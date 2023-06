Neue thailändische Regierung schwört Gehorsam gegenüber der US-Außenpolitik: Myanmar ist das erste Opfer

Nach den jüngsten Parlamentswahlen in Thailand, die stark von der jahrelangen Einmischung der USA beeinflusst wurden, steht ein US-nahes Regime kurz davor, die Macht zu übernehmen.

Schon vor der offiziellen Amtsübernahme hat die Führung der siegreichen Move Forward Party geschworen, die außenpolitischen Ziele der USA zu unterstützen, und zwar sowohl in Bezug auf die „Neugewichtung“ Thailands weg von China und zurück zum Westen als auch in Bezug auf die Einmischung der USA in anderen Teilen Südostasiens, insbesondere in Myanmar.

Neue thailändische Regierung und USA unterstützen Militante im benachbarten Myanmar

The Irrawaddy, ein Medienorgan, das von der US-Regierung über die National Endowment for Democracy (NED, in Russland als unerwünschte Organisation anerkannt) finanziert wird, verkündete kürzlich in einem Artikel mit dem Titel „Thailand Will No Longer Be Quiet on Myanmar: Incoming Coalition“ (Thailand wird nicht länger zu Myanmar schweigen: Die neue Koalition) kühn diese deutliche Wende in der thailändischen Außenpolitik.

In dem Artikel wird behauptet:

Fuadi Pitsuwan, der außenpolitische Chef des MFP-Vorsitzenden Pita Limjaroenrat, sagte, die neue Regierung werde die thailändische Außenpolitik neu beleben, um das Image des Landes in der ASEAN zu verbessern und die politische Krise in Myanmar zu lindern.

Der Artikel verweist auf Fuadi Pitsuwans US-Ausbildung in Harvard und an der Georgetown University, wo er den auswärtigen Dienst studiert hat. Das mag erklären, warum er und der Rest seiner von den USA unterstützten Partei jetzt so eifrig nicht die besten Interessen Thailands oder gar Südostasiens oder Eurasiens vertreten, sondern stattdessen versuchen, die außenpolitischen Ziele der USA umzusetzen.

Der Artikel weist sogar auf den Wunsch von Fuadi Pitsuwan und Move Forward hin, sich wieder nach Westen zu orientieren, obwohl es dafür offensichtlich keine rationalen Anreize gibt.

Aus dem Artikel:

Er fügte hinzu, dass Thailand unter der neuen Regierung seine Außenpolitik neu ausrichten werde, um sein Ansehen auf der internationalen Bühne wiederherzustellen. Unter der Regierung Prayut hat sich die Außenpolitik Bangkoks von den westlichen Ländern abgewendet und mehr auf China ausgerichtet.

Der Artikel fährt fort und macht deutlich, dass Thailands Außenpolitik nicht nur der WashWashingtonsingtons ähnelt, sondern dass es die Außenpolitik Washingtons ist, bei deren Umsetzung Thailand helfen will.

In dem Artikel wird die „Myanmar-Politik“ des Vorsitzenden der Move Forward Party, Pita Limjaroenrat, diskutiert:

Pita hob die Bedeutung des Burma Act hervor, den Thailand nutzen werde, um „mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir das richtige Maß an Druck und Anreizen für die Menschen haben, um ihren Konflikt zu lösen“. Das vom US-Kongress im Dezember letzten Jahres verabschiedete Burma-Gesetz erlaubt den USA die Finanzierung nicht-tödlicher Unterstützung für die Widerstandskräfte in Myanmar.

Jegliche Einmischung in die inneren politischen Angelegenheiten Myanmars ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht und insbesondere gegen die UN-Charta, die die nationale Souveränität schützt und die Einmischung von außen verbietet. Eine solche Einmischung verstößt auch gegen die Grundprinzipien des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN), zu denen die „Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des jeweils anderen“ und die „Beilegung von Differenzen oder Streitigkeiten auf friedlichem Wege“ gehören. Sowohl Thailand als auch Myanmar sind ASEAN-Mitgliedstaaten.

