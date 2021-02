Meinung: Vom Bauchgefühl und der nahen Zukunft

Unter dem Bauchgefühl versteht man im Allgemeinen, die körperliche Reaktion auf unterbewusste Informationen. Diese Reaktion ist Teil der Evolution und wird als der älteste und ursprünglichste “sechste Sinn” bezeichnet.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Teilnehmer einer Gruppe die Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen haben, zu 65 % die objektiv besseren Ergebnisse erzielt haben.

Die Anderen der Gruppe, die länger darüber nachgedacht haben konnten nur zu 25% richtige Entscheidungen treffen.

Diejenigen, welche mehr ihrem Bauchgefühl vertrauten, fühlten sich zufriedener und vertrauten auch mehr ihren eigenen Entscheidungen.

Sicherlich wird auch in meinem Leserkreis ausschließlich rational denkende Menschen geben, die mit dem Bauchgefühl wenig bis nichts anfangen können. Jenen sei gesagt, dass es – nicht nur spirituell – Dinge gibt, die wir weder fassen, greifen, noch “wissenschaftlich” erklären können.

Warum schreibe ich heute diesen Artikel? Gerade in dieser Form? Als Meinung deklariert?

In den letzten Tagen hat sich bei mir ein (Bauch-)Gefühl manifestiert, dass mir sagt, dass wir uns in den entscheidenden “Tagen/wenigen Wochen” in dieser P(l)andemie befinden. Die “Machtergreifung” einer kleinen Clique an Menschen, die es seit