Desinfektionstücher sind für Gesundheitsproblemen verantwortlich

Desinfektionstücher werden mit Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht

Produktion und Verwendung von Desinfektionstüchern sind während der Pandemie sprunghaft angestiegen, und es gibt keine Anzeichen für ein Nachlassen. Es gibt jedoch deutliche Hinweise darauf, dass die Chemikalien mit Gesundheitsproblemen verbunden sind. Sie haben die Wahl.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Quaternäre Ammoniumverbindungen werden auch als „QACs“ oder „Quats“ bezeichnet. Sie sind ein beliebter Bestandteil von Desinfektionstüchern, deren Produktion Clorox während der Pandemie auf 1,5 Millionen Packungen pro Tag erhöht hat

Einer Umfrage zufolge haben 83 % der befragten Haushalte in der vergangenen Woche mindestens einmal Desinfektionstücher verwendet, und 29 % gaben an, sie täglich zu benutzen. Die Forscher fanden heraus, dass die Chemikalien zur antimikrobiellen Resistenz beitragen, die Umwelt verschmutzen und mit verschiedenen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht werden

Die Serumkonzentrationen von QACs stiegen von 2019 bis 2020 in einer Stichprobe von 111 Teilnehmern an; obwohl die Schulsysteme begannen, die Schreibtische der Schüler nach der Rückkehr in die Schule mit Wischtüchern zu reinigen, warnt das National Pesticide Information Center, dass Kinder aufgrund der Exposition gegenüber Toxinen keine Desinfektionstücher verwenden sollten

Eine Tierstudie aus dem Jahr 2017 ergab, dass die Exposition gegenüber Quats transgenerationale Auswirkungen auf Tiere haben könnte, die den Quats nicht ausgesetzt waren. Bei Tieren wurden auch Fortpflanzungsstörungen festgestellt, nachdem sie über die Atemwege oder durch Kontakt mit QACs in Kontakt gekommen waren

Ein sauberes und aufgeräumtes Zuhause ist ein Zufluchtsort vor der Außenwelt. Wenn Sie jedoch scharfe Chemikalien und Gummihandschuhe verwenden, um die Arbeit zu erledigen, schaden Sie wahrscheinlich mehr, als Sie nutzen. Wählen Sie stattdessen ungiftige und vielseitig einsetzbare Kombinationen zum Reinigen, Desodorieren und Polieren Ihres Zuhauses

Quaternäre Ammoniumverbindungen werden auch „QACs“ oder „Quats“ genannt. Es handelt sich um eine breite Klasse von mehreren hundert Chemikalien, die häufig in Holzschutzmitteln, Mundspülungen, Waschmitteln, Shampoos, Weichspülern, Augentropfen und Herbiziden verwendet werden. QACs werden hauptsächlich in den USA verwendet.

Die Europäische Union hat QACs zwar nicht verboten hat die Regulierungsbehörde einen sehr niedrigen Rückstandshöchstwert von 0,01 mg pro Kilogramm (mg/kg) für Pestizide festgelegt, die in Lebens- oder Futtermitteln verwendet werden.

Die Anwendungen in den USA reichen von industriellen, klinischen, häuslichen und landwirtschaftlichen Anwendungen. Sie können in der Lebensmittelproduktion, in Haushalten, Einrichtungen und im medizinischen Bereich gemessen werden. Nach Angaben der Universität von Massachusetts können einige gebrauchsfertige Produkte, wie z. B. desinfizierende Handtücher, bis zu 20 % aktive QAC-Bestandteile enthalten, und industrielle Konzentrationen können bis zu 80 % der aktiven Bestandteile enthalten.