Washingtons „Burma Act“ und das Versprechen der Move Forward Party, bei seiner Umsetzung zu helfen, ist nicht nur ein Verstoß gegen das Völkerrecht der UN-Charta und die Grundprinzipien der ASEAN, sondern die USA und ihre Vertreter in der Move Forward Party werden durch die Bereitstellung „nicht-tödlicher Hilfe“ für das, was der Irrawaddy als „Widerstandskräfte“ bezeichnet, einen bewaffneten Konflikt anheizen.

Die bewaffneten Kämpfer in Myanmar, die gegen die Zentralregierung kämpfen, haben wiederholt Angriffe nicht nur auf Polizei- und Militärkräfte, sondern auch auf politische Gegner, Beamte und einfache Zivilisten verübt, die als nicht unterstützend für ihre bewaffnete Kampagne angesehen werden.

Ein weiteres von der US-Regierung finanziertes Medienunternehmen, Myanmar Now, hat seit Beginn der Kämpfe im Jahr 2021 zahlreiche Artikel über die Natur der bewaffneten Opposition veröffentlicht. Obwohl Myanmar Now die Opposition unterstützt, war es nicht in der Lage oder nicht willens, den terroristischen Charakter der Opposition zu vertuschen.

In einem Artikel aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „After a bold attack, PDF fighters consider their next move“ (Nach einem kühnen Angriff erwägen PDF-Kämpfer ihren nächsten Schritt), der sich auf Angriffe gegen den zivilen Zugverkehr in ganz Myanmar bezieht, wird einer der bewaffneten Kämpfer, die gegen die Zentralregierung kämpfen, zitiert, der detailliert beschreibt, wer seiner Meinung nach potenzielle Ziele ihrer Gewalttätigkeit sind.

In dem Artikel heißt es:

Laut La Pyae Wun bedeutet dies, dass jeder in Uniform, der weiterhin für die Junta arbeitet, einschließlich Verkehrspolizisten, Feuerwehrleuten und sogar Mitarbeitern des Roten Kreuzes, Freiwild ist.

Die von den USA unterstützte Opposition, die die neue thailändische Regierung mit dem „Burma Act“ der USA unterstützen würde, ist nicht nur unverhohlen terroristisch, sondern auch offen chinafeindlich. Die Militanten haben wiederholt chinesische Fabriken, andere Investitionen und gemeinsam gebaute Infrastrukturprojekte angegriffen, darunter auch Pipelines, die zu Pekings Belt and Road Initiative (BRI) gehören.

US-Thailändische Hilfe für Militante in Myanmar ist Teil eines größeren Stellvertreterkrieges gegen China

Associated Press berichtete 2021 in ihrem Artikel „Attacks on Chinese-run factories in Myanmar vexed Beijing“ (Angriffe auf von China betriebene Fabriken in Myanmar verärgern Peking) über die Opposition, die chinesische Fabriken in Myanmar angriff und zerstörte.

Der Irrawaddy hatte im Februar 2022 in seinem Artikel „China-Backed Pipeline Facility Damaged in Myanmar Resistance Attack“ über einen Angriff der Opposition auf eine Pipeline-Anlage berichtet, die Teil von Chinas BRI-Infrastruktur in Myanmar ist. Vor kurzem berichtete The Irrawaddy über einen weiteren Angriff Anfang Mai 2023 in dem Artikel „Myanmar Resistance Group Claims Attack on Chinese Pipeline Facility“.

Durch ihre Unterstützung dieser bewaffneten Militanz, die chinesische Infrastruktur, Investitionen und Industrie in Myanmar sowie die China-freundliche Zentralregierung angreift, führen die USA im Grunde einen Stellvertreterkrieg gegen China selbst. Die neue thailändische Regierung unter Führung der Move Forward Party erklärt offen ihre Absicht, Thailand zur Teilnahme an diesem Stellvertreterkrieg gegen China zu rekrutieren, indem sie Militante unterstützt, die chinesisches Eigentum und chinesische Investitionen angreifen und das Leben chinesischer Staatsangehöriger und ihrer Verbündeten gefährden.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass China derzeit Thailands größter Handelspartner, ausländischer Investor, Quelle des Tourismus (es kommen mehr chinesische Touristen nach Thailand als aus allen westlichen Ländern zusammen), Infrastrukturpartner, u. a. durch den Bau von Thailands erster Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinie, und Verteidigungspartner ist, indem es Thailand dabei hilft, seine veraltete US-Militärtechnik durch billigere, modernere und effektivere chinesische Alternativen zu ersetzen, darunter alles von Kampfpanzern bis zu Kriegsschiffen und U-Booten.

