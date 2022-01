Die VAE können ihren Krieg gegen den Jemen nicht hinter gutmütigen Gesprächen verstecken

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Analyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Seit der Eröffnung der Expo 2020 in Dubai scheinen die VAE zum Zentrum des Tourismus in der Region geworden zu sein, was ihr Ansehen als moderner, friedlicher Staat noch verstärkt. Zur Imagepolitik der VAE gehören auch ihre Rechtsreformen – insbesondere jene, die darauf abzielen, ausländische (nicht-muslimische) Investoren und Einwohner anzuziehen. Ungeachtet der pompösen Selbstdarstellung Abu Dhabis zeigt der jüngste Angriff der Houthi auf seine Öleinrichtungen, welche Rolle der so genannte moderne Staat bei der direkten und indirekten Führung eines verheerenden Krieges im Jemen seit nunmehr über sechs Jahren spielt. Der Angriff untergräbt unmittelbar die Selbstdarstellung der VAE als friedlicher Wirtschaftsstandort in der Region. Die Tatsache, dass die VAE nun Angriffen von außen ausgesetzt sind, bedeutet, dass ihr Narrativ über Frieden, Modernisierung und Entwicklung ihre Rolle im tödlichen Krieg im Jemen nicht einfach verdrängen kann – einem Land, das seit 2015 am Rande einer menschlichen Katastrophe steht, als die von Saudi-Arabien geführte arabische Koalition ihren Krieg zur Unterstützung des Hadi-Regimes nach dessen Sturz durch die lokale Houthi-Bewegung im Jemen begann. Obwohl die VAE ihr Militär 2019 scheinbar aus dem Jemen abgezogen haben, um sich auf ihre wirtschaftliche Entwicklung zu konzentrieren und sich als moderner Staat zu etablieren, wurde ihr Krieg im Jemen nie wirklich beendet.

Der Angriff in Abu Dhabi ist in vielerlei Hinsicht eine direkte Manifestation eben dieses Krieges, den die VAE derzeit über ihre Stellvertreter, darunter die Riesenbrigade, führen. Die Brigade besteht aus rund 15 000 Kämpfern und ist mit der jemenitischen Koalition des nationalen Widerstands verbündet, die gegen die Houthis kämpft. Auf ihrer Website wird behauptet, die einzige Finanzierungsquelle der Gruppe seien die Vereinigten Arabischen Emirate.

Vor dem Angriff hatten die Houthis in der ersten Januarwoche ein emiratisches Schiff im Roten Meer beschlagnahmt, das Berichten zufolge Militärgüter an Bord hatte, was die anhaltende Beteiligung der VAE an dem Krieg verdeutlicht.

Der jüngste Angriff erfolgte vor dem Hintergrund einiger jüngster Siege der von den VAE unterstützten Riesenbrigade gegen die Houthis. In den vergangenen Wochen konnte die Brigade die Houthis aus wichtigen Teilen der Provinz Schabwa im Süden verdrängen und begann, auch Teile von Marib zu erobern. Dies ist ein entscheidender Rückschlag für die Houthis, die seit langem um die Kontrolle von Marib kämpfen, einer energiereichen Provinz und der letzten großen nördlichen Hochburg der jemenitischen Regierung.

Die Tatsache, dass die Houthis nun die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate angegriffen haben, zeigt, dass die jemenitischen Rebellen beabsichtigen, den Krieg in die Vereinigten Arabischen Emirate zu tragen. Wie erste Untersuchungen ergeben haben, haben die jemenitischen Rebellen Hunderte von Kilometern der saudischen Wüste, die den Jemen von den VAE trennt, mit modernen Waffensystemen durchquert, um den VAE, den so genannten „modernisierenden“ Emiratis, einen Vorgeschmack auf den Krieg zu geben.

Auch wenn es sich nur um einen kleinen Angriff handelte, bei dem keine nennenswerten materiellen Schäden an der Ölanlage entstanden, so hat er doch insofern eine große symbolische Bedeutung, als dieser Angriff als Angriff auf die Selbstdarstellung der VAE als sicherer Ort für Tourismus, Handel und Finanzen gesehen wird. Vor allem aber hat der Anschlag ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit der VAE aufkommen lassen, ihr 20 Milliarden US-Dollar teures Kernkraftwerk Barakah, das fast fertiggestellt ist, zu entwickeln – und zu schützen.