Chemische Industrie behauptet, die Sicherheitstests seien streng

In einem Bericht der Universität von Massachusetts schreiben sie, dass von den Desinfektionsmitteln, die von der EPA für den Einsatz während der COVID-19-Pandemie zugelassen sind, mehr als die Hälfte auf QAC basieren. Nach Prüfung der Gefahren empfahl der wissenschaftliche Beirat des Toxics Use Reduction Institute, einige dieser Chemikalien auf die Liste der giftigen oder gefährlichen Stoffe zu setzen, und es sollten politische Konsequenzen auf der Grundlage dieser Analyse geprüft werden.

Mitte 2020, zu Beginn der Pandemie, fanden Forscher heraus, dass QAC ein aktiver Bestandteil von über 200 von der EPA empfohlenen Desinfektionsmitteln ist. Die Forscher gingen davon aus, dass die Menge dieser Verbindungen zugenommen hatte und wahrscheinlich weiter zunehmen würde. In der Vergangenheit wurden QACs in Sedimenten, Oberflächenwasser und Abwässern gefunden. Die Forscher waren der Ansicht, dass der erhöhte Einsatz von QACs eine angemessene Reaktion auf die SARS-CoV-2-Infektion war.

Einige Organisationen, wie z. B. die vom American Chemistry Council geförderte Website Chemical Safety Facts die vom American Chemistry Council gesponsert wird, behaupten kühn, dass die EPA und andere Behörden Desinfektionsprodukte regulieren und dass „Inhaltsstoffe auf Quat-Basis strengen Tests unterzogen werden, um festzustellen, dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine unangemessenen schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben“.

Diese Behauptung wird jedoch weder von der EPA noch von der CDC untermauert. Die CDC erklärt: „Ein Hersteller muss spezifische Daten über die Sicherheit und Wirksamkeit jedes Produkts vorlegen“, und „In Bezug auf Desinfektions- und Sterilisationsmittel besteht ein Teil der Aufgabe der CDC darin, sich zu ihrer Sicherheit und Wirksamkeit zu äußern… „

Laut der EPA-Website registrieren sie „Produkte, die desinfizieren und desinfizieren“. Mit anderen Worten: Während die chemische Industrie den Verbrauchern weismachen möchte, dass die in den Regalen der Lebensmittelgeschäfte verkauften Produkte reguliert und auf ihre Sicherheit geprüft werden, ist es in Wirklichkeit so, dass die Sicherheitstests vom Hersteller durchgeführt werden und die von ihm ausgewählten Daten an die FDA, EPA oder eine andere Regulierungsbehörde weitergeleitet werden.

Chemikalien in Desinfektionstüchern sind gefährlich und unwirksam

Der weltweite Verbrauch von Desinfektionstüchern stieg während der Pandemie dramatisch an. Laut dem Jahresbericht 2021 von nur einem Unternehmen, das Desinfektionstücher herstellt – The Clorox Company – um die Nachfrage nach Desinfektionstüchern zu befriedigen, wurde eine neue Produktionslinie eingerichtet, mit der die Gesamtproduktionskapazität auf 1,5 Millionen Packungen pro Tag erhöht wurde.

Eine Pressemitteilung eines Branchenverbands, die fast zur gleichen Zeit veröffentlicht wurde, behauptete, dass 83 % der Haushalte in der vergangenen Woche mindestens einmal Desinfektionstücher verwendet hatten, und 92 % der Verbraucher gaben an, ein Reinigungs-, Desinfektions- oder Desinfizierungstuch zu benutzen. Es überrascht nicht, dass die gleiche Umfrage ergab, dass 29 % der Befragten angaben, täglich ein wischähnliches Produkt zu verwenden.

Obwohl Quats ein gängiger Inhaltsstoff in beliebten Desinfektionstüchern sind, hat eine 2023 in der Zeitschrift Environmental Science and Technology die in der Zeitschrift Environmental Science and Technology veröffentlicht wurde, einige beunruhigende Fakten auf. Die Überprüfung der Literatur wurde von einem multidisziplinären Team von Wissenschaftlern aus gemeinnützigen, akademischen und staatlichen Organisationen durchgeführt.