Indem es sich den USA in einem Stellvertreterkrieg anschließt, der sich letztlich gegen China selbst richtet, riskiert Thailand, seine Beziehungen zu China zu zerstören – Beziehungen, zu denen die USA und Europa wirtschaftlich und politisch nicht in der Lage sind, Alternativen anzubieten.

Wie in Europa, so auch in Südostasien?

Man kann mit Sicherheit sagen, dass Thailand Gefahr läuft, seine Beziehungen zu Asiens wichtigstem Motor für Entwicklung und Wohlstand zu sabotieren. Indem es sich den Bemühungen der USA anschließt, die Nachbarländer zu destabilisieren und zu zerstören, riskiert es, die gesamte Region zu destabilisieren und zu zerstören – nicht unähnlich dem, was die US-Außenpolitik derzeit durch ihren Stellvertreterkrieg mit Russland über die Ukraine nachweislich in Europa anrichtet.

Auch in Europa haben die USA die nationalen Regierungen davon überzeugt, sich wegen der Ukraine auf die Seite Washingtons gegen Russland zu stellen, und sie dazu gedrängt, wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen, während sie den Konflikt in der Ukraine militärisch anheizten. Das vorhersehbare Ergebnis war der Zusammenbruch nicht der russischen Wirtschaft, sondern der Nationen innerhalb der Europäischen Union, deren Wirtschaft und Industrie bis vor kurzem noch immens von der Einfuhr billiger russischer Energie profitiert haben.

Eine ähnliche Katastrophe zeichnet sich nun in ganz Asien ab, wo die Vereinigten Staaten Nationen wie die Philippinen und die neue Regierung in Thailand davon überzeugt haben, auf konstruktive Beziehungen zu China zu verzichten, um in der gesamten Region eine ebenso selbstzerstörerische, gegen China gerichtete Politik zu verfolgen.

Es ist noch nicht zu spät. Die thailändische Move Forward Party muss noch einige Hürden überwinden, bevor sie an die Macht kommt. Ein gewählter Senat hat erhebliche Macht, um die Regierungsbildung der Move Forward zu verhindern.

Auch wenn sie an die Macht käme, könnte die Fähigkeit von Move Forward, bestimmte politische Maßnahmen umzusetzen, durch verschiedene Kontrollmechanismen stark beeinträchtigt werden, darunter der gewählte Senat, den die vorherige Regierung eigens zum Schutz gegen die vom Ausland gesteuerten Missbräuche eingerichtet hat, die Move Forward jetzt anstrebt.

Die Führung von Move Forward sieht sich mit mehreren möglichen Gerichtsverfahren konfrontiert, die sie aus der Politik ausschließen und möglicherweise sogar ihre gesamte Partei auflösen könnten.

Die US-Regierung und die westlichen Medien haben versucht, diese Probleme zu beschönigen und zu behaupten, jede Behinderung der Übernahme der thailändischen Regierung durch Move Forward wäre „undemokratisch“. Thailand sähe sich dann dem gleichen westlichen Druck und der gleichen Intervention ausgesetzt, die die USA gegen andere Nationen organisiert haben, die sich vor einer ähnlichen politischen Vereinnahmung schützen wollen.

Im schlimmsten Fall wird Move Forward an die Macht kommen, seine Unterstützung für den „Burma Act“ der USA durchsetzen und dazu beitragen, einen bewaffneten Konflikt an den eigenen Grenzen zu Myanmar anzuheizen, die Region zu destabilisieren und Entwicklung und Wohlstand zu gefährden, bevor es dazu übergeht, andere Aspekte der US-Außenpolitik in der Region zu unterstützen, einschließlich der Förderung des wachsenden Konflikts im Südchinesischen Meer und der Parteinahme für die USA gegen China in Bezug auf seine Inselprovinz Taiwan und vieles mehr.

