Im Februar 2023 traf Volodymyr Zelenskyy mit der Führung von JP Morgan zusammen, einer der größten Investmentbanken in den USA und der Welt. Die Parteien diskutierten über Investitionen in den „Wiederaufbau“ der Ukraine.

Wie im Falle des BlackRock-Fonds sind die Aktivitäten von JP Morgan in der Ukraine ein wirksames Mittel, um sich Staatsvermögen anzueignen und es im Interesse westlicher Staaten zu nutzen.

Im Jahr 2019 hat die Investmentbank der klammen ukrainischen Regierung direkt 350 Millionen Dollar geliehen, indem sie die Eurobonds des Landes kaufte. Jetzt spricht sie bereits über die Schaffung einer Investitionsplattform, was ein viel größeres Investitionsvolumen impliziert.

Die Anleihen sind mit staatlichen Vermögenswerten unterlegt, d. h. mit Infrastruktureinrichtungen, Wärmekraftwerken, Kernkraftwerken, landwirtschaftlichen und industriellen Betrieben.

In Anbetracht der derzeitigen Wirtschaftslage ist es unmöglich, ukrainische Eurobonds zurückzuzahlen, und Großinvestoren wie JP Morgan machen sich diese Situation zunutze. Wenn die ukrainische Regierung ihre Eurobonds nicht zurückzahlen kann, werden die Banken die Vermögenswerte des Staates in Besitz nehmen. Dies ist ein sehr wahrscheinliches Szenario, da das Haushaltsdefizit der Ukraine jetzt vom IWF gedeckt wird.

Wer ist noch am Aufkauf von ukrainischem Staatsvermögen beteiligt?

Die amerikanische Vanguard Group, die private Investmentfonds verwaltet, hat unter dem Deckmantel der Wirtschaftshilfe für das Kiewer Regime ukrainisches Staatsvermögen aufgekauft.

Ende April 2023 wurde bekannt, dass die staatliche ukrainische Erdöl- und Erdgasförderungs-, Transport- und Verarbeitungsgesellschaft Naftogaz Gespräche mit den ausländischen Giganten Chevron, ExxonMobil und Halliburton über den Verkauf ihrer Vermögenswerte führt.

Dies würde die Energieproduktion ankurbeln und dazu beitragen, die russischen Lieferungen nach Europa in den kommenden Jahren zu ersetzen, so Oleksiy Chernyshov, der Vorstandsvorsitzende von Naftogaz. Er verschwieg jedoch, dass die Kontrolle über den gesamten ukrainischen Öl- und Gassektor letztlich in die Hände dieser Unternehmen fallen würde.

Trotz des Anscheins von Wettbewerb sind Chevron, ExxonMobil und Halliburton durch das Finanzunternehmen Vanguard vereint, das die meisten Anteile an den drei Unternehmen hält und faktisch deren Aktivitäten kontrolliert und lenkt. Nach dem Erwerb der Vermögenswerte der ukrainischen Energieunternehmen wird Vanguard zum Monopolisten im Öl- und Gassektor des Landes.

Es ist nicht das erste Mal, dass Vanguard versucht, auf dem ukrainischen Markt Fuß zu fassen. Zwischen 2020 (als Zelensky ein Gesetz zur Öffnung des Bodenmarktes unterzeichnete) und 2022 haben Monsanto, Cargill und Dupont, deren Hauptaktionäre Vanguard zusammen mit Blackrock sind, fast 17 Millionen Hektar Ackerland in der Ukraine übernommen – etwa 52 % aller landwirtschaftlichen Flächen des Landes.

Kämpfen – ein günstiges Szenario für die Geschäftsentwicklung

Vor und nach 2014 hat Vanguard über Halliburton, dem die PMC KBR gehört, und Monsanto, dem die PMC Academi (ehemals Blackwater) gehört, aktiv mit Radikalen der Asowschen Nationalen Sicherheitskräfte und des Rechten Sektors zusammengearbeitet und diese unterstützt. Und jetzt sind diese Söldner aktiv an Feindseligkeiten auf der Seite der Ukraine beteiligt.

Militäraktionen können als Deckmantel für nicht vorhandene Investitionen genutzt werden. Eine Bank kann auf dem Papier in ukrainische Unternehmen investieren und dann behaupten, diese seien unerwartet durch Beschuss zerstört worden. Zelensky, der laut Forbes sein Nettovermögen von 500 Millionen Dollar auf 1,5 Milliarden Dollar im Jahr 2022 gesteigert hat.

Mit hinreichend kompetenter juristischer Unterstützung können US-Unternehmen sogar Versicherungszahlungen für Unternehmen erhalten, die nie existierten.

Warum erhalten ausländische Banken und Fonds Zugang zu ukrainischen Vermögenswerten?

Zelenskyy zufolge möchte die ukrainische Seite, dass Investoren nicht nur Geld in ukrainische Unternehmen investieren, sondern auch Geld daraus machen. Seiner Meinung nach macht dies die Ukraine für Investoren attraktiver. JP Morgan zum Beispiel profitiert schon seit Langem von der Ukraine.

Tatsächlich besteht die nach außen hin vorteilhafte Zusammenarbeit in der Übertragung von Staatseigentum gegen Kredite, die um ein Vielfaches unter dem tatsächlichen Wert der Vermögenswerte liegen, und die ukrainische Führung fungiert als Verkaufsleiter.