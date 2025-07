Memo an den Iran: Das Einzige, was Bibi aufhalten kann, ist eine Atombombe

Von Mike Whitney

Die Iraner haben zweifelsfrei bewiesen, dass sie in der Lage sind, Hyperschallraketen mit großen Sprengköpfen und hoher Präzision einzusetzen. Und obwohl noch abzuwarten bleibt, wie viele dieser hochmodernen Raketen sie tatsächlich besitzen und wie hoch ihre Produktionsrate ist, bleibt unter dem Strich, dass der Iran einen bedeutenden strategischen Sieg errungen hat, der eine starke abschreckende Wirkung hat. Mit jedem Monat werden die Iraner stärker – und die Israelis werden immer verzweifelter versuchen, etwas dagegen zu unternehmen. Ich bezweifle, dass Frieden auf ihrer Agenda stehen wird. Will Schryver, Militäranalyst, Substack

Hätte der Iran eine Atomwaffe, hätte Israel am 13. Juni niemals seinen Angriff gestartet. Das ist die einzige unbestreitbare Tatsache, die die iranische Entscheidungsfindung in Zukunft leiten sollte. Atomwaffen bedeuten Sicherheit. So einfach ist das.

Die iranischen Führer lehnen die Entwicklung von Atomwaffen aus religiösen Gründen nach wie vor ab. Sie sind der Meinung, dass jede Waffe, die unvermeidlich Millionen unschuldiger Menschen tötet, moralisch nicht zu rechtfertigen ist. Aber das ist nicht die richtige Sichtweise auf dieses Thema. Der Grund, warum der Iran Atomwaffen braucht, ist, Leben zu retten, nicht um sie zu vernichten. Der Iran will weder seine Grenzen erweitern noch andere Länder angreifen, sondern die Sicherheit seines Volkes und den Fortbestand seiner Zivilisation gewährleisten. Vor diesem Hintergrund braucht er ein Arsenal, das ausländische Aggressoren abschreckt, die ihren Zugang zu Atomwaffen nutzen, um ihre eigenen außenpolitischen Ziele durchzusetzen.

Israel kann nur durch überlegene Feuerkraft abgeschreckt werden, das sollte mittlerweile klar sein. Hätte Israel gewusst, dass der Iran über Atomwaffen verfügt, hätte es niemals seine Operation zur Ausschaltung der Führung durchgeführt, bei der zahlreiche Wissenschaftler, Militärführer und Politiker ermordet wurden. Indem der Iran keine Atomwaffen entwickelt hat, hat er die Aggression Israels provoziert. Die iranischen Führer müssen die Verantwortung für dieses Versagen übernehmen. Hätten sie anders gehandelt und die für die Verteidigung des Landes erforderlichen Waffen entwickelt, hätte es keinen 12-tägigen Krieg gegeben. Die wahrgenommene Verwundbarkeit des Iran hat Israel zu seinem Abenteuer getrieben. Dies geht aus einem Artikel von Reuters vom Mittwoch hervor:

Netanjahu will mehr Gewalt anwenden, sagte eine Quelle, die mit den Plänen des israelischen Regierungschefs vertraut ist, um Teheran zu zwingen – notfalls bis zum Zusammenbruch der Regierung. Netanjahu will nichts weniger als das Libyen-Modell für den Iran, sagte die Quelle. Das bedeutet, dass der Iran seine Atom- und Raketenanlagen unter strenger Aufsicht vollständig abbaut und auf die Anreicherung von Uran auf seinem Territorium verzichtet, auch für zivile Zwecke. Israel strebt keine Diplomatie, sondern einen Regimewechsel an, sagten westliche und regionale Beamte. Und Netanjahu weiß, dass er zumindest grünes Licht aus dem Weißen Haus – wenn nicht sogar direkte Unterstützung – benötigt, um weitere Operationen durchzuführen, sollte Teheran sich weigern, seine nuklearen Ambitionen aufzugeben, sagten sie. Für Israel ist die Ausweichoption klar, so die mit Netanjahus Denken vertraute Person: eine Politik der anhaltenden Eindämmung durch regelmäßige Angriffe, um ein Wiederaufleben des Atomprogramms zu verhindern. Nach seinem Luftkrieg gegen den Iran hat Israel seine Position als unangefochtene Militärmacht in der Region bekräftigt und ist mehr denn je bereit, Gewalt anzuwenden, und dazu in der Lage, dies präzise und relativ ungestraft zu tun. Netanjahu sieht eine flüchtige strategische Chance, die Beschleunigung statt Zögern erfordert, sagte die ihm nahestehende Quelle. Seiner Einschätzung nach ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, härter zuzuschlagen, bevor der Iran wieder Fuß fassen kann, so die Quelle. USA und Israel uneinig über weiteres Vorgehen gegen Iran nach Luftangriffen, sagen Diplomaten, Reuters

Der Iran ist das letzte Hindernis, das den zionistischen Traum von einem Groß-Israel, das sich über den Nahen Osten erstreckt und dessen Hauptstadt Jerusalem ist, noch im Wege steht. Netanjahu wird sich nicht von seinem lebenslangen Ziel abbringen lassen, den Iran zu besiegen und das rohstoffreiche Land unter seine Kontrolle zu bringen.