Sie untersuchten die verfügbaren Informationen über die Auswirkungen der Exposition gegenüber QACs auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Wie The Guardian berichtete, fanden die Forscher heraus, dass die Chemikalien zur antimikrobiellen Resistenz beitragen, die Umwelt verschmutzen und mit verschiedenen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht werden.

Befürworter könnten argumentieren, dass, wenn sie wirksam sind, diese Probleme nicht so schwerwiegend sind wie der Schutz der menschlichen Gesundheit vor Viren und Bakterien. Die Forscher kamen jedoch auch zu dem Schluss, dass sie nicht besonders wirksam sind. Zu den Gesundheitsproblemen, die mit der Exposition gegenüber Quats in Verbindung gebracht werden, gehören Unfruchtbarkeit, Stoffwechselstörungen, Asthma, Geburtsfehler und Hauterkrankungen, berichtet The Guardian.

Dies ist ein hoher Preis für die Verwendung von Desinfektionsmitteln, die nicht vor der Ausbreitung von COVID-19 schützen, da es sich über die Atemwege ausbreitet. Eine Studie aus dem Jahr 2021 die in der Zeitschrift Environmental Science and Technology veröffentlicht wurde, untersuchte die Serumkonzentrationen von QACs bei 111 Personen. Die Proben wurden 2019 und erneut 2020 während der Pandemie entnommen. Die Forscher stellten fest, dass die Serumspiegel in den 2020 entnommenen Proben deutlich höher waren als in den vorherigen Proben.

Nach Angaben des National Pesticide Information Center „sollten Kinder keine antimikrobiellen Mittel, einschließlich Desinfektionstücher, verwenden“, da Quats eine Gefahr darstellen. Doch wie The Guardian feststellt, benutzten Kinder und Lehrer regelmäßig Desinfektionstücher auf den Schulbänken in dem irrigen Bemühen, COVID zu vermeiden. Stattdessen werden die Kinder alarmierenden Mengen dieser gefährlichen Chemikalien ausgesetzt.

Quats sind beliebte Chemikalien in Desinfektionsmitteln und mehr

Ein Artikel aus dem Jahr 2023 im Journal of Hazardous Materials bezeichnete die Verwendung von QAC-haltigen Desinfektionstüchern als „besonders besorgniserregend, da sie während der Pandemie übermäßig verwendet wurden“. Die Forscher fanden heraus, dass die QACs in Kläranlagen im Vergleich zu den Werten vor der Pandemie um 331 % gestiegen sind.

Die Forscher stellten auch einen 62-prozentigen Anstieg der QAC-Konzentration in Hausstaub fest, was zu höheren Konzentrationen im menschlichen Blut und in der Muttermilch führt. Sie wiesen darauf hin, dass Quats nicht nur toxisch für Mensch und Umwelt sind, sondern auch die Gefahr einer antimikrobiellen Resistenz vervielfachen.

Die zunehmende Verunreinigung der Umwelt durch Quats während der Pandemie war zwar auf den vermehrten Gebrauch von Desinfektionstüchern zurückzuführen, doch sind Desinfektionstücher nicht das einzige Produkt, das Quats enthält. Kinder und Erwachsene sind diesen Chemikalien aus verschiedenen Quellen ausgesetzt, u. a. aus Haushalts- und gewerblichen Reinigungsmitteln sowie aus Körperpflegeprodukten.

QACs sind positiv geladene Ionen, die sich an den Haarschaft binden. Aus diesem Grund werden sie in Shampoos und Pflegespülungen verwendet, um dem Haar ein glatteres Gefühl zu verleihen, damit die Finger durch das Haar gleiten können und die Haare nicht so leicht wegfliegen. QACs werden auch als Konservierungsmittel in Handlotionen und Kosmetika verwendet. Dazu gehören Quaternium-15, Polyquaternium-9 und Cetylpyridiniumchlorid, von denen bekannt ist, dass sie Kontaktdermatitis auslösen können.