Dieser Angriff hat auch den Behauptungen der VAE, sie verfügten über ein fortschrittliches Luftverteidigungssystem – einschließlich des kürzlich in Betrieb genommenen SkyKnight-Verteidigungssystems -, um sich gegen genau diese Art von Angriffen zu schützen, einen vernichtenden Schlag versetzt. Als SkyKnight vor kurzem auf den Markt gebracht wurde, erklärte die Edge Group, die dieses System entwickelt hat, es sei eine „enorme Errungenschaft, die als Teil des Ziels der Nation angekündigt wurde, souveräne Verteidigungskapazitäten zu schaffen, und mit dem Ziel, den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen zu begegnen, die von vielen Akteuren auf dem Markt nicht gut abgedeckt werden.“

Da das Luftverteidigungssystem der VAE diesen Angriff jedoch nicht abfangen konnte, sind die VAE nun äußerst verwundbar.

Obwohl die VAE Vergeltung geschworen haben – was eine direktere Beteiligung der VAE am Krieg bedeuten könnte -, könnte dies der Auftakt zu einem für die VAE selbst noch verheerenderen Krieg sein, denn die Houthis könnten, wie ihre zahlreichen Erklärungen nach dem Angriff bisher andeuten, in Zukunft tatsächlich den Einsatz gegen Abu Dhabi erhöhen. Die Fähigkeit dazu haben sie auf jeden Fall.

Laut dem jüngsten Bericht des UN-Expertengremiums für den Jemen, der an die Öffentlichkeit gelangte, behaupten die Houthis, über fortschrittliche Drohnen zu verfügen, die bis zu 2.000 Kilometer weit fliegen können, wodurch der internationale Flughafen von Abu Dhabi in Reichweite der Abschusspunkte in Sanaa liegen würde. Ein präziser Treffer aus dieser Entfernung wäre jedoch immer noch schwierig.

In der Hoffnung auf eine künftige Eskalation wandten sich die VAE unmittelbar nach dem Angriff an Washington und baten darum, die Houthis wieder als terroristische Organisation einzustufen – ein Status, den die Regierung Biden im Februar 2021 im Rahmen ihrer Bemühungen um eine diplomatische Lösung des Krieges aufgehoben hatte.

Ob die USA dies tun werden oder nicht, ist ebenso fraglich wie die Auswirkungen einer solchen Einstufung auf die Fähigkeit der Houthi-Bewegung, der arabischen Koalition innerhalb und außerhalb des Jemens Widerstand zu leisten. Die Houthis waren in der Lage, ihren Krieg zu führen und Anschläge in Saudi-Arabien zu verüben, auch als sie als terroristische Vereinigung eingestuft waren. In Anbetracht des derzeitigen Stands der Beziehungen der VAE zu den USA – insbesondere der Umarmung Pekings durch Abu Dhabi – ist es unwahrscheinlich, dass die USA den VAE sofort zu Hilfe eilen werden. Zwar haben US-Beamte den Anschlag verurteilt, doch scheint Washington die Gelegenheit zu nutzen, um den VAE zu zeigen, wie wichtig es ist, die Beziehungen zu den USA zu Washingtons Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Die wichtigste Frage für die VAE ist nun, dafür zu sorgen, dass sich solche Anschläge nicht wiederholen. Weitere Anschläge innerhalb der VAE werden dazu beitragen, dass die VAE zu einem schwachen Staat gegenüber Angriffen von außen werden. Es ist daher zu erwarten, dass die VAE in naher Zukunft verstärkt auf militärische Aufrüstung und hochmoderne Waffensysteme setzen werden. Noch wichtiger ist jedoch, dass die VAE den Schaden erkennen, den sie im Jemen angerichtet haben, und ihren Stellvertreterkrieg zum eigenen Schutz zurückfahren. Ob die VAE tatsächlich zu dieser Entscheidung kommen werden, bleibt abzuwarten.