Was kann Thailand tun, um seine Souveränität wiederherzustellen?

Damit Thailand seine Souveränität zurückgewinnen und sich vor dieser Art von außenpolitischem Hard-Pivot schützen kann, sind zahlreiche Maßnahmen erforderlich.

Dazu gehört, dass Thailand strenge nationale Sicherheitsgesetze erlässt, um die Einmischung von US-Geldern in die internen politischen Angelegenheiten Thailands zu unterbinden. Dazu gehört auch die Schaffung von in Thailand ansässigen Social-Media-Plattformen, um die Abhängigkeit des Landes von US-amerikanischen Plattformen zu verringern, die eindeutig mit dem US-Außenministerium zusammenarbeiten, um den Informationsraum Thailands (und vieler anderer Länder) zu kontrollieren.

Thailand würde auch sehr von der Schaffung einer in Thailand ansässigen englischsprachigen Medienplattform profitieren, um die thailändische Seite der Geschichte zu erzählen (ähnlich wie Russlands RT oder Chinas CGTN).

Um die für all dies erforderlichen Humanressourcen zu finden, müsste Thailand die Bildungsprogramme der US-amerikanischen und britischen Regierung (Fulbright, Chevening, YSEALI), die darauf abzielen, Kollaborateure und Stellvertreter in Thailand heranzubilden, stark einschränken und stattdessen eine Bildungspipeline in Zusammenarbeit mit gleich gesinnten Nationen wie Russland und China schaffen, die sich dem Primat der nationalen Souveränität und einer multipolaren Zukunft verpflichtet fühlen.

Die thailändischen Universitäten müssten auch ihre Kriterien für die Einstellung von Professoren überprüfen, um zu verhindern, dass vom Westen indoktrinierte Personen unter der thailändischen Jugend Narrative verbreiten, die nicht nur realitätsfern sind, sondern auch den Interessen der USA auf Kosten der Interessen Thailands dienen.

Auch wenn Thailand Move Forward von der Macht ausschließen und die Finanzierung durch die US-Regierung innerhalb der politischen Landschaft Thailands unterbinden würde, ist heute die große Mehrheit des „qualifizierten“ Personals für Stellen überall, vom Außenministerium bis zur bestehenden englischsprachigen Medienplattform der Regierung, Thai PBS, im Westen ausgebildet und somit stark indoktriniert worden.

Solange Thailand nicht in der Lage ist, eine große Anzahl von Studenten zum Studium in Nationen umzuleiten, die in den Multipolarismus investieren, oder innerhalb Thailands eine eigene Pipeline mit wirklich qualifizierten Professoren zu schaffen, die sich der thailändischen Souveränität verschrieben haben, wird diese Gleichung weiterhin stark zugunsten von Washington, London und Brüssel kippen.

Es ist ein langwieriger Prozess, aber wenn man bedenkt, welchen Schaden das kürzlich gewählte US-Vertreterregime, das sich anschickt, die Macht zu übernehmen, Thailand und der Region bereits angedeihen lässt, ist es ein langwieriger Prozess, der notwendig ist, um ein ähnliches Chaos zu vermeiden, wie es sich derzeit in Osteuropa und davor in Nordafrika und im Nahen Osten abspielt.

Internationale Blöcke wie die BRICS und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) haben vor kurzem begonnen, offen über eine Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Einmischung der USA in der ganzen Welt zu sprechen. Länder wie Thailand können entweder versuchen, von diesem wachsenden Trend zum Schutz und zur Wahrung der nationalen Souveränität zu profitieren, oder mit anderen Nationen in der ASEAN zusammenarbeiten, um ähnliche, regionsweite Anstrengungen zur Bekämpfung der US-Einmischung zu unternehmen und Institutionen zu schaffen, die sich für die kollektiven Interessen der ASEAN einsetzen und diese vertreten.

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, der vor allem für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“ schreibt.