Quaternium-15 ist ein bekannter Formaldehyd-Freisetzer und Formaldehyd ist krebserregend mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, Krebs zu verursachen, und einem mäßigen Risiko für allergische Reaktionen und Immuntoxizität.

Exposition kann generationenübergreifende Auswirkungen haben

Im Jahr 2017 hat eine Studie die von Forschern der Virginia Tech und der Washington State University veröffentlicht wurde, gezeigt, dass die Exposition gegenüber Chemikalien, die häufig in Haushalts- und gewerblichen Reinigungsmitteln vorkommen, in einem Tiermodell zu Geburtsfehlern führen kann. Die Environmental Working Group (EWG) hält die Studie für „besonders bedeutsam“, da sie die erste bekannte Analyse der Auswirkungen von Kombinationen quartärer Ammoniumverbindungen auf Embryonen oder Föten ist.

Im Jahr 2016 veröffentlichte dasselbe Forscherteam die Ergebnisse einer Studie, in der sie untersuchten, wie die Exposition gegenüber einer Quats-Mischung die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann. In dieser früheren Tiermodellstudie stellten die Forscher fest, dass weibliche und männliche Mäuse, die Quats ausgesetzt waren, Fortpflanzungsstörungen aufwiesen, darunter weniger Eisprünge und Einnistungen sowie eine geringere Spermienkonzentration und -beweglichkeit.

Bei männlichen Mäusen wirkte sich sogar eine Exposition in der Umgebung und in niedrigen Dosen signifikant auf die Spermienparameter aus. In beiden Studien wurden die Chemikalien Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid und Didecyldimethylammoniumchlorid untersucht, die laut EWG im Jahr 2017 in mehr als 170 Produkten gefunden wurden. Die EWG schreibt jedoch: „Dies ist eine konservative Schätzung, da viele Hersteller diese Inhaltsstoffe möglicherweise gar nicht auflisten“.

Die EWG stellt außerdem fest, dass eines dieser Produkte Babywindeln sind, die unsere empfindlichste Bevölkerungsgruppe gefährden. In der Studie von 2017 setzten die Forscher die Tiere einer Kombination aus Verzehr, Atemwegs- und Oberflächenrückständen der Desinfektionsmittelmischungen aus. Die EWG berichtete dass die Wissenschaftler einen 150%igen Anstieg der Neuralrohrdefekte feststellten.

Neuralrohrdefekte sind eine Art von Anomalie, die bei der Entwicklung des Rückenmarks oder des Gehirns auftritt. Sie können sich als Spina bifida oder als Schäden in der Entwicklung des Gehirns manifestieren, wie z. B. Anenzephalie, bei der ein Teil des Gehirns fehlt, Enzephalozele, wenn eine Öffnung zum Gehirn und zu den Membranen besteht, oder Iniencephalie, bei der die Wirbelsäule außergewöhnlich verformt ist.

Wichtig ist, dass sie herausfanden, dass die Exposition über die Atemwege und die Oberfläche einen größeren Einfluss auf die Entwicklung von Neuralrohrdefekten hatte als die absichtliche Fütterung der Tiere mit Quats. Sie fanden außerdem heraus, dass die mütterliche Exposition auch transgenerationale Defekte auslösen kann, die auch bei Tieren fortbestehen, die nicht direkt exponiert sind.

