über die Frühbehandlung gesprochen. Warum haben Sie das unterdrückt?

Steve, jeder in diesem Bereich weiß, dass eine frühzeitige Behandlung mit sicheren, neu entwickelten Medikamenten die Pandemie sofort beendet hätte. Als sich Fareed und Tyson im März 2020 an die CDC und die NIH wandten, um über ihr Protokoll zu sprechen, das eine perfekte Erfolgsbilanz bei der Vermeidung von Todesfällen und Krankenhausaufenthalten aufweist, haben wir das ignoriert. Wir haben dafür gesorgt, dass es kein Geld für klinische Studien gab, um dieses Zeug zu testen. Ivermectin war natürlich eine Bedrohung, aber wir haben Leute dafür bezahlt, Meta-Analysen von ausgewählten Studien zu schreiben, um zu beweisen, dass es nicht funktioniert. Wenn das NIH es nicht absegnet, werden die Ärzte es nicht verschreiben. Das gleiche Kunststück haben wir mit Fluvoxamin gemacht. Dieses Medikament war eine enorme Bedrohung für uns; es reduziert das Sterberisiko um den Faktor 12. Wir haben einen Monat gebraucht, um herauszufinden, wie wir unsere Analyse so schreiben können, dass es so aussieht, als würde das Medikament nicht wirken. Cliff Lane hat das für mich erledigt. Praktisch alle Ärzte kauften uns unsere überarbeitete Geschichte ab, mit Haut und Haaren. Die Ärzte am Johns Hopkins ließen sich nicht täuschen, aber sie sind zu klein, um eine Rolle zu spielen. Praktisch jede andere Institution folgt dem, was wir sagen, ohne zu hinterfragen. Wir haben sie gut ausgebildet. Es hat Jahrzehnte gedauert.

OK, meine Zeit ist fast abgelaufen. Warum die ganze Zensur?

Du kennst sicher die Arbeit von Mattias Desmet über Massenbildung. Wenn die Leute die Wahrheit herausfinden, sind wir am Arsch. Die Zensur ist notwendig, damit die Sache funktioniert. Wir lassen die ganze Kampagne völlig legal aussehen. Wir sagen der Öffentlichkeit: „Das ist nur, um euch vor schädlichen Informationen zu schützen.“ Und sie schlucken es. Können Sie das glauben? Es ist erstaunlich. Alle Mainstream-Medien und Social-Media-Unternehmen glauben uns. Sie stellen nichts von dem, was wir sagen, in Frage. Wir haben auch jede einzelne Ärztekammer dazu gebracht, Ärzten mit dem Entzug ihrer Approbation zu drohen, wenn sie die Wahrheit sagen. Niemand tut das, denn nur wenige Menschen sind dumm genug, ihr Einkommen für den Rest ihres Lebens für ihre Prinzipien zu opfern. Die wenigen, die es tun, stempeln wir als böse Fehlinformationsverbreiter oder Verrückte ab, so wie wir es mit Robert Malone, Meryl Nass und anderen getan haben. Wenn die Leute sehen, wie wir die Karrieren von seriösen Ärzten zerstört haben, treffen sie die kluge Entscheidung, sich uns zu fügen. Wissenschaftlern an Universitäten streichen wir die NIH-Förderung auf Lebenszeit, wenn sie sich äußern. Also spricht niemand gegen uns, was wiederum dazu führt, dass die Öffentlichkeit alles glaubt, was wir sagen, da es keinen Widerstand gibt. Es ist so perfekt, dass selbst wenn jemand das herausfindet, niemand glauben wird, dass es wahr sein könnte. Ich meine das ernst.

Mit anderen Worten, Sie sagen, dass die Gedankenkontrolle so stark ist, dass selbst wenn dieses Interview viral geht, niemand das glauben wird, was Sie mir in den letzten zehn Minuten erzählt haben.

Das ist genau richtig. Keine Chance, dass dieses Interview irgendjemandes Meinung ändern wird. Wenn jemand fragt, werde ich leugnen, dass ich es war, und einfach behaupten, dass es Tyler Fischer war, der sich für mich ausgegeben und über alles gelogen hat. Ihre Zeit ist um. Danke für die Million Mäuse.