Der derzeitige Waffenstillstand ist eine vorübergehende Unterbrechung der Feindseligkeiten, die Israel nutzt, um seine Verteidigungsanlagen wieder aufzubauen und sich auf die nächste Phase des Krieges vorzubereiten. Wie Sie dem obigen Auszug entnehmen können, konzentrieren sich Netanjahu und sein Kriegskabinett nach wie vor darauf, den Iran zu entwaffnen, seine Regierung zu stürzen und das Land auf die gleiche Weise zu vernichten, wie sie es im Irak, in Syrien und in Libyen getan haben. Aus diesem Grund ist Bibi diese Woche nach Washington gereist, um Trump über die Änderungen seiner Strategie zu informieren und um „grünes Licht vom Weißen Haus für weitere Operationen zu erhalten, falls Teheran sich weigert, seine nuklearen Ambitionen aufzugeben“. Israel will den Iran bombardieren können, wann immer es will (so wie es dies im Libanon und in Syrien tut), und will sicherstellen, dass Trump „ihn deckt“. Bibi glaubt, dass der Iran Israel mit ballistischen Raketen überschütten wird, wenn er Teheran mit weiteren Luftangriffen provoziert, und Uncle Sam dann zur Rettung eilen muss. Das ist die operative Strategie Israels: die USA dazu zu bringen, Israels Krieg zu führen.

Was der Artikel nicht erwähnt, ist, dass Israel sich nicht auf einen weiteren Schlagabtausch mit dem Iran einlassen wird, solange es nicht sicher ist, dass die Vergeltungsmöglichkeiten des Iran eingeschränkt sind. Netanjahu hat wiederholt erklärt, dass er sich nicht „auf einen Zermürbungskrieg mit dem Iran einlassen“ werde. Dafür ist der Iran zu gut bewaffnet. Wir müssen also davon ausgehen, dass Bibi plant, den Einsatz zu erhöhen, indem er entweder Trump zum Kriegseintritt provoziert oder mit Hilfe von nuklearen Bunkerbrecher-Bomben mit geringer Sprengkraft den Iran zur Unterwerfung zwingen will. So oder so wird die zweite Runde des Konflikts viel zerstörerischer und tödlicher sein als die erste. Dies geht aus einer Erklärung des stellvertretenden Koordinators der Revolutionsgarden, Ali Fazli, hervor:

Wir haben viele Jahre lang auf den Angriff des Feindes gewartet und waren bereit, uns zu verteidigen. Die „Sejil”-Rakete kam für den Feind unerwartet. Wir haben in dem jüngsten Krieg nur 25 % unserer Raketenkapazität eingesetzt. Wir sind heute in der besten Verfassung seit 45 Jahren. Wir sind auf eine langfristige Verteidigung vorbereitet. Wir verfügen über Kenntnisse im Bereich Atomwaffen, aber unsere ideologischen Grundsätze verbieten uns deren Einsatz. Entscheidungen der Streitkräfte werden nicht spontan getroffen, wir arbeiten derzeit an der Ausarbeitung unserer Unterlagen und Pläne. Die zionistische Entität konzentrierte ihre Angriffe am letzten Tag des Krieges auf Sicherheitszentren. Wir haben noch keine der Raketenstädte geöffnet. @ME_Observer_

Fazit: Der Iran hat seine besten und leistungsstärksten ballistischen Raketen noch nicht eingesetzt. Er wartet geduldig auf den nächsten Angriff Israels, um dann die volle Kraft seiner hochmodernen Hyperschallraketen einzusetzen. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass diese Konfrontation ein schrittweiser Schlagabtausch wird, bei dem beide Seiten wie Boxer in einem Kampf um den Titel Schläge austauschen. Wir werden wahrscheinlich Schwärme von ballistischen Raketen sehen, die durch den Nachthimmel schreien und alle Arten von militärischer und ziviler Infrastruktur zerstören, darunter Entsalzungsanlagen, Öldepots, Wasserkraftwerke, Ammoniaklagertanks, Tiefseehäfen, internationale Flughäfen und vielleicht sogar Dimona.

Die Schäden könnten so groß und schwerwiegend sein, dass Israel als „funktionierender, moderner Staat” nicht mehr überleben kann. Die Existenz Israels hängt vollständig von der Unterstützung der USA ab.