Mit anderen Worten: Weibliche Mäuse, die Quats ausgesetzt waren, können normale Babys zur Welt bringen, die dann wiederum Babys mit Neuralrohrdefekten gebären, obwohl sie den Quats nicht ausgesetzt waren. Die Forscher schlossen daraus:

„Diese Ergebnisse zeigen, dass ADBAC+DDAC in Kombination teratogen für Nagetiere sind. Angesichts der zunehmenden Verwendung dieser Desinfektionsmittel ist eine weitere Bewertung ihrer Sicherheit beim Menschen und ihres Beitrags zu Gesundheit und Krankheit unerlässlich.“

Reinigen verursacht so viel Schaden wie Zigaretten

Eine Studie von 2018 der Universität Bergen in Norwegen zeigte ebenfalls, dass die Verwendung von Reinigungsmitteln einmal pro Woche über 20 Jahre hinweg dem Rauchen von 20 Zigaretten pro Tag über 10 bis 20 Jahre hinweg entsprechen kann. Die Forscher interessierten sich für die langfristigen Auswirkungen von Reinigungsmitteln auf die Gesundheit, da sich ein Großteil der dokumentierten Nachweise auf die kurzfristigen Auswirkungen bezogen hat.

Die Studie verglich Frauen, die wöchentlich putzten, mit Frauen, die dies nicht taten, und stellte fest, dass die forcierte Vitalkapazität, d. h. die Menge an Luft, die eine Person nach einem tiefen Atemzug zwangsweise ausatmen kann, bei Frauen, die als Reinigungskräfte arbeiteten, um 7,1 ml pro Jahr schneller abnahm als bei Frauen, die zu Hause putzten, um 4,3 ml pro Jahr. Die Hauptautorin der Studie, Dr. Cecilie Svanes, sagte in einer Erklärung:

„Während die kurzfristigen Auswirkungen von Reinigungschemikalien auf Asthma immer besser dokumentiert sind, wissen wir nicht viel über die langfristigen Folgen. Wir befürchteten, dass solche Chemikalien, die Tag für Tag und Jahr für Jahr die Atemwege ein wenig schädigen, den mit dem Alter einhergehenden Rückgang der Lungenfunktion beschleunigen könnten.“

Ungiftige Haushaltsreinigungsprodukte und Mehrzweckmittel

Ein sauberes und aufgeräumtes Zuhause ist ein Zufluchtsort vor der Außenwelt. Wenn Sie jedoch scharfe Chemikalien und Gummihandschuhe verwenden, um die Arbeit zu erledigen, schaden Sie wahrscheinlich mehr, als Sie nutzen. Die gute Nachricht ist, dass Sie keine chemischen Reinigungsmittel kaufen müssen, um Ihr Zuhause sauber zu halten. Mit ein paar natürlichen und ungiftigen Grundnahrungsmitteln können Sie Geld sparen und Ihr Haus sauber halten.

Backnatron ist eines dieser Grundnahrungsmittel. Zur Vorbereitung des 100-jährigen Jubiläums der Freiheitsstatue im Jahr 1986 sollten die Mitarbeiter 99 Jahre alten Kohlenteer von den inneren Kupferwänden entfernen, ohne die Struktur zu beschädigen. Für die Reinigung der Statue wurden mehr als 100 Tonnen Backpulver eingesetzt. Die Chancen stehen also gut, dass es auch bei Ihnen zu Hause Schmutz und Dreck entfernen kann.

Sowohl die Schale als auch der Saft von Zitronen eignen sich gut zum Reinigen und Desodorieren. Destillierter weißer Essig ist ein weiteres Grundnahrungsmittel mit einer langen Geschichte. Er ist ein guter Fensterreiniger und hat desinfizierende Eigenschaften. Reinigen Sie jedoch Ihre Duschwände nicht mit Essig, da er die Fugenversiegelung entfernt, wodurch Wasser eindringen und die Wand hinter den Fliesen beschädigt werden kann.

Kastilienseife ist natürlich, biologisch abbaubar und frei von Chemikalien und kann für die Körperpflege, die Hausreinigung und die Wäsche verwendet werden. Eine Liste der Verwendungsmöglichkeiten für diese und weitere ungiftige Produkte finden Sie unter „Die 8 besten ungiftigen Reinigungsmittel, die Sie zu Hause verwenden können„.

