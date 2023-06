Mel Gibson dreht vierteilige Dokumentarserie über Kindersexhandel in der Ukraine und anderen Orten

Vergangenes Jahr erhielt Tim Ballard einen Anruf von keinem Geringeren als dem Schauspieler und Regisseur Mel Gibson. Er machte sich Sorgen um Waisenkinder, die er in der Ukraine unterstützt, und fragte Ballard, ob er helfen könne, sie aus dem Land zu bringen.

Er erstellte eine Liste mit den Namen der Kinder und teilte Gibson mit, dass dies eine Menge Geld kosten würde. Es wurde auch beschlossen, alles zu filmen.

Es wird eine Menge Leute auf dieser Plattform geben, die die Ukraine aus ihrer Biografie streichen, wenn Mel Gibson diesen vierteiligen Dokumentarfilm über Kindersexhandel veröffentlicht …

There’s going to be a lot of people on this platform take the Ukraine 🇺🇦 out of their bio when Mel Gibson drops this 4 part documentary on child sex trafficking… pic.twitter.com/VJSH5KgC3H

Ursprünglich wollte Ballard eine Dokumentation über die Ukraine drehen. Am Ende wurde es eine vierteilige Dokumentarserie über den Kindersexhandel in verschiedenen Ländern.

Als Ballard seine Liste mit etwa 20 Namen in der Ukraine vorstellte, nannten ihm die Ukrainer mehr als 10.000 Namen von vermissten Waisenkindern.

Wir sprachen über die Tragödie an unserer Grenze und den schrecklichen Kinderhandel, der an dem Tag stattfand, an dem dieses Foto aufgenommen wurde. Mel Gibsons Herz und Seele sind am rechten Fleck. Wir beten für Sie und drücken Ihnen die Daumen. Gott segne dich, Mel!

