Mein Gott, Weimer!

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Nachfolger der bunt schillernden Beauftragten der vorherigen Bundesregierung für Kultur und Medien, der auch als Kulturstaatsminister bezeichnete Wolfram Weimer, hat sich trotz seines hohen politischen Amtes die Attitüde des Spaßvogels bewahrt, wie er sie 2012 mit dem vergeblichen Versuch der Wiederbelebung des Satire-Magazins „Pardon“ erstmals hat aufblitzen lassen.

„Die Brandmauer ist eine ethische Kategorie.

Wir, die politische Mitte, haben ein Wertefundament, auf das wir zurückgreifen können.

Das hat die AfD nicht.“

Das hat der Staatsminister des Bundeskanzlers bei Politico als Erklärung dafür abgeliefert, dass es ihm nicht vergönnt ist, eine blaue Welle zu sehen,