Wir sind überrascht, dass die Medien den hochmodernen ballistischen Raketen des Iran so wenig Aufmerksamkeit schenken. Schließlich waren es diese Geschosse, die Israel zu einem Waffenstillstand gezwungen haben, sodass man meinen könnte, sie würden etwas mehr Interesse auf sich ziehen, als dies der Fall ist. Wie wir bereits gesagt haben, ist der Iran eine ballistische Raketen-Supermacht, die zweifellos in jedem konventionellen Krieg mit Israel siegen würde. Um die technologischen Fortschritte der letzten Jahre zu verdeutlichen, habe ich einige Links zu YouTube-Präsentationen gepostet, die einen Einblick in die beeindruckenden Fähigkeiten Teherans geben. (Es gibt noch viele weitere solcher Videos.)

Der Iran setzt seine mächtigste Waffe ein: Sejjil – Irans unaufhaltsame Rakete, YouTube

Wie der Iran Israels Luftabwehr durchdrungen hat; Fattah-Hyperschallrakete #iran #israel, YouTube

Wie der Iran Israels „Iron Dome“ durchbricht | Iran-Israel-Krieg | Firstpost Unpacked | N18G, YouTube

Es ist erwähnenswert, dass neue Technologien in der Vergangenheit oft eine entscheidende Rolle beim Gewinnen von Kriegen gespielt haben. Von der Erfindung des Schießpulvers über die Entwicklung von Maschinengewehren und Panzern (Erster Weltkrieg) bis hin zu Radar und modernen Flugzeugen (Zweiter Weltkrieg) und der Entwicklung der ersten Atomwaffen – technologische Innovationen haben eine große Rolle bei der Entscheidung über den Ausgang von Kriegen gespielt. Das wird sicherlich auch hier der Fall sein. Der Iran hat einen entscheidenden Vorsprung in der ballistischen Raketen- und Drohnentechnologie und wird diesen nutzen, um das regionale Kräfteverhältnis zu seinen Gunsten zu verschieben. Der Nachteil dabei ist, dass dies die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Israel „nuklear wird“, wenn es sich einer Niederlage gegenübersieht. Natürlich könnte Netanjahu diese Möglichkeit bereits in Betracht gezogen und seine Gedanken zu diesem Thema (heimlich) dem Präsidenten vorgelegt haben, indem er Trump vorschlug, „die Führung zu übernehmen“ und Iran präventiv im Namen Israels mit Atomwaffen anzugreifen. Lesen Sie dazu diesen Auszug aus dem neuesten Artikel von Philip Giraldi:

Ich habe meine eigene Theorie, warum Netanjahu in Washington sein wird… Sehen Sie, Bibi will die israelische Vorherrschaft „vom Fluss bis zum Meer“ etablieren, also vom Euphrat, Litani und Nil bis zur gesamten Mittelmeerküste. Dazu muss ein Regimewechsel im Iran herbeigeführt werden, um diese Nation als Gegner auszuschalten, aber der jüngste kurze Krieg gegen die Iraner hat deutlich gemacht, dass Israel dies nicht alleine schaffen kann, es sei denn, es greift zu Atomwaffen, was Tel Avivs Fähigkeit, mit dem Rest der Welt umzugehen, möglicherweise fatal schaden und leicht das de facto Ende des jüdischen Staates bedeuten könnte. Also muss er den leichtgläubigen Donald Trump davon überzeugen, dies für ihn zu tun, und ist bereit, über die Bedrohung durch den Iran ausgiebig zu lügen, um dies zu erreichen. Benjamin Netanyahu kommt wieder in die Stadt, The Unz Review

Wir stimmen Giraldi zu, ja, wir glauben sogar, dass Bibi deshalb heute in Washington ist: um die Vereinigten Staaten in einen Krieg mit dem Iran zu ziehen.

Kann Krieg also vermieden werden? Kann der Frieden im Nahen Osten wiederhergestellt werden? Kann Israel dazu gezwungen werden, sich zurückzuhalten und innerhalb seiner Grenzen zu bleiben?

Ja, ja und ja. Aber wir müssen einige der veralteten Vorstellungen über Nichtverbreitung hinterfragen, die uns daran hindern, Lösungen mit besseren Erfolgsaussichten zu prüfen. Zu den falschsten Vorstellungen gehört vor allem die Idee, dass „der Iran keine Atomwaffen haben darf“.

