US-Gesundheitsbehörde CDC „ändert seine Sprache“ über den Impfstatus

In Zukunft werden die Menschen regelmäßige Auffrischungen benötigen, um „auf dem neuesten Stand“ zu sein, und sie werden nicht mehr den Begriff „vollständig geimpft“ verwenden.

Dr. Rochelle Walensky, Direktorin des US Center for Disease Control, erklärte am Freitag vor den Medien, dass die CDC beabsichtigt, die Sprache in Bezug auf die Covid19-Impfstoffe zu ändern.

Bei der Pressekonferenz hatte Dr. Walenksy eine sehr klare Botschaft, die sie unbedingt vermitteln wollte:

Wir arbeiten daran, die Formulierung zu ändern, um sicherzustellen, dass alle Menschen so aktuell geimpft sind, wie sie es persönlich sein könnten und sollten, je nachdem, wann sie zuletzt geimpft wurden. Es ist also wichtig, dass wir unsere Formulierung jetzt ändern. Wir wollen wirklich sicherstellen, dass die Menschen auf dem neuesten Stand sind. Das heißt, wenn Sie vor kurzem Ihre zweite Dosis erhalten haben, haben Sie keinen Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung, Sie sind auf dem neuesten Stand. Wenn Sie Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung haben und diese noch nicht erhalten haben, sind Sie nicht auf dem neuesten Stand und müssen die Auffrischungsimpfung erhalten, um auf dem neuesten Stand zu sein. Hier zu finden.

Es ist ziemlich klar, dass „up to date“, nicht „vollständig geimpft“, in dem Memo hervorgehoben wurde. Das Gleiche gilt für die Formulierung „pivot the language (die Sprache verdrehen)“, aber was bedeutet das eigentlich?

Nun, das sollte klar sein, es bedeutet, dass Menschen, die „vollständig geimpft“ waren, bald „nicht vollständig geimpft“ sein werden.

(Nebenbei bemerkt: Können wir uns einen Moment Zeit nehmen, um den Begriff „pivot the language“ zu würdigen? Das ist ein schöner Neusprech, wunderschön. Gleichauf mit „enhanced interrogation“ (erweiterte Befragung).)

Die Verwendung des Begriffs „auf dem neuesten Stand“ anstelle von „vollständig geimpft“ ist ebenfalls eine absichtlich geschaffene politische Sprache, die eine feste Realität in ein sich ständig erweiterndes Kontinuum verwandelt. Die Normalisierung des unbestimmten Charakters der neuen „Impfungen“.

Wir haben Sie gewarnt, dass dies passieren würde, Sie werden NIE vollständig geimpft sein.

Die gute Nachricht ist, dass dies der Wendepunkt für viele Menschen sein könnte, die bisher friedlich alles mitgegangen sind, und wenn Sie daran zweifeln, sehen Sie nur, wie nervös Walenksy ist, wenn sie das sagt, und hören Sie, wie viel Mühe sie sich gibt, den Ausdruck „nicht vollständig geimpft“ zu vermeiden.

Sie weiß, dass dies eine Menge Leute verärgern wird. Es könnte sein, dass unsere Seite bald beträchtliche Verstärkung bekommen wird.