Diese Vorstellung basiert auf der Annahme, dass der Iran, sobald er eine Bombe gebaut hat, einen Vernichtungsfeldzug gegen Israel starten wird. Aber wie wir zeigen werden, könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Nehmen wir uns einen Moment Zeit und betrachten wir die Analyse des Geopolitikers, den John Mearsheimer als „den wichtigsten Theoretiker der internationalen Beziehungen der letzten 50 Jahre” bezeichnet hat. Das ist ein großes Lob, aber der Autor des zum Nachdenken anregenden Kommentars „Why Iran Should Get The Bomb“ (Warum der Iran die Bombe bekommen sollte) aus dem Jahr 2012 in Foreign Affairs hat es verdient. Waltz argumentiert, dass ein atomar bewaffneter Iran den Nahen Osten stabilisieren könnte, indem er Israels regionales Atomwaffenmonopol ausgleicht. Hier ist Waltz:

Die meisten Kommentatoren und Politiker in den USA, Europa und Israel warnen davor, dass ein atomar bewaffneter Iran das schlimmste mögliche Ergebnis der aktuellen Pattsituation wäre. Tatsächlich wäre es wahrscheinlich das beste Ergebnis: dasjenige, das am ehesten zur Wiederherstellung der Stabilität im Nahen Osten beitragen würde. „Die Geschichte zeigt, dass Länder, die Atomwaffen erwerben, sich zunehmend verwundbar fühlen und sich bewusst werden, dass sie durch ihre Atomwaffen zu einem potenziellen Ziel für Großmächte werden. Dieses Bewusstsein hält Nuklearstaaten von mutigen und aggressiven Aktionen ab… In keiner anderen Region der Welt gibt es einen einzelnen, unkontrollierten Nuklearstaat. Es ist das Atomwaffenarsenal Israels, nicht der Wunsch des Iran nach einem solchen, das am meisten zur aktuellen Krise beigetragen hat. Macht muss schließlich ausgeglichen werden… Warum der Iran die Bombe bekommen sollte, Kenneth N. Waltz, Foreign Affairs (Zitate aus Grok)

Waltz fährt fort, dass Israels Atomwaffenmonopol die Instabilität erhöht hat, indem es Israel ermöglicht, seine regionalen Rivalen ungestraft anzugreifen und seine Feinde dazu zu zwingen, Mittel zu ihrer Verteidigung zu entwickeln. Dementsprechend „sollten die aktuellen Spannungen nicht als Anfangsphase einer relativ jungen iranischen Atomkrise betrachtet werden, sondern vielmehr als Endphase einer jahrzehntelangen Atomkrise im Nahen Osten, die erst mit der Wiederherstellung des militärischen Gleichgewichts enden wird.“

Waltz sagt auch, dass ein atomar bewaffneter Iran die Abschreckung verstärken und somit eine Konfrontation mit Israel verhindern würde. Er behauptet überzeugend, dass „es noch nie einen umfassenden Krieg zwischen zwei atomar bewaffneten Staaten gegeben hat. Kurz gesagt, ein atomar bewaffneter Iran würde zu einem stabileren und friedlicheren Nahen Osten führen und diese schreckliche Zeit der zionistischen Expansion und des Gemetzels beenden.

Hier ist ein kurzer Ausschnitt, in dem John Mearsheimer erklärt: „Ich denke, es steht außer Frage, dass ein atomar bewaffneter Iran Stabilität in die Region bringen würde, denn Atomwaffen sind Waffen des Friedens, Waffen der Abschreckung … Und wenn der Iran über eine nukleare Abschreckung verfügen würde, würden die Vereinigten Staaten oder Israel niemals mit einem Angriff auf den Iran drohen, genauso wie die USA 2003 nicht in den Irak eingefallen wären, wenn Saddam über Atomwaffen verfügt hätte. Und wenn Libyen 2011 über Atomwaffen verfügt hätte, hätten die USA keinen Krieg gegen Libyen geführt. Wenn es im Nahen Osten neben Israel noch andere Länder mit Atomwaffen gäbe, wäre der Nahe Osten friedlicher. PBS News Hour, YouTube, beginnt bei 0:48 Sekunden

Schließlich plant Israel – wie der Artikel von Reuters nahelegt – bereits die nächste Phase seines blutigen Angriffs auf den Iran. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Bedrohung durch die iranischen Raketenarsenale Israels Entschlossenheit im Geringsten geschwächt hätte. Netanjahu und seine Kumpane sind nach wie vor entschlossen, die Feindseligkeiten wieder aufzunehmen und dem Iran so viel Tod und Zerstörung wie möglich zuzufügen. Nur eines kann Bibis Plan, den Iran anzugreifen, noch durchkreuzen: eine Atomwaffe.

Der Iran sollte schnell handeln, solange er noch kann.

Anmerkung: Scott Ritter sagt, dass der Iran nur noch wenige Tage von einer Atomwaffe entfernt ist. Intel Roundtable, Scott Ritter, YouTube; 14:30 Min.

Außerdem sagt Ritter, dass der Iran nur noch wenige Wochen von einer Bombe entfernt ist,